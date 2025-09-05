Autostrada A10 Sebeș – Turda: Probleme la pasajul peste A1? Ce lucrări spune CNAIR că se execută de către constructor
PSNews.ro, 5 septembrie 2025 18:20
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu unul dintre cele mai spectaculoase noduri rutiere din România, respectiv cel de la intersecția autostrăzilor A10 și A1. Constructorul lotului aflat deja în circulație pare că execută niște lucrări sub pasaj. Amintim că în această vară au fost anunțate restricții de circulație pe o bretea a acestui […] Articolul Autostrada A10 Sebeș – Turda: Probleme la pasajul peste A1? Ce lucrări spune CNAIR că se execută de către constructor apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
18:40
Ministrul Mediului îşi propune ca pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată până la sfârşitul anului # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că doreşte ca pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată, până la sfârşitul acestui an, iar de săptămâna viitoare pot începe discuţiile tehnice între specialişti pe acest subiect. Ministerul Mediului a organizat, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată. Prezent […] Articolul Ministrul Mediului îşi propune ca pădurea Băneasa să fie declarată arie naturală protejată până la sfârşitul anului apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
18:30
Niciun român nu apare pe lista celor 36 de ambasadori noi ai Uniunii Europene. În schimb, bulgarii au un reprezentant, Ungaria la fel, în vreme ce Polonia marchează două numiri la vârful diplomației europene. Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene (UE), anunța pe 30 august numirea a 36 de noi ambasadori ai UE […] Articolul „Succes diplomatic” pe linie. Niciun ROMÂN printre noii ambasadori ai Uniunii Europene apare prima dată în PS News.
18:20
Autostrada A10 Sebeș – Turda: Probleme la pasajul peste A1? Ce lucrări spune CNAIR că se execută de către constructor # PSNews.ro
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu unul dintre cele mai spectaculoase noduri rutiere din România, respectiv cel de la intersecția autostrăzilor A10 și A1. Constructorul lotului aflat deja în circulație pare că execută niște lucrări sub pasaj. Amintim că în această vară au fost anunțate restricții de circulație pe o bretea a acestui […] Articolul Autostrada A10 Sebeș – Turda: Probleme la pasajul peste A1? Ce lucrări spune CNAIR că se execută de către constructor apare prima dată în PS News.
Acum o oră
18:10
Sectorul unde 40% din angajați vor ieși la pensie în curând. „Vom asista la blocaje uriașe” # PSNews.ro
O categorie de angajați vor ieși la pensie mult mai devreme. Sindicatele trag un semnal de alarmă statului deoarece vor exista blocaje uriașe. Într-un context în care statul român se confruntă cu presiuni bugetare și cu necesitatea reducerii cheltuielilor publice, premierul Ilie Bolojan aduce în discuție sustenabilitatea unor structuri și funcții din administrația locală. Acesta […] Articolul Sectorul unde 40% din angajați vor ieși la pensie în curând. „Vom asista la blocaje uriașe” apare prima dată în PS News.
18:10
Tesla propune un pachet salarial pentru Elon Musk care l-ar putea face primul trilionar din lume # PSNews.ro
Consiliul de administraţie al companiei Tesla a propus vineri un pachet salarial pentru directorul său general Elon Musk, care l-ar putea transforma în primul trilionar din lume, adică i-ar putea aduce peste 1.000 de miliarde de dolari, relatează AFP. Planul, care are o durată de zece ani şi trebuie aprobat de acţionari, prevede acordarea de […] Articolul Tesla propune un pachet salarial pentru Elon Musk care l-ar putea face primul trilionar din lume apare prima dată în PS News.
18:00
APIA critică noua impozitare auto şi face apel la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze documentul # PSNews.ro
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) critică noile criterii de impozitare auto şi face un apel public la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze actul normativ asumat de Guvern, considerând că metoda de impozitare stabilită prin această lege are „probleme de fond esenţiale”. Asociaţia enumeră criterii „incomplete şi învechite”, diferenţe „insuficiente” între vehicule vechi şi […] Articolul APIA critică noua impozitare auto şi face apel la premierul Ilie Bolojan să reanalizeze documentul apare prima dată în PS News.
