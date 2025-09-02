Pagina verde. Plastic – realităţi şi prejudecăţi. De ce este important să colectăm selectiv plasticul şi cum arată circuitul unui PET de la producător până când i se dă o nouă viaţă
Ziarul Financiar, 3 septembrie 2025 01:00
Circuitul unui ambalaj PET de la magazin până în staţiile de colectare şi de reciclare nu este unul foarte simplu, mai ales că el trece prin multe mâini până când ajunge în locurile unde i se poate da o nouă viaţă.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum o oră
01:15
Cu şapte luni până la alegeri, Ungaria lansează cea mai amplă schemă de credite pentru locuinţe de la schimbarea de regim # Ziarul Financiar
Ungaria a lansat cel mai ambiţios program de creditare pentru achiziţia de locuinţe de la tranziţia sa către democraţie, guvernul ţării angajându-se să facă achiziţiile de proprietăţi mai accesibile pentru cei care cumpără pentru prima dată o locuinţă şi dând în acelaşi timp un impuls puternic industriei construcţiilor, a scris presa proguvernamentală de acolo pe 1 septembrie după lansarea schemei de credite Home Start care oferă dobânzi fixe de 3%, notează Intellinews.
01:15
Statul deţine 70% din producţia de energie şi face preţul, dar Ministerul Energiei promite că într-un an facturile vor scădea prin 5 măsuri, după ce ele deja s-au dublat # Ziarul Financiar
Adrian din Bucureşti este unul dintre milioanele de consumatori de energie care în iulie a primit o factură semnificativ mărită, nu pentru că a consumat mai mult, ci pentru că de la 1 iulie schema care l-a protejat 3 ani de zile a fost eliminată. Astfel, dacă în iunie Adrian a plătit circa 63 de lei la un consum de 92 kWh, luna trecută factura sa a fost de 156 lei pentru un consum de 108 kWh.
01:15
ZF Agropower. Cum s-a redresat un crescător de porci de mangaliţa după ce a pierdut 800 de capete din cauza pestei porcine: Acum vrem să deschidem propriul abator şi o nouă fermă. Există cerere, dar nu există producţie # Ziarul Financiar
Alin Ion Neamţu, fondator al Mangaliţa Tradiţional NIA din judeţul Timiş, a preluat pasiunea pentru animale din familie şi a decis să devină crescător de porci de mangaliţa, primele cereri venind din partea prietenilor.
01:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Adrian Stănuşoiu, proprietarul Crilermar: „Am investit constant în diversificarea gamei de produse“ # Ziarul Financiar
Adrian Stănuşoiu, proprietarul companiei Crilelmar din Târgu Jiu, ce produce ligheane, găleţi, ghivece de plastic şi mobilier de grădină din plastic, spune că anul acesta estimează un avans cu 5% al cifrei de afaceri.
01:15
Câţi bugetari sunt de fapt în administraţia locală, 130.000 sau 280.000? Câte firme nu au cont bancar? Cum de avem 19.000.000 de înscrişi pe listele electorale? Câte burse de merit, sociale şi de studiu se dau? Duşmanul guvernului nu este lipsa banilor, ci este lipsa datelor # Ziarul Financiar
Pe zi ce trece se dovedeşte că cel mai mare duşman al restructurării administraţiei publice şi al modificărilor fiscal-bugetare care vizează economii şi venituri mai mari este de fapt lipsa datelor.
01:15
Pagina verde. De ce lasă tinerii satul pentru oraş? Paradox: avem şansa să ne creştem legumele în curte, dar ne mutăm la bloc sau în complexuri de case de la marginea Bucureştiului # Ziarul Financiar
România are una dintre cele mai mari suprafaţe agricole pe cap de locuitor din UE, mai are şi una dintre cele mai mari ponderi ale populaţiei care trăieşte în mediul rural datorită căreia mare parte din producţia de alimente de bază este asigurată în propria ogradă.
01:15
01:00
Pagina verde. Plastic – realităţi şi prejudecăţi. De ce este important să colectăm selectiv plasticul şi cum arată circuitul unui PET de la producător până când i se dă o nouă viaţă # Ziarul Financiar
Circuitul unui ambalaj PET de la magazin până în staţiile de colectare şi de reciclare nu este unul foarte simplu, mai ales că el trece prin multe mâini până când ajunge în locurile unde i se poate da o nouă viaţă.
