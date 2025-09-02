Cât datorează statul magistraților. E echivalentul a 0,57% din PIB
PSNews.ro, 2 septembrie 2025 15:50
Bugetul de stat avea o datorie de 5,2 miliarde de lei către magistrați ca urmare a miilor de hotărâri judecătorești definitive prin care judecătorii și procurorii au câștigat drepturi salariale restante, conform unei note informative confidențiale a Ministerului Finanțelor. Documentul, discutat în Guvernul Ciolacu pe 23 august 2023, trăgea un semnal de alarmă privind sumele
Acum 5 minute
16:30
Inflația din zona Euro a fost de 2,1% în august. Estonia, campioana scumpirilor. Cipru – inflație negativă # PSNews.ro
Inflația revine peste pragul de 2% în zona euro, oferind Băncii Centrale Europene motive să mențină dobânzile neschimbate, în timp ce inflația de bază stagnează, iar prețurile serviciilor încetinesc. Inflația din zona euro a crescut în august la 2,1% față de anul trecut, depășind ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE). Această evoluție
16:30
ISU Alba anunță cauza exploziei de la fabrica de pal din Sebeș. Patru oameni au fost răniți # PSNews.ro
Explozia produsă luni dimineață, 1 septembrie, la fabrica de PAL Kronospan din Sebeș a fost cauzată de o scânteie mecanică apărută pe tubulatura din interiorul halei de producție, au stabilit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba. Deflagrația a provocat rănirea a patru persoane: două au suferit arsuri, iar două au politraumatisme, conform ISU Alba,
Acum 10 minute
16:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat într-o conferinţă de presă 5 măsuri concrete pentru scăderea preţului energiei electrice pentru români, el arătând că obiectivul său este clar, energie mai ieftină decât media europeană, independenţă energetică şi reguli eficiente pentru toţi actorii din piaţă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat într-o conferinţă de presă 5 măsuri
16:20
Surpriză de la Beijing: Adrian Năstase, invitat alături de lideri planetari la parada militară a Chinei # PSNews.ro
"Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mîine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi.
Acum 30 minute
16:10
Tânărul care l-a atacat pe livratorul din Bangladesh susține că a fost „manipulat online” # PSNews.ro
Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce agresa un livrator din Bangladesh, a fost adus sub escorta poliției la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București, marți, 2 septembrie 2025. Mama acestuia a discutat cu reprezentanții presei la fața locului. Tudoran este acuzat de loviri sau alte violențe. Femeia care l-a
Acum o oră
15:50
Primarul Galațiului critică restructurările lui Bolojan: Avem nevoie de bisturiu, nu de topor” în reforma administrație # PSNews.ro
Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu (PSD), critică datele prezentate de premierul Ilie Bolojan privind restructurările din administrație, susținând că sunt „eminamente greșite". El afirmă că liderii PNL i-ar putea cere demisia lui Ilie Bolojan. „Eu sunt unul dintre primari care cere reformă, alături de foarte mulți alți primari de mari municipii sau de municipii mai
15:50
15:40
Deşi salariul minim urcă, milioane de angajaţi rămân blocaţi la nivelul de jos al pieţei muncii # PSNews.ro
Salariul minim urcă, dar nu eliberează: milioane de angajaţi rămân blocaţi la nivelul de jos al pieţei muncii Piaţa muncii din România avea la mijlocul lunii august circa 1,06 milioane de contracte de muncă plătite oficial cu salariul minim pe economie, arată datele de la Inspecţia Muncii transmise la solicitarea Ziarului Financiar. Datele transmise de
15:40
Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume # PSNews.ro
Numirea șefilor serviciilor secrete mai așteaptă până în luna octombrie, au precizat surse politice. În septembrie, coaliția se va concentra pe pachetul privind administrația publică locală și pe cel de relansare economică anunțat de PSD, au mai spus aceleași surse. De asemenea, conducerea SRI ar urma să revină PNL, în timp ce șefia SIE va
Acum 2 ore
15:30
Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi amorfă și tot mai puțin relevantă” # PSNews.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat luni, în România, într-un moment în care din ce în ce mai multe voci avertizează că Uniunea Europeană devine din ce în ce mai puțin relevantă în relațiile internaționale. Politologul Radu Albu Comănescu, de la Universitatea Babeș-Bolyai explică, pentru „Adevărul", dacă și în ce măsură UE
