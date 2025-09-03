Paradă grandioasă în China. Trump vede o ”conspirație” (video)
Cotidianul de Hunedoara, 3 septembrie 2025 06:20
Liderul american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, ”conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin... [...] The post Paradă grandioasă în China. Trump vede o ”conspirație” (video) appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
06:20
Pregătirea și trecutul profesional al domnului Radu-Dinel MIRUTA îl recomandă cu prisosință pentru a fi urmatorul locatar al Palatului Cotroceni, constituind [...] The post Unde nu-i frică, vai de pepeni! appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Acum 2 ore
05:30
Declarația a fost făcută marți în contextul tensiunilor deja existente dintre guvernanți și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). [...] The post Kelemen Hunor, declarație cu cântec appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
00:20
Un copilaș a murit marţi seara după ce s-ar fi electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din Vaslui. [...] The post Copilaș mort într-un parc al Primăriei appeared first on Cotidianul RO.
2 septembrie 2025
23:10
Două fotografii în care se vede un tânăr polițist plin de sânge pe patul de spital șochează opinia publică. [...] The post Polițist la spital după ce a fost lovit cu bâta appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:40
Un președinte Donald Trump, foarte viu, a reacționat la Casa Albă la zvonurile de pe rețelele de socializare care sugerau că ar fi „mort”. [...] The post Trump dezminte că e „mort“ appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Directorul CFR Călători a transmis Guvernului și mai multor instituții că nu se mai poate garanta siguranța pe calea ferată, [...] The post CFR Călători avertizează că nu mai garantează siguranța appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Omenia n-a pierit în România. Un tulcean a recuperat 7.500 lei, bani uitați la un bancomat, după ce femeia [...] The post Omenia n-a pierit în România appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Un zbor lung nu trebuie privit ca o încercare de supraviețuire, ci ca o experiență care poate fi gestionată inteligent. [...] The post Cum să supraviețuiești unui zbor lung appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Lavinia Vlad, pacienta care a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave și extrem de grave, cu șanse minime de supraviețuire, a făcut primii pași [...] The post Reușită uriașă pentru pacienta cu arsuri infectată la Floreasca appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Hosting și găzduire WordPress în România: tendințele din 2025 pentru proprietarii de site-uri # Cotidianul de Hunedoara
În 2025, piața de hosting din România a ajuns la maturitate: pachetele de găzduire web și Găzduire WordPress pun accentul pe [...] The post Hosting și găzduire WordPress în România: tendințele din 2025 pentru proprietarii de site-uri appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Premierul Ilie Bolojan a reiterat, marţi, necesitatea adoptării unor măsuri pentru reducerea posturilor ocupate din [...] The post Bolojan dezvăluie ce s-a discutat la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, marţi, posturile A7 TV şi [...] The post Interviu despre violența domestică amendat de CNA appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Un bărbat de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a trecut pe roşu [...] The post Femeie ucisă pe trecere de un tânăr pe trotinetă electrică appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Încărcătura mare de pe acoperiș era asigurată cu o plasă, care a scos la iveală cutii, biciclete și genți mari. [...] The post „Unde e poliția rutieră când ai nevoie de ea?“ (video) appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și-a manifestat convingerea că elevii vor fi primiți în școli pe 8 septembrie și că vor intra în [...] The post Ce se va întâmpla în școli pe 8 septembrie appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Vizita a avut un caracter inspirațional, oferind copiilor și adolescenților oportunitatea de a discuta direct cu [...] The post Eric Roberts, printre copiii români appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Tânărul acuzat că a agresat un cetățean din Bangladesh care lucra ca livrator în București urmează să fie cercetat și pentru utilizarea în [...] The post Noi acuzații pentru agresorul livratorului din Bangladesh appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Cseke Attila îl contrazice pe Bolojan: Ministerul Dezvoltării nu a produs fake-uri # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care [...] The post Cseke Attila îl contrazice pe Bolojan: Ministerul Dezvoltării nu a produs fake-uri appeared first on Cotidianul RO.
18:20
CNSAS: Aviz tinerilor de azi, care consideră că regimul comunist a fost un lucru bun, în timp ce se bucură de avantajele democraţiei. [...] The post Scrisoare către Cornel Chiriac (Metronom) appeared first on Cotidianul RO.
