Comuna Săcuieu va construi un parc de aventură de 10 milioane de euro în Masivul Vlădeasa
ViaCluj, 3 septembrie 2025 12:50
Comuna Săcuieu, din județul Cluj, situată în inima Masivului Vlădeasa, se pregătește să intre pe harta turismului montan din România printr-un proiect de anvergură. Cu o valoare de aproape 10 milioane de euro, un parc de aventură modern va fi construit aici, cu sprijin financiar din fonduri europene prin ADR Nord-Vest. Proiectul prevede o infrastructură […]
Acum 5 minute
13:10
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora lui Corneliu Coposu, decorată post-mortem de președintele României # ViaCluj
Nicușor Dan a semnat decretul de decorare pe 3 septembrie 2025Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care Steluța Lucia Rodica Coposu a primit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios" în grad de Cavaler, ca omagiu pentru activitatea sa civică și pentru păstrarea memoriei victimelor comunismului. Cine a fost Steluța Lucia Rodica CoposuNăscută pe 26 […]
Acum 15 minute
13:00
Masivul Vlădeasa va găzdui un parc de aventură modern: investiție de aproape 10 milioane de euro la Săcuieu # ViaCluj
Comuna Săcuieu, din județul Cluj, situată în inima Masivului Vlădeasa, se pregătește să intre pe harta turismului montan din România printr-un proiect de anvergură. Cu o valoare de aproape 10 milioane de euro, un parc de aventură modern va fi construit aici, cu sprijin financiar din fonduri europene prin ADR Nord-Vest. Proiectul prevede o infrastructură […]
13:00
Primăria Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația ECOTIC, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj și Total Waste Recycling, desfășoară în perioada 8–30 septembrie o campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE). Clujenii sunt invitați să predea echipamentele electrice vechi și nefuncționale la punctele de colectare special amenajate sau să utilizeze serviciul gratuit de ridicare […]
Acum 30 minute
12:50
Consiliul Județean Cluj a emis autorizația pentru finalizarea lucrărilor la Mănăstirea Nicula # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesară pentru finalizarea lucrărilor la Mănăstirea Nicula, situată în comuna Fizeșu Gherlii. Decizia permite reluarea și ducerea la bun sfârșit a unui proiect început în urmă cu mai bine de două decenii. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că edificarea noii clădiri a Mănăstirii Nicula […]
12:50
Comuna Săcuieu, din județul Cluj, situată în inima Masivului Vlădeasa, se pregătește să intre pe harta turismului montan din România printr-un proiect de anvergură. Cu o valoare de aproape 10 milioane de euro, un parc de aventură modern va fi construit aici, cu sprijin financiar din fonduri europene prin ADR Nord-Vest. Proiectul prevede o infrastructură […]
Acum 2 ore
11:20
Percheziții la Cluj într-un dosar de evaziune fiscală cu peste 90 de milioane de lei prejudiciu # ViaCluj
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri, 3 septembrie, 47 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei. Descinderile au loc în Cluj, București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Galați, Botoșani și Brașov. Perchezițiile vizează o firmă de vânzări de automobile […]
Acum 24 ore
19:00
Cum au afectat măsurile de austeritate piața creditării – Ce sfaturi are Florina Pop de la PFG Finance # ViaCluj
Economia României trece printr-o perioadă tulbure, generată de deficitele uriașe acumulate în trecut, precum și de măsurile de austeritate adoptate de Guvern, pentru a limita aceste deficite, generate de politici publice lipsite de înțelepciune. Taxele au crescut, iar TVA-ul de 21 la sută este cel mai vizibil semn al acestei majorări. De asemenea, există reduceri […]
15:40
Elevii din Cluj-Napoca beneficiază de transport public gratuit pe timpul anului școlar de la 3 septembrie 2024. Elevii vor putea merge cu autobuzele și troleibuzele fără să plătească, atât în oraș, cât și în localitățile din jur, cum ar fi Florești, Baciu sau Apahida. Este vorba de 36.000 de elevi, care vor putea circula pe […]
15:30
Conferința „Părinte în România” revine la Cluj-Napoca cu Mihai Morar, Adela Popescu și Radu Vâlcan # ViaCluj