17:50
MApN: Exercițiul național Concordia 25 se desfășoară între 8 și 12 septembrie în mai multe județe din țară # PSNews.ro
Exercițiul național Concordia 25 se desfășoară între 8 și 12 septembrie în mai multe județe din țară, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale (MApN). Exercițiul interinstituțional este organizat de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale. Acesta se va […] Articolul MApN: Exercițiul național Concordia 25 se desfășoară între 8 și 12 septembrie în mai multe județe din țară apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:40
Ion Pantelimon, directorul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca are 8.700 lei pensie, 30.000 salariu. El împlinește 71 de ani și ar trebui să fie dat afară de Ilie Bolojan după reforma din administrația publică. Unul din cele mai mari venituri publice vine de la Cluj. Ion Pantelimon este directorul general al Regiei Autonome a […] Articolul Director la 71 ani în primăria Cluj: 8.700 lei pensie, 30.000 salariu apare prima dată în PS News.
17:40
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Dragoș Pîslaru # PSNews.ro
Ministrul Fondurilor Europene le-a transmis angajaților instituției, printr-o scrisoare internă în posesia căreia am intrat, că ar trebui să aibă mai multă grijă la ținuta pe care o au la serviciu, fără ca aceasta să fie indecentă sau extravagantă. Contactat de Digi24.ro, Dragoș Pîslaru susține că unii angajați veneau la birou în șlapi sau „ca […] Articolul Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou. Scrisoarea pe care le-a trimis-o ministrul Dragoș Pîslaru apare prima dată în PS News.
17:30
Fostul premier Marcel Ciolacu comentează vineri, cele mai noi date europene despre al doilea trimestru din 2025, care, spune el, dovedesc că, la finalul mandatului de premier, a lăsat România pe locul doi la creştere economică în UE, la egalitate cu Croaţia şi puţin sub Danemarca. Ciolacu afirmă că România are nevoie, pe lângă tăieri […] Articolul Marcel Ciolacu: România are nevoie de un Plan de Stimulare a Economiei apare prima dată în PS News.
17:20
Curs BNR – Record aur. Preţul gramului de aur a atins azi, vineri, 5 septembrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins ieri, 4 septembrie 2025. Preţ aur BNR – Gramul de aur s-a scumpit, vineri, cu 5,68 bani, şi a ajuns la 496,3229 lei, de la 496,2661 lei, nivelul […] Articolul Record la BNR. Cel mai scump aur din istorie – date oficiale 4 septembrie 2025 apare prima dată în PS News.
17:20
Dublă demisie la Londra: Viceprim-ministrul şi ministrul Investiţiilor pleacă din administraţia Starmer # PSNews.ro
Vicepremierul și ministrul investițiilor au demisionat vineri, zguduind guvernul Starmer cu doar câteva săptămâni înaintea unui summit crucial dedicat atragerii investițiilor străine. Guvernul laburist condus de Keir Starmer este pus în dificultate după două demisii majore într-o singură zi. Vicepremierul Angela Rayner și ministrul investițiilor Poppy Gustafsson și-au anunțat plecările, pe fondul unor controverse și […] Articolul Dublă demisie la Londra: Viceprim-ministrul şi ministrul Investiţiilor pleacă din administraţia Starmer apare prima dată în PS News.
17:10
Cresc tarifele și amenzile de rovinietă și peaj pentru vehiculele de transport. De când intră în vigoare măsura # PSNews.ro
De luni, 8 septembrie, cresc tarifele și amenzile de rovinietă și peaj pentru vehiculele de transport, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 8 septembrie, tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj se modifică. De […] Articolul Cresc tarifele și amenzile de rovinietă și peaj pentru vehiculele de transport. De când intră în vigoare măsura apare prima dată în PS News.
17:10
Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după ce mai mulți copii au fost răniți de animale sălbatice # PSNews.ro
Intervenție cu mascații, vineri dimineață, la grădina zoologică din Suceava, acolo unde doi copii au fost mușcați de animalele sălbatice, în ultimele zile. Este vorba despre o fetiță atacată de maimuță și de un băiat mușcat de ligru. Controalele de vineri au avut loc după ce mai mulți copii au fost mușcați sau zgâriați de animalele […] Articolul Intervenție cu mascații la grădina zoologică din Suceava, după ce mai mulți copii au fost răniți de animale sălbatice apare prima dată în PS News.
