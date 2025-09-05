Bilanț la o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni. Câte case au fost reconstruite
PSNews.ro, 5 septembrie 2025 15:20
La mai bine de o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni, comunitatea locală se află în continuare în reconstrucție. O spune chiar Dragoș Asiminei, viceprimarul orașului, într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul: „Tot în reconstrucție suntem, dar creștem gradul de reconstrucție. Multă muncă, reconstrucție". Până acum au fost construite de la zero peste
• • •
Acum 5 minute
15:40
Țara în care deținuții sunt eliberați mai devreme dacă citesc cărți. Dau și lucrări de control
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale şi morale corecte" în rândul condamnaţilor din această fostă republică sovietică. Noua modificare a Codului Penal vizează peste 13.500 de deţinuţi, dar nu se aplică celor condamnaţi la închisoare pe
Acum 15 minute
15:30
CCR va lua în discuţie în 24 septembrie sesizarea ICCJ privind pensionarea magistraţilor
Curtea Constituţională a României va lua în discuţie în 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Potrivit CCR, şedinţa de judecată în care se va dezbate sesizarea ICCJ asupra Legii pentru modificarea
15:30
Blocul Național Sindical, solidar cu protestele profesorilor din țară: Este esențial ca vocea lor să fie ascultată
Blocul Național Sindical (BNS) și-a exprimat solidaritatea cu manifestațiile organizate de cadrele didactice, membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.), ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" și ai Federației Naționale Sindicale „Alma Mater". „Educația este temelia pe care se construiește dezvoltarea economică și socială a României. Este esențial ca vocea cadrelor didactice să
Acum 30 minute
15:20
Bilanț la o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni. Câte case au fost reconstruite
La mai bine de o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni, comunitatea locală se află în continuare în reconstrucție. O spune chiar Dragoș Asiminei, viceprimarul orașului, într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul: „Tot în reconstrucție suntem, dar creștem gradul de reconstrucție. Multă muncă, reconstrucție". Până acum au fost construite de la zero peste
Acum o oră
15:10
Fondul Monetar Internațional (FMI) l-a numit pe Carlos Mulas-Granados în funcția de nou reprezentant regional pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. El îi va succeda lui Geoff Gottlieb, care se întoarce la sediul FMI după trei ani de activitate în cadrul biroului Fondului din Varșovia, scrie G4Media.ro Mulas-Granados, cetățean spaniol, a ocupat recent funcția
15:00
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania
Funcționarii de la Finanțele Publice Vaslui au pus poprire pe contul unui bărbat de 74 de ani, pe motiv că acesta ar avea de achitat impozit dintr-o pensie pe care o primește după anii de muncă în Spania. E vorba de un venit de aproximativ 400 de lei lunar, deci sub plafonul de 3.000 de
15:00
Un preot care se întorcea de la o înmormântare a fost snopit în bătaie de un enoriaș gelos
Scandal uriaș într-un sat din Mureș. Un preot a ajuns la spital după ce a fost bătut de un enoriaş de 45 de ani, soțul unei femei cu care părintele ar fi avut o relație amoroasă. Totul s-a petrecut în plină stradă, imediat după ce reprezentantul bisericii se întorcea de la o înmormântare. Încăierarea s-a terminat
14:50
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie, vizibilă și în România. Când poate fi observată „Luna sângerie"
Cine va putea vedea eclipsa totală de „Lună Sângerie" din acest weekend? În noaptea de 7 spre 8 septembrie, locuitorii din Australia, Asia, Africa și o parte din Europa vor avea parte de un spectacol astronomic deosebit: toate fazele unei eclipse totale de Lună, cunoscută popular drept „Lună Sângerie" (Blood Moon). Pe durata evenimentului, care
14:50
Cristian Socol demontează calculele Guvernului privind reforma administrației: „Economia ar fi de 3-4 ori mai mică"
