Concediu de coșmar pentru o turistă într-un hotel 4* din Neptun: Ce a găsit în cameră
Gândul, 3 septembrie 2025 17:20
O turistă a avut un concediu de coșmar, după ce s-a cazat la un hotel de patru stele din Neptun. Nu i-a venit să creadă ce anume a găsit în cameră. Concediu de coșmar, pentru o turistă venită în stațiunea Neptun. Aceasta a povestit pe Facebook ce a pățit. La data de 23 august, aceasta […]
Acum 10 minute
17:40
Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt # Gândul
Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan oferă o priveliște spectaculoasă, însă în spatele lor este un mister bine ascuns. Exploratorii au găsit o ușă gigantică. Fotografiile și clipurile cu cei doi s-au viralizat pe Reddit. Poarta Dzungarian, cunoscută și ca „Spărtura Altai,”, este un pasaj montan dintre Asia Centrală și China. Se întinde din China până […]
Acum 30 minute
17:30
Sorin Grindeanu, evaluare descurajantă a coaliției, după două luni de guvernare: „Nota 7, cu perspectivă negativă” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut o evaluarea a coaliției, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, după două luni și jumătate de guvernare. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat de jurnalistul Ionuț Cristache ce notă ar oferi coaliției de guvernare, după două luni și jumătate, din perspectiva ritmului […]
17:30
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chișinău, că Muntenegru este țara candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană cu cele mai mari progrese, motiv pentru care țara ar putea adera în 2028 la Blocul comunitar. În același timp, aceasta a mai declarat că Aderarea Albaniei ar urma să aibă loc ceva mai […]
17:20
Comisia Europeană a aprobat acordul de liber schimb UE-Mercosur, document care va fi apoi prezentat celor 27 de state membre și Parlamentului European. Acordul a fost aprobat împreună cu acordul actualizat dintre UE și Mexic, arată ANSA. „Aceste acorduri istorice reprezintă o parte fundamentală a strategiei UE de diversificare a relațiilor sale comerciale”, explică Comisia. […]
Acum o oră
17:10
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 5 ani ar însemna 40.000 de oameni” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că PSD a propus un plan de reducere a personalului din Administrație pe o perioadă de cinci ani, ceea ce înseamnă disponibilizarea a 40.000 de angajați. ” Suntem într-o zonă în care nu avem toate datele corecte. (n.r. PSD) Ar fi […]
17:00
Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% pot identifica numărul ascuns în această iluzie optică # Gândul
Ai o vedere de vultur? Testează-ți inteligența și vederea găsind numărul ascuns în această iluzie optică spiralată în 7 secunde. Doar 1% dintre cei cu o vedere de foarte bună pot! Crezi că le-ai văzut pe toate? Ei bine, pregătește-te să fii copleșit de o provocare puzzle care sfidează timpul și care a făcut internetul […]
17:00
Ambasada Chinei la București reacționează în scandalul foștilor premieri prezenți la Beijing. Elogii pe bandă rulantă # Gândul
Poza care a inflamat spiritele la București. Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o poză de grup, alături de mai mulți lideri autocrați ai lumii, prezenți la Beijing, a stârnit o avalanță de reacții în spațiul public. Ambasada Chinei la București a reacționat imediat, comunicând o poziție oficială. Prezența foștilor premieri Adrian Năstase […]
16:50
AUR acuză PUTEREA că nu-și dorește calendar pentru dezbaterea MOȚIUNILOR / Petrișor Peiu discută cu Sorin Grindeanu # Gândul
Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză partidele puterii că nu vor să stabilească un calendar pentru dezbaterea și votul asupra moțiunilor de cenzură. Acesta discută cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. „Să stabilim un calendar care să includă depunerea moțiunilor, citirea în plen, așa cum prevede Constituția și dezbatere, plus vot. Am vrut să […]
Acum 2 ore
16:40
Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România # Gândul
La data de 7 septembrie 2025, cerul va fi martorul unei eclipse totale de Lună, cunoscută și ca „Luna Sângerie”. Acest fenomen poate fi urmărit direct și în țara noastră, oferind un spectacol vizual și un moment unic pentru pasionații de astronomie. Astfel, în seara zilei de 7 septembrie 2025 va avea loc a doua […]
