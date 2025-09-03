Sorin Grindeanu, întrebat despre o posibilă demisie a lui Bolojan: „Nimeni nu e de NEÎNLOCUIT”
Gândul, 3 septembrie 2025 16:00
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a comentat asupra modului de lucru în Coaliția de guvernare și asupra posibilei demisii a premierului Ilie Bolojan. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu există persoane care să fie deținătoare adevărului absolut și nu s-a născut nimeni care să aibă caracteristici de Mesia înnăscut. De […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
16:10
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că PSD a propus un plan de reducere a personalului din Administrație pe o perioadă de cinci ani, ceea ce înseamnă disponibilizarea a 40.000 de angajați. „Tocmai de aceea am spus că PSD-ul refuză să fie parte la concedierea românilor, dar […]
16:10
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a explicat că angajarea răspunderii guvernamentale asupra proiectelor legislative ar trebui să rămână un instrument excepțional, nu o practică obișnuită. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Este un exercițiu care ar trebui să fie folosit tot mai rar. Această angajare a răspunderii ar trebui să fie […]
Acum 30 minute
16:00
Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că premierul Ilie Bolojan a prezentat cifre diferite când a venit vorba de numărul angajaților din Administrație și a precizat că, în opt zile, totalul posturilor a crescut de la 170.000 la 190.000. „Eu nu vreau să concediez pe nimeni […]
16:00
Sorin Grindeanu, întrebat despre o posibilă demisie a lui Bolojan: „Nimeni nu e de NEÎNLOCUIT” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a comentat asupra modului de lucru în Coaliția de guvernare și asupra posibilei demisii a premierului Ilie Bolojan. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu există persoane care să fie deținătoare adevărului absolut și nu s-a născut nimeni care să aibă caracteristici de Mesia înnăscut. De […]
15:50
Sorin Grindeanu dezvăluie cum Bolojan a modificat numărul angajaților de la 170 de mii la 190 de mii: „Nici cel de ieri, nu cred că este bun” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că premierul Ilie Bolojan a prezentat cifre diferite când a venit vorba de numărul angajaților din Administrație și a precizat că „într-o săptămână s-a venit cu diverse cifre. Nici măcar cele de luni nu cred că erau cele bune” „Eu […]
15:50
Ministrul israelian de Externe îl acuză pe MACRON că „subminează stabilitatea” în Orientul Mijlociu # Gândul
Israelul l-a acuzat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, că „subminează stabilitatea” în Orientul Mijlociu, avertizând că acțiunile sale sunt „periculoase”, făcând referire la inițiativa de recunoaștere a unui stat palestinian. „Macron încearcă să intervină din exterior într-un conflict din care nu face parte, într-un mod complet deconectat de realitatea de pe teren de după 7 […]
Acum o oră
15:40
Sorin Grindeanu dezvăluie cum Bolojan a modificat numărul concedierilor de la 170 de mii la 190 de mii: „Nici cel de ieri, nu cred că este bun” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că premierul Ilie Bolojan a prezentat cifre diferite când a venit vorba de concedierea angajaților și a precizat „într-o săptămână s-a venit cu diverse cifre. Nici măcar cele de luni nu cred că erau cele bune” „Eu nu vreau să […]
15:40
Ponta o ceartă pe Țoiu, după reacția în cazul Năstase-Dăncilă /„China are capacitatea de a ignora asemenea „accidente istorice”, gen doamna Țoiu” # Gândul
Victor Ponta, are comentarii dure la adresa Oanei Țoiu, ministru de Externe, numind-o un „accident al istoriei”, după ce aceasta a criticat prezența foștilor premieri români, Dăncilă și Năstase, la Parada Victoriei, din Beijing. Fostul premier o atacă pe șefa diplomației române, afirmând că este „o persoană cu o mentalitate de bolșevic, de mic comunist […]
15:40
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a declarat că reforma administrației publice nu se reduce la concedieri, ci implică mai multe măsuri. De asemenea, Grindeanu a menționat că nu orice propunere făcută de premierul Ilie Bolojan înseamnă o reformă. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Aș vrea să punem problema de administrație, […]
15:30
Alfred Simonis: „După ce se vor tăia 45% din posturi, vom avea aproximativ 200 de posturi libere ce ar putea fi ocupate. Dar nu vom face angajări” # Gândul