Economistul Cristian Socol a oferit în exclusivitate pentru Gândul, o analiză detaliată privind reforma din Administrația Publică, intens solicitată de Guvernul Bolojan. Potrivit acestuia, reducerea a 13.000 de posturi din sistemul adminstrativ, ar aduce o economie neta de doar 410 milioane de lei, adică de 3-4 ori mai puțin decât estimarea de 1,4 miliarde lei
14:50
OSLO Norvegia va avea de suferit din ce în ce mai mult dacă rămâne în afara UE, deoarece războaiele tarifare ale lui Donald Trump și Brexit conferă politicii comerciale un rol tot mai important, au declarat ministrul de Externe al țării și principalul său rival înainte de alegerile parlamentare de luni, scrie Financial Times. Norvegia
Acum 2 ore
14:30
„Nu anulați scutirile de impozite pentru cei cu handicap grav și accentuat". Apelul pacienților cu afecțiuni autoimune
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune a transmis o scrisoare deschisă Guvernului și Parlamentului, în care solicită să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. 'Proiectul de lege prin care doriți să eliminați scutirile de impozite pentru locuințe, terenuri și mijloace de transport lovește direct în acești oameni. Pentru mulți, aceste
14:20
Drone suspecte în apropiere de Sulina. Două avioane de la baza Kogălniceanu au fost ridicate pentru a survola zona
Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat, joi seara, un grup de drone aeriene la 36 mile marine Nord-Est de Sulina. Două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate de la baza Mihail Kogălniceanu, au survolat zona. „În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un
14:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici, potrivit news.ro. Întrebat
14:20
Creștere economică de doar 0,3% în primul semestru. Prognozele pentru România, la jumătate
În primul semestru al anului, economia națională a crescut cu doar 0,3%, mult sub nivelul de 2,5% prevăzut în legea bugetului de stat. În aceste condiții, analiștii consideră puțin probabil ca obiectivul să mai fie atins. Principala cauză o reprezintă industria, unde mai multe ramuri au avut evoluții sub așteptări. Recent, un combinat siderurgic din Hunedoara a anunțat închiderea
14:10
VIDEO Locuitorii din cartierul Greenfield folosesc un drum forestier din Pădurea Băneasa. Asociațiile de ecologiști protestează și solicită Ministrei Mediului respectarea legii și oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa. Cartierul Greenfield, aflat în vecinătatea Pădurii Băneasa, numără peste 6.000 de locuitori. De foarte mult timp, aceștia semnalează absența unor legături rutiere directe
14:00
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București". Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Primul weekend de toamnă aduce pe Calea Victoriei un program artistic pentru întreaga familie, organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Organizatorii anunță că paradele, spectacolele pentru copii, demonstrațiile de pictură și concertele transformă bulevardul într-un spațiu de întâlnire al orașului cu arta. Atmosfera de festival continuă și în sectoarele Capitalei, unde „Străzi
14:00
VIDEO Octavian Berceanu părăseşte REPER la doar 6 zile de când fusese ales preşedinte al formaţiunii
Octavian Berceanu, fost Şef al Gărzii de Mediu şi proaspăt ales preşedinte al REPER, a anunţat că părăseşte formaţiunea politică pe care părea că o conduce. Într-un mesaj video postat pe contul său de Facebook, Berceanu acuză maşinaţiuni în cadrul propriului partid, după ce s-a decis reluarea alegerilor pentru conducere. Pe 30 august, Octavian Berceanu
13:50
Câciu: România, pe creștere primul semestru. „Reformiștii" de „Oradia" și corul de bocitoare au spus că e dezastru
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu susține vineri că România a încheiat pe creștere economică primul semestru al anului 2025: „Am încheiat acel ciclu care nu arată deloc rău, dar despre care «reformiștii» de «Oradia» și corul de bocitoare au spus ca e dezastru". „Înțeleg că România a încheiat pe creștere economică primul semestru al
13:50
Politolog: Cum poate România să profite de programul european de reînarmare și să devenină hub al UE la Marea Neagră
România se poate transforma din temelii, grație sprijinului acordat de NATO și UE. Generalul (r) Virgil Bălăceanu și politologul Alina Achim-Inayeh explică, pentru „Adevărul", cum poate România să profite de programul european de reînarmare și să devenină hub al UE la Marea Neagră. Șefa Comisiei Europene, influenta Ursula von der Leyen, a vizitat România pe
