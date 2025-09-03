Statele Unite au atins în august un nou record al exporturilor de GNL

20:20

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre criticile că nu mai e liberal, că măsurile de corectare a deficitului nu le poţi lua într-o cheie ideologică şi nu a fost timp de abordări doctrinare, pentru că a preluat această responsabilitate într-o situaţie în care lucrurile nu arătau bine. El a menţionat că întotdeauna când a fost pe funcţie publică, a avut o ordine de priorităţi, pe primul loc ţara, pe locul 2 comunitatea, şi abia pe locul 3 partidul şi persoana sa.