Ilie Bolojan a condiționat rămânerea în funcție de o reformă amplă în administrația locală. El a arătat că pentru a se ajunge la o reducere de 10% a posturilor ocupate efectiv, este nevoie de o tăiere de cel puțin 40% din totalul posturilor la nivel național. În acest context, Alfred Simionis, președintele Consiliului Județean Timiș, […]
15:30
Președintele României, Nicușor Dan, transmite miercuri un mesaj de stabilitate după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare, organizată marți la Palatul Cotroceni. Șeful statului afirmă că, în ciuda tensiunilor apărute în ultimele zile, coaliția „funcționează și merge înainte”. Întrebat de jurnaliști la Cernavodă cum vede situația actuală din interiorul coaliției, Nicușor Dan amintește că e […]
15:30
Sorin Grindeanu povestește ce s-a întâmplat la COTROCENI: „S-a întrebat care e impactul și președintele a calculat” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a explicat ce s-a întâmplat ieri la Cotroceni, în cadrul ședinței cu liderii Coaliției, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Grindeanu a oferit detalii despre presupusul exercițiu de matematică pe care Nicușor Dan l-ar fi rezolvat pentru a demonstra impactul pe care concedierile […]
15:30
Se caută primar. Premierul Ilie Bolojan anunță, în sfârșit, când vor avea ALEGERILE pentru Primăria Capitalei # Gândul
Chestiunea organizării alegerilor pentru desemnarea viitorului primar al Capitalei a fost tergiversată de liderii politici după câștigarea scrutinului prezidențial de fostul edil Nicușor Dan. Însă, miercuri, premierul Ilie Bolojan a confirmat că în curând va fi desemnată data organizării alegerilor din București, sugerând și cea mai probabilă perioadă. Premierul Ilie Bolojan a declarat că organizarea […]
15:20
Sorin Grindeanu explică relația „GREA” cu USR-iștii: „Nu și-au dat bine seama că sunt totuși la guvernare” # Gândul
Sorin Grindeanu, vicepreședintele PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că relația cu USR este mai degrabă una „grea”. „Nu și-au dat bine seama că sunt totuși la guvernare. Nu poți fi la guvernare și să ai discurs de opoziție. Vrea să atenționez că noi trebuie să facem politici publice pentru români. […]
Acum 2 ore
15:10
Schimbările bruște și neașteptate te-ar putea face să te simți puțin confuz. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 4 septembrie 2025. Berbec Astăzi, dorința ta pentru romantism va primi un impuls puternic. Poate că amintirile partenerilor din trecut vor reveni să te bântuie, sau poate că persoana care te interesează în prezent […]
15:10
Ministrul Justiției caută soluții la criza din justiție. Protestele grefierilor ar putea continua pe termen nelimitat # Gândul
Criza din justiție. Situația critică din justiție este în atenția ministrului de resort, Radu Marinescu, care a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial. Săptămâna trecută, sindicatul a anunțat că se solidarizează cu judecătorii și procurorii. Sediul Ministerului Justiției a găzduit, miercuri 2 septembrie, întâlnirea dintre ministrul Justiției, domnul Radu […]
15:10
Fostul patron din fotbalul românesc îl atacă pe Gigi Becali. Care e MOTIVUL. „E unul care știe, face, dezleagă, leagă tot” # Gândul
Adrian Porumboiu, fost finanțator în fotbalul românesc, a vorbit despre modul în care Gigi Becali a renunțat la Vlad Chiricheș. Fundașul a fost scos de pe teren după 29 de minute în meciul CFR Cluj – FCSB, 2-2, și Gigi Becali a spus că jucătorul de ani nu va mai juca la echipa roș-albastră și […]
15:10
Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Satele pitorești și castelele populare în rândul turiștilor # Gândul
Iată 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Lista de mai jos include și parcuri naturale sau sate pitorești. Te-ai gândit că este momentul să faci un scurt itinerar, să îți pregătești bagajele și să pleci într-o călătorie de câteva zile? Astăzi, vă arătăm top 15 locuri pe care să le […]
15:00
Donald Trump spune că nu este îngrijorat de relațiile tot mai apropiate dintre Rusia și China # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că este „foarte dezamăgit” de președintele rus, Vladimir Putin, și a adăugat, fără a oferi mai multe detalii, că Administrația sa intenționează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul deceselor cauzate de agresiunea Rusiei din Ucraina. Liderul american a mai spus că nu este îngrijorat de […]
15:00