13:50
FOTO Un fenomen optic rar, surprins pe dealurile din Sălaj. „Efectul Gloria" a pus localnicii pe jar
Gloria, un fenomen optic rar, ce apare în zilele cu ceață și are nevoie de îndeplinirea simultană a mai multor condiții pentru a fi văzut, a fost surprins, recent, de un fotograf amator pe dealurile din localitatea Tămașa. Efectul Gloria, ce mai poartă numele de 'Spectru montan' ori 'Spectru Brocken', a fost fotografiat la Tămașa
Acum 4 ore
13:40
Ultimele zile de vacanţă pe litoral au adus preţuri mai mici decât în 2024. Care este gradul de ocupare
Septembrie aduce un plus de oxigen turismului de pe litoral. Vremea rămâne bună pentru plajă, iar gradul de ocupare a unităților de cazare este de 90%. Administratorii speră ca fluxul de turiști să continue și după începerea școlii pentru a menține afacerile pe linia de plutire. Mai ales că sezonul estival a fost marcat de
13:30
Românii înlocuiesc carnea cu cartofii. Ca să-și poată plăti facturile, oamenii taie din banii pentru mâncare
Românii taie din banii pentru mâncare ca să-și plătească facturile. Unul din șase români nu își permite carne sau pește nici măcar o
13:20
Câte avize de muncă pentru străini au fost emise în 2025 de către autoritățile din România # PSNews.ro
În perioada 1 ianuarie-31 august, polițiștii de imigrări au emis, la nivel național, 71.921 de avize de angajare în muncă pentru străinii care doresc să lucreze în România. Contingentul aprobat pentru anul în curs a fost utilizat în proporție de 71,9 %. Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, majoritatea avizelor au fost eliberate pentru lucrători permanenți, […] Articolul Câte avize de muncă pentru străini au fost emise în 2025 de către autoritățile din România apare prima dată în PS News.
13:20
Zelenski se întâlneşte la Kiev cu premierul slovac Robert Fico, în prezenţa preşedintelui Consiliului European # PSNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni vineri la Kiev cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi cu premierul slovac, Robert Fico, pentru a discuta despre probleme energetice, relatează Reuters. Adjunctul ministrului ucrainean al energiei, Roman Andarak, a declarat vineri la Copenhaga că Zelenski urmează să discute cu Fico, în cadrul întâlnirii […] Articolul Zelenski se întâlneşte la Kiev cu premierul slovac Robert Fico, în prezenţa preşedintelui Consiliului European apare prima dată în PS News.
13:10
Ion Cristoiu: Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el # PSNews.ro
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat apariția lui Nicușor Dan la cel mai recent interviu televizat. Publicistul a amintit și faptul că au trecut 100 de zile de când Nicușor Dan ocupă scaunul de președinte al României. „Legendara împlinire a 100 de zile de la instalarea […] Articolul Ion Cristoiu: Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el apare prima dată în PS News.
13:10
Cum a ratat România digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne susține că ținta de 5 milioane de cetățeni care vor primi cărți de identitate electronice nu poate fi atinsă, motiv pentru care Executivul a aprobat reducerea numărului de beneficiari la 3,5 milioane care să poată primi gratuit noile buletine. Proiectul început în 2021 la Cluj nu a reușit să fie extins complet […] Articolul Cum a ratat România digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit apare prima dată în PS News.
13:00
Bild: Întâlnirea de la Paris s-a încheiat cu o conversație „explozivă” între liderii europeni și Trump # PSNews.ro
Președintele american Donald Trump a avut joi o convorbire telefonică tensionată cu mai mulți lideri europeni, în cadrul căreia a criticat în mod direct continuarea importurilor de petrol din Rusia. Potrivit informațiilor obținute de cotidianul Bild, între participanți s-a aflat și cancelarul german Friedrich Merz, iar discuțiile s-au concentrat pe sancțiunile împotriva Moscovei și sprijinul […] Articolul Bild: Întâlnirea de la Paris s-a încheiat cu o conversație „explozivă” între liderii europeni și Trump apare prima dată în PS News.
