Încă un scandal la SOS România: Șoșoacă exclude 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale

16:50

O pensionară din Japonia a rămas fără bani după ce s-a îndrăgostit de un bărbat care se dădea drept astronaut. O octogenară din Japonia a fost escrocată cu 1 milion de yeni (5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat […] Articolul Loverboy cosmic: O octogenară a rămas fără bani după ce s-a îndrăgostit de ”un astronaut rămas fără oxigen în spațiu” apare prima dată în PS News.