Bolojan admite miza infimă pentru concedierea a 13.000 de angajați din Administrație: „Nu se pot face economii mari” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri la Europa FM că, prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică, vor reveni bugetului de stat aproximativ 1,4 miliarde anual. Ilie Bolojan a fost prezent miercuri la Europa FM, unde a spus că, prin concedierea a 13.000 de angajați din Administrația publică, vor reveni aproximativ 1,4 miliarde […]
14:50
Reacția lui Nicușor Dan după imaginile cu Năstase și Dăncilă de la Beijing: „Sunt persoane fizice, în libertate” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, spune miercuri că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă „nu au acționat în numele statului”, în urma imaginilor apărute cu cei doi de la Parada Victoriei din Beijing, alături de lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. „Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat […]
14:50
Ministrul Transporturilor a semnat protocolul pentru Magistrala 7 de METROU. Valoarea proiectului se ridică la miliarde de euro # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri semnarea protocolului de colaborare interinstituțională pentru proiectul strategic Magistrala 7 de metrou (Bragadiru-Voluntari), împreună cu directorul Metrorex, primarii sectoarelor 2 și 5, Rareș Hopincă și Vlad Popescu Piedone, primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Proiectul prevede extinderea rețelei de metrou pe o […]
14:50
Ministrul rus de Externe: Rusia se așteaptă ca discuțiile cu Ucraina să continue, dar trebuie recunoscute „noi REALITĂȚI teritoriale” # Gândul
Moscova se așteaptă ca discuțiile dintre Rusia și Ucraina să continue, dar trebuie recunoscute „noi realități teritoriale” și formate noi sisteme de garanții de securitate, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. În februarie 2022, Președintele rus Vladimir Putin a ordonat ca zeci de mii de militari să invadeze Ucraina, după opt ani de […]
14:50
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. RECOMANDAREA AUTORULUI: Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 […]
14:40
Paul Ipate, în vârstă de 40 de ani, a dezvăluit cum a ajuns să se facă actor. Inițial, acesta voia să se îndrepte spre o altă carieră. Paul Ipate a povestit, pentru revista Avantaje, cum a ajuns la actorie. În liceu, acesta a decis să dea examen la Academia Militară. Cum a ajuns Paul […]
14:40
Platforma de inteligență artificială ChatGPT a fost afectată de o întrerupere tehnică, dificultățile tehnice apărând miercuri dimineață, 3 septembrie. Numeroși utilizatori au raportat că serviciul nu mai răspundea la întrebări. Site-ul de monitorizare a serviciilor online DownDetector a înregistrat peste 1000 de sesizări într-un interval scurt de timp. „ChatGPT nu răspunde la conversații!” În mediul […]
14:20
Năstase și Dăncilă la Parada Victoriei de la Beijing/ Dan Tomozei: „Este o prezență importantă pentru menținerea vie a relațiilor România-China” # Gândul
Fostul premier Adrian Năstase și Viorica Dăncilă se află în centrul atenției după participarea la Parada Victoriei de la Beijing, organizată cu ocazia aniversării încheierii celui de-al Doilea Război Mondial. În imaginile publice, cei doi stau lângă lideri precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Gândul a discutat cu jurnalistul Dan Tomozei care explică contextul […]
14:20
Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing. „După ce Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, membră a Guvernului sprijinit de PSD, a avut o reacție isterică la prezența foștilor miniștri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în tribună la parada militară […]
Acum 4 ore
14:10
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, refuză să comenteze prezența fostilor premieri social-democrați, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară a lui Xi Jinping. E treaba lor. (…) Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală, declară Grindeanu, la Parlament. Acesta spune că ar fi „evitat […]
14:10
Au încercat să-l „facă” pe ministru cu jumătate milion de lei. Dragoș Pîslaru a demis directorul, iar funcționarii sunt cercetați disciplinar # Gândul
Ministrul Dragoș Pîslaru, de la Investiții și Proiecte Europene, a descoperit că mai mulți angajați și un director al unei entități regionale, subordonate mergeau la traininguri internaționale, câte 30 în grup, pe bani publici. Așa că, l-a demis pe șef, iar pe angajați i-a băgat în comisia de disciplină. Ministrul MIPE a declarat miercuri, într-o […]
14:00
