Bolojan caută angajații pierduți. Prefecturile, puse să refacă numărătoarea din primării și consilii județene
PSNews.ro, 2 septembrie 2025 18:20
Ilie Bolojan a descoperit că reforma administrației locale nu poate începe până nu se lămurește câți oameni lucrează, de fapt, în primării și consilii județene. Cum premierul are îndoieli vis-a-vis de cifrele primite până acum de primari și șefii de CJ-uri, șeful Executivului a cerut prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice personal datele transmise
Acum 10 minute
18:30
O femeie a avut parte de șocul vieții când a găsit un conac de 4 milioane de euro, abandonat lângă Londra # PSNews.ro
O exploratoare urbană din Marea Britanie a dat peste o vilă uriașă, evaluată la 3,5 milioane de lire sterline, adică aproape 4 milioane de euro, aflată în paragină lângă Londra. O vilă ascunsă, lăsată cu tot ce avea în ea Tânăra, cunoscută pe TikTok ca @Shell_ExploresUK, originară din Berkshire, postează constant filmări din locuri abandonate,
Acum 30 minute
18:20
18:20
Vizitatorii chinezi se amestecă cu localnicii în satul din Munții Rodopi, lângă granița cu Grecia. Pe o scenă din piața satului, cântăreți și cimpoieri în costume tradiționale brodate interpretează cântece populare sub soarele de vară târzie. Producătorii de iaurt și brânză din regiune, mulți dintre ei vorbind puțin chineză, oferă mostre și produse spre vânzare,
18:10
Marinescu cheamă instituțiile din sistemul judiciar la dialog pentru eficientizarea justiției # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a invitat principalele instituții din sistemul judiciar la o întâlnire de lucru programată joi, pentru a discuta măsuri din Programul de Guvernare 2025-2028 privind digitalizarea și reducerea duratei proceselor. Ministerul Justiției a anunțat că joi, 4 septembrie, va avea loc o întâlnire de lucru între ministrul Radu Marinescu și reprezentanți ai
Acum o oră
18:00
Revoltă pe Aeroportul Cluj! Zeci de pasageri abandonați de WizzAir, după ce a vândut mai multe bilete decât locuri # PSNews.ro
Revoltă pe Aeroportul Cluj! Zeci de pasageri abandonați de WizzAir, după ce a vândut mai multe bilete decât locuri: „Bătaie de joc: Ai bilet, dar nu zbori" Dimineața de marți a început cu haos și lacrimi pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj. Zeci de pasageri care trebuiau să ajungă la Londra și la Stuttgart au
18:00
În cea mai recentă ediție a emisiunii Pastila Financiară, o emisiune realizată de Mediafax, Adrian Artene și Alex Chirilă au discutat efectele creșterii TVA asupra alimentelor, cărților și altor produse de consum. Cei doi au evidențiat modul în care această majorare influențează traiul de zi cu zi și au oferit soluții de gestionare printr-o planificare financiară
17:50
Magistrala de metrou Pipera se extinde spre Petricani cu două noi stații. Anunțul făcut de ministrul Transporturilor # PSNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat extinderea Magistralei 2 cu tronsonul Pipera – Petricani, în urma unui contract de colaborare dintre Ministerul Transporturilor, Primăria Sectorului, reprezentată de edilul Rareș Hopincă, și Metrorex. Ciprian Șerban a transmis pe pagina de Facebook că a semnat contractul cu Primăria Sectorului 2 și Metrorex pentru extinderea Magistralei 2, cu
17:40
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Kelemen Hunor: Nu se pune problema demisiei premierului # PSNews.ro
Presedintele Nicușor Dan vrea ca această coaliție de guvernare să meargă mai departe, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Kelemen Hunor, în urma ședinței de trei ore, organizată la Palatul Cotroceni. Președintele UDMR susține că nu se pune problema demisiei premierului Ilie Bolojan. Interviul inegral va fi difuzat, astăzi, marți, la ora 22.00, la Digi24. Coaliția
Acum 2 ore
17:30
Simion Hăncescu amenință: Pe 8 septembrie va fi un boicot în educaţie. Unele unităţi de învăţământ vor fi goale # PSNews.ro
Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a declarat că în data de 8 septembrie, aşa cum au anunţat, va fi un boicot în educaţie şi vor fi şi cazuri în care unităţi de învăţământ vor fi goale. El a dat exemplul din Bucureşti, unde profesorii au decis să fie în stradă. Hăncescu
17:30
Primarul liberal care vrea să lase țara fără prefecturi: „Au rol decorativ într-un județ” # PSNews.ro
Mario de Mezzo, primarul municipiului Slatina, propune desființarea instituțiilor prefectului din toate județele țării. O astfel de măsură ar duce la economii importante la buget. Cuprins de Mezzo: Prefecții au rol decorativ în județe Bugetele prefecturilor se duce doar pe cheltuieli de funcționare Ce atribuții are prefectul unui județ Primarul municipiului Slatina a declarat, într-o
17:30
"În presa europeană, recent încheiatul summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) a fost tratat mai ales ca un exercițiu propagandistic al Chinei și Rusiei. O abordare pe cît de comodă pentru politicianul occidental pe atît de superficială. Se trece cu vederea faptul cetățenii statelor participante la lucrări cumulează bine peste jumătate din
17:20
Valoarea marelui premiu la loteria SUA a ajuns la 1,3 miliarde dolari. Când va fi următoarea extragere # PSNews.ro
Premiul cel mare la loteria americană Powerball a crescut luni seara, 1 septembrie, la o sumă estimată de 1,3 miliarde de dolari, după ce numerele câștigătoare nu au fost extrase. Numerele extrase au fost 8, 23, 25, 40, 53, cu un Powerball roșu de 5. Nimeni nu a reușit să ghicească cele șase numere, ceea
17:10
De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan. Toni Neacșu: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții # PSNews.ro
Reforma pensiilor speciale a creat un dezacord între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Nicușor Dan a cerut „perioadă tranzitorie", Bolojan nu a dat. „Probabil că Nicușor Dan chiar a vrut să salveze acest proiect", a comentat avocatul Adrian Toni Neacșu, pentru Gândul. Reamintim că Nicușor Dan a solicitat 15 ani de tranziție până când vârsta
17:00
Ciprian Ciucu neagă informațiile apărute pe surse despre posibile tensiuni cu premierul Bolojan # PSNews.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a reacționat pe Facebook după apariția unor informații în presă privind presupuse tensiuni cu premierul Ilie Bolojan în legătură cu reforma administrației publice. Acesta a caracterizat informațiile drept „manipulări grosolane". „În timp ce unii dintre noi nu mai prididim să ne facem mai bine treaba acolo unde ne-au trimis românii,
16:50
MADRID Valul record de incendii de vegetație din această vară a pus sub semnul întrebării capacitatea Spaniei de a gestiona crizele, lucru care a dus la numeroase dispute și a oferit muniție electorală unei drepte radicale în creștere. Conform Sistemului european de informare privind incendiile forestiere, acestea afectat aproape 400.000 de hectare în Spania în
16:50
Loverboy cosmic: O octogenară a rămas fără bani după ce s-a îndrăgostit de ”un astronaut rămas fără oxigen în spațiu” # PSNews.ro
O pensionară din Japonia a rămas fără bani după ce s-a îndrăgostit de un bărbat care se dădea drept astronaut. O octogenară din Japonia a fost escrocată cu 1 milion de yeni (5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat
16:50
POT se alătură iniţiativei privind cele patru moţiuni de cenzură împotriva Pachetului II al Guvernului # PSNews.ro
Partidul Oamenilor Tineri transmite semnăturile necesare pentru depunerea celor patru moţiuni de cenzură „care vizează proiectele controversate din al doilea pachet de reforme fiscale şi administrative, propus de Guvern împotriva românilor". Preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, a anunţat marţi că se alătură iniţiativei de contestare a Pachetului II, subliniind că aceste moţiuni reprezintă şi „poziţia fermă
16:40
