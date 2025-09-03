PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui X / Grindeanu: E treaba lor
Gândul, 3 septembrie 2025 12:50
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, refuză să comenteze prezența fostilor premieri social-democrați, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară a lui Xi Jinping. E treaba lor. (…) Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală, declară Grindeanu, la Parlament. Acesta sune că ar fi „evitat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
13:10
Adrian Severin: „Cu cât rușii vor avansa mai mult, cu atât va fi mai greu să ajungem la o PACE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre pacea dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Ucraina va fi o rană permanent deschisă pe care europenii, în special vecinii, vor trebui să o panseze […]
13:10
Prima apariție publică a lui Nicușor Dan după ședința tensionată cu liderii Coaliției. Șeful statului a fost la Centrala de la CERNAVODĂ # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează miercuri, 3 septembrie, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde are loc lansarea oficială a proiectului de retehnologizare a Unității 1. Nicușor Dan și-a făcut apariția în urmă cu puțin timp la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Este prima apariție publică a șefului statului după ședința tensionată cu […]
Acum 15 minute
13:00
Dragoș Pîslaru: „UE nu e încântată că în 2025 suntem unde suntem, față de ce am promis că o sa facem” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a susținut o conferință de presă în care a declarat că Uniunea Europeană „nu e încântată că în 2025 suntem unde suntem, față de ce am promis că o sa facem”.
13:00
Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în butoi, pentru a căpăta o nuanță roz # Gândul
Când se pune varza la murat, de fapt? Potrivit tradiției românești, există un interval în care verzele se pregătesc pentru a fi murate. În această perioadă, multe persoane își pregătesc listele cu produsele pe care le au de achiziționat, pentru murături și alte preparate tradiționale. Însă, când se pun murăturile în borcane și butoaie? Ce […]
13:00
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim # Gândul
„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, declară fostul premier, Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Aceasta povestește că a fost invitată la Parada Victoriei pe către președintele chinez Xi Jinping. „Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un […]
Acum 30 minute
12:50
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, refuză să comenteze prezența fostilor premieri social-democrați, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară a lui Xi Jinping. E treaba lor. (…) Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală, declară Grindeanu, la Parlament. Acesta sune că ar fi „evitat […]
Acum o oră
12:40
Nicușor Dan mizează pe imaginea Rodicăi Coposu pentru a justifica grupări anticomuniste bănuite de fascism? Sora politicianului decorată post-mortem # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, i-a conferit post-mortem Rodicăi Coposu, sora marelui lider anticomunist, Corneliu Coposu, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. În luna iulie, Nicușor Dan a precizat că susține rezistența anticomunistă din munții Făgăraș, organizație cunoscută și pentru tendințele legionare, după ce a atacat la Curtea Constituțională legea care vizează interzicerea organizațiilor […]
12:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO). Fostul ministru a subliniat că state precum Iran, Turcia, Arabia Saudită sau țările Asiei Centrale s-au poziționat împotriva politicilor americane și israeliene, în timp ce Europa a lipsit complet din discuții. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
12:40
FOTO / Lidia Buble spune secretul SILUETEI sale. ”Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior” # Gândul
Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a explicat ce face pentru a-și menține silueta. ”Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior”, a afirmat aceasta. Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, […]
12:40
O deputată intrată în Parlament pe listele AUR a trecut la PNL. Ce a declarat când a demisionat din AUR # Gândul
Deputata Andreea-Firuța Neacșu, intrată în Parlament în decembrie 2024 pe lista AUR din Neamț, s-a afiliat grupului parlamentar al PNL. Aceasta plecase din AUR în iunie 2025, atunci când transmitea că decizia de a demisiona a fost „rezultatul unei analize atente”. „Această decizie este una personală, rezultatul unei analize atente, fără a implica dezacorduri politice […]
12:40
Conferință de presă susținută de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru susține o conferință de presă.
