PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui X / Grindeanu: E treaba lor

11:10

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, este reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la prezența foștilor prim-miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de […]