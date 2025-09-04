Prognoza meteo Cluj: temperaturi ridicate și șanse de ploi la final de săptămână
ViaCluj, 4 septembrie 2025 11:50
La început de septembrie, vremea rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă nu vor lipsi episoadele de ploi și furtuni izolate. Potrivit meteorologilor, joi, 4 septembrie 2025, temperaturile maxime vor ajunge până la 33 de grade Celsius, cu un cer variabil și înnorări temporare după-amiaza. În regiunile vestice și la munte se […]
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Capitala Portugaliei este zguduită de o tragedie de proporții după ce celebrul funicular Gloria din Lisabona, vechi de 140 de ani, a deraiat miercuri seară, provocând moartea a 15 persoane. Printre victime se numără și turiști străini, însă autoritățile nu au confirmat încă naționalitățile acestora. Primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a vizitat spitalul în care au […]
11:30
Eclipsa totală de lună vizibilă la Cluj-Napoca – eveniment astronomic în Parcul Feroviarilor # ViaCluj
Clujenii sunt invitați duminică, 7 septembrie 2025, să participe la un spectacol astronomic unic – Eclipsa Totală de Lună. Evenimentul are loc în Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca, unde, de la ora 20:00, vizitatorii vor putea urmări fenomenul prin telescoape puse la dispoziție de organizatori. Potrivit astronomilor, Luna va răsări deja aflată într-o eclipsă parțială, faza […]
11:20
11:20
Discoteca ’80-’90 revine la Cluj: VENGABOYS, BLUE, MR. PRESIDENT, BONNIE TYLER, BONEY M, SABRINA şi alţii # ViaCluj
Pe 19 și 20 SEPTEMBRIE, de la ora 19:00, la BTarena din Cluj-Napoca, iubitorii muzicii disco, eurodance și pop sunt invitați să asculte LIVE artiști de renume internațional: VENGABOYS, BLUE, MR. PRESIDENT, 2 UNLIMITED, BONNIE TYLER, BONEY M feat. LIZ MITCHELL & band, SAMANTHA FOX & band, SABRINA și mulți alții vor urca pe scena […]
11:20
Pe 2 septembrie 2025, forțele de ordine au organizat o acțiune de amploare în Cluj-Napoca, având ca obiectiv principal prevenirea și combaterea cerșetoriei, dar și sprijinirea persoanelor vulnerabile. Operațiunea a reunit efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Poliției Municipiului Cluj-Napoca, Jandarmeriei Cluj, Poliției Locale și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului […]
Acum 24 ore
16:10
Profesorul clujean de filosofie Ciprian Mihali a analizat, la România via Cluj, cele trei cazuri de violență produse în ultimele zile și ajunse în atenția publicului, dacă toate se încadrează în ideea de ură rasială sau situațiile sunt nuanțate. De asemenea, vezi și ce poți face pentru a nu fi victimă sigură a propagandei și […]
15:40
Reparații pe drumurile dintr-o comună clujeană, după ce au fost afectate de ploi și inundații # ViaCluj
Mai multe drumuri din localitățile Aghireșu-Fabrici, Arghișu și Ticu au fost reabilitate. Lucrările au fost finanțate de Consiliul Județean Cluj din fondul rezervă al instituției. Operațiunile derulate de Primăria comunei Aghireșu au vizat, în principal, reprofilarea drumurilor cu cilindrare și adaos de piatră spartă, refacerea terasamentelor deteriorate precum și aducerea la profil sau reabilitarea acceselor […]
15:30
Au fost ridicate restricțiile de pe Aeroportul din Cluj în privința lichidelor transportate în cabină # ViaCluj
Aeroportul Internațional "Avram Iancu" a ridicat, de azi, restricțiile referitoare la transportul lichidelor în bagajele de mână ale pasagerilor care sunt transportați de companiile aeriene prezente în Cluj. Astfel, de azi, au fost eliminate restricțiile care impuneau până acum limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli și geluri transportate în bagajele de […]
14:50
Cum a avut loc accidentul din localitatea Dumbrava, Cluj – Un autocar cu 21 de persoane s-a răsturnat # ViaCluj
Un autocar cu 21 de pasageri s-a răsturnat în localitatea clujeană Dumbrava. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție ca răspuns la situație. În urma accidentului, un bărbat de 70 de ani a murit și 11 persoane au fost rănite. IPJ Cluj a transmis că șoferul autocarului cu 21 de pasageri care s-a răsturnat în […]
14:30
