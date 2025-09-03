Daraban: Noi nu avem multinaționale în România

Cotidianul de Hunedoara, 3 septembrie 2025 07:50

„Deci noi trebuie să ne focalizăm pe acele investiții în bunuri de larg consum și, ca să aducem aceste (...)

Acum 30 minute
08:10
România a trimis gloanţe Ucrainei, dezvăluie Moşteanu Cotidianul de Hunedoara
"Sunt pachete care au fost creionate în urma unui dialog cu prietenii ucraineni, în funcţie de nevoile...
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
07:20
”Comisia Europeană vrea să transforme fermierii români în cetățeni de mâna a doua” Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu afirmă că „prin neasumarea financiară a despagubirilor...
07:00
De ce nu și pensiile speciale ale SRI și SIE? Năsui și-a găsit o explicație Cotidianul de Hunedoara
Dacă era acesta scopul, am fi văzut o reducere la toate pensiile speciale, inclusiv cele...
Acum 4 ore
06:20
Unde nu-i frică, vai de pepeni! Cotidianul de Hunedoara
Pregătirea și trecutul profesional al domnului Radu-Dinel MIRUTA îl recomandă cu prisosință pentru a fi urmatorul locator al Palatului Cotroceni, constituind
06:20
Paradă grandioasă în China. Trump vede o ”conspirație” (video) Cotidianul de Hunedoara
Liderul american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, "conspiră" cu liderii rus, Vladimir Putin...
05:30
Kelemen Hunor, declarație cu cântec Cotidianul de Hunedoara
Declarația a fost făcută marți în contextul tensiunilor deja existente dintre guvernanți și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
Acum 12 ore
00:20
Copilaș mort într-un parc al Primăriei Cotidianul de Hunedoara
Un copilaș a murit marţi seara după ce s-ar fi electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din Vaslui.
2 septembrie 2025
23:10
Polițist la spital după ce a fost lovit cu bâta Cotidianul de Hunedoara
Două fotografii în care se vede un tânăr polițist plin de sânge pe patul de spital șochează opinia publică.
22:40
Trump dezminte că e „mort“ Cotidianul de Hunedoara
Un președinte Donald Trump, foarte viu, a reacționat la Casa Albă la zvonurile de pe rețelele de socializare care sugerau că ar fi „mort".
22:30
CFR Călători avertizează că nu mai garantează siguranța Cotidianul de Hunedoara
Directorul CFR Călători a transmis Guvernului și mai multor instituții că nu se mai poate garanta siguranța pe calea ferată,
22:10
Omenia n-a pierit în România Cotidianul de Hunedoara
Omenia n-a pierit în România. Un tulcean a recuperat 7.500 lei, bani uitați la un bancomat, după ce femeia
21:30
Cum să supraviețuiești unui zbor lung Cotidianul de Hunedoara
Un zbor lung nu trebuie privit ca o încercare de supraviețuire, ci ca o experiență care poate fi gestionată inteligent.
20:50
Reușită uriașă pentru pacienta cu arsuri infectată la Floreasca Cotidianul de Hunedoara
Lavinia Vlad, pacienta care a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave și extrem de grave, cu șanse minime de supraviețuire, a făcut primii pași
20:50
Hosting și găzduire WordPress în România: tendințele din 2025 pentru proprietarii de site-uri Cotidianul de Hunedoara
În 2025, piața de hosting din România a ajuns la maturitate: pachetele de găzduire web și Găzduire WordPress pun accentul pe
20:10
Bolojan dezvăluie ce s-a discutat la Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a reiterat, marţi, necesitatea adoptării unor măsuri pentru reducerea posturilor ocupate din
Acum 24 ore
19:30
Interviu despre violența domestică amendat de CNA Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, marţi, posturile A7 TV şi
19:30
Femeie ucisă pe trecere de un tânăr pe trotinetă electrică Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a trecut pe roşu
19:20
„Unde e poliția rutieră când ai nevoie de ea?“ (video) Cotidianul de Hunedoara
Încărcătura mare de pe acoperiș era asigurată cu o plasă, care a scos la iveală cutii, biciclete și genți mari.
18:50
Ce se va întâmpla în școli pe 8 septembrie Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și-a manifestat convingerea că elevii vor fi primiți în școli pe 8 septembrie și că vor intra în
18:30
Eric Roberts, printre copiii români Cotidianul de Hunedoara
Vizita a avut un caracter inspirațional, oferind copiilor și adolescenților oportunitatea de a discuta direct cu
18:30
Noi acuzații pentru agresorul livratorului din Bangladesh Cotidianul de Hunedoara
Tânărul acuzat că a agresat un cetățean din Bangladesh care lucra ca livrator în București urmează să fie cercetat și pentru utilizarea în
18:20
Cseke Attila îl contrazice pe Bolojan: Ministerul Dezvoltării nu a produs fake-uri Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care
18:20
Scrisoare către Cornel Chiriac (Metronom) Cotidianul de Hunedoara
CNSAS: Aviz tinerilor de azi, care consideră că regimul comunist a fost un lucru bun, în timp ce se bucură de avantajele democraţiei.
18:10