Un bărbat din Florești, județul Cluj, a reclamat că a fost lovit într-un magazin pentru simplul fapt că vorbea în limba maghiară cu soția sa. Incidentul a fost raportat luni, 1 septembrie. Într-o zonă în care comunitățile română și maghiară conviețuiesc pașnic, de regulă, de atâția ani, întâmplarea a atras imediat atenția opiniei publice. IPJ […]
14:00
Au încercat să-l „facă” pe ministru. Dragoș Pîslaru a aflat, a demis un director, iar pe restul funcționarilor i-a băgat în comisia de disciplină # Gândul
Ministrul Dragoș Pîslaru, de la Investiții și Proiecte Europene, a descoperit că mai mulți angajați și un director al unei entități regionale, subordonate mergeau la traininguri internaționale, câte 15 în grup, pe bani publici. Așa că, l-a demis pe șef, iar pe angajați i-a băgat în comisia de disciplină. Ministrul MIPE a declarat miercuri, într-o […]
13:50
Cum arată casca unui motociclist implicat într-un accident grav pe autostradă, în SUA. „A fost târât de autobuz până când s-a oprit” # Gândul
Cum arată casca unui motociclist implicat într-un accident grav pe autostradă, în SUA. Incidentul rutier a avut loc în urmă cu mulți ani și a fost adus în atenție chiar de fratele său. Motociclistul a supraviețuit miraculos, după ce a ajuns să fie târât, zeci de metri, de un autobuz, pe drumul de mare viteză. […]
13:50
Citesc tot mai des, pe fel de fel de site-uri sau pe fel de fel de profile de pagini de socializare, că oamenii devin nemulțumiți de președintele Nicușor. De președintele pe care acum câteva luni îl aplaudau la scenă deschisă, ca la un final de revoluție în care cel bun, neprihănit, drept și curajos reușește […]
13:40
FOTO / Prin ce a trecut Crina Mardare când a născut. ”Lucrurile au fost mai GRELE decât m-am așteptat” # Gândul
Crina Mardare a povestit prin ce a trecut în momentul în care l-a născut pe fiul său. ”Lucrurile au fost mai grele decât m-am așteptat”, a mărturisit artista. Crina Mardare este un nume foarte cunoscut pe scena muzicală din România. A fost vocalistă în grupul Sfinx dar și în alte formații, este creatoarea unei […]
13:40
Câţi BUGETARI sunt, de fapt, în administraţia locală? Sorin Grindeanu spune că a primit 4 rapoarte diferite # Gândul
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat, miercuri, că este neclar câţi angajaţi sunt în administraţia publică locală. El a agăugat că a primit patru rapoarte diferite, în patru zile diferite. Liderul PSD a precizat că datele care vin din teritoriu, privind numărul de angajaţi din administraţia publică locală, variază de la un raport […]
13:40
Polițist care dirija traficul pe Litoral accidentat de un șofer iresponsabil. Conducătorul auto susține că polițistul era beat # Gândul
Un poliţist care dirija traficul într-un sens giratoriu din Eforie Nord a fost accidentat de o maşină al cărei şofer nu a respectat indicaţiile. Şoferul a sunat la 112, însă a încercat să dea vina pe polițist, susţinând că agentul rutier era beat. Incident nefast la malul mării. Un poliţist care dirija traficul într-un sens […]
13:30
Un consilier al KREMLINULUI respinge acuzațiile făcute de Trump/ „Nimeni nu a intenționat să conspire împotriva Statelor Unite” # Gândul
Președinții Rusiei, Chinei și Coreei de Nord, Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un nu conspiră împotriva Statelor Unite, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, comentând acuzațiile președintelui american, Donald Trump. „Aș dori să spun că nimeni nu a intenționat să conspire împotriva Statelor Unite. Mai mult, pot spune că toată lumea înțelege rolul pe […]
13:20
Decizie finală: GOOGLE poate păstra Chrome, potrivit judecătorilor federali din SUA. Ce trebuie să facă gigantul IT # Gândul
Un judecător federal din SUA a decis că Google poate păstra browserul Chrome, însă compania nu mai are voie să încheie contracte exclusive și trebuie să împartă datele legate de căutări. Decizia vine aproape la un an după ce instanța a stabilit că Google deține ilegal un monopol în căutările online. Departamentul de Justiție pierde […]
13:20
Ministrul Apărării din Israel, mesaj pentru „inamici” după lansarea satelitului militar Ofek 19: „Vă supraveghem permanent și în orice situație” # Gândul
Israel Katz, ministrul Apărării din Israel, a anunţat – miercuri, 3 septembrie 2025 – lansarea satelitului Ofek 19, care a avut loc cu o zi înainte de data stabilită, numind evenimentul drept „o realizare la nivel mondial” şi „un mesaj” către inamicii ţării. Potrivit agerpres.ro, Israel Katz a scris pe contul său de pe platforma […]
13:20
