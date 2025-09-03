Consiliul Județean Cluj a emis autorizația pentru finalizarea lucrărilor la Mănăstirea Nicula

19:00

Economia României trece printr-o perioadă tulbure, generată de deficitele uriașe acumulate în trecut, precum și de măsurile de austeritate adoptate de Guvern, pentru a limita aceste deficite, generate de politici publice lipsite de înțelepciune. Taxele au crescut, iar TVA-ul de 21 la sută este cel mai vizibil semn al acestei majorări. De asemenea, există reduceri […] Cum au afectat măsurile de austeritate piața creditării – Ce sfaturi are Florina Pop de la PFG Finance