Când vor primi românii cu venituri mici voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi acel voucher în valoare de 50 lei, pentru plata facturii la energie, el arătând că platforma informatică a fost livrată la timp de Ministerul Energiei. Ministrul a mai spus că are toată încrederea în colegii de la Ministerul
16:40
Victor Negrescu (PSD): Nu putem în fiecare zi să ne certăm, să ne supărăm sau să amenințăm cu demisiile # PSNews.ro
Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a comentat marți, într-o intervenție pentru B1 TV despre certurile din coaliția de guvernare, precizând că Ilie Bolojan ar trebui să fie mai precaut atunci când vorbește despre demisie, pentru că în joc este credibilitatea României în relația cu partenerii europeni. Cuprins Ce spune Victor Negrescu despre certurile din coaliția
Acum 4 ore
16:30
Inflația din zona Euro a fost de 2,1% în august. Estonia, campioana scumpirilor. Cipru – inflație negativă # PSNews.ro
Inflația revine peste pragul de 2% în zona euro, oferind Băncii Centrale Europene motive să mențină dobânzile neschimbate, în timp ce inflația de bază stagnează, iar prețurile serviciilor încetinesc. Inflația din zona euro a crescut în august la 2,1% față de anul trecut, depășind ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE). Această evoluție
16:30
ISU Alba anunță cauza exploziei de la fabrica de pal din Sebeș. Patru oameni au fost răniți # PSNews.ro
Explozia produsă luni dimineață, 1 septembrie, la fabrica de PAL Kronospan din Sebeș a fost cauzată de o scânteie mecanică apărută pe tubulatura din interiorul halei de producție, au stabilit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba. Deflagrația a provocat rănirea a patru persoane: două au suferit arsuri, iar două au politraumatisme, conform ISU Alba,
16:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat într-o conferinţă de presă 5 măsuri concrete pentru scăderea preţului energiei electrice pentru români, el arătând că obiectivul său este clar, energie mai ieftină decât media europeană, independenţă energetică şi reguli eficiente pentru toţi actorii din piaţă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat într-o conferinţă de presă 5 măsuri
16:20
Surpriză de la Beijing: Adrian Năstase, invitat alături de lideri planetari la parada militară a Chinei # PSNews.ro
"Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mîine va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi.
16:10
Tânărul care l-a atacat pe livratorul din Bangladesh susține că a fost „manipulat online” # PSNews.ro
Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce agresa un livrator din Bangladesh, a fost adus sub escorta poliției la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București, marți, 2 septembrie 2025. Mama acestuia a discutat cu reprezentanții presei la fața locului. Tudoran este acuzat de loviri sau alte violențe. Femeia care l-a
15:50
Primarul Galațiului critică restructurările lui Bolojan: Avem nevoie de bisturiu, nu de topor” în reforma administrație # PSNews.ro
Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu (PSD), critică datele prezentate de premierul Ilie Bolojan privind restructurările din administrație, susținând că sunt „eminamente greșite". El afirmă că liderii PNL i-ar putea cere demisia lui Ilie Bolojan. „Eu sunt unul dintre primari care cere reformă, alături de foarte mulți alți primari de mari municipii sau de municipii mai
15:50
Bugetul de stat avea o datorie de 5,2 miliarde de lei către magistrați ca urmare a miilor de hotărâri judecătorești definitive prin care judecătorii și procurorii au câștigat drepturi salariale restante, conform unei note informative confidențiale a Ministerului Finanțelor. Documentul, discutat în Guvernul Ciolacu pe 23 august 2023, trăgea un semnal de alarmă privind sumele
15:40
Deşi salariul minim urcă, milioane de angajaţi rămân blocaţi la nivelul de jos al pieţei muncii # PSNews.ro