Cea mai importantă conferință de parenting revine la Cluj-Napoca cu a doua ediție, iar biletele early bird au fost deja puse la vânzare. După succesul răsunător al primei ediții, care a adunat sute de părinți dornici de inspirație și soluții practice, conferința „Părinte în România" revine la Cluj cu o serie de dialoguri-eveniment dedicate părinților […]
15:10
Se autodescrie ca un "despicător al firului în patru", un overthinker, care a făcut din această pornire – artă: face stand-up de șapte ani și din care de doi ani s-a mutat pe scenele din București. Tudor Costina, cunoscut în mediul online și offline drept artist de stand-up comedy sau "comedian cu t", după spusele […]
13:20
Un clujean a primit o factură de 10 bani la curent: “Poate o să primesc și o somație pentru restanța de 10 bani” # ViaCluj
În timp ce mulți români au fost șocați de creșterea facturilor la energie electrică după liberalizarea pieței, un clujean a avut parte de o surpriză cel puțin amuzantă. Valentin Lungu a povestit pe contul său de socializare cum a primit o factură de doar 10 bani, care, pe deasupra, era o restanță veche de un […]
Ieri
12:20
Un start-up din Cluj a creat o nouă aplicație, bazată pe algoritmi de Inteligență Artificială, care ar putea schimba regulile jocului în industria video. Aplicația se numește DotTrim și a fost dezvoltată de o echipă care include specialiști în IT, precum Rareș Lișcan, și profesioniști din domeniul videografiei, precum Octavian Caldarari. Practic, această aplicație este […]
12:10
Spectacole din șase țări în centrul Clujului, la WonderPuck 9: Clovni și jonglerii din Argentina # ViaCluj
Festivalul Stradal WonderPuck va aduce în curând în centrul Clujului artiști din Belgia, Italia, Olanda, Ungaria, Argentina și România. Cea de-a 9-a ediție a evenimentului va avea loc între 5 și 7 septembrie 2025, iar participarea la toate activitățile din program este gratuită. Festivalul Stradal WonderPuck Street Festival va avea loc în perioada 5-7 septembrie […]
12:00
Aeroportul Internațional Cluj, primul din România care elimină restricțiile pentru lichide în bagajele de mână # ViaCluj
Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj, aflat în subordinea Consiliului Județean Cluj, marchează o premieră națională: este primul aeroport din România care renunță la restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână. Începând cu 3 septembrie 2025, pasagerii nu vor mai fi limitați la recipientele de 100 ml pentru lichide, aerosoli și geluri. Aceștia vor putea […]
11:30
Cetățeanul nepalez ajuns în comă după ce a fost bătut de un tânăr în Cluj i-ar fi hărțuit sora minoră # ViaCluj
Un tânăr de 18 ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a agresat un muncitor nepalez, iar acesta din urmă a ajuns în comă. Incidentul s-a petrecut pe 26 august, în jurul orei 23:40, pe strada Cantonului. Potrivit procurorilor, atacatorul l-a lovit pe cetățeanul nepalez cu o bucată de […]
11:10
Muncitorul nepalez ajuns în comă după ce a fost bătut de un tânăr în Cluj i-ar fi hărțuit sora minoră # ViaCluj
Un tânăr de 18 ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a agresat un muncitor nepalez, iar acesta din urmă a ajuns în comă. Incidentul s-a petrecut pe 26 august, în jurul orei 23:40, pe strada Cantonului. Potrivit procurorilor, atacatorul l-a lovit pe cetățeanul nepalez cu o bucată de […]
11:00
Deputata Oana Murariu (USR Cluj) a fost aleasă secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților și a consolidat astfel reprezentarea județului în structurile de conducere parlamentară. Aflat la al doilea mandat, Murariu este vicepreședintă a grupului USR din Camera Deputaților și activează în mai multe comisii-cheie: Comisia juridică, Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru regulament […]
10:50
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, împreună cu Consiliul Județean Cluj și compania aeriană AnimaWings, anunță suplimentarea frecvențelor pe ruta Cluj-Napoca – București-Otopeni, începând cu 1 octombrie 2025. În prezent, ruta este operată cu 9 zboruri pe săptămână, însă din toamnă numărul lor va crește la 14 frecvențe săptămânale, ceea ce înseamnă zboruri zilnice, iar vinerea […]
10:40