16:40
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a afirmat că dacă partidele USR și PNL ar face front comun pentru un candidat la primăria Capitalei, membrii PSD ar cataloga acest gest ca un atac indirect asupra partidului. Grindeanu a precizat că a transmis acest mesaj atât premierului Ilie Bolojan, cât și […]
16:40
Olivia Steer: „M-am obișnuit să fiu huiduită” / Cu ce se ocupă fosta soție a lui Andi Moisescu după ce și-a exprimat opiniile antivaccinare # Gândul
În urmă cu câțiva ani, Olivia Steer a ieșit din lumina reflectoarelor după ce și-a exprimat public opiniile antivaccinare. Ea a recunoscut că și-a pierdut vechiul job și n-a mai angajat-o nimeni, însă are o altă activitate acum. Deși a absolvit Facultatea de Drept, n-a profesat în acest domeniu, ci a lucrat în presa locală. […]
16:30
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a respins zvonurile privind creșterea TVA-ului la 23% și a catalogat informațiile apărute în spațiul public drept „fumigene”. Acesta a menționat că nu a existat nicio discuție în Coaliție despre o astfel de măsură. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu susțin creșterea TVA la 23%. […]
16:30
Bulă se duce la doctorul de familie: – Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră… – Stai liniștit, Bulă, se mai întâmplă… – N-am cum să stau liniștit, doctore, că […]
16:30
Sorin Grindeanu CONFIRMĂ că PSD-ul a vrut să iasă de la guvernare: „Da. Am avut momente. Am fost foarte supărat” # Gândul
Sorin Grindeanu, vicepreședintele PSD, a afirmat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că, într-adevăr, au existat momente în aceste zile când social-democrații au dorit să iasă de la guvernare. „Am avut câteva momente în aceste zile în care am avut aceste porniri, să mă gândesc că avem lucruri care ne diferențiază fundamental. Dezamăgirea cea […]
16:30
În cea mai recentă ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a comentat pe tema mult discutatei reforme a magistraților. Președintele interimar al PSD a clarificat poziția formațiunii sale politice, în cadrul coaliției de patru partide aflată la guvernare, pe această temă care a stârnit multă rumoare în spațiul public. Chestionat în […]
16:20
Directorul Rosatom: Rusia va ajuta China să depășească SUA și să devină cel mai mare producător de energie nucleară din lume # Gândul
Rusia va ajuta China să depășească Statele Unite și să devină cel mai mare producător de energie nucleară din lume, a declarat Alexei Lihacev, directorul general al Rosatom, compania de energie nucleară de stat din Rusia. Remarcile directorului Rosatom, difuzate miercuri de televiziunea de stat rusă, au venit în urma discuțiilor de la Beijing, notează […]
16:20
Sorin Grindeanu: „Bursele elevilor nu trebuie date de la 8 în sus. Pot înțelege de la 9,50 în sus” # Gândul
Sorin Grindeanu a precizat, referitor la dispariția componentei sociale, pentru prima dată, în cadrul guvernării PSD, că, social-democrații au propus măsuri în primul pachet, care au fost negociate cu ani înainte cu Comisia Europeană și Uniunea Europeană. „În primul pachet au fost măsuri care nu sunt produsul lui Ilie Bolojan au fost negociate în anii […]
16:10
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că PSD a propus un plan de reducere a personalului din Administrație pe o perioadă de cinci ani, ceea ce înseamnă disponibilizarea a 40.000 de angajați. „Tocmai de aceea am spus că PSD-ul refuză să fie parte la concedierea românilor, dar […]
16:10
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a explicat că angajarea răspunderii guvernamentale asupra proiectelor legislative ar trebui să rămână un instrument excepțional, nu o practică obișnuită. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Este un exercițiu care ar trebui să fie folosit tot mai rar. Această angajare a răspunderii ar trebui să fie […]
16:00
Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că premierul Ilie Bolojan a prezentat cifre diferite când a venit vorba de numărul angajaților din Administrație și a precizat că, în opt zile, totalul posturilor a crescut de la 170.000 la 190.000. „Eu nu vreau să concediez pe nimeni […]
16:00