12:30
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și ce riscuri neștiute pentru sănătate există # Gândul
România va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, ora 4 dimineața va deveni ora 3, marcând începutul perioadei cu zile mai scurte și seri întunecate. Este știut faptul că trecerea la noul fus orar se face an de […]
12:30
Prima REACȚIE a Palatului Victoria după prezența a doi foști premieri la parada militară de la Beijing: „Nu au reprezentat Guvernul României” # Gândul
Guvernul condus de Ilie Bolojan transmite, prin vocea purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu, că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au reprezentat Guvernul României la parada militară de la Beijing, organizată pentru marcarea victoriei împotriva Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, într-un răspuns în exclusivitate pentru Gândul. Evenimentul, la care a participat Vladimir […]
12:30
Nicușor Dan mizează pe memoria Rodicăi Coposu pentru a justifica susținerea rezistenței anticomuniste.Sora liderului anticomunist decorată post-mortem # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, i-a conferit post-mortem Rodicăi Coposu, sora marelui lider anticomunist, Corneliu Coposu, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. În luna iulie, Nicușor Dan a precizat că susține rezistența anticomunistă din munții Făgăraș, organizație cunoscută și pentru tendințele legionare, după ce a atacat la Curtea Constituțională legea care vizează interzicerea organizațiilor […]
12:20
Elena Lasconi a „înviat”cu numele lui Nicușor Dan în gură: „Să intervină urgent. Pot să pun lacăt pe primărie” # Gândul
Reformele din administrație i-au readus vocea Elenei Lasconi, primar al Municipiului Câmpulung Muscel, din Argeș. Aceasta îi scrie o epistolă, pe facebook, președintelui Nicușor Dan în care îi cere să intervină între Ilie Bolojan și austeritatea din instituțiile publice. „Atât președintele cât și premierul au fost primari. Asta înseamnă că înțeleg administrație publică”, amintește primărița […]
Acum 2 ore
12:10
Diana Șoșoacă, un NOU scandal. „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric” # Gândul
Diana Șoșoacă a avut noi contre cu jandarmii. Doi oameni ai legii au mers la locuința eurodeputatei ca să-i înmâneze o amendă primită în data de 22 iulie, atunci când președinta SOS a fost implicată într-un scandal la sediul DGASPC Sector 2. Numai că, întâlnirea s-a transformat într-o confruntare pe proceduri juridice între două forțe […]
12:10
Adrian Severin: „Secretizarea pachetelor acordate Ucrainei este ILEGALĂ. Trebuie aprobarea Parlamentului” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre ce înseamnă un CSAT. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „CSAT nu e al doilea Guvern condus de Președinte” Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre […]
12:10
ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului # Gândul
Întâlnirea bilaterală dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său nord-coreean, Kim Jong-Un, s-a încheiat, după ce liderii și-au exprimat angajamentul de a continua parteneriatul strategic. Vladimir Putin și Kim Jong-Un au efectuat o vizită la Beijing pentru a participa la cea mai mare paradă militară organizată în China, cu ocazia comemorării sfârșitului celui de-al […]
11:50
Diana Șoșoacă, pe contre cu legea: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro”/Jandarmeria: „Dezaprobăm ferm. Dezmințim categoric” # Gândul
Diana Șoșoacă a avut noi contre cu jandarmii. Doi oameni ai legii au mers la locuința eurodeputatei ca să-i înmâneze o amendă primită în data de 22 iulie, atunci când președinta SOS a fost implicată într-un scandal la sediul DGASPC Sector 2. Numai că, întâlnirea s-a transformat într-o confruntare pe proceduri juridice între două forțe […]
11:50
Șocul vieții trăit de o viitoare MĂMICĂ. Ce se ascundea în pântecele ei la 34 de săptămâni de sarcină. Medicii au rămas fără cuvinte # Gândul
O femeie care se pregătea să devină mamă a trăit șocul vieții după ce în săptămâna 34 de sarcină, medicii au descoperit ceva cu adevărat îngrijorător în pântecele ei. Inițial, femeia a mers la medic acuzând dureri mari de stomac, însă rezultatul analizelor a arătat cu totul altă problemă care putea pune în pericol viața […]
