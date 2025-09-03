Eco-Civica acuză Federația Greenfield de dezinformare: Tribunalul nu a „validat” circulația auto în Pădurea Băneasa. Procesul de anulare a contractului cu Romsilva este încă în curs

19:00

Drumul forestier prin Pădurea Băneasa, pentru care locuitorii din cartierul Greenfield fac presiuni să fie deschis traficului auto, este deja folosit de unii „privilegiați”, cum i-a denumit fostul ministru al Mediului, deși oficial este închis. Mai mult, faptul că există o barieră nu pare să încurce pe nimeni, pentru că mai mulți dintre cei care […] The post DOVADA VIDEO | „Super-locuitorii“ din Greenfield trec deja cu mașinile personale pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Oficial este închis appeared first on Buletin de București.