01:00
Bursă. Finanţe personale. Intenţia One United Properties de a răscumpăra până la 20% din capital urcă acţiunile cu 8% într-o zi. Victor Căpitanu, co-CEO: „Avem de încasat 1,5 mld. lei doar din contracte deja semnate şi 18 luni de la AGA pentru program. Probabil va fi un mix de finanţare şi fonduri proprii“ # Ziarul Financiar
Anunţul dezvoltatorului imobiliar One United Properties de luni seara privind planul de răscumpărare a până la 20% din acţiunile proprii şi convocatorul publicat ulterior la Bursa de Valori, în cea mai mare astfel de operaţiune a unei companii antreprenoriale româneşti, a săltat acţiunile societăţii cu 8% într-o singură zi
Acum 2 ore
00:15
Pagina verde. Cum se poate valorifica gunoiul de grajd. DN Agrar, care a ajuns la 16.000 de capete de bovine, vrea să deschidă încă patru fabrici de compost până în 2030. „O nouă sursă de venituri cu marjă ridicată“ # Ziarul Financiar
DN Agrar (simbol bursier DN), cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, care deţine un efectiv de 16.000 de capete de bovine în România, are în plan să investească în alte patru fabrici de compost pe plan local până în 2030.
00:15
Bursă. Remus Vulpescu, noul CEO al Bursei de Valori Bucureşti, vine la Conferinţa ZF Piaţa de Capital 2025 # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti intră într-o etapă de tranziţie pe care investitorii, companiile şi autorităţile o consideră definitorie pentru următorul deceniu: de la o piaţă care a recompensat investitorii prin dividende generoase, către una care trebuie să finanţeze activ companiile şi economia.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Ţecheră, Transport Trade Services: Estimăm că vom reveni pe profit în 2025, dar sub nivelurile de anul trecut. Porturile, în special Constanţa, cântăresc tot mai mult în activitate # Ziarul Financiar
Transportatorul dunărean de mărfuri Transport Trade Services (simbol bursier TTS) îşi ajustează modelul de costuri şi mizează pe contribuţia porturilor pentru a închide anul pe profit, chiar dacă sub nivelurile din 2024. Măsurile de eficientizare aplicate din toamna trecută încep să dea rezultate, însă într-o piaţă dificilă, cu tarife reduse şi condiţii slabe de navigabilitate, spune Gabriel Ţecheră, director de guvernanţă corporativă şi relaţii cu investitorii în cadrul companiei.
00:15
Câte firme au credite şi câte credite au? Circa 193.000 de firme au credite, iar numărul creditelor corporate trecea de 570.000 în S1/2025 # Ziarul Financiar
Numărul de companii care au credite nu a depăşit încă 200.000 în România. Aproape 193.000 de firme din cele aproximativ 800.000 existente pe piaţa locală figurează la finalul primului semestru (S1) din 2025 cu finanţări luate de la bănci sau instituţii financiare nebancare (IFN), potrivit datelor BNR transmise la solicitarea ZF.
00:15
Daniel Groza, general manager, Aumovio Iaşi: Ne-am propus să aducem cât mai multe roluri globale aici, în Iaşi. Dacă s-ar rezolva cu autostrada, atunci implicit ar veni mult mai multe companii aici la Iaşi pentru producţie # Ziarul Financiar
Aumovio Iaşi, centrul tehnologic cu 3.000 de angajaţi din compania nou creată Aumovio, un spin-off din grupul Continental, este implicată deja în multe dintre cele mai inovatoare proiecte de dezvoltare din grup, dar conducerea locală îşi doreşte să atragă şi mai multe responsabilităţi globale.
00:15
Finanţe personale. Intenţia One United Properties de a răscumpăra până la 20% din capital urcă acţiunile cu 8% într-o zi. Victor Căpitanu, co-CEO: „Avem de încasat 1,5 mld. lei doar din contracte deja semnate şi 18 luni de la AGA pentru program. Probabil va fi un mix de finanţare şi fonduri proprii“ # Ziarul Financiar
Anunţul dezvoltatorului imobiliar One United Properties de luni seara privind planul de răscumpărare a până la 20% din acţiunile proprii şi convocatorul publicat ulterior la Bursa de Valori, în cea mai mare astfel de operaţiune a unei companii antreprenoriale româneşti, a săltat acţiunile societăţii cu 8% într-o singură zi
00:15
Harta magazinelor cumpărate de retailerul român Annabella de la grupul Ahold Delhaize: cum se împart 87 de supermarketuri în 44 de localităţi din 14 judeţe # Ziarul Financiar
Retailerul român Annabella, fondat de familia de antreprenori locali Mutu, a cumpărat recent 87 de supermarketuri şi magazine de proximitate sub brandurile Mega Image şi Profi de la olandezo-belgienii de la Ahold Delhaize.
