Primarul Galațiului critică restructurările lui Bolojan: Avem nevoie de bisturiu, nu de topor” în reforma administrație

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluţia din 1989, având în vedere crizele politice şi cele economico-financiare pe care le traversăm. El a adăugat că de aceste crize a fost lovit şi sistemul de educaţie. "2025 cred că este cel mai complicat an pentru […]