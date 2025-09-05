Adrian Năstase, după ce Vlad Gheorghe a cerut retragerea beneficiilor fundației sale: „Un oarecare păcălici”

16:30

Un român în vârstă de 47 de ani, dispărut de aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, Sicilia, în provincial Agrigento din Italia, a fost găsit în viață după 12 zile de căutări. Bărbatul lucrează ca cioban și era stabilit de câteva luni într-o zonă unde trăiește o comunitate numeroasă de români. El a dispărut, iar căutările au început după ce turmele lui de oi au fost găsite rătăcind dezorientate și fără supraveghere. Operațiunile de salvare au început în zori și au implicat unitatea TAS a comandamentului Agrigento, unități canine, dar și un elicopter al Pompierilor din Catania. Românul a fost găsit într-o veche pivniță abandonată, datorită eforturilor comune ale pompierilor și ale reprezentanților Protecției Civile, susține presa locală din Italia. Conform autorităților, ciobanul se afla într-o stare fizică stabilă, iar din primele cercetări, se pare că s-a hrănit numai cu apă și mere cât a fost dispărut. Medicii care l-au consultat au spus că starea sa de sănătate nu prezintă motive de îngrijorare. Cauza dispariției sale rămâne încă necunoscută, însă odată găsit, bărbatul a fost preluat de echipele de salvare și a primit îngrijiri medicale.