Temperaturile în luna septembrie vor fi mai ridicate în România față de cele specifice perioadei. Vremea va fi mai caldă mai ales în a doua jumătate a lunii. Iată prognoza emisă pentru următoarele patru săptămâni de meteorologii ANM: Săptămâna 1 – 8 septembrie 2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această […]
13:20
Un bărbat pasionat de căutarea comorilor a făcut o descoperire spectaculoasă în județul Cluj. Cu ajutorul unui detector de metale, acesta a găsit 121 de obiecte din aur, datate de specialiști ca aparținând epocii bronzului, din perioada 1400–1200 î.Hr.. Un inel unic în România, parte din tezaurPrintre piesele recuperate se află și un inel considerat […]
13:10
Steluța Lucia Rodica Coposu, sora lui Corneliu Coposu, decorată post-mortem de președintele României # ViaCluj
Nicușor Dan a semnat decretul de decorare pe 3 septembrie 2025Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care Steluța Lucia Rodica Coposu a primit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios" în grad de Cavaler, ca omagiu pentru activitatea sa civică și pentru păstrarea memoriei victimelor comunismului. Cine a fost Steluța Lucia Rodica CoposuNăscută pe 26 […]
13:00
Masivul Vlădeasa va găzdui un parc de aventură modern: investiție de aproape 10 milioane de euro la Săcuieu # ViaCluj
Comuna Săcuieu, din județul Cluj, situată în inima Masivului Vlădeasa, se pregătește să intre pe harta turismului montan din România printr-un proiect de anvergură. Cu o valoare de aproape 10 milioane de euro, un parc de aventură modern va fi construit aici, cu sprijin financiar din fonduri europene prin ADR Nord-Vest. Proiectul prevede o infrastructură […]
13:00
Primăria Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația ECOTIC, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj și Total Waste Recycling, desfășoară în perioada 8–30 septembrie o campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice (DEEE). Clujenii sunt invitați să predea echipamentele electrice vechi și nefuncționale la punctele de colectare special amenajate sau să utilizeze serviciul gratuit de ridicare […]
12:50
Consiliul Județean Cluj a emis autorizația pentru finalizarea lucrărilor la Mănăstirea Nicula # ViaCluj
Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesară pentru finalizarea lucrărilor la Mănăstirea Nicula, situată în comuna Fizeșu Gherlii. Decizia permite reluarea și ducerea la bun sfârșit a unui proiect început în urmă cu mai bine de două decenii. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că edificarea noii clădiri a Mănăstirii Nicula […]
12:50
Ieri
11:20
Percheziții la Cluj într-un dosar de evaziune fiscală cu peste 90 de milioane de lei prejudiciu # ViaCluj
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri, 3 septembrie, 47 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei. Descinderile au loc în Cluj, București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Galați, Botoșani și Brașov. Perchezițiile vizează o firmă de vânzări de automobile […]
2 septembrie 2025
19:00
Cum au afectat măsurile de austeritate piața creditării – Ce sfaturi are Florina Pop de la PFG Finance # ViaCluj
Economia României trece printr-o perioadă tulbure, generată de deficitele uriașe acumulate în trecut, precum și de măsurile de austeritate adoptate de Guvern, pentru a limita aceste deficite, generate de politici publice lipsite de înțelepciune. Taxele au crescut, iar TVA-ul de 21 la sută este cel mai vizibil semn al acestei majorări. De asemenea, există reduceri […]
15:40
Elevii din Cluj-Napoca beneficiază de transport public gratuit pe timpul anului școlar de la 3 septembrie 2024. Elevii vor putea merge cu autobuzele și troleibuzele fără să plătească, atât în oraș, cât și în localitățile din jur, cum ar fi Florești, Baciu sau Apahida. Este vorba de 36.000 de elevi, care vor putea circula pe […]
15:30
Conferința „Părinte în România” revine la Cluj-Napoca cu Mihai Morar, Adela Popescu și Radu Vâlcan # ViaCluj
Cea mai importantă conferință de parenting revine la Cluj-Napoca cu a doua ediție, iar biletele early bird au fost deja puse la vânzare. După succesul răsunător al primei ediții, care a adunat sute de părinți dornici de inspirație și soluții practice, conferința „Părinte în România" revine la Cluj cu o serie de dialoguri-eveniment dedicate părinților […]
15:10