17:00
Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu # PSNews.ro
Ducesa de Kent s-a stins din viață joi, la 92 de ani, înconjurată de familie la Kensington Palace, potrivit unui anunț făcut de Palatul Buckingham. Potrivit anunțului făcut vineri, „Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță moartea Alteței Sale Regale Ducesa de Kent. Alteța Sa Regală a decedat aseară la Palatul Kensington, înconjurată de familia sa”, […] Articolul Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu apare prima dată în PS News.
16:50
Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a semnat joi, 4 septembrie, o decizie prin care l-a numit pe Horațiu-Lucian Cosma în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi. Numirea lui Horațiu-Lucian Cosma vine la două zile după ce Bogdan Mîndrescu și-a dat demisia din funcția de secretar […] Articolul Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:40
Ministrul Mediului: 13 directori Romsilva, bonusuri de pensionare de 1 milion de euro, în ultimii 2 ani # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea […] Articolul Ministrul Mediului: 13 directori Romsilva, bonusuri de pensionare de 1 milion de euro, în ultimii 2 ani apare prima dată în PS News.
16:30
Drone ucrainene au atacat mai multe instalații petroliere rusești în noaptea de 5 septembrie, inclusiv cea mai mare rafinărie Rosneft, din Rusia, situată în Riazan, și un depozit de petrol din regiunea Lugansk. Drone ucrainene au atacat mai multe instalații petroliere rusești în noaptea de 5 septembrie, inclusiv cea mai mare rafinărie Rosneft din Rusia, […] Articolul Cea mai mare rafinărie Rosneft din Rusia, lovită de drone ucrainene apare prima dată în PS News.
16:30
IMM România: Turismul intră pe un trend descendent. Posibila majorare a TVA ar aduce pierderi de 10 miliarde lei # PSNews.ro
Activitatea în sectorul turismului autohton înregistrează un trend descendent, iar șapte din zece operatori economici au raportat scăderi atât în ceea ce privește încasările, cât și la numărul de înnoptări, reiese din ‘Carta Albă a Turismului din România’ – ediția a 5-a, lansată de IMM România, într-un eveniment organizat, joi, la Constanța. Conform documentului, realizat […] Articolul IMM România: Turismul intră pe un trend descendent. Posibila majorare a TVA ar aduce pierderi de 10 miliarde lei apare prima dată în PS News.
16:30
Un român în vârstă de 47 de ani, dispărut de aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, Sicilia, în provincial Agrigento din Italia, a fost găsit în viață după 12 zile de căutări. Bărbatul lucrează ca cioban și era stabilit de câteva luni într-o zonă unde trăiește o comunitate numeroasă de români. El a dispărut, iar căutările au început după ce turmele lui de oi au fost găsite rătăcind dezorientate și fără supraveghere. Operațiunile de salvare au început în zori și au implicat unitatea TAS a comandamentului Agrigento, unități canine, dar și un elicopter al Pompierilor din Catania. Românul a fost găsit într-o veche pivniță abandonată, datorită eforturilor comune ale pompierilor și ale reprezentanților Protecției Civile, susține presa locală din Italia. Conform autorităților, ciobanul se afla într-o stare fizică stabilă, iar din primele cercetări, se pare că s-a hrănit numai cu apă și mere cât a fost dispărut. Medicii care l-au consultat au spus că starea sa de sănătate nu prezintă motive de îngrijorare. Cauza dispariției sale rămâne încă necunoscută, însă odată găsit, bărbatul a fost preluat de echipele de salvare și a primit îngrijiri medicale. Citește mai mult AICI Articolul Un român dispărut în Italia a supravieţuit timp de 12 zile doar cu apă şi mere apare prima dată în PS News.
16:20
Aeroportul privat din România care devine punct de trecere a frontierei și vamă. 12 ani a așteptat aprobările # PSNews.ro
Aeroportul privat din Tuzla devine luna aceasta cel mai nou punct vamal și de trecere a frontierei din România, după ce Guvernul a aprobat prin Ordonanță de Urgență un proiect care aștepta de 12 ani să fie pus în practică. Aeroportul a căpătat între timp o importanță majoră, dat fiind afluxul intens de personal și […] Articolul Aeroportul privat din România care devine punct de trecere a frontierei și vamă. 12 ani a așteptat aprobările apare prima dată în PS News.