00:15
Analiză ZF. Harta magazinelor Profi şi Mega Image cumpărate de retailerul român Annabella: compania a preluat supermarketuri în 44 de localităţi din 14 judeţe, extinzându-se mult în afara „sferei sale de influenţă“ # Ziarul Financiar
Retailerul român Annabella, fondat de familia de antreprenori locali Mutu, a cumpărat recent 87 de supermarketuri şi magazine de proximitate sub brandurile Mega Image şi Profi de la olandezo-belgienii de la Ahold Delhaize.
00:15
Iaşiul intră în cărţi pentru investiţii noi în producţia de componente auto. Daniel Groza, general manager Aumovio Iaşi: Pe termen lung avem ca obiectiv să aducem producţia la Iaşi. Depindem foarte mult de construcţia autostrăzii # Ziarul Financiar
Aumovio Iaşi ar putea deveni prin transformarea centrului tehnologic un hub complet de producţie automotive, dar pentru acest lucru grupul german are nevoie de infrastructură care să permită livrarea într-un timp eficient către uzinele auto, care cele mai multe lucrează în regim „just in time“.
00:15
Exclusiv ZF. Câte firme au credite, câte credite au şi care este tendinţa. Aproape 193.000 de firme din România au credite, iar numărul creditelor corporate trecea de 570.000 la final de S1/2025. Circa 5.500 de firme au intrat în S1/2025 în clubul celor cu credite la bancă. În 5 ani, peste 52.000 de firme s-au alăturat celor deja bancarizate # Ziarul Financiar
Numărul de companii care au credite nu a depăşit încă 200.000 în România. Aproape 193.000 de firme din cele aproximativ 800.000 existente pe piaţa locală figurează la finalul primului semestru (S1) din acest an cu finanţări luate de la bănci sau instituţii financiare nebancare (IFN), potrivit datelor băncii centrale transmise la solicitarea ZF. Concret, în România existau 192.912 de firme cu credite la final de S1/2025, iar numărul creditelor corporate a ajuns la 574.034, conform datelor BNR transmise ZF.
00:15
Nebuloasa din administraţia locală: Premierul Bolojan spune că sunt aproape 130.000 de bugetari în administraţia publică locală, iar Ministerul Finanţelor spune că sunt peste 280.000. Pe ce cifre se bazează reforma din administraţia locală? # Ziarul Financiar
În România, reforma administraţiei locale ar trebui să pornească de la o întrebare simplă: câţi angajaţi există cu adevărat? Premierul Ilie Bolojan vorbeşte despre aproape 130.000 de bugetari, Ministerul Finanţelor raportează peste 280.000, iar datele publice şi cele interne nu se aliniază nici măcar la nivel de judeţe.
00:15
Pagina verde. Paradox: avem şansa să ne creştem legumele în curte, dar ne mutăm la bloc sau în complexuri de case de la marginea Bucureştiului. De ce lasă tinerii satul pentru oraş? # Ziarul Financiar
România are una dintre cele mai mari suprafaţe agricole pe cap de locuitor din UE, mai are şi una dintre cele mai mari ponderi ale populaţiei care trăieşte în mediul rural datorită căreia mare parte din producţia de alimente de bază este asigurată în propria ogradă.
00:15
00:15
Sibiu, oraş de business şi centru cultural, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Marius Ioan Gîrdea, Aeroportul din Sibiu: Am investit în dezvoltare peste 80 mil. euro din fonduri europene şi mai avem două proiecte – pentru energie verde şi echipamente pe baterii # Ziarul Financiar
Aeroportul din Sibiu a reprezentat un element de infrastructură extrem de important în decizia multor companii de a-şi dezvolta businessuri puternice în zona judeţului, dar mai ales în zona oraşului Sibiu, unde există o platformă industrială extinsă, spune Marius Ioan Gîrdea, director general al Aeroportului din Sibiu.
00:15
Business Plan, o emisiune ZF cu susţinerea BCR. Albert Soare, fondatorul Kilowat.ro, cu afaceri de 9,5 mil. euro şi peste 100 de angajaţi: „Creşterea vine din faptul că am reuşit să executăm lucrări mai mari. Dacă anul trecut Casa Verde a reprezentat motorul, acum putem să facem sisteme de sute de megawaţi“ # Ziarul Financiar
Albert Soare a demarat propria afacere pe piaţa fotovoltaicelor prin Altige Impex (Kilowat.ro), după ce anterior descoperise ce implică antreprenoriatul în SanoVita, compania familiei. Realizarea unui business plan concret, adaptabilitatea, experienţa practică acumulată în businessul familiei dar şi pregătirea în domeniul fotovoltaic, unde a devenit chiar electrician autorizat şi certificat, au fost elementele care l-au ajutat în dezvoltarea acestei companii, unde ţinteşte afaceri de 20 mil. euro în acest an.