Ediția aniversară DECO Days 2025 – A Frame for Design aduce la Cluj-Napoca, între 11 și 14 septembrie, cel mai așteptat eveniment de design interior din România. Organizată la BT Arena, pe o suprafață cu 50% mai mare față de anul precedent, a zecea ediție promite peste 5.000 de vizitatori și reunește mai mult de […]
1 septembrie 2025
16:20
Au început înscrierile pentru Roca Camp 2025, programul Rocanotherworld dedicat trupelor emergente din România. De zece ani, Rocanotherworld nu este doar un festival, ci o mișcare culturală ce a crescut prin solidaritate și prin grija față de ceilalți. Înscrierile sunt deschise până pe 5 septembrie 2025 pe site-ul rocanotherworld.com, iar trupele selectate vor fi anunțate […]
16:10
Ce transmite Parchetul Cluj despre incidentul muncitorului străin bătut cu un par pe Strada Cantonului # ViaCluj
Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la Cluj după ce săptămâna trecută a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă în România. Victima a fost transportată la spital, după ce a intrat în comă, fiind într-o stare foarte gravă. Incidentul a avut loc pe 26 august, […]
15:30
Cel mai vechi muzeu din România a găzduit Festivalului Cartofului. Palatul Brukenthal din Sibiu a oferit, astfel, cadrul necesar pentru o incursiune în gastronomia Transilvaniei. Și aceasta în condițiile în care cultura cartofului a fost adusă în această regiune chiar de către baronul Samuel von Brukenthal, ctitorul palatului sibian și guvernator al Marelui Principat al […]
15:00
O seară ca o mașină a timpului, direct spre energia nebună a anilor '90 și 2000! Vineri, 5 Septembrie 2025, After Eight Cluj-Napoca devine scena unde nostalgia prinde viață, ritmurile de altădată vibrează din nou, iar clujenii sunt invitați să danseze fără oprire sub cerul liber! Evenimentul Retro LOVE la club After Eight, situat pe […]
14:50
„9 rușini și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României”, un spectacol dramatic în premieră la Cluj-Napoca # ViaCluj
Un spectacol inedit va avea loc la Cluj-Napoca. Este vorba despre „9 rușini și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României", rezultatul celor două săptămâni petrecute în laboratorul de creație Texte bune în locuri nebune. „Nu ne puteam imagina un loc mai potrivit pentru prima reprezentație cu publicul – în liniștea și tihna locului, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere pe sectorul de drum Turda – Bogata – Călărași, situat pe drumul județean DJ 161B. Acestea au drept scop asigurarea unei circulații rutiere normale, în condiții de siguranță, și vizează sectorul în lungime de 12,639 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 28+817 și 41+456. „Îmbunătățirea […]
13:10
Aproximativ 700 de tineri români din diaspora au avut ocazia să participe, în perioada 1 iulie – 1 septembrie 2025, la tururi ghidate gratuite în județul Cluj, organizate de Consiliul Județean Cluj prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) Cluj, în cadrul Programului de Tabere ARC 2025. Proiectul cultural-educativ, sprijinit de președintele Consiliului […]
13:00
Apahida Festival 2025 are loc între 5 și 7 septembrie pe Stadionul Bazei Sportive Apahida, transformând comuna într-un punct de atracție pentru muzică live, distracție și experiențe memorabile. Evenimentul dedicat întregii comunități promite concerte incendiare, activități pentru toate vârstele și o atmosferă de festival autentic. Pentru prima dată, Apahida Festival se desfășoară pe Stadionul Bazei […]
12:50
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca invită pasionații de viticultură la un eveniment organizat în premieră de Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală: Expoziția de soiuri de struguri
12:40
Un bărbat din Cluj a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă – Victima a intrat în comă # ViaCluj
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la Cluj, după ce a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă în România. Victima a intrat în comă, iar starea sa este foarte gravă. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în aceeași zi cu incidentul similar de la București, anunță Biziday. […] The post Un bărbat din Cluj a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă – Victima a intrat în comă appeared first on ViaClujTV.