15:10
Românii din diaspora: MAE vrea reintroducerea unor taxe pentru o serie de servicii oferite la consulate # PSNews.ro
Un proiect de lege aflat în dezbatere publică propune creșterea cu peste 60% a tarifelor consulare și nu numai Un alt proiect de lege controversat atrage atenția românilor: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are în dezbatere publică un document care prevede reintroducerea tarifelor pentru o serie de servicii consulare oferite în diaspora. Documentul propune reintroducerea taxei pentru
15:10
Departe de familie și prieteni, printre străini, mii de femei pleacă anual în Italia să îngrijească vârstnicii în nevoie. Cu gândul la o bătrânețe fără griji și cu speranța că vor strânge suficienți de mulți bani încât să se întoarcă acasă, unele românce au norocul să fie angajate legal, ceea ce înseamnă un ban în
15:10
Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei: A constatat şi premierul că datele prezentate în coaliţie nu erau cele reale # PSNews.ro
Lia Olguţa Vasilescu, vicepreşedinte PSD, primar al Craiovei şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a reacţionat după conferinţa de presă susţinută de premierul Ilie Bolojan. Ea spune că este mulţumită de faptul că premierul a recunoscut că datele discutate în coaliţie nu erau corecte şi că s-a confirmat faptul că administraţia locală nu are
15:00
Ministrul Energiei: Voucherele vor acoperi 60-70% din creșterea facturilor la energie electrică. Cine beneficiază # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi vouchere de 50 lei, care vor acoperi până la 70% din creșterea facturilor la energie electrică. Cardurile vor fi distribuite de Ministerul Muncii și Poșta Română în luna septembrie. „Deja avem trei oferte care sunt sub prețul plafonat. Și încă
14:50
Ministrul Educaţiei: 2025 cred că este cel mai complicat an pentru ţară de după Revoluţie # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluţia din 1989, având în vedere crizele politice şi cele economico-financiare pe care le traversăm. El a adăugat că de aceste crize a fost lovit şi sistemul de educaţie. "2025 cred că este cel mai complicat an pentru
14:50
Premierul Ilie Bolojan insistă cu proiectul său de concedieri, după ce PSD s-au opus proiectului privind reforma din administrația publică. Premierul a prezentat datele cu numărul de angajați, arătând că, de fapt, există un deficit de personal în primăriile din toată țara. Guvernul vrea să taie locuri de muncă din instituțiile care deja funcționează foarte
14:50
O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei. Pe ce teritorii vrea să pună mâna # PSNews.ro
Ministerul rus al Apărării a publicat imagini în care apare o hartă aflată în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, care sugerează posibilele ambiții ale Moscovei de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, relatează Kyiv Independent. Harta a apărut în spatele lui Gherasimov în timp ce acesta ținea un discurs despre campania de primăvară-vară
14:40
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în conferința de presă de marți câți oameni vor fi concediați din aparatul său de lucru, în contextul reducerilor de personal anunțate în administrația publică locală și centrală. Ilie Bolojan declarase recent că a cerut o analiză a personalului angajat la Cancelaria Prim-ministrului. „Din punctul meu de vedere, pe
Acum 4 ore
14:30
„Protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național" Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" au publicat un comunicat în care le cer tuturor profesioniștilor din Educație să fie solidari „la nivel național" cu protestul față de Legea 141 / 2025 și să boicoteze activitățile de predare
14:20
Votul asupra celor patru moţiuni de cenzură anunţate de AUR împotriva proiectelor pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea ar putea avea loc vineri, au declarat pentru G4Media surse din coaliţie. Dacă moţiunile sunt depuse astăzi, ele ar putea fi citite în plen tot în cursul zilei, urmând ca dezbaterile şi votul
14:10
Ciprian Ciucu, despre Pachetul II de reforme: „Ilie Bolojan scoate cărbunii încinși din foc cu mâna lui” # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis într-o postare pe Facebook că premierul Ilie Bolojan și echipa guvernamentală au dus greul asumării Pachetului II de reforme. „Voința unui om și a echipei lui. Despre asta a fost Pachetul II. O serie de reforme structurale venite în scurt timp de la instalarea acestui