Se autodescrie ca un "despicător al firului în patru", un overthinker, care a făcut din această pornire – artă: face stand-up de șapte ani și din care de doi ani s-a mutat pe scenele din București. Tudor Costina, cunoscut în mediul online și offline drept artist de stand-up comedy sau "comedian cu t", după spusele […]
13:20
Un clujean a primit o factură de 10 bani la curent: “Poate o să primesc și o somație pentru restanța de 10 bani” # ViaCluj
În timp ce mulți români au fost șocați de creșterea facturilor la energie electrică după liberalizarea pieței, un clujean a avut parte de o surpriză cel puțin amuzantă. Valentin Lungu a povestit pe contul său de socializare cum a primit o factură de doar 10 bani, care, pe deasupra, era o restanță veche de un […]
12:20
Un start-up din Cluj a creat o nouă aplicație, bazată pe algoritmi de Inteligență Artificială, care ar putea schimba regulile jocului în industria video. Aplicația se numește DotTrim și a fost dezvoltată de o echipă care include specialiști în IT, precum Rareș Lișcan, și profesioniști din domeniul videografiei, precum Octavian Caldarari. Practic, această aplicație este […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Spectacole din șase țări în centrul Clujului, la WonderPuck 9: Clovni și jonglerii din Argentina # ViaCluj
Festivalul Stradal WonderPuck va aduce în curând în centrul Clujului artiști din Belgia, Italia, Olanda, Ungaria, Argentina și România. Cea de-a 9-a ediție a evenimentului va avea loc între 5 și 7 septembrie 2025, iar participarea la toate activitățile din program este gratuită. Festivalul Stradal WonderPuck Street Festival va avea loc în perioada 5-7 septembrie […]
12:00
Aeroportul Internațional Cluj, primul din România care elimină restricțiile pentru lichide în bagajele de mână # ViaCluj
Aeroportul Internațional „Avram Iancu" Cluj, aflat în subordinea Consiliului Județean Cluj, marchează o premieră națională: este primul aeroport din România care renunță la restricțiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână. Începând cu 3 septembrie 2025, pasagerii nu vor mai fi limitați la recipientele de 100 ml pentru lichide, aerosoli și geluri. Aceștia vor putea […]
11:30
Un tânăr de 18 ani din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a agresat un muncitor nepalez, iar acesta din urmă a ajuns în comă. Incidentul s-a petrecut pe 26 august, în jurul orei 23:40, pe strada Cantonului. Potrivit procurorilor, atacatorul l-a lovit pe cetățeanul nepalez cu o bucată de […]
11:10
11:00
Deputata Oana Murariu (USR Cluj) a fost aleasă secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților și a consolidat astfel reprezentarea județului în structurile de conducere parlamentară. Aflat la al doilea mandat, Murariu este vicepreședintă a grupului USR din Camera Deputaților și activează în mai multe comisii-cheie: Comisia juridică, Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru regulament […]
10:50
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, împreună cu Consiliul Județean Cluj și compania aeriană AnimaWings, anunță suplimentarea frecvențelor pe ruta Cluj-Napoca – București-Otopeni, începând cu 1 octombrie 2025. În prezent, ruta este operată cu 9 zboruri pe săptămână, însă din toamnă numărul lor va crește la 14 frecvențe săptămânale, ceea ce înseamnă zboruri zilnice, iar vinerea […]
10:40
Ediția aniversară DECO Days 2025 – A Frame for Design aduce la Cluj-Napoca, între 11 și 14 septembrie, cel mai așteptat eveniment de design interior din România. Organizată la BT Arena, pe o suprafață cu 50% mai mare față de anul precedent, a zecea ediție promite peste 5.000 de vizitatori și reunește mai mult de […]
1 septembrie 2025
16:20
Au început înscrierile pentru Roca Camp 2025, programul Rocanotherworld dedicat trupelor emergente din România. De zece ani,
16:10
Ce transmite Parchetul Cluj despre incidentul muncitorului străin bătut cu un par pe Strada Cantonului # ViaCluj
Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la Cluj după ce săptămâna trecută a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă în România. Victima a fost transportată la spital, după ce a intrat în comă, fiind într-o stare foarte gravă. Incidentul a avut loc pe 26 august, […] The post Ce transmite Parchetul Cluj despre incidentul muncitorului străin bătut cu un par pe Strada Cantonului appeared first on ViaClujTV.
15:30
Cel mai vechi muzeu din România a găzduit Festivalului Cartofului. Palatul Brukenthal din Sibiu a oferit, astfel, cadrul necesar pentru o incursiune în gastronomia Transilvaniei. Și aceasta în condițiile în care cultura cartofului a fost adusă în această regiune chiar de către baronul Samuel von Brukenthal, ctitorul palatului sibian și guvernator al Marelui Principat al […] The post HCR: Palatul Brukenthal din Sibiu a găzduit Festivalul Cartofului appeared first on ViaClujTV.
15:00
O seară ca o mașină a timpului, direct spre energia nebună a anilor ‘90 și 2000! Vineri, 5 Septembrie 2025, After Eight Cluj-Napoca devine scena unde nostalgia prinde viață, ritmurile de altădată vibrează din nou, iar clujenii sunt invitați să danseze fără oprire sub cerul liber! Evenimentul Retro LOVE la club After Eight, situat pe […] The post Retro LOVE sub cerul liber: Line-up de colecție vinerea aceasta în After Eight Cluj appeared first on ViaClujTV.
14:50
„9 rușini și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României”, un spectacol dramatic în premieră la Cluj-Napoca # ViaCluj
Un spectacol inedit va avea loc la Cluj-Napoca. Este vorba despre „9 rușini și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României”, rezultatul celor două săptămâni petrecute în laboratorul de creație Texte bune în locuri nebune. „Nu ne puteam imagina un loc mai potrivit pentru prima reprezentație cu publicul – în liniștea și tihna locului, […] The post „9 rușini și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României”, un spectacol dramatic în premieră la Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
13:10
Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere pe sectorul de drum Turda – Bogata – Călărași, situat pe drumul județean DJ 161B. Acestea au drept scop asigurarea unei circulații rutiere normale, în condiții de siguranță, și vizează sectorul în lungime de 12,639 kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 28+817 și 41+456. „Îmbunătățirea […] The post Cluj: Lucrări de întreținere pe încă un drum județean appeared first on ViaClujTV.
13:10
Aproximativ 700 de tineri români din diaspora au avut ocazia să participe, în perioada 1 iulie – 1 septembrie 2025, la tururi ghidate gratuite în județul Cluj, organizate de Consiliul Județean Cluj prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) Cluj, în cadrul Programului de Tabere ARC 2025. Proiectul cultural-educativ, sprijinit de președintele Consiliului […] The post 700 de tineri români din diaspora au descoperit Clujul prin tururi ghidate gratuite appeared first on ViaClujTV.
13:00
Apahida Festival 2025 are loc între 5 și 7 septembrie pe Stadionul Bazei Sportive Apahida, transformând comuna într-un punct de atracție pentru muzică live, distracție și experiențe memorabile. Evenimentul dedicat întregii comunități promite concerte incendiare, activități pentru toate vârstele și o atmosferă de festival autentic. Pentru prima dată, Apahida Festival se desfășoară pe Stadionul Bazei […] The post Apahida Festival: trei zile de muzică, distracție și experiențe de neuitat appeared first on ViaClujTV.
12:50
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca invită pasionații de viticultură la un eveniment organizat în premieră de Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală: Expoziția de soiuri de struguri din propria colecție. La evenimentul cu intrare gratuită, care va avea loc în 5 septembrie 2025, între orele 11.00 – 17.00, la […] The post Expoziție de horticultură: Peste 50 de soiuri de struguri din colecția USAMV Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
12:40
Un bărbat din Cluj a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă – Victima a intrat în comă # ViaCluj
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la Cluj, după ce a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă în România. Victima a intrat în comă, iar starea sa este foarte gravă. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în aceeași zi cu incidentul similar de la București, anunță Biziday. […] The post Un bărbat din Cluj a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă – Victima a intrat în comă appeared first on ViaClujTV.
10:50
Clujenii care au treburi de rezolvat la sediile Primăriei vor putea veni însoțiți de animalele de companie # ViaCluj
Primăria Cluj-Napoca va supune spre aprobare proiectul care permite accesul animalelor de companie în sediile Primăriei, în cadrul ședinței de Consiliu local din 5 septembrie. De asemenea, accesul va fi permis și în sediile instituțiilor subordonate Consiliului local, în condițiile stabilite prin regulamentul adoptat. După 5 septembrie, cetățenii care vin la Primărie vor putea fi […] The post Clujenii care au treburi de rezolvat la sediile Primăriei vor putea veni însoțiți de animalele de companie appeared first on ViaClujTV.