11:50
11 elevi din Buzău riscă să ABANDONEZE școala după ce unitatea de învățământ a fost desființată, deși fusese modernizată prin PNRR # Gândul
Unsprezece elevi din localitatea Pleși, comuna Bisoca (județul Buzău), sunt în pericol să nu mai meargă la școală din 8 septembrie, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată în această vară, în ciuda faptului că fusese recent renovată prin fonduri PNRR. Primăria atrage atenția că drumul de 7 kilometri dintre Pleși și […]
11:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a explicat de ce asumarea răspunderii pe pachetele de legi reprezintă un abuz constituțional. Fostul ministru spune că această procedură, deși prevăzută în Constituție, scoate practic Parlamentul din joc și lasă loc abuzurilor guvernamentale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Regret că am introdus această posibilitate […]
11:40
Peste 33.000 de pagini de documente legate de afacerea Jeffrey Epstein au fost făcute publice de către o comisie a Camerei Reprezentanților din SUA, care le-a obținut de la Departamentul de Justiție, notează AFP. Apariția acestor documente, publicate „la întâmplare” într-un fișier online partajat, intervine într-un moment în care Administrația Trump este acuzată de lipsă […]
11:30
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a făcut precizări legate de prezența a doi foști premieri PSD la Parada de la Beijing. Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost invitați la acest eveniment, în China, pentru aniversarea înfrângerii fascismului japonez. „Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD, […]
11:30
Fără RĂZBOI de peste 40 de ani, armata Chinei se află în plină expansiune. „O prioritate absolută pentru Xi, recuperează terenul pierdut” # Gândul
China depune eforturi susținute pentru a-și consolida armata. În ultimele decenii, Armata Populară de Eliberare (APL) s-a transformat dintr-o armată regională învechită într-o forță letală din ce în ce mai avansată, capabilă să opereze mult dincolo de granițele Chinei. Modernizarea APL este departe de a fi completă și se confruntă cu obstacole semnificative, dar liderul […]
11:30
Fiecare relație trece, inevitabil, prin momente de tensiune, neînțelegeri sau perioade de distanțare emoțională. Diferențele de personalitate, stresul cotidian, lipsa timpului petrecut împreună sau dificultățile de comunicare pot afecta profund conexiunea dintre parteneri. În aceste situații, psihoterapia de cuplu nu este un semn că relația este pe cale să se destrame, ci o dovadă de […]
11:30
Percheziții informatice în telefoanele pistolarului din Centrul Vechi și a complicilor lui. Mobilul atacului nu a fost stabilit încă # Gândul
Anchetatorii care se ocupă de descifrarea celor două atacuri din Centrul Vechi au dispus efectuarea unor percheziții informatice în telefoanele tuturor celor implicați, agresorul direct Mehmet Erdogan, complicele acestuia Mehmet Polat și alte trei persoane reținute pentru alte forme de compicitate. Ei vor să stabilească ce reiese din toate conversațiile și mesajele din telefoanele acestora, […]
11:20
Paradă impresionantă la Beijing de Ziua Victoriei.Principalele evenimente de la ceremonia la care participă Xi Jinping, Vladimir Putin sau Kim Jong-un # Gândul
Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că renașterea națiunii chineze este „de neoprit” în discursul său rostit miercuri, la Beijing, la comemorarea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. La eveniment, pe lângă Xi, au participat președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un. Știre […]
Acum 4 ore
11:10
Donald Trump îi ACUZĂ pe Xi Jinping și Vladimir Putin că s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii! # Gândul
Donald Trump este convins că Xi Jinping și Vladimir Putin s-au întâlnit la Beijing pentru a conspira împotriva Americii. Prezența liderului Federației Ruse la uriașa paradă militară organizată de China a aprins beculețele roșii în Biroul Oval de la Casa Albă. Președintele SUA nu se declară, însă, îngrijorat de apropierea celor două superputeri militare și […]
11:10
MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel de politicieni # Gândul
„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, este reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la prezența foștilor prim-miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de […]
11:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum poate fi făcută propaganda. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Microbul a ajuns la oameni care altminteri au tot ce le trebuie pentru a fi sănătoși” Invitat la […]
11:10
SIE scoate la concurs zeci de posturi. De la spioni, șoferi, IT-iști și experți social media. Ce salarii oferă și care sunt condițiile de angajare # Gândul
Serviciul de Informații Externe (SIE) scoate la concurs zeci de posturi, de la ofițeri operativi și specialiști în IT, până la zugravi sau șoferi. Recrutarea implică cerințe stricte, evaluări complexe și restricții de confidențialitate, iar salariile sunt motivante și cresc odată cu experiența. SIE caută personal pentru o gamă variată de funcții, inclusiv ofițeri operativi, […]
11:10
Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de TRUPE pe teritoriul ucrainean/ „Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite” # Gândul
Președintele rus, Vladimir Putin, s-a întâlnit, miercuri, cu omologul său nord-coreean, Kim Jong-un, la Beijing, cu ocazia participării la parada militară care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. „În ultimul timp, relațiile dintre țările noastre au devenit deosebit de amicale, bazate pe încrederea dintre aliați”, a declarat Putin la începutul întâlnirii. Rusia și Coreea […]
11:00
Bărbatul, care a înjunghiat un bătrân pe o stradă din Capitală, ARESTAT pentru tentativă de omor # Gândul
Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, acuzat că a înjunghiat un bătrân pe o stradă din sectorul 4 al Capitalei, a fost arestat pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Din primele informaţii reiese că agresiunea a fost generată de un conflict între cei doi din cauza unor bunuri nerestituite şi a unor […]
11:00
Nicușor Dan l-a scos la tablă pe Ilie Bolojan, la întâlnirea de la Cotroceni. Ce problemă i-a dat să rezolve președintele premierului # Gândul
Șah-mat la întâlnirea de marți de la Palatul Cotroceni, care a fost scena unui moment inedit. Președintele în exercițiu, Nicușor Dan, și-a dovedit veleitățile de fost olimpic la matematică și i-a făcut pe viu o demonstrație lui Ilie Bolojan. Premierul are în față o ecuație cu multe necunoscute – reforma administrației locale. Amplul pachet de […]
11:00
MAE reacționează dur după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Xi: România nu este şi nu poate fi reprezentată de astfel politicieni # Gândul
„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, este reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la prezența foștilor prim-miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de […]
11:00
Noi contre între Diana Șoșoacă și Jandarmeria Română: „Vă fac plângere penală. Amenda este de la un milion de euro, în sus” # Gândul
Diana Șoșoacă a avut noi contre cu jandarmii. Doi oameni ai legii au mers la locuința eurodeputatei ca să-i înmâneze o amendă primită în data de 22 iulie, atunci când președinta SOS a fost implicată într-un scandal la sediul DGASPC Sector 2. Numai că, întâlnirea s-a transformat într-o confruntare pe proceduri juridice între două forțe […]
10:50
Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi # Gândul
Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Va urma o perioadă presărată cu binecuvântări pentru acești nativi, iar viața le va surâde. Prima lună de toamnă aduce schimbări semnificative și decizii care pot modifica traiectoria profesională. Încă din prima lună de toamnă, mai mulți nativi vor experimenta […]
10:50
Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Prima partidă este live la Antena 1 și a doua la Prima TV, conform protocolului dintre […]
10:40
George Simion: „Voi avea grijă ca ROMÂNIA să fie o țară a dreptății și românii să se guverneze singuri” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a vorbit despre apelul său către PSD, despre felul în care a fost respins și despre scopul său politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „Am făcut un apel la PSD, dar am fost respins” George Simion a explicat că, în urmă cu trei […]
10:20
Fanii RAPIDULUI primesc vestea pe care au așteptat-o toată vara. Victor Angelescu: „Vrem un jucător, cu care sperăm să rezolvăm în această săptămână” # Gândul