18:10
18:00
Tragedie astăzi pe A1, în dreptul localității sibiene Boița. Trei persoane care efectuau lucrări de întreținere au fost lovite [...] The post Accident de muncă. Trei morți pe A1 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:50
Vrei cumva un Ferrari și nu ai răbdare să stai la rând până la livrare? Ai o variantă mai rapidă la dispoziție. [...] The post ANAF vinde un Ferrari. Vezi prețul de pornire appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Aproximativ 30 de locuinţe au fost evacuate, marţi, în apropierea locului în care o cisternă încărcată cu gaz metan s-a [...] The post Pericol de explozie după răsturnarea unei cisterne cu gaz appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene care au comunicat iniţial date eronate referitoare [...] The post Informații eronate în datele transmise de Guvern appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Imediat ar apărea riscul invadării următoarei tari. Iar după aceea ar veni chiar rândul nostru. Asta nu este o opțiune”, a spus Friedrich Merz [...] The post Cancelarul Germaniei: Războiul din Ucraina se va prelungi mult appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Gura păcătosului, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Gura păcătosului Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Gura păcătosului appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Conflictele armate de pe teritoriul european (nu doar al spațiului UE), o trimitere directă către conflictul din Ucraina, sunt motivele achiziției [...] The post Laboratoare CRBN de 100 mil. € pentru IGSU appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Chiar dacă nu mai are nicio funcție pubulică, fostul premier român participă zilele acestea la Beijing, la o uriașă paradă la care sunt invitați Putin și Kim Jong Un [...] The post Adrian Năstase, la aceeași paradă cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, consideră că Guvernul Bolojan că "mimează reforma prin măsuri superficiale", [...] The post Petrişor Peiu (AUR): Guvernul Bolojan mimează reforma appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro, în perioada 2019 - 2024, [...] The post Fermierii greci au deturnat subvenții de milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Magistrații explică vârsta mică de pensionare și nivelul pensiilor prin volumul de muncă și stresul uriaș. Vezi cum stau lucrurile în alte țări [...] The post Timpul de lucru al magistraților, comparație în trei țări appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Summitul Organizației de Cooperare Shanghai a fost pregătit mai degrabă pentru audiența din Occident [...] The post Mesaje subtile ale Chinei, Rusiei si Indiei pentru America lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Energia reprezintă un subiect de foarte mare interes și, în urma discuțiilor demarate, au fost agreate cinci măsuri în [...] The post Cinci măsuri decise în Coaliție pentru scăderea prețului energiei appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Pentru aceasta patronul Mihai Rotaru a mai anunțat că urmează alte două noi... [...] The post Oltenii au trecut la fapte appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Președintele american Donald Trump a declarat luni că îi va acorda Medalia Prezidențială a Libertății fostului primar [...] The post Trump îl premiază pe fostul său avocat appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Prahova, Argeş şi Suceava ar fi judeţele cele mai afectate, în cazul în care numărul maxim de posturi admise în administraţia [...] The post Unde lovesc cel mai tare tăierile lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului "Matei Balş", a declarat marţi că deşi actualul episod de infectări cu [...] The post Episod „destul de serios” de Covid appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Președinta Comisiei Europene a declarat că statele europene au ”planuri destul de precise” pentru potențiale desfășurări de trupe în Ucraina [...] The post Von der Leyen se crede general. SUA și Berlinul o aduc la realitate appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat marţi că, în urma datelor prezentate de premierul Ilie Bolojan, [...] The post Lia Olguţa Vasilescu: A căzut și mitul din administrația publică appeared first on Cotidianul RO.
13:20
O vară întreagă a durat telenovela viitoarei destinații [...] The post Prințul Ianis devine sultan appeared first on Cotidianul RO.
13:00
O analiză realizată pe baza proiecțiilor economice arată că, în scenariul unui deficit constant de... [...] The post Ce înseamnă deficit de 8% din PIB pe care l-a invocat Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Potrivit premierului, în România, primării cu număr de locuitori similar, cu probleme similare, iar... [...] The post Soartă tristă pentru concediaţii de la stat appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Alexandru Crișan, a declarat, marți... [...] The post S-a aflat cauza incendiului de la Kronospan appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, referitor la faptul că nu s-a ajuns la un acord privind... [...] The post Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă a transmis că își va da demisia appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Provenit din familia nobililor Pop de Hațeg, născut în satul Densuș, a fost primul numit Densușianu [...] The post O viață în slujba luptei pentru drepturile românilor transilvăneni appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Ilie Bolojan dă exemple: Protecția Consumatorilor poate funcționa cu o reducere de 20% # Cotidianul de Hunedoara
El a menționat că astfel de analize trebuie realizate la nivelul fiecărei autorități publice centrale. [...] The post Ilie Bolojan dă exemple: Protecția Consumatorilor poate funcționa cu o reducere de 20% appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Cu o reputație deosebită în parfumeria de lux, Amouage reprezintă fuziunea dintre tradiția orientală și inovația contemporană. [...] The post Ce poate face un parfum de €400 pentru brandul personal appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat marti că, dacă statul nu reduce cheltuielile de personal,... [...] The post Bolojan: Riscam să ne întoarcem anul viitor în situaţia de acum appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Institutul Național de Sănătate Publică desfășoară, în perioada septembrie-octombrie, la nivel național, campania (...) [...] The post Campanie la nivel național – ”Fii activ, mănâncă sănătos!” appeared first on Cotidianul RO.