00:15
ZF TECH DAY. Răzvan Sturza, Motorola România: Piaţa de smartphone-uri a scăzut ca număr de unităţi cu circa 3,5-4% în primele 6 luni ale anului. Mă aştept ca pe termen lung piaţa să se stabilizeze la circa 3 milioane de telefoane # Ziarul Financiar
Piaţa locală de smartphone-uri a înregistrat o scădere în unităţi de 3,5% până la 4% în prima jumătate a anului 2025, iar aşteptările pentru a doua parte a anului indică o posibilă accentuare a acestui trend negativ, pe fondul constrângerilor bugetare şi al incertitudinilor macroeconomice.
00:15
Premieră în piaţa auto: Puma Gen-E, modelul electric produs la Craiova, intră în top 5 cele mai vândute maşini electrice, pe un segment de piaţă care aproape s-a dublat în august # Ziarul Financiar
Cu un program Rabla suspendat în august, o parte din dealerii auto de pe piaţa locală au apelat la discounturi cu ajutorul producătorilor pentru a compensa lipsa tichetelor, motiv pentru care clienţii nu au mai aşteptat şi au început să cumpere maşinile deja comandate.
00:15
ZF Live. Gabriel Biriş, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România. Impozitul minim pe cifra de afaceri este ca o toxină pe care politicienii au introdus-o în economie. Fără ajutoare de stat, niciun investitor nu mai investeşte în România # Ziarul Financiar
Guvernul a decis să păstreze impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) în al doilea pachet fiscal, iar această măsură riscă să lovească puternic în companiile mari din România şi să alunge investitorii străini, crede Gabriel Biriş, avocat şi vicepreşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România.
Acum 4 ore
23:30
Polonia: din nevoia de venituri suplimentare, tot mai mulţi vârstnici optează pentru o ipotecă inversă # Ziarul Financiar
O ipotecă inversă, cunoscută şi sub denumirea de rentă viageră, este un model financiar în care vârstnicii, în schimbul transferului dreptului de proprietate asupra locuinţei lor către o instituţie financiară, primesc o plată lunară şi garanţia de a locui pe viaţă în proprietatea lor. Din ce în ce mai mulţi vârstnici polonezi recurg la această soluţie, potrivit Business Insider.
23:30
Acum 6 ore
20:15
Serbia dă startul licitaţiei pentru licenţele 5G: Preţul de pornire este de 100 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Operatorii care obţin licenţa vor avea obligaţia de a instala cel puţin 200 de staţii de bază (antene) 5G în primul an, numărul acestora urmând să crească la 4.500 până în al cincilea an. Planul vizează acoperirea tuturor oraşelor mari, a centrelor turistice, aeroporturilor, punctelor de trecere a frontierei şi a localităţilor cu peste 3.000 de locuitori.
20:15
Startup-ul AI Anthropic, rivalul OpenAI, a atras o finanţare de 13 miliarde de dolari, iar evaluarea companiei a urcat la 183 de miliarde de dolari # Ziarul Financiar
Startup-ul de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat marţi că a încheiat o rundă de finanţare de 13 miliarde de dolari, atingând o evaluare post-investiţie de 183 de miliarde de dolari, o valoare de aproximativ trei ori mai mare faţă de cea înregistrată la ultima rundă din martie, conform CNBC.
20:00
Germanii de la SAP vor investi peste 20 de miliarde de euro într-un „cloud suveran” pentru a susţine ambiţiile Europei în domeniul inteligenţei artificiale (AI) # Ziarul Financiar
Decizia vine pe fondul unei tendinţe globale în care statele caută să-şi dezvolte pe teritoriul naţional infrastructura de computing necesară pentru antrenarea şi operarea sistemelor avansate de inteligenţă artificială.
Acum 8 ore
19:45
Fenomenul muzicii K-pop şi al serialelor coreene se vede şi în business: K-FOOD, un retailer de produse coreene, a ajuns la opt magazine şi caută să se dezvolte cu un restaurant şi o cafenea. „Oamenii caută să mănânce ceea ce văd în seriale şi filme coreene“ # Ziarul Financiar
Retailerul de produse coreene K-FOOD a ajuns la opt magazine în România – dintre care patru în Bucureşti – şi caută să se dezvolte în continuare în principalele oraşe ale ţării. Mai mult, fondatorii businessului se uită către zona de ospitalitate, analizând deschiderea unui restaurant şi a unei cafenele.