Rapid traversează unul dintre cele mai bune începuturi de sezon din ultimii ani. După opt etape, echipa antrenată de Costel Gâlcă este neînvinsă și ocupă locul secund în Superligă, cu 18 puncte. După același număr de meciuri, giuleștenii au acumulat de două ori mai multe puncte față de aceeași perioadă a campionatului trecut. Angelescu: „Mă […]
10:20
Xi Jinping susține că „renașterea națiunii chineze” este „de neoprit”/ „Omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau RĂZBOI” # Gândul
China este „de neoprit”, a declarat, miercuri, președintele chinez, Xi Jinping, în timpul unui discurs rostit înaintea paradei militare organizate la Beijing, care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. „Renașterea națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării umanității va triumfa cu siguranță”, a declarat Xi Jinping. Președintele Chinei a […]
10:20
Asociația Română de Hemofilie organizează, în perioada 1–6 septembrie 2025, la Eforie Nord, o nouă ediție a Școlii de Hemofilie, sub tema „ReStart”. Evenimentul reunește peste 140 de participanți – pacienți de toate vârstele, aparținători și specialiști – într-un cadru care combină informarea medicală, sprijinul psiho-social și activitățile de integrare. Tema „ReStart” simbolizează un nou […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a vorbit despre diferențele dintre România și Polonia în fața valului de emigranți, despre reacția popoarelor europene și despre cum vede el viitorul țării în perspectiva anului 2029. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Diferența dintre România și Polonia Liderul AUR a făcut o comparație între […]
10:10
Summitul OCS, provocare pentru SUA. „Ambiția Beijingului pentru o nouă ordine globală” / Xi: „Umbrele mentalității Războiului Rece nu s-au risipit” # Gândul
Summitul anual al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, în China, a evidențiat semnale clare ale unei relații mult mai strânse între membrii organizației. Totul se întâmplă într-un moment în care lumea a fost zdruncinată de politicile comerciale și tarifele americane. Evenimentul – care a durat două zile și la care […]
10:10
Complicitatea și declarațiile generoase afișate de președinții Rusiei și Chinei cu ocazia summitului de la Tianjin al Organizației de Cooperare de la Shanghai (1-2 septembrie), participarea președintelui rus la gigantica paradă militară de la Beijing, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Republicii Populare Chineze i-au făcut pe mulți observatori și comentatori să proclame eșecul […]
10:10
Cum arată de fapt HARTA lumii reală? Puțini știu care e adevărata dimensiune a continentelor și vecinii României # Gândul
Harta lumii pe care o folosim zi de zi nu reflectă dimensiunile reale ale continentelor. Specialiștii în cartografie atrag atenția că sistemul Mercator, creat în secolul al XVI-lea, deformează realitatea și schimbă modul în care percepem vecinătățile geografice, inclusiv ce se află la sud de România, scrie Cancan.ro. Hărțile clasice, așa cum le vedem în […]
10:00
Universitatea Craiova l-a transferat pe nigerianul Monday Etim, de la Hillerod, și e cea mai scumpă mutare din istoria clubului danez. Atacantul de 26 de ani a semnat un contract pe o perioadă de trei ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. El a mai jucat la Kadji Sports Academy, Montverde Academy, LAFC, […]
09:50
Comoara descoperită la Cluj. Ce a găsit un bărbat cu un detector de metale: „Sunt inestimabile” # Gândul
Comoara descoperită la Cluj. Un bărbat a făcut o descoperire arheologică, folosindu-se de un detector de metale. A scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul țării, iar piesele descoperite vor fi analizate de o echipă internațională de specialiști. Obiectele descoperite de „vânătorul” de comori se află la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Descoperirea […]
09:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și fost candidat la președinție, a vorbit despre necesitatea unui răspuns din partea românilor în fața situațiilor politice actuale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. George Simion: „Până românii nu reacționează, eu nu am ce face mai mult decât […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.