10:50
Clujenii care au treburi de rezolvat la sediile Primăriei vor putea veni însoțiți de animalele de companie # ViaCluj
Primăria Cluj-Napoca va supune spre aprobare proiectul care permite accesul animalelor de companie în sediile Primăriei, în cadrul ședinței de Consiliu local din 5 septembrie. De asemenea, accesul va fi permis și în sediile instituțiilor subordonate Consiliului local, în condițiile stabilite prin regulamentul adoptat. După 5 septembrie, cetățenii care vin la Primărie vor putea fi […] The post Clujenii care au treburi de rezolvat la sediile Primăriei vor putea veni însoțiți de animalele de companie appeared first on ViaClujTV.
09:40
Tinerii care vor să studieze în cadrul celei mai mari facultăți din România, cea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) au ocazia să ocupe un loc bugetat. Admiterea de toamnă la Universitatea Babeș-Bolyai va începe în data de 5 septembrie, spune decanul ales al FSEGA, Răzvan V. Mustață. El a precizat că admiterea va […] The post Răzvan V. Mustață: Există încă locuri bugetate la FSEGA, pentru admiterea de toamnă appeared first on ViaClujTV.
31 august 2025
17:20
Breaking News: Un autocar s-a răsturnat în satul Dumbrava – Au fost trimise două elicoptere SMURD # ViaCluj
Autoritățile din Cluj au declanșat Planul Roșu de Intervenție după ce un autocar s-a răsturnat în satul Dumbrava. Din primele informații, în autocar se aflau peste 20 de persoane. La ora publicării acestei știri, o persoană era încarcerată, potrivit ClujToday.ro. ”La fața locului, la acest moment, au fost alocate 3 mașini de stingere, 2 echipaje […] The post Breaking News: Un autocar s-a răsturnat în satul Dumbrava – Au fost trimise două elicoptere SMURD appeared first on ViaClujTV.
12:30
Una dintre cele mai frumoase zone ale Transilvaniei este promovată prin intermediul unui eveniment superb. În ultimele zile de vară, pe 30 și 31 august, comuna Gilău găzduiește un eveniment special dedicat produselor locale și tradițiilor dintr-o zonă aparte: târgul „Produs în Săcuieu”. Proiectul, derulat de Satul Verde SRL, face parte dintr-o inițiativă mai amplă de […] The post Săcuieul, promovat ca destinație turistică appeared first on ViaClujTV.
11:20
Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa va inaugura, în cadrul Ambulatoriului Integrat, un cabinet de medicină internă. Până acum, unitatea medicală oferea servicii exclusiv de psihiatrie, iar deschiderea noului cabinet va completa gama de servicii medicale pentru pacienți. Acces facil la servicii de medicină internă pentru locuitorii din Borșa și împrejurimi Înființarea cabinetului răspunde necesității […] The post Cabinet de medicină internă, inaugurat la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa appeared first on ViaClujTV.
30 august 2025
20:10
Singurul jucător al CFR Cluj convocat la echipa națională este Louis Munteanu. El a fost chemat la lot de către selecționerul Mircea Lucescu pentru ”dubla” cu Canada și cu Cipru. Universitatea Cluj nu este reprezentată deloc la echipa națională, de această dată În prezent, valoarea de piață a lui Louis Munteanu este, potrivit transfermarkt, de […] The post Un singur jucător din Cluj convocat la echipa națională appeared first on ViaClujTV.
