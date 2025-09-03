Cu şapte luni până la alegeri, Ungaria lansează cea mai amplă schemă de credite pentru locuinţe de la schimbarea de regim

01:15

Adrian din Bucureşti este unul dintre mili­oanele de consumatori de energie care în iulie a primit o factură semnificativ mărită, nu pentru că a consumat mai mult, ci pentru că de la 1 iulie schema care l-a protejat 3 ani de zile a fost eliminată. Astfel, dacă în iunie Adrian a plătit circa 63 de lei la un consum de 92 kWh, luna trecută factura sa a fost de 156 lei pentru un consum de 108 kWh.