Pericol major la Pădurea Băneasa! Fost ministru al Mediului: „Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi” # Gândul
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet lansează un avertisment cu privire la riscul major care vizează Pădurea Băneasa. Acesta demască interesele reale din spatele contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un anumit dezvoltator imobiliar. Prin acest contract suspect, atrage atenția fostul ministru al Mediului, un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie […]
13:20
Adrian Năstase clarifică scandalul diplomatic, după vizita sa la Beijing: „Am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoana particulară” # Gândul
Fostul premier Adrian Năstase a transmis câteva precizări, referitor la vizita sa la Beijing, la invitația președintelui Xi Jinping. Acesta a precizat că a participat la evenimentul diplomatic „în calitate de fost demnitar și deci de persoana particulară”. „La evenimentul de astăzi, am participat in calitate de fost demnitar și deci de persoana particulara. În […]
13:20
Dăncilă îi răspunde, de la Beijing, ministrului de Externe: „Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că INTERACȚIONEAZĂ cu lideri importanți” # Gândul
În exclusivitate pentru Gândul, fostul premier Viorica Dăncilă a transmis de la Beijing un mesaj critic la adresa actualului ministru de Externe, Oana Țoiu. „Eu văd criticile. Aș vrea să văd liderii actuali, să o văd pe doamna minsitru că interacționează cu liderii politici importanți. Numai așa putem sta la masa negocierilor, având dialog cu […]
13:10
Adrian Severin: „Cu cât rușii vor avansa mai mult, cu atât va fi mai greu să ajungem la o PACE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre pacea dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Ucraina va fi o rană permanent deschisă pe care europenii, în special vecinii, vor trebui să o panseze […]
13:10
Prima apariție publică a lui Nicușor Dan după ședința tensionată cu liderii Coaliției. Șeful statului a fost la Centrala de la CERNAVODĂ # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează miercuri, 3 septembrie, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde are loc lansarea oficială a proiectului de retehnologizare a Unității 1. Nicușor Dan și-a făcut apariția în urmă cu puțin timp la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Este prima apariție publică a șefului statului după ședința tensionată cu […]
13:00
Dragoș Pîslaru: „UE nu e încântată că în 2025 suntem unde suntem, față de ce am promis că o sa facem” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a susținut o conferință de presă în care a declarat că Uniunea Europeană „nu e încântată că în 2025 suntem unde suntem, față de ce am promis că o sa facem”.
13:00
Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în butoi, pentru a căpăta o nuanță roz # Gândul
Când se pune varza la murat, de fapt? Potrivit tradiției românești, există un interval în care verzele se pregătesc pentru a fi murate. În această perioadă, multe persoane își pregătesc listele cu produsele pe care le au de achiziționat, pentru murături și alte preparate tradiționale. Însă, când se pun murăturile în borcane și butoaie? Ce […]
13:00
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim # Gândul
„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, declară fostul premier, Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Aceasta povestește că a fost invitată la Parada Victoriei pe către președintele chinez Xi Jinping. „Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un […]
12:50
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, refuză să comenteze prezența fostilor premieri social-democrați, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară a lui Xi Jinping. E treaba lor. (…) Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală, declară Grindeanu, la Parlament. Acesta sune că ar fi „evitat […]
12:40
Nicușor Dan mizează pe imaginea Rodicăi Coposu pentru a justifica grupări anticomuniste bănuite de fascism? Sora politicianului decorată post-mortem # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, i-a conferit post-mortem Rodicăi Coposu, sora marelui lider anticomunist, Corneliu Coposu, Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. În luna iulie, Nicușor Dan a precizat că susține rezistența anticomunistă din munții Făgăraș, organizație cunoscută și pentru tendințele legionare, după ce a atacat la Curtea Constituțională legea care vizează interzicerea organizațiilor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.