19:15
19:15
ZF Index Imobiliar. Preţurile apartamentelor vechi din Bucureşti depăşesc pentru prima dată pragul de 130.000 de euro. Berceni şi Drumul Taberei înregistrează cele mai mari scumpiri lunare, în timp ce Dristor şi Unirii-Victoriei raportează scăderi # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere în Bucureşti a ajuns în august 2025 la 130.462 de euro, depăşind pentru prima dată în istorie pragul de 130.000 de euro. Avansul faţă de luna iulie a fost de 1.615 euro (plus 1,25%), iar comparativ cu august 2024, creşterea este de 19.154 euro (plus 17,2%).
18:45
18:45
Investitorilor şi start-up-urilor le-a trecut glonţul Finanţelor pe la ureche: vor fi exceptate de transformarea forţată a împrumuturilor în acţiuni. Marius Istrate, preşedinte TechAngels: Ne bucurăm că argumentele noastre au fost convingătoare # Ziarul Financiar
Amendamentul privind scoaterea obligativităţii convertirii împrumuturilor de tip CLA, susţinut de noi alături de întrega industrie, a fost acceptat şi prevederea a fost scoasă din pachet. Ne bucurăm că argumentele noastre au fost convingătoare şi că am putut să întărim cu această ocazie un cadru de lucru colaborativ cu autorităţile statului.
18:45
18:30
18:15
Cei mai mari 10 producători de medicamente după cifra de afaceri din 2024. Producţia locală de medicamente şi produse farmaceutice, la un pas de 1,5 mld. euro afaceri în 2024, plus 6% # Ziarul Financiar
Producţia locală de medicamente a generat afaceri totale de peste 6,8 mld. lei în 2024 (aproape 1,4 mld. euro), în creştere cu 6% faţă de anul anterior, arată datele agregate de platforma Bridge to Information.
Acum 12 ore
17:45
17:45
Ce afaceri fac transportatorii feroviari privaţi care transportă pasagerii inclusiv pe Bucureşti- Constanţa, a doua cea mai solicitată rută ca trafic? # Ziarul Financiar
Patru mari transportatori feroviari privaţi de pasageri, Regio Călători (Georgeta Tănase) din Braşov, Transferoviar Călători (Călin Mitică) din Cluj-Napoca, Softrans (compania de transport a Softronic – Ionel Ghiţă) din Craiova şi Astra Trans Carpatic (Valer Blidar), care concurează compania de stat CFR Călători inclusiv pe Bucureşti-Constanţa, a doua cea mai bună rută feroviară, au reuşit să ajungă la afaceri totale de 626 mil. lei (125 mil. euro) anul trecut, plus 20%, potrivit calculelor făcute de ZF. Toţi cei patru jucători au raportat profit net.
17:15
17:15
17:15
17:15
Seceta şi îngheţul târziu n-au ocolit pădurile României: vânzările de fructe de pădure au scăzut cu 43% în 2024, iar unităţile silvice au avut o gaură în buget de 6 mil. lei # Ziarul Financiar
An de an, din cele 6,4 milioane de hectare de păduri ale României, o parte din fructele de pădure sunt culese de unităţile silvice sau de oameni care le vând mai departe.
17:00
Bolojan nu are încredere în datele trimise de primării şi consilii judeţene: Le cere să-şi verifice situaţiile şi să le comunice din nou guvernului. „Pe baza acestor date se realizează analiza care va fundamenta reforma administraţiei publice locale” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor să verifice datele comunicate de primării şi consilii judeţene în privinţa personalului din aparatele proprii. Pe baza cifrelor corecte se va fundamenta reforma administraţiei publice locale.
16:45
Semnal de îngrijorare? Numărul românilor cu depozite de peste 100.000 de euro în bănci a continuat să scadă, coborând sub 82.000 la final de S1/2025, cu vreo 4.000 mai puţin faţă de decembrie 2024. Iar depozitele lor au scăzut cu 300 mil. euro. De ce? Au plecat afară cu banii? # Ziarul Financiar
Trimestrul al doilea (T2) din acest an a adus continuarea scăderii numărului românilor bogaţi şi a sumelor economisite de aceştia la bănci, peste pragul de 100.000 de euro, comparativ cu finalul anului 2024, după ce T1/2025 marcase prima scădere trimestrială din ultimul deceniu a acestor indicatori.
16:45
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.