14:10
Oraşul lui Iohannis, promovat în Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Suma pusă la bătaie: aproape 5 milioane de lei # PSNews.ro
Sibiul va fi promovat în Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Se pun la bătaie aproape 5 milioane lei Asociația Județeană de Turism Sibiu pune la bătaie 4,9 milioane de lei pentru a promova județul în străinătate. Orașele cheie spre care AJTS se îndreaptă sunt Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Asociația Județeană de Turism Sibiu vrea
13:50
Primul aeroport din România care ridică restricțiile privind lichidele în bagajele de mână # PSNews.ro
Aeroportul din Cluj elimină, începând de miercuri, restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână, fiind primul din România care aplică această măsură. Începând de miercuri vor fi eliminate restricțiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internațional Cluj. Pasagerii vor putea
13:50
25 -30 de ani de rate, atât plăteşti în medie pentru un apartament sau o casă, în România. Este o investiție pe termen lung, dacă te gândești că îți rămâne casa după ce ai achitat creditul. Dar prea scumpă pentru buzunarele românilor, care sunt tot mai goale. Și totuși, România este pe locul al 4-lea în
13:40
Cu aproximativ 13.000 de angajați și unități de producție și cercetare – dezvoltare în patru orașe din România, astăzi este lansată oficial noua companie Aumovio, specializată în producția de componente și software dedicate vehiculelor. Aumovio se desprinde oficial din Continental într-o companie independentă, inclusiv în România, unde va avea circa 13.000 de angajați. Cu acest
13:40
Mii de sârbi au mărşăluit luni seara în tăcere pe străzile din Belgrad pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal din Novi Sad şi pentru a cere alegeri anticipate, aceasta fiind prima mare adunare din capitală după violenţele care au marcat mai multe proteste, în august, relatează AFP. De la prăbuşirea, la 1
13:20
Singurul ministru din Guvernul Bolojan care și-a tăiat salariul nu renunță: „Am cedat încă 2.500 de lei” # PSNews.ro
Ministrul PSD al energiei, Bogdan Ivan, a anunţat luni, 1 septembrie, că a donat şi în luna august 2.500 de lei, adică 20% din salariul său, în contextul în care guvernul Bolojan a introdus primele măsuri de austeritate în luna iulie. „Şi în luna august, aşa cum am promis, am făcut transferul de 2.500 de
13:20
Corlățean: Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit # PSNews.ro
Senatorul Titus Corlățean, candidat la șefia PSD, a declarat că el n-a fost de acord cu intrarea partidului la guvernare, dar acum va fi greu pentru social-democrați să mai iasă de la guvernare, mai ales că avem o situație fiscal-bugetară complicată și e nevoie de stabilitate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass",
13:10
Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani # PSNews.ro
Românii care au pământ arabil pot primi minim 10.000 de euro pentru un hectar de teren transformat în pădure, plus o subvenție anuală de 190 de euro timp de 12 ani, printr-un program PNRR, potrivit publicației Ziarul financiar. Suprafața minimă eligibilă pentru împăduriri este de jumătate de hectar, iar până acum au fost depuse 1.000 de
13:00
Prețul aurului a atins un nou record. Metalul prețios s-a apreciat cu peste 30% în primele 8 luni ale anului # PSNews.ro
Prețul aurului a atins marți pe piețele din Asia un nou maxim istoric de 3.508,73 dolari uncia, depășind precedentul record de 3.500,10 dolari atins în luna aprilie, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală americană va reduce dobânzile, transmite Bloomberg. De la începutul anului și până în prezent, metalul prețios s-a apreciat cu peste 30%. Cel
13:00
Administr
12:50
Ministrul Educaţiei: În 2024 am avut 30.000 de norme la plata cu ora, iar anul acesta probabil vom ajunge la 15.000 # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că anul trecut au fost aproximativ 30.000 de norme la plata cu ora, iar anul acesta se va ajunge probabil la 15.000. El a explicat că nu se referă la orele pentru titulari şi nici la norma suplinitorilor, ci doar la plata cu ora. Ministrul Educaţiei a fost întrebat, […] Articolul Ministrul Educaţiei: În 2024 am avut 30.000 de norme la plata cu ora, iar anul acesta probabil vom ajunge la 15.000 apare prima dată în PS News.