09:40
Tinerii care vor să studieze în cadrul celei mai mari facultăți din România, cea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) au ocazia să ocupe un loc bugetat. Admiterea de toamnă la Universitatea Babeș-Bolyai va începe în data de 5 septembrie, spune decanul ales al FSEGA, Răzvan V. Mustață. El a precizat că admiterea va […] The post Răzvan V. Mustață: Există încă locuri bugetate la FSEGA, pentru admiterea de toamnă appeared first on ViaClujTV.
31 august 2025
17:20
Breaking News: Un autocar s-a răsturnat în satul Dumbrava – Au fost trimise două elicoptere SMURD # ViaCluj
Autoritățile din Cluj au declanșat Planul Roșu de Intervenție după ce un autocar s-a răsturnat în satul Dumbrava. Din primele informații, în autocar se aflau peste 20 de persoane. La ora publicării acestei știri, o persoană era încarcerată, potrivit ClujToday.ro. ”La fața locului, la acest moment, au fost alocate 3 mașini de stingere, 2 echipaje […] The post Breaking News: Un autocar s-a răsturnat în satul Dumbrava – Au fost trimise două elicoptere SMURD appeared first on ViaClujTV.
12:30
Una dintre cele mai frumoase zone ale Transilvaniei este promovată prin intermediul unui eveniment superb. În ultimele zile de vară, pe 30 și 31 august, comuna Gilău găzduiește un eveniment special dedicat produselor locale și tradițiilor dintr-o zonă aparte: târgul „Produs în Săcuieu”. Proiectul, derulat de Satul Verde SRL, face parte dintr-o inițiativă mai amplă de […] The post Săcuieul, promovat ca destinație turistică appeared first on ViaClujTV.
11:20
Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa va inaugura, în cadrul Ambulatoriului Integrat, un cabinet de medicină internă. Până acum, unitatea medicală oferea servicii exclusiv de psihiatrie, iar deschiderea noului cabinet va completa gama de servicii medicale pentru pacienți. Acces facil la servicii de medicină internă pentru locuitorii din Borșa și împrejurimi Înființarea cabinetului răspunde necesității […] The post Cabinet de medicină internă, inaugurat la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa appeared first on ViaClujTV.
30 august 2025
20:10
Singurul jucător al CFR Cluj convocat la echipa națională este Louis Munteanu. El a fost chemat la lot de către selecționerul Mircea Lucescu pentru ”dubla” cu Canada și cu Cipru. Universitatea Cluj nu este reprezentată deloc la echipa națională, de această dată În prezent, valoarea de piață a lui Louis Munteanu este, potrivit transfermarkt, de […] The post Un singur jucător din Cluj convocat la echipa națională appeared first on ViaClujTV.
18:40
Cea mai mare facultate din România, cea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai, oferă trei noi specializări la admiterea de toamnă. Aceste specializări sunt oferite în Cluj-Napoca, Arad și Reșița. Astfel, în centrul universitar din Cluj-Napoca, FSEGA oferă specializarea de Administrare a Afacerilor în Limba Germană. Este vorba de un […] The post Răzvan V. Mustață: FSEGA oferă trei noi specializări la admiterea de toamnă appeared first on ViaClujTV.
11:20
Festivalul WonderPuck 9: artiști internaționali, spectacole de circ, teatru și muzică în centrul orașului # ViaCluj
Cea de-a 9-a ediție a Festivalului Stradal WonderPuck 2025 transformă din nou centrul Clujului într-o scenă vibrantă a artei stradale. Între 5 și 7 septembrie 2025, clujenii și turiștii vor putea urmări spectacole gratuite susținute de artiști din Belgia, Italia, Olanda, Ungaria, Argentina și România. Evenimentul are loc în Cluj-Napoca și Florești, aducând spectacole pentru […] The post Festivalul WonderPuck 9: artiști internaționali, spectacole de circ, teatru și muzică în centrul orașului appeared first on ViaClujTV.
29 august 2025
13:20
Ultimele zile de vară aduc la Cluj-Napoca energie, diversitate și idei noi prin evenimentul „Străzi Deschise”, unde spațiile publice devin locuri pentru artă, sport și gastronomie. Străzile orașului vor fi animate de activități dedicate mișcării, creativității și alimentației sănătoase. Când și unde are loc evenimentul „Străzi Deschise” Manifestarea va avea loc sâmbătă, 30 august 2025, […] The post „Străzi Deschise”: Restricții de circulație în centrul Clujului în acest weekend appeared first on ViaClujTV.