12:50
Ioan Aurel Pop: „Într-o societate democratică, nu-l poți considera prost pe cel care nu votează ca tine” # PSNews.ro
„Într-o societate democratică, nu-l poți considera prost pe cel care nu votează ca tine”, spune președintele Academiei Române. Ioan Aurel Pop s-a alăturat campaniei „Împreună, fară ură” și ne-a vorbit despre motivele care duc la polarizarea societății. „Să îți iubești țara, să fii naționalist, nu exclude să fii un bun european”, spune istoricul. – Naționaliști […] Articolul Ioan Aurel Pop: „Într-o societate democratică, nu-l poți considera prost pe cel care nu votează ca tine” apare prima dată în PS News.
12:40
Schimbare la vârful ASF. Prim-vicepreședintele Gabriel Avrămescu preia și piața de capital. Ce obiective primează # PSNews.ro
Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Avrămescu, a anunțat că a preluat coordonarea sectorului investiții și instrumente financiare într-o etapă în care piața de capital din România atinge noi recorduri de dezvoltare și are nevoie de o direcție strategică pentru viitor. Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Avrămescu, a anunțat că a preluat […] Articolul Schimbare la vârful ASF. Prim-vicepreședintele Gabriel Avrămescu preia și piața de capital. Ce obiective primează apare prima dată în PS News.
12:40
Tarife dinamice la energie: Cât ar putea costa electricitatea în fiecare interval orar. „Minutul de aur” pentru factură # PSNews.ro
Consumatorii care își vor putea adapta comportamentul de consum, de exemplu, să pornească mașina de spălat în orele cu prețuri mai mici, pot reduce semnificativ factura la energie. Spre deosebire de un preț fix pe kWh, prețurile dinamice se modifică pe parcursul zilei, adesea la intervale de o oră sau chiar mai scurte. Cuprins: 80 […] Articolul Tarife dinamice la energie: Cât ar putea costa electricitatea în fiecare interval orar. „Minutul de aur” pentru factură apare prima dată în PS News.
12:30
Sindicaliștii din Educație, apel către directori și inspectori: Nu-i amenințați pe protestatari # PSNews.ro
Sindicaliştii din educaţie au transmis, vineri, un mesaj pentru directori unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari prin care solicită acestora să nu îi oprească pe profesorii care doresc să îşi exprime în mod democratic problemele şi să nu îi ameninţe pe care doresc să participe luni la mitingul şi marşul organizat la Bucureşti de […] Articolul Sindicaliștii din Educație, apel către directori și inspectori: Nu-i amenințați pe protestatari apare prima dată în PS News.
12:20
Primul episod al noului sezon Asia Express 2025 va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Printre concurenți se află Anda Adam, Mara Bănică, Gabriel Tamaș și Raluca Bădulescu. Drumul concurenților va trece în acest sezon prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar marea finală va avea loc în […] Articolul Asia Express 2025. Noul sezon începe duminică. Cine sunt concurenții apare prima dată în PS News.
12:20
Bătălia pentru o şcoală mai bună: Mii de părinţi s-au înghesuit să facă rost de vize de flotant # PSNews.ro
Începerea noului an şcolar a dat startul şi luptei anuale a părinţilor pentru vizele de flotant. Ca micuții lor să învețe în cele mai bune școli sau în cele situate cât mai aproape de centrul orașului, mii de români se înghesuie să facă rost de popularele „bilete de intrare”. În Bistrița, spre exemplu, în ultimii ani, numărul […] Articolul Bătălia pentru o şcoală mai bună: Mii de părinţi s-au înghesuit să facă rost de vize de flotant apare prima dată în PS News.
12:10
PIB a crescut, în termeni reali, în trimestrul II cu 1,2% față de trimestrul anterior. Ce a determinat creșterea # PSNews.ro
Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul II 2025 a fost de 471.264.5 milioane lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 1,2% faţă de trimestrul I 2025 şi 2,1% faţă de trimestrul II 2024, arată datele publicate vineri de INS. Produsul intern brut estimat pentru semestrul I 2025 a fost de […] Articolul PIB a crescut, în termeni reali, în trimestrul II cu 1,2% față de trimestrul anterior. Ce a determinat creșterea apare prima dată în PS News.