12:50
Ce răspunde Bolojan întrebat de ce nu a ținut cont de cererea lui Nicușor Dan privind pensile magistraților # PSNews.ro
„Fiecare om care ocupă funcție publică are puncte de vedere față de un proiect sau altul”, a spus Ilie Bolojan, întrebat marți, în conferința de presă, de ce a păstrat în proiectul privind pensiile magistraților perioada de tranziție la vârsta standard de pensionare de 10 ani, și nu de 15 ani, așa cum a solicitat Nicușor Dan. La intrebarea HotNews „Domnule premier, președintele […] Articolul Ce răspunde Bolojan întrebat de ce nu a ținut cont de cererea lui Nicușor Dan privind pensile magistraților apare prima dată în PS News.
12:40
Patrick André de Hillerin analizează şi el valul de indignare stârnit de declaraţiile constante ale premierului cu privire la demisia sa din funcţie. „Dacă vrea să plece acasă, cine suntem noi să-i spunem nu?” spune jurnalistul, argumentând de ce Bucureștiul e o pălărie prea mare pentru fostul primar de Oradea. Redăm în continuare materialul publicistului: […] Articolul Patrick André de Hillerin: Cu demisiile pe frunte stăm de veacuri, ca un munte apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:30
Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei în luna septembrie, potrivit prognozei emise marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va […] Articolul METEO Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. ANM anunţă temperaturi peste medie apare prima dată în PS News.
12:20
Ilie Bolojan: Protecţia Consumatorilor ar funcţiona fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor # PSNews.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ar funcţiona, fără probleme, cu o reducere de 20% a posturilor, a declarat premierul Ilie Bolojan, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, transmite Agerpres. El a menţionat că astfel de analize trebuie realizate la nivelul fiecărei autorităţi publice centrale. „Acest pachet a fost agreat de […] Articolul Ilie Bolojan: Protecţia Consumatorilor ar funcţiona fără probleme cu o reducere de 20% a posturilor apare prima dată în PS News.
12:20
Foști deputați POT și SOS vor să își facă un grup parlamentar nou. Ce denumire şi-au ales # PSNews.ro
Un număr de zece deputați plecați sesiunea parlamentară trecută din formațiunile extremiste POT și SOS România vor să înființeze un nou grup, numit „Grupul Independent”. Potrivit Regulamentului, pentru a se înființat un grup parlamentar nou este nevoie de cel puțin zece membri. Art. 13 din Regulamentul Camerei Deputatilor actualizat spune că grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei […] Articolul Foști deputați POT și SOS vor să își facă un grup parlamentar nou. Ce denumire şi-au ales apare prima dată în PS News.
12:20
Bolojan: Nu vor fi creșteri de TVA și de taxe de anul viitor, însă trebuie îndeplinite anumite condiții # PSNews.ro
În cazul în care cheltuielile vor fi ținute sub control, iar măsurile fiscale propuse vor fi aplicate, nu se va pune problema unei creșteri de TVA sau de alte taxe începând de anul viitor, a declarat marți premierul Ilie Bolojan. Premierul a fost întrebat marți, în contextul în care în acest moment nu sunt reduceri în […] Articolul Bolojan: Nu vor fi creșteri de TVA și de taxe de anul viitor, însă trebuie îndeplinite anumite condiții apare prima dată în PS News.
12:10
Cristian Jura (CNCD), preciz ări după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS # PSNews.ro
Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România au anunțat că organizează, în data de 2 septembrie 2025, o adunare publică împotriva lucrătorilor imigranți din România. Inițial, Primăria Capitalei a dat aviz pentru această adunare, însă avizul a fost retras, ulterior, la presiunea opiniei publice, a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și […] Articolul Cristian Jura (CNCD), preciz ări după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS apare prima dată în PS News.
11:50
Graham Greene, prolificul actor canadian nominalizat la Oscar pentru rolul din „Primele Națiuni” și pionier de la Hollywood, a murit la vârsta de 73 de ani într-un spital din Toronto, după o lungă boală, potrivit The Guardian, citat de Mediafax. „A fost un om cu o morală, o etică și un caracter deosebite și ne […] Articolul Graham Greene, actorul din „Dansează cu lupii”, a murit la vârsta de 73 de ani apare prima dată în PS News.
11:50
Guvernul a dat datele! Județele unde vor fi concediați cei mai mulți angajati. Află AICI situația de la tine din județ # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, marți, la Palatul Victoria, ce ar însemna o reducere a posturilor în administrația publică locală cu 40%, procentul care a stârnit un adevărat scandal în Coaliție. Potrivit Executivului, puțin peste 13.000 de posturi ar urma să fie tăiate în plan local, ceea ce reprezintă 10% din totalul posturilor ocupate în […] Articolul Guvernul a dat datele! Județele unde vor fi concediați cei mai mulți angajati. Află AICI situația de la tine din județ apare prima dată în PS News.