Salariul minim urcă, dar nu eliberează: milioane de angajaţi rămân blocaţi la nivelul de jos al pieţei muncii Piaţa muncii din România avea la mijlocul lunii august circa 1,06 milioane de contracte de muncă plătite oficial cu salariul minim pe economie, arată datele de la Inspecţia Muncii transmise la solicitarea Ziarului Financiar. Datele transmise de
15:40
Șefii serviciilor secrete ar urma să fie numiți în octombrie. PSD și PNL îi vor propune lui Nicușor Dan mai multe nume # PSNews.ro
Numirea șefilor serviciilor secrete mai așteaptă până în luna octombrie, au precizat surse politice. În septembrie, coaliția se va concentra pe pachetul privind administrația publică locală și pe cel de relansare economică anunțat de PSD, au mai spus aceleași surse. De asemenea, conducerea SRI ar urma să revină PNL, în timp ce șefia SIE va
15:30
Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi amorfă și tot mai puțin relevantă” # PSNews.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat luni, în România, într-un moment în care din ce în ce mai multe voci avertizează că Uniunea Europeană devine din ce în ce mai puțin relevantă în relațiile internaționale. Politologul Radu Albu Comănescu, de la Universitatea Babeș
15:10
Românii din diaspora: MAE vrea reintroducerea unor taxe pentru o serie de servicii oferite la consulate # PSNews.ro
Un proiect de lege aflat în dezbatere publică propune creșterea cu peste 60% a tarifelor consulare și nu numai Un alt proiect de lege controversat atrage atenția românilor: Ministerul Afacerilor Externe (MAE) are în dezbatere publică un document care prevede reintroducerea tarifelor pentru o serie de servicii consulare oferite în diaspora. Documentul propune reintroducerea taxei pentru […] Articolul Românii din diaspora: MAE vrea reintroducerea unor taxe pentru o serie de servicii oferite la consulate apare prima dată în PS News.
15:10
Departe de familie și prieteni, printre străini, mii de femei pleacă anual în Italia să îngrijească vârstnicii în nevoie. Cu gândul la o bătrânețe fără griji și cu speranța că vor strânge suficienți de mulți bani încât să se întoarcă acasă, unele românce au norocul să fie angajate legal, ceea ce înseamnă un ban în […] Articolul Ce pensie încasează o româncă care a lucrat 20 de ani ca badantă în Italia apare prima dată în PS News.
15:10
Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei: A constatat şi premierul că datele prezentate în coaliţie nu erau cele reale # PSNews.ro
Lia Olguţa Vasilescu, vicepreşedinte PSD, primar al Craiovei şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a reacţionat după conferinţa de presă susţinută de premierul Ilie Bolojan. Ea spune că este mulţumită de faptul că premierul a recunoscut că datele discutate în coaliţie nu erau corecte şi că s-a confirmat faptul că administraţia locală nu are […] Articolul Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei: A constatat şi premierul că datele prezentate în coaliţie nu erau cele reale apare prima dată în PS News.
15:00
Ministrul Energiei: Voucherele vor acoperi 60-70% din creșterea facturilor la energie electrică. Cine beneficiază # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi vouchere de 50 lei, care vor acoperi până la 70% din creșterea facturilor la energie electrică. Cardurile vor fi distribuite de Ministerul Muncii și Poșta Română în luna septembrie. „Deja avem trei oferte care sunt sub prețul plafonat. Și încă […] Articolul Ministrul Energiei: Voucherele vor acoperi 60-70% din creșterea facturilor la energie electrică. Cine beneficiază apare prima dată în PS News.
14:50
Ministrul Educaţiei: 2025 cred că este cel mai complicat an pentru ţară de după Revoluţie # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluţia din 1989, având în vedere crizele politice şi cele economico-financiare pe care le traversăm. El a adăugat că de aceste crize a fost lovit şi sistemul de educaţie. ”2025 cred că este cel mai complicat an pentru […] Articolul Ministrul Educaţiei: 2025 cred că este cel mai complicat an pentru ţară de după Revoluţie apare prima dată în PS News.