16:20
Primul centru multifuncțional din România dedicat adolescenților și adulților cu autism prinde contur la Bolintin-Vale. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Claudiu Damian, a anunțat că infratructura obiectivului destinat incluziunii reale a persoanelor cu autism este aproape gata. „Campusul Lumya prinde viață! Primul centru multifuncțional din România dedicat adolescenților și adulților cu autism prinde contur […] Articolul Unde se deschide primul campus din România dedicat persoanelor cu autism apare prima dată în PS News.
16:10
Doctorița din Timiș care a luat 32 de șpăgi, în arest la domiciliu. Încasa și 800 de euro pentru un concediu medical # PSNews.ro
Doctorița de la Spitalul Orășenesc Făget, județul Timiș, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de magistraţii de la Tribunalul Timiş. A fost reținută miercuri, suspectată de procurori că ar fi primit bani de la pacienți pentru consultaţii sau concedii medicale ilegale. Femeia de 55 de ani – medic pneumolog […] Articolul Doctorița din Timiș care a luat 32 de șpăgi, în arest la domiciliu. Încasa și 800 de euro pentru un concediu medical apare prima dată în PS News.
16:10
R. Moldova. Fondurile fostei bașcane a Găgăuziei vor fi blocate. Anunțul premierului Dorin Recean # PSNews.ro
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și candidată la alegerile parlamentare din 28 septembrie pe lista unui bloc electoral alături de socialiști și comuniști, vor fi blocate. Anunțul a fost făcut de premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, care candidează la rândul său pentru un mandat de deputat pe listele Partidului […] Articolul R. Moldova. Fondurile fostei bașcane a Găgăuziei vor fi blocate. Anunțul premierului Dorin Recean apare prima dată în PS News.
16:00
Bătaie pe Fondul Proprietatea: Grupuri de business locale vânează activele rămase de 400 milioane de euro # PSNews.ro
Fondul Proprietatea redevine epicentrul bursei: un portofoliu de 400 milioane de euro, 22.000 de acționari și o luptă intensă pentru cine va administra fondul din 2025 încolo. După o perioadă de aparentă hibernare, Fondul Proprietatea (FP) a revenit în prim-planul pieței de capital, impulsionat de câteva evenimente majore : un program de răscumpărare cu premium de 65%, apropierea alegerii […] Articolul Bătaie pe Fondul Proprietatea: Grupuri de business locale vânează activele rămase de 400 milioane de euro apare prima dată în PS News.
16:00
Inconștiență maximă: țeavă de gaz spartă la Ploiești, muncitorii au refuzat să sune la 112 # PSNews.ro
O echipă de muncitori care lucrează la racordarea unui imobil la reţelele de utilităţi a rupt, vineri, o ţeavă de gaz în cartierul Mihai Bravu din Ploieşti. În loc să sune la 112, muncitorii au anunţat distribuitorul de gaz, timp de aproximativ un sfert de oră zona nefiind izolată, locuitorii de pe stradă au fost […] Articolul Inconștiență maximă: țeavă de gaz spartă la Ploiești, muncitorii au refuzat să sune la 112 apare prima dată în PS News.
16:00
Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca. Cine ar fi vedeta care a plătit masa # PSNews.ro
Un restaurant de lux din Palma Nova, Mallorca, a creat senzație în mediul online după ce a postat pe rețelele de socializare o notă de plată uriașă, de 63.237,90 de euro, pentru o singură masă. Printre preparatele comandate s-au numărat pizza și paste (12–38 euro), diverse aperitive și peste 20 de sticle de șampanie, inclusiv […] Articolul Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca. Cine ar fi vedeta care a plătit masa apare prima dată în PS News.
15:50
Lider Noua Dreaptă, condamnat la 1 an de închisoare pentru că a lipit simboluri Legionare pe uşile unei sinagogi # PSNews.ro
Alexandru Bâlcu, un lider al organizației neolegionare Noua Dreaptă, trimis în judecată în luna martie 2025 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru că a lipit simboluri fasciste ale Mişcării Legionare pe uşile unei sinagogi din Capitală, a fost condamnat vineri la un an de închisoare cu suspendare, potrivit portalului instanțelor. Sentința […] Articolul Lider Noua Dreaptă, condamnat la 1 an de închisoare pentru că a lipit simboluri Legionare pe uşile unei sinagogi apare prima dată în PS News.