18:40
Cea mai mare facultate din România, cea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai, oferă trei noi specializări la admiterea de toamnă. Aceste specializări sunt oferite în Cluj-Napoca, Arad și Reșița. Astfel, în centrul universitar din Cluj-Napoca, FSEGA oferă specializarea de Administrare a Afacerilor în Limba Germană. Este vorba de un […] The post Răzvan V. Mustață: FSEGA oferă trei noi specializări la admiterea de toamnă appeared first on ViaClujTV.
11:20
Festivalul WonderPuck 9: artiști internaționali, spectacole de circ, teatru și muzică în centrul orașului # ViaCluj
Cea de-a 9-a ediție a Festivalului Stradal WonderPuck 2025 transformă din nou centrul Clujului într-o scenă vibrantă a artei stradale. Între 5 și 7 septembrie 2025, clujenii și turiștii vor putea urmări spectacole gratuite susținute de artiști din Belgia, Italia, Olanda, Ungaria, Argentina și România. Evenimentul are loc în Cluj-Napoca și Florești, aducând spectacole pentru […] The post Festivalul WonderPuck 9: artiști internaționali, spectacole de circ, teatru și muzică în centrul orașului appeared first on ViaClujTV.
29 august 2025
13:20
Ultimele zile de vară aduc la Cluj-Napoca energie, diversitate și idei noi prin evenimentul „Străzi Deschise”, unde spațiile publice devin locuri pentru artă, sport și gastronomie. Străzile orașului vor fi animate de activități dedicate mișcării, creativității și alimentației sănătoase. Când și unde are loc evenimentul „Străzi Deschise” Manifestarea va avea loc sâmbătă, 30 august 2025, […] The post „Străzi Deschise”: Restricții de circulație în centrul Clujului în acest weekend appeared first on ViaClujTV.
13:10
Grevă în Cluj: 500 de angajați din 35 de primării protestează împotriva Pachetului II al Guvernului # ViaCluj
Aproximativ 500 de angajați din 35 de primării din județul Cluj au declanșat o grevă pe termen nelimitat, în semn de protest față de Pachetul II de măsuri anunțat de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Decizia a fost luată de Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România (SCOR), care acuză tăieri masive de posturi […] The post Grevă în Cluj: 500 de angajați din 35 de primării protestează împotriva Pachetului II al Guvernului appeared first on ViaClujTV.
13:00
Medicul Radu Fărcaș a vorbit la Doctor online despre boala Crohn, o boală inflamatorie cronică recidivantă care afectează tractul digestiv. Află cum se manifestă boala, dacă poate fi prevenită, care sunt opțiunile moderne de tratament, din emsiune. The post Ce trebuie să știi despre boala Crohn: simptome, diagnosticare și tratament appeared first on ViaClujTV.
12:20
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) deschide sesiunea de admitere din toamna 2025 pentru anul universitar 2025-2026, în perioada 5 – 15 septembrie 2025. Această rundă de admitere aduce specializări noi, atât la nivel de licență, cât și la master, confirmând direcția de inovare academică a uneia dintre cele mai mari universități din România. Programe noi […] The post Inovare academică la admiterea de toamnă UBB 2025: specializări noi la licență și master appeared first on ViaClujTV.
12:10
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis pe Facebook că această măsură recunoaște oficial faptul că tratamentul complet al cancerului nu se rezumă doar la medicamente, intervenții chirurgicale sau radioterapie, ci include și sprijinul psihologic. Până acum, pacienții oncologici se confruntau nu doar cu boala, ci și cu lipsa accesului la terapie psihologică. Conform noului cadru […] The post Guvernul aprobă servicii psihologice gratuite pentru pacienții oncologici prin CNAS appeared first on ViaClujTV.
11:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de caniculă valabilă pentru zilele de vineri și sâmbătă, care vizează Capitala și mai multe județe din vestul și sudul României. Vineri, în județele Timiș, Arad și Bihor, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge […] The post ANM: Cod galben de caniculă în mai multe județe din țară appeared first on ViaClujTV.
