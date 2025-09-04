Prognoza meteo Cluj: temperaturi ridicate și șanse de ploi la final de săptămână

20:10

Singurul jucător al CFR Cluj convocat la echipa națională este Louis Munteanu. El a fost chemat la lot de către selecționerul Mircea Lucescu pentru ”dubla” cu Canada și cu Cipru. Universitatea Cluj nu este reprezentată deloc la echipa națională, de această dată În prezent, valoarea de piață a lui Louis Munteanu este, potrivit transfermarkt, de […] The post Un singur jucător din Cluj convocat la echipa națională appeared first on ViaClujTV.