15:40
Țara în care deținuții sunt eliberați mai devreme dacă citesc cărți. Dau și lucrări de control # PSNews.ro
Mii de deţinuţi din Uzbekistan vor putea beneficia de reduceri ale pedepselor dacă vor citi cărţi selectate de autorităţi, care doresc „să formeze valori spirituale şi morale corecte” în rândul condamnaţilor din această fostă republică sovietică. Noua modificare a Codului Penal vizează peste 13.500 de deţinuţi, dar nu se aplică celor condamnaţi la închisoare pe […] Articolul Țara în care deținuții sunt eliberați mai devreme dacă citesc cărți. Dau și lucrări de control apare prima dată în PS News.
15:30
CCR va lua în discuţie în 24 septembrie sesizarea ICCJ privind pensionarea magistraţilor # PSNews.ro
Curtea Constituţională a României va lua în discuţie în 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Potrivit CCR, şedinţa de judecată în care se va dezbate sesizarea ICCJ asupra Legii pentru modificarea […] Articolul CCR va lua în discuţie în 24 septembrie sesizarea ICCJ privind pensionarea magistraţilor apare prima dată în PS News.
15:30
Blocul Național Sindical, solidar cu protestele profesorilor din țară: Este esențial ca vocea lor să fie ascultată # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) și-a exprimat solidaritatea cu manifestațiile organizate de cadrele didactice, membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.), ai Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și ai Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”. „Educația este temelia pe care se construiește dezvoltarea economică și socială a României. Este esențial ca vocea cadrelor didactice să […] Articolul Blocul Național Sindical, solidar cu protestele profesorilor din țară: Este esențial ca vocea lor să fie ascultată apare prima dată în PS News.
15:20
Bilanț la o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni. Câte case au fost reconstruite # PSNews.ro
La mai bine de o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni, comunitatea locală se află în continuare în reconstrucție. O spune chiar Dragoș Asiminei, viceprimarul orașului, într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul: „Tot în reconstrucție suntem, dar creștem gradul de reconstrucție. Multă muncă, reconstrucție”. Până acum au fost construite de la zero peste […] Articolul Bilanț la o lună de la inundațiile catastrofale de la Broșteni. Câte case au fost reconstruite apare prima dată în PS News.
15:10
Fondul Monetar Internațional (FMI) l-a numit pe Carlos Mulas-Granados în funcția de nou reprezentant regional pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est. El îi va succeda lui Geoff Gottlieb, care se întoarce la sediul FMI după trei ani de activitate în cadrul biroului Fondului din Varșovia, scrie G4Media.ro Mulas-Granados, cetățean spaniol, a ocupat recent funcția […] Articolul Spaniolul Carlos Mulas-Granados va coordona biroul FMI din România apare prima dată în PS News.
15:00
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania # PSNews.ro
Funcționarii de la Finanțele Publice Vaslui au pus poprire pe contul unui bărbat de 74 de ani, pe motiv că acesta ar avea de achitat impozit dintr-o pensie pe care o primește după anii de muncă în Spania. E vorba de un venit de aproximativ 400 de lei lunar, deci sub plafonul de 3.000 de […] Articolul Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania apare prima dată în PS News.
15:00
Un preot care se întorcea de la o înmormântare a fost snopit în bătaie de un enoriaș gelos # PSNews.ro
Scandal uriaș într-un sat din Mureș. Un preot a ajuns la spital după ce a fost bătut de un enoriaş de 45 de ani, soțul unei femei cu care părintele ar fi avut o relație amoroasă. Totul s-a petrecut în plină stradă, imediat după ce reprezentantul bisericii se întorcea de la o înmormântare. Încăierarea s-a terminat […] Articolul Un preot care se întorcea de la o înmormântare a fost snopit în bătaie de un enoriaș gelos apare prima dată în PS News.
14:50
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie, vizibilă și în România. Când poate fi observată „Luna sângerie” # PSNews.ro
Cine va putea vedea eclipsa totală de „Lună Sângerie” din acest weekend? În noaptea de 7 spre 8 septembrie, locuitorii din Australia, Asia, Africa și o parte din Europa vor avea parte de un spectacol astronomic deosebit: toate fazele unei eclipse totale de Lună, cunoscută popular drept „Lună Sângerie” (Blood Moon). Pe durata evenimentului, care […] Articolul Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie, vizibilă și în România. Când poate fi observată „Luna sângerie” apare prima dată în PS News.