Ministrul Dezvoltării îl contrazice pe Bolojan: Nu am produs fake-uri Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care
18:00
Accident de muncă. Trei morți pe A1 Cotidianul de Hunedoara
Tragedie astăzi pe A1, în dreptul localității sibiene Boița. Trei persoane care efectuau lucrări de întreținere au fost lovite
17:50
ANAF vinde un Ferrari. Vezi prețul de pornire Cotidianul de Hunedoara
Vrei cumva un Ferrari și nu ai răbdare să stai la rând până la livrare? Ai o variantă mai rapidă la dispoziție.
17:10
Pericol de explozie după răsturnarea unei cisterne cu gaz Cotidianul de Hunedoara
Aproximativ 30 de locuinţe au fost evacuate, marţi, în apropierea locului în care o cisternă încărcată cu gaz metan s-a
17:00
Informații eronate în datele transmise de Guvern Cotidianul de Hunedoara
Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene care au comunicat iniţial date eronate referitoare
16:50
Cancelarul Germaniei: Războiul din Ucraina se va prelungi mult Cotidianul de Hunedoara
Imediat ar apărea riscul invadării următoarei tari. Iar după aceea ar veni chiar rândul nostru. Asta nu este o opțiune", a spus Friedrich Merz
16:50
Gura păcătosului Cotidianul de Hunedoara
Gura păcătosului, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Gura păcătosului Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic
16:40
Laboratoare CRBN de 100 mil. € pentru IGSU Cotidianul de Hunedoara
Conflictele armate de pe teritoriul european (nu doar al spațiului UE), o trimitere directă către conflictul din Ucraina, sunt motivele achiziției
16:30
Adrian Năstase, la aceeași paradă cu Putin Cotidianul de Hunedoara
Chiar dacă nu mai are nicio funcție pubulică, fostul premier român participă zilele acestea la Beijing, la o uriașă paradă la care sunt invitați Putin și Kim Jong Un
16:30
Petrişor Peiu (AUR): Guvernul Bolojan mimează reforma Cotidianul de Hunedoara
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, consideră că Guvernul Bolojan că "mimează reforma prin măsuri superficiale",
16:20
Fermierii greci au deturnat subvenții de milioane de euro Cotidianul de Hunedoara
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro, în perioada 2019 - 2024,
16:10
Timpul de lucru al magistraților, comparație în trei țări Cotidianul de Hunedoara
Magistrații explică vârsta mică de pensionare și nivelul pensiilor prin volumul de muncă și stresul uriaș. Vezi cum stau lucrurile în alte țări
16:00
Mesaje subtile ale Chinei, Rusiei si Indiei pentru America lui Trump Cotidianul de Hunedoara
Summitul Organizației de Cooperare Shanghai a fost pregătit mai degrabă pentru audiența din Occident
15:30
Cinci măsuri decise în Coaliție pentru scăderea prețului energiei Cotidianul de Hunedoara
Energia reprezintă un subiect de foarte mare interes și, în urma discuțiilor demarate, au fost agreate cinci măsuri în
15:00
Oltenii au trecut la fapte Cotidianul de Hunedoara
Pentru aceasta patronul Mihai Rotaru a mai anunțat că urmează alte două noi...
14:50
Trump îl premiază pe fostul său avocat Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a declarat luni că îi va acorda Medalia Prezidențială a Libertății fostului primar
14:30
Unde lovesc cel mai tare tăierile lui Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Prahova, Argeş şi Suceava ar fi judeţele cele mai afectate, în cazul în care numărul maxim de posturi admise în administraţia
14:10
Episod „destul de serios” de Covid Cotidianul de Hunedoara
Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului "Matei Balş", a declarat marţi că deşi actualul episod de infectări cu
14:10
Von der Leyen se crede general. SUA și Berlinul o aduc la realitate Cotidianul de Hunedoara
Președinta Comisiei Europene a declarat că statele europene au "planuri destul de precise" pentru potențiale desfășurări de trupe în Ucraina
13:30
Lia Olguţa Vasilescu: A căzut și mitul din administrația publică Cotidianul de Hunedoara
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat marţi că, în urma datelor prezentate de premierul Ilie Bolojan,
13:20
Prințul Ianis devine sultan Cotidianul de Hunedoara
O vară întreagă a durat telenovela viitoarei destinații
13:00
Ce înseamnă deficit de 8% din PIB pe care l-a invocat Bolojan Cotidianul de Hunedoara
O analiză realizată pe baza proiecțiilor economice arată că, în scenariul unui deficit constant de...
12:20
Soartă tristă pentru concediaţii de la stat Cotidianul de Hunedoara
Potrivit premierului, în România, primării cu număr de locuitori similar, cu probleme similare, iar...
12:10
S-a aflat cauza incendiului de la Kronospan Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, Alexandru Crișan, a declarat, marți...
11:40
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă a transmis că își va da demisia Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, referitor la faptul că nu s-a ajuns la un acord privind...
11:10
O viață în slujba luptei pentru drepturile românilor transilvăneni Cotidianul de Hunedoara
Provenit din familia nobililor Pop de Hațeg, născut în satul Densuș, a fost primul numit Densușianu