Sorin Grindeanu, întrebat despre o posibilă demisie a lui Bolojan: „Nimeni nu e de NEÎNLOCUIT” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a comentat asupra modului de lucru în Coaliția de guvernare și asupra posibilei demisii a premierului Ilie Bolojan. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu există persoane care să fie deținătoare adevărului absolut și nu s-a născut nimeni care să aibă caracteristici de Mesia înnăscut. De […]
15:50
15:50
Ministrul israelian de Externe îl acuză pe MACRON că „subminează stabilitatea” în Orientul Mijlociu # Gândul
Israelul l-a acuzat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, că „subminează stabilitatea” în Orientul Mijlociu, avertizând că acțiunile sale sunt „periculoase”, făcând referire la inițiativa de recunoaștere a unui stat palestinian. „Macron încearcă să intervină din exterior într-un conflict din care nu face parte, într-un mod complet deconectat de realitatea de pe teren de după 7 […]
Acum 4 ore
15:40
15:40
Ponta o ceartă pe Țoiu, după reacția în cazul Năstase-Dăncilă /„China are capacitatea de a ignora asemenea „accidente istorice”, gen doamna Țoiu” # Gândul
Victor Ponta, are comentarii dure la adresa Oanei Țoiu, ministru de Externe, numind-o un „accident al istoriei”, după ce aceasta a criticat prezența foștilor premieri români, Dăncilă și Năstase, la Parada Victoriei, din Beijing. Fostul premier o atacă pe șefa diplomației române, afirmând că este „o persoană cu o mentalitate de bolșevic, de mic comunist […]
15:40
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a declarat că reforma administrației publice nu se reduce la concedieri, ci implică mai multe măsuri. De asemenea, Grindeanu a menționat că nu orice propunere făcută de premierul Ilie Bolojan înseamnă o reformă. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Aș vrea să punem problema de administrație, […]
15:30
Alfred Simonis: „După ce se vor tăia 45% din posturi, vom avea aproximativ 200 de posturi libere ce ar putea fi ocupate. Dar nu vom face angajări” # Gândul
Ilie Bolojan a condiționat rămânerea în funcție de o reformă amplă în administrația locală. El a arătat că pentru a se ajunge la o reducere de 10% a posturilor ocupate efectiv, este nevoie de o tăiere de cel puțin 40% din totalul posturilor la nivel național. În acest context, Alfred Simionis, președintele Consiliului Județean Timiș, […]
15:30
Președintele României, Nicușor Dan, transmite miercuri un mesaj de stabilitate după întâlnirea cu liderii coaliției de guvernare, organizată marți la Palatul Cotroceni. Șeful statului afirmă că, în ciuda tensiunilor apărute în ultimele zile, coaliția „funcționează și merge înainte”. Întrebat de jurnaliști la Cernavodă cum vede situația actuală din interiorul coaliției, Nicușor Dan amintește că e […]
15:30
Sorin Grindeanu povestește ce s-a întâmplat la COTROCENI: „S-a întrebat care e impactul și președintele a calculat” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a explicat ce s-a întâmplat ieri la Cotroceni, în cadrul ședinței cu liderii Coaliției, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Grindeanu a oferit detalii despre presupusul exercițiu de matematică pe care Nicușor Dan l-ar fi rezolvat pentru a demonstra impactul pe care concedierile […]
15:30
Se caută primar. Premierul Ilie Bolojan anunță, în sfârșit, când vor avea ALEGERILE pentru Primăria Capitalei # Gândul
Chestiunea organizării alegerilor pentru desemnarea viitorului primar al Capitalei a fost tergiversată de liderii politici după câștigarea scrutinului prezidențial de fostul edil Nicușor Dan. Însă, miercuri, premierul Ilie Bolojan a confirmat că în curând va fi desemnată data organizării alegerilor din București, sugerând și cea mai probabilă perioadă. Premierul Ilie Bolojan a declarat că organizarea […]
15:20
Sorin Grindeanu explică relația „GREA” cu USR-iștii: „Nu și-au dat bine seama că sunt totuși la guvernare” # Gândul
Sorin Grindeanu, vicepreședintele PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că relația cu USR este mai degrabă una „grea”. „Nu și-au dat bine seama că sunt totuși la guvernare. Nu poți fi la guvernare și să ai discurs de opoziție. Vrea să atenționez că noi trebuie să facem politici publice pentru români. […]
15:10
Schimbările bruște și neașteptate te-ar putea face să te simți puțin confuz. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 4 septembrie 2025. Berbec Astăzi, dorința ta pentru romantism va primi un impuls puternic. Poate că amintirile partenerilor din trