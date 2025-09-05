Bilanț la o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni. Câte case au fost reconstruite

10:40

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul lui 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, dar şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 pe care o plătea unui privat pentru un sediu. Florin Manole a […]