11:50
Ilie Bolojan îi trimite în privat pe angajații dați afară de la stat: 10% înseamnă 13.000 de posturi # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, marți, câți oameni ar putea fi dați afară din sistemul bugetar, precizând că aceștia pot merge în privat, și a vorbit despre relația partidelor din coaliție „130.000 de angajați sunt în administrația locală. O parte sunt în plus. Primării identice au număr de angajați diferiți. 10% înseamnă 13.000 de posturi. Mediul privat din România […] Articolul Ilie Bolojan îi trimite în privat pe angajații dați afară de la stat: 10% înseamnă 13.000 de posturi apare prima dată în PS News.
11:40
Tânărul care a lovit un livrator în Bucureşti, dus la audieri. Făcea des postări dubioase pe internet # PSNews.ro
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Tânărul care a bătut un livrator Tânărul de 20 de ani care a lovit un livrator, pe o stradă […] Articolul Tânărul care a lovit un livrator în Bucureşti, dus la audieri. Făcea des postări dubioase pe internet apare prima dată în PS News.
11:40
Grindeanu spune că PSD finalizează proiectul pentru eliminarea CASS pentru călugări, veterani, deținuți politic # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că formațiunea pe care o conduce va finaliza marți „proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS)”. Cei de la PSD spun, prin vocea […] Articolul Grindeanu spune că PSD finalizează proiectul pentru eliminarea CASS pentru călugări, veterani, deținuți politic apare prima dată în PS News.
11:30
Bolojan despre demisie: „Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier. Le-am transmis că avem o înțelegere” # PSNews.ro
Ilie Bolojan nu a dat un răspuns ferm în ceea ce priveşte o eventuală demisie. În cadrul conferinţei de marţi a premierului Ilie Bolojan, acesta a fost întrebat dacă îşi menţine poziţia în ceea ce priveşte demisia sa, în cazul în proiectul privind reforma administraţiei locale nu va întruni consensul în forma dorită de el. „Nu era […] Articolul Bolojan despre demisie: „Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier. Le-am transmis că avem o înțelegere” apare prima dată în PS News.
11:20
La șase ani de la debutul în domeniul asamblării de vehicule comerciale, compania ATP Trucks Automobile controlată de omul de afaceri Mircea Cirț a dezvăluit câteva dintre planurile de viitor. Conform producătorului camioanelor și autotractoarelor Truston și al autobuzelor electrice ATP Bus, compania din Baia Mare a marcat în această vară „un moment definitoriu pentru […] Articolul Apare o nouă fabrică de autobuze electrice în România apare prima dată în PS News.
11:20
Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10% # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10%. Dacă o primărie nu îşi poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că respectiva primărie nu există pentru cetăţenii din localitate, ci există pentru angajaţii ei Zona de administraţie publică locală este […] Articolul Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10% apare prima dată în PS News.
11:20
Bolojan: Dacă nu se respectă înțelegerile din Coaliție, e greu să îți exerciți această poziție # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan susține marți, de la ora 10.00, o conferință de presă cu tema angajării răspunderii de luni seară și reforma în administrația locală. Ultima conferință de presă a premierului a avut loc pe 29 iulie. „Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest Guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am […] Articolul Bolojan: Dacă nu se respectă înțelegerile din Coaliție, e greu să îți exerciți această poziție apare prima dată în PS News.
11:10
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate # PSNews.ro
Politologul Cristian Pârvulescu critică abordarea ultimativă a premierului Bolojan privind pachetul II de austeritate, dar admite că nu există o alternativă politică la guvernul liberalului. El arată însă că există o alternativă mult mai bună la măsurile de austeritate. Din cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate, pe care Guvernul și l-a asumat luni, […] Articolul Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate apare prima dată în PS News.
11:10
Bogdan Mîndrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Guvernul condus de Ilie Bolojan înregistrează prima demisie importantă. Bogdan Mîndrescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a renunțat la funcție pentru a prelua conducerea […] Articolul Demisie surpriză în Guvernul Bolojan: Cine şi de ce pleacă apare prima dată în PS News.