11:40
Noaptea trecută, 28.08.2025, în jurul orei 23:30, pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit de urgență la un grav accident rutier produs în localitatea Rugășești, comuna Cășeiu. În eveniment au fost implicate un autoturism și o autoplatformă parcată. La sosirea echipajelor de intervenție, salvatorii au găsit un bărbat de aproximativ 40 de ani prins între […] The post Accident rutier mortal la Rugășești: un bărbat a decedat după ce a rămas încarcerat appeared first on ViaClujTV.
28 august 2025
21:20
Artiști și membri ai Comunității 156 vor desena LIVE un aeroplan, în Piața Unirii din oraș, dar și un autobuz care, mai apoi, va circula pe străzile din Cluj-Napoca. Aflați detalii de la prof. dr. Sergiu Georgian Mazerschi, organizatorul Murals of Youth și profesor la Liceul de Arte Vizuale “Romulus Ladea” din Cluj-Napoca. Programul Murals […] The post MURALS OF YOUTH 2025: un areoplan și un autobuz, pictate în Piața Unirii appeared first on ViaClujTV.
15:20
Parcul Poligonului din Florești găzduiește „La Sfat” în acest weekend – Ateliere gratuite de educație financiară # ViaCluj
Parcul Poligonului din Florești găzduiește evenimentul „La Sfat” – un proiect național de educație financiară și culturală, care va avea loc pe 30 și 31 august. Timp de două zile, locuitorii din Florești pot participa gratuit la ateliere, discuții informale și jocuri, toate cu tematică financiară, dublate de concerte, expoziții foto și alte activități culturale […] The post Parcul Poligonului din Florești găzduiește „La Sfat” în acest weekend – Ateliere gratuite de educație financiară appeared first on ViaClujTV.
14:50
AI for NGOs: Program de formare despre inteligența artificială folosită în participarea activă în comunitate # ViaCluj
Asociația uzinaduzina anunță organizarea programului de formare AI for NGOs, dedicat lucrătorilor de tineret și reprezentanților organizațiilor nonprofit partenere din Cipru, Croația, Polonia și Letonia. Programul are loc la Cluj‐Napoca, în perioada 27–29 august 2025. În cadrul proiectului participanții explorează rolul inteligenței artificiale în sectorul civic și modalitățile prin care aceasta poate sprijini participarea activă […] The post AI for NGOs: Program de formare despre inteligența artificială folosită în participarea activă în comunitate appeared first on ViaClujTV.
14:30
Compania auto Chery a realizat în Africa de Sud un test de siguranță unic: două SUV-uri TIGGO 9, care au rulat cu 50 km/h, s-au ciocnit frontal într-un impact parțial de 50%. Cabina a rămas intactă, stâlpii A, B și C nu au fost afectați, airbagurile s-au declanșat corect și complet, iar toate ușile au […] The post Două modele TIGGO 9 s-au ciocnit frontal pentru a demonstra standardul înalt de siguranță appeared first on ViaClujTV.
14:00
Sâmbătă, 30 august, între orele 10:00 și 20:00, Cluj-Napoca devine scena unui eveniment urban spectaculos: „Străzi Deschise”. Străzile Napoca, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor vor fi închise traficului auto și transformate într-un uriaș spațiu de distracție, sport și creativitate, dedicat tuturor vârstelor. Activități pentru clujeni și turiști Organizatorii promit o zi plină de mișcare și […] The post Weekend la “Străzi Deschise”: Sport, muzică și distracție în centrul orașului appeared first on ViaClujTV.
13:50
Strada Hameiului din Mănăștur este în proces de modernizare, în cadrul unui proiect a cărui costuri se ridică la peste 8 milioane de lei. Lucrările de consolidare cuprind mai multe intervenții importante precum: lucrări de stabilizare a terenului, îngroparea tuturor cablurilor și ajustarea rețelelor de utilități, asfaltare, trotuare sigure pentru pietoni și modernizarea iluminatului public. […] The post Strada Hameiului din Cluj va fi modernizată cu opt milioane de lei appeared first on ViaClujTV.