14:50
Premierul Ilie Bolojan insistă cu proiectul său de concedieri, după ce PSD s-au opus proiectului privind reforma din administrația publică. Premierul a prezentat datele cu numărul de angajați, arătând că, de fapt, există un deficit de personal în primăriile din toată țara. Guvernul vrea să taie locuri de muncă din instituțiile care deja funcționează foarte […] Articolul Cifrele concedierilor: Bolojan vrea un stat rahitic și dependent de mediul privat apare prima dată în PS News.
14:50
O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei. Pe ce teritorii vrea să pună mâna # PSNews.ro
Ministerul rus al Apărării a publicat imagini în care apare o hartă aflată în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, care sugerează posibilele ambiții ale Moscovei de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, relatează Kyiv Independent. Harta a apărut în spatele lui Gherasimov în timp ce acesta ținea un discurs despre campania de primăvară-vară […] Articolul O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei. Pe ce teritorii vrea să pună mâna apare prima dată în PS News.
14:40
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în conferința de presă de marți câți oameni vor fi concediați din aparatul său de lucru, în contextul reducerilor de personal anunțate în administrația publică locală și centrală. Ilie Bolojan declarase recent că a cerut o analiză a personalului angajat la Cancelaria Prim-ministrului. „Din punctul meu de vedere, pe […] Articolul Câți oameni pleacă de la Cancelaria premierului. Anunțul lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:30
„Protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național” Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au publicat un comunicat în care le cer tuturor profesioniștilor din Educație să fie solidari „la nivel național” cu protestul față de Legea 141 / 2025 și să boicoteze activitățile de predare […] Articolul Federațiile din Educație fac apel la profesori să boicoteze activitățile de predare apare prima dată în PS News.
14:20
Votul asupra celor patru moţiuni de cenzură anunţate de AUR împotriva proiectelor pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea ar putea avea loc vineri, au declarat pentru G4Media surse din coaliţie. Dacă moţiunile sunt depuse astăzi, ele ar putea fi citite în plen tot în cursul zilei, urmând ca dezbaterile şi votul […] Articolul Votul la moţiunile de cenzură anunţate de AUR ar putea avea loc vineri – surse apare prima dată în PS News.
14:10
Ciprian Ciucu, despre Pachetul II de reforme: „Ilie Bolojan scoate cărbunii încinși din foc cu mâna lui” # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis într-o postare pe Facebook că premierul Ilie Bolojan și echipa guvernamentală au dus greul asumării Pachetului II de reforme. „Voința unui om și a echipei lui. Despre asta a fost Pachetul II. O serie de reforme structurale venite în scurt timp de la instalarea acestui […] Articolul Ciprian Ciucu, despre Pachetul II de reforme: „Ilie Bolojan scoate cărbunii încinși din foc cu mâna lui” apare prima dată în PS News.
14:10
Oraşul lui Iohannis, promovat în Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Suma pusă la bătaie: aproape 5 milioane de lei # PSNews.ro
Sibiul va fi promovat în Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Se pun la bătaie aproape 5 milioane lei Asociația Județeană de Turism Sibiu pune la bătaie 4,9 milioane de lei pentru a promova județul în străinătate. Orașele cheie spre care AJTS se îndreaptă sunt Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Asociația Județeană de Turism Sibiu vrea […] Articolul Oraşul lui Iohannis, promovat în Madrid, Roma, Hamburg și Londra. Suma pusă la bătaie: aproape 5 milioane de lei apare prima dată în PS News.
13:50
Primul aeroport din România care ridică restricțiile privind lichidele în bagajele de mână # PSNews.ro
Aeroportul din Cluj elimină, începând de miercuri, restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână, fiind primul din România care aplică această măsură. Începând de miercuri vor fi eliminate restricțiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internațional Cluj. Pasagerii vor putea […] Articolul Primul aeroport din România care ridică restricțiile privind lichidele în bagajele de mână apare prima dată în PS News.