12:00
Echipa feminină de tenis de masă a României a câştigat aurul, iar echipa masculină a obţinut bronzul la Campionatele Balcanice de seniori, la Istanbul. Îndrumate de Anamaria Sebe, tricolorele Ioana Sîngeorzan, Elena Zaharia şi Bianca Mei-Roşu au dus echipa feminină pe primul loc, datorită unui parcurs dominant de-a lungul celor două zile. Sportivele noastre au […] Articolul Aur şi bronz pentru România la Campionatele Balcanice de Tenis de masă pentru seniori apare prima dată în PS News.
11:50
Cât ar economisi statul român dacă 13.000 de angajați din administrația publică ar pleca acasă. estimarea lui Bolojan # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 – 1,4 miliarde de lei anual. Premierul a menționat, pentru Europa FM, că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajați din administrația locală, jumătate din autoritățile publice locale ar […] Articolul Cât ar economisi statul român dacă 13.000 de angajați din administrația publică ar pleca acasă. estimarea lui Bolojan apare prima dată în PS News.
11:50
Alertă meteo – Temperaturi ca în iulie: ANM a emis cod galben de caniculă. Posibile furtuni violente # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenționări Cod galben de caniculă ce vizează 15 județe situate în nord, vest, nord-vest și nord-est. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de vineri, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă, și se va menține […] Articolul Alertă meteo – Temperaturi ca în iulie: ANM a emis cod galben de caniculă. Posibile furtuni violente apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:40
SUA urmează să elimine treptat programele de asistență în materie de securitate destinate armatelor europene aflate la granița cu Rusia, pe măsură ce presează continentul să plătească mai mult din propria apărare. Oficiali ai Pentagonului le-au comunicat săptămâna trecută diplomaților europeni că SUA nu vor mai finanța programele de instruire și echipare a armatelor din țările […] Articolul FT: SUA taie fondurile de securitate ale țărilor europene aflate la graniță cu Rusiaâ apare prima dată în PS News.
11:40
Două legende urcă din nou în ring: Când va avea loc confruntarea dintre Mike Tyson şi Floyd Mayweather Jr. # PSNews.ro
Legendele boxului Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson se vor înfrunta într-un meci de box demonstrativ în primăvara anului viitor. Meciul va fi organizat de CSI Sports / Fight Sports. Data şi locul încă nu s-au stabilit, relatează Reuters. „Iron” Mike Tyson (50-7, 44 KO) nu a mai obţinut o victorie la profesionişti de la […] Articolul Două legende urcă din nou în ring: Când va avea loc confruntarea dintre Mike Tyson şi Floyd Mayweather Jr. apare prima dată în PS News.
11:30
Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR # PSNews.ro
„Justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțare”, scrie fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, într-o postare pe facebook, referindu-se la proiectul noii legi a pensiilor magistraților, după ce va intra în dezbaterea judecătorilor Curții Constituționale și va avea un verdict final. „Pur și simplu CSM și instanțele de judecată au ratat ocazia […] Articolul Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR apare prima dată în PS News.
11:30
Fondul Proprietatea își alege un nou administrator pe 29 septembrie. Acționarii cer transparență totală # PSNews.ro
Acționarii Fondului Proprietatea se pregătesc pentru o decizie importantă: pe 29 septembrie va fi ales un nou administrator al Fondului. Reuniți recent, aceștia au cerut Comitetului Reprezentanților mai multă transparență în procesul de selecție. Fondul Proprietatea, înființat acum două decenii, are peste 22.000 de acționari, iar valoarea activelor depășește jumătate de miliard de euro. Miza […] Articolul Fondul Proprietatea își alege un nou administrator pe 29 septembrie. Acționarii cer transparență totală apare prima dată în PS News.
11:20
Medicii de la stat nu îşi vor mai putea trimite pacienţii la privat. Cum se modifică legislaţia # PSNews.ro
Legea care a permis ani la rând medicilor din spitalele publice să trimită pacienți și către cabinetele lor private va fi schimbată. Ministerul Sănătății vrea să elimine practica unui astfel de contract cu Casa de Asigurări. Măsura îi împarte pe pacienți între speranța unor servicii mai corecte și teama că accesul la tratament va fi și […] Articolul Medicii de la stat nu îşi vor mai putea trimite pacienţii la privat. Cum se modifică legislaţia apare prima dată în PS News.
