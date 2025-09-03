Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră

14:10

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, refuză să comenteze prezența fostilor premieri social-democrați, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară a lui Xi Jinping. E treaba lor. (…) Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală, declară Grindeanu, la Parlament. Acesta spune că ar fi „evitat […]