13:50
25 -30 de ani de rate, atât plăteşti în medie pentru un apartament sau o casă, în România. Este o investiție pe termen lung, dacă te gândești că îți rămâne casa după ce ai achitat creditul. Dar prea scumpă pentru buzunarele românilor, care sunt tot mai goale. Și totuși, România este pe locul al 4-lea în […] Articolul România, pe locul patru în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe apare prima dată în PS News.
13:40
Cu aproximativ 13.000 de angajați și unități de producție și cercetare – dezvoltare în patru orașe din România, astăzi este lansată oficial noua companie Aumovio, specializată în producția de componente și software dedicate vehiculelor. Aumovio se desprinde oficial din Continental într-o companie independentă, inclusiv în România, unde va avea circa 13.000 de angajați. Cu acest […] Articolul Apare o nouă companie auto gigant în România, cu peste 10.000 angajați apare prima dată în PS News.
13:40
Mii de sârbi au mărşăluit luni seara în tăcere pe străzile din Belgrad pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal din Novi Sad şi pentru a cere alegeri anticipate, aceasta fiind prima mare adunare din capitală după violenţele care au marcat mai multe proteste, în august, relatează AFP. De la prăbuşirea, la 1 […] Articolul Mii de persoane s-au adunat în capitala Serbiei pentru a cere alegeri anticipate apare prima dată în PS News.
13:20
Singurul ministru din Guvernul Bolojan care și-a tăiat salariul nu renunță: „Am cedat încă 2.500 de lei” # PSNews.ro
Ministrul PSD al energiei, Bogdan Ivan, a anunţat luni, 1 septembrie, că a donat şi în luna august 2.500 de lei, adică 20% din salariul său, în contextul în care guvernul Bolojan a introdus primele măsuri de austeritate în luna iulie. „Şi în luna august, aşa cum am promis, am făcut transferul de 2.500 de […] Articolul Singurul ministru din Guvernul Bolojan care și-a tăiat salariul nu renunță: „Am cedat încă 2.500 de lei” apare prima dată în PS News.
13:20
Corlățean: Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit # PSNews.ro
Senatorul Titus Corlățean, candidat la șefia PSD, a declarat că el n-a fost de acord cu intrarea partidului la guvernare, dar acum va fi greu pentru social-democrați să mai iasă de la guvernare, mai ales că avem o situație fiscal-bugetară complicată și e nevoie de stabilitate. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, […] Articolul Corlățean: Trebuie modificate regulile coaliției, PSD să nu se mai trezească în fața faptului împlinit apare prima dată în PS News.
13:10
Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani # PSNews.ro
Românii care au pământ arabil pot primi minim 10.000 de euro pentru un hectar de teren transformat în pădure, plus o subvenție anuală de 190 de euro timp de 12 ani, printr-un program PNRR, potrivit publicației Ziarul financiar. Suprafața minimă eligibilă pentru împăduriri este de jumătate de hectar, iar până acum au fost depuse 1.000 de […] Articolul Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani apare prima dată în PS News.
13:00
Prețul aurului a atins un nou record. Metalul prețios s-a apreciat cu peste 30% în primele 8 luni ale anului # PSNews.ro
Prețul aurului a atins marți pe piețele din Asia un nou maxim istoric de 3.508,73 dolari uncia, depășind precedentul record de 3.500,10 dolari atins în luna aprilie, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală americană va reduce dobânzile, transmite Bloomberg. De la începutul anului și până în prezent, metalul prețios s-a apreciat cu peste 30%. Cel […] Articolul Prețul aurului a atins un nou record. Metalul prețios s-a apreciat cu peste 30% în primele 8 luni ale anului apare prima dată în PS News.
13:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, valabile marți și miercuri în județe situate în sud, sud-est, vest și sud-vest. Conform prognozei de specialitate, marți, între orele 12:00 – 21:00, în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul […] Articolul Vine canicula! Atenționări ANM în București și alte 19 județe, marți și miercuri apare prima dată în PS News.