11:10
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată” # PSNews.ro
Mulți români care revin din străinătate cu gândul de a-și continua viața în țară se confruntă cu o realitate care le lasă un gust amar. Deși povestesc că s-au simțit încurajați să se întoarcă, ajung, în cele din urmă, să regrete alegerea. Perioada concediilor de vară se apropie de final, iar mulți români aflați în țară […] Articolul Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată” apare prima dată în PS News.
11:10
Astăzi, Ministerul de Finanțe lansează, prin intermediul Bursei de Valori, a 8-a ediție a titlurilor de stat Fidelis din acest an, denominate atât în lei, cât și în euro, pentru persoanele fizice. Dobânzile oferite la titlurile în lei sunt 7,20% – cu scadența la 2 ani; 8,20% – cu scadența la 2 ani, pentru donatorii […] Articolul În ce fel de titluri de stat Fidelis merită să investești? Câştigi 4.500 de euro apare prima dată în PS News.
11:10
Pentagonul va fi redenumit „Departamentul de Război”. Donald Trump va semna vineri decretul prezidențial # PSNews.ro
Donald Trump intenționează să semneze vineri un ordin executiv prin care Departamentul Apărării să fie redenumit „Departamentul de Război”, a declarat joi un oficial al Casei Albe. Măsura ar marca o schimbare simbolică majoră pentru cea mai mare instituție guvernamentală a Statelor Unite. Ordinul ar permite secretarului Apărării, Pete Hegseth, și oficialilor din subordine să […] Articolul Pentagonul va fi redenumit „Departamentul de Război”. Donald Trump va semna vineri decretul prezidențial apare prima dată în PS News.
11:00
Grupul austriac de petrol și gaze OMV, acționar majoritar al OMV Petrom, intenționează să disponibilizeze 2.000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajați pe care îi are la nivel mondial, a dezvăluit joi seara cotidianul austriac Kurier, preluat de Reuters. Citând surse din mediul sindical, publicația susține că subsidiara din România, OMV Petrom, ar urma să […] Articolul Cea mai mare companie din România se pregătește de concedieri apare prima dată în PS News.
10:50
Bolojan nu vrea închiderea sălilor cu jocuri de noroc de la parterul blocului. Care este motivul # PSNews.ro
Interzicerea sălilor de jocuri de noroc sau păcănele la scara blocului ar genera pierderi financiare semnificative pentru bugetul statului, cât și pentru firme. Aceasta a fost motivația pe care a invocat-o premierul Ilie Bolojan când a respins legea care le-ar restricționa amplasarea în astfel de locuri. Inițiativa legislativă prin care operatorii economici cu profil de […] Articolul Bolojan nu vrea închiderea sălilor cu jocuri de noroc de la parterul blocului. Care este motivul apare prima dată în PS News.
10:50
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat # PSNews.ro
După eșecul fake news-ului cu intrarea în război a României, dezinformatorii încearcă să promoveze o nouă minciună. Este vorba despre un fake news conform căruia ar urma o nouă pandemie, iar Guvernul ar pregăti o nouă listă de restricții. Evident, totul este fals. În ultimele zile, rețelele sociale au fost inundate de postări în care […] Articolul Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după ce „intrarea în război a României” a expirat apare prima dată în PS News.
10:50
Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Cum au ajuns 3 persoane, restante cu 337 de milioane de lei # PSNews.ro
Persoane cu venituri de peste 100 milioane de lei au fost descoperite de ANAF, în Cluj Napoca, că nu au plătit taxele aferente averii deținute. În cel de-al doilea trimestru al anului, agenții fiscali au mai descoperit și alte persoane cu peste 170 de milioane de lei, fiecare, nedeclarați. La Cluj, ANAF a înregistrat un […] Articolul Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Cum au ajuns 3 persoane, restante cu 337 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
10:40
Vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului? Ministrul Muncii: „Dacă vom face economii” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul lui 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, dar şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 pe care o plătea unui privat pentru un sediu. Florin Manole a […] Articolul Vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului? Ministrul Muncii: „Dacă vom face economii” apare prima dată în PS News.