14:50
Cristian Socol demontează calculele Guvernului privind reforma administrației: „Economia ar fi de 3-4 ori mai mică” # PSNews.ro
Economistul Cristian Socol a oferit în exclusivitate pentru Gândul, o analiză detaliată privind reforma din Administrația Publică, intens solicitată de Guvernul Bolojan. Potrivit acestuia, reducerea a 13.000 de posturi din sistemul adminstrativ, ar aduce o economie neta de doar 410 milioane de lei, adică de 3-4 ori mai puțin decât estimarea de 1,4 miliarde lei […] Articolul Cristian Socol demontează calculele Guvernului privind reforma administrației: „Economia ar fi de 3-4 ori mai mică” apare prima dată în PS News.
14:50
OSLO Norvegia va avea de suferit din ce în ce mai mult dacă rămâne în afara UE, deoarece războaiele tarifare ale lui Donald Trump și Brexit conferă politicii comerciale un rol tot mai important, au declarat ministrul de Externe al țării și principalul său rival înainte de alegerile parlamentare de luni, scrie Financial Times. Norvegia […] Articolul Știri din capitalele Europei, 5 septembrie apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:30
„Nu anulați scutirile de impozite pentru cei cu handicap grav și accentuat”. Apelul pacienților cu afecțiuni autoimune # PSNews.ro
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune a transmis o scrisoare deschisă Guvernului și Parlamentului, în care solicită să nu anuleze scutirile de impozite pentru persoanele cu handicap grav și accentuat. ‘Proiectul de lege prin care doriți să eliminați scutirile de impozite pentru locuințe, terenuri și mijloace de transport lovește direct în acești oameni. Pentru mulți, aceste […] Articolul „Nu anulați scutirile de impozite pentru cei cu handicap grav și accentuat”. Apelul pacienților cu afecțiuni autoimune apare prima dată în PS News.
14:20
Drone suspecte în apropiere de Sulina. Două avioane de la baza Kogălniceanu au fost ridicate pentru a survola zona # PSNews.ro
Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat, joi seara, un grup de drone aeriene la 36 mile marine Nord-Est de Sulina. Două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate de la baza Mihail Kogălniceanu, au survolat zona. „În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un […] Articolul Drone suspecte în apropiere de Sulina. Două avioane de la baza Kogălniceanu au fost ridicate pentru a survola zona apare prima dată în PS News.
14:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici, potrivit news.ro. Întrebat […] Articolul Florin Manole (PSD), avertisment privind munca la negru în România apare prima dată în PS News.
14:20
Creștere economică de doar 0,3% în primul semestru. Prognozele pentru România, la jumătate # PSNews.ro
În primul semestru al anului, economia națională a crescut cu doar 0,3%, mult sub nivelul de 2,5% prevăzut în legea bugetului de stat. În aceste condiții, analiștii consideră puțin probabil ca obiectivul să mai fie atins. Principala cauză o reprezintă industria, unde mai multe ramuri au avut evoluții sub așteptări. Recent, un combinat siderurgic din Hunedoara a anunțat închiderea […] Articolul Creștere economică de doar 0,3% în primul semestru. Prognozele pentru România, la jumătate apare prima dată în PS News.
14:10
VIDEO Locuitorii din cartierul Greenfield folosesc un drum forestier din Pădurea Băneasa. Asociațiile de ecologiști protestează și solicită Ministrei Mediului respectarea legii și oprirea, de îndată, a traficului auto în Pădurea Băneasa. Cartierul Greenfield, aflat în vecinătatea Pădurii Băneasa, numără peste 6.000 de locuitori. De foarte mult timp, aceștia semnalează absența unor legături rutiere directe […] Articolul Scandalul Greenfield. Primele proteste după apariția unui drum de mașini în pădure apare prima dată în PS News.
14:00
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală # PSNews.ro
Primul weekend de toamnă aduce pe Calea Victoriei un program artistic pentru întreaga familie, organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. Organizatorii anunță că paradele, spectacolele pentru copii, demonstrațiile de pictură și concertele transformă bulevardul într-un spațiu de întâlnire al orașului cu arta. Atmosfera de festival continuă și în sectoarele Capitalei, unde „Străzi […] Articolul Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală apare prima dată în PS News.
14:00
VIDEO Octavian Berceanu părăseşte REPER la doar 6 zile de când fusese ales preşedinte al formaţiunii # PSNews.ro
Octavian Berceanu, fost Şef al Gărzii de Mediu şi proaspăt ales preşedinte al REPER, a anunţat că părăseşte formaţiunea politică pe care părea că o conduce. Într-un mesaj video postat pe contul său de Facebook, Berceanu acuză maşinaţiuni în cadrul propriului partid, după ce s-a decis reluarea alegerilor pentru conducere. Pe 30 august, Octavian Berceanu […] Articolul VIDEO Octavian Berceanu părăseşte REPER la doar 6 zile de când fusese ales preşedinte al formaţiunii apare prima dată în PS News.
13:50
Câciu: România, pe creștere primul semestru. „Reformiștii” de „Oradia” și corul de bocitoare au spus că e dezastru # PSNews.ro
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu susține vineri că România a încheiat pe creștere economică primul semestru al anului 2025: „Am încheiat acel ciclu care nu arată deloc rău, dar despre care «reformiștii» de «Oradia» și corul de bocitoare au spus ca e dezastru”. „Înțeleg că România a încheiat pe creștere economică primul semestru al […] Articolul Câciu: România, pe creștere primul semestru. „Reformiștii” de „Oradia” și corul de bocitoare au spus că e dezastru apare prima dată în PS News.
13:50
Politolog: Cum poate România să profite de programul european de reînarmare și să devenină hub al UE la Marea Neagră # PSNews.ro
România se poate transforma din temelii, grație sprijinului acordat de NATO și UE. Generalul (r) Virgil Bălăceanu și politologul Alina Achim-Inayeh explică, pentru „Adevărul”, cum poate România să profite de programul european de reînarmare și să devenină hub al UE la Marea Neagră. Șefa Comisiei Europene, influenta Ursula von der Leyen, a vizitat România pe […] Articolul Politolog: Cum poate România să profite de programul european de reînarmare și să devenină hub al UE la Marea Neagră apare prima dată în PS News.
13:50
FOTO Un fenomen optic rar, surprins pe dealurile din Sălaj. „Efectul Gloria” a pus localnicii pe jar # PSNews.ro
Gloria, un fenomen optic rar, ce apare în zilele cu ceață și are nevoie de îndeplinirea simultană a mai multor condiții pentru a fi văzut, a fost surprins, recent, de un fotograf amator pe dealurile din localitatea Tămașa. Efectul Gloria, ce mai poartă numele de ‘Spectru montan’ ori ‘Spectru Brocken’, a fost fotografiat la Tămașa […] Articolul FOTO Un fenomen optic rar, surprins pe dealurile din Sălaj. „Efectul Gloria” a pus localnicii pe jar apare prima dată în PS News.
13:40
Ultimele zile de vacanţă pe litoral au adus preţuri mai mici decât în 2024. Care este gradul de ocupare # PSNews.ro
Septembrie aduce un plus de oxigen turismului de pe litoral. Vremea rămâne bună pentru plajă, iar gradul de ocupare a unităților de cazare este de 90%. Administratorii speră ca fluxul de turiști să continue și după începerea școlii pentru a menține afacerile pe linia de plutire. Mai ales că sezonul estival a fost marcat de […] Articolul Ultimele zile de vacanţă pe litoral au adus preţuri mai mici decât în 2024. Care este gradul de ocupare apare prima dată în PS News.
13:30
Românii înlocuiesc carnea cu cartofii. Ca să-și poată plăti facturile, oamenii taie din banii pentru mâncare # PSNews.ro
Românii taie din banii pentru mâncare ca să-și plătească facturile. Unul din șase români nu își permite carne sau pește nici măcar o dată la două zile, arată cel mai recent barometru Eurostat care măsoară gradul de sărăcie. 16,3% din populația de la noi este în pragul sărăciei. România e pe locul trei în Europa, după Bulgaria […] Articolul Românii înlocuiesc carnea cu cartofii. Ca să-și poată plăti facturile, oamenii taie din banii pentru mâncare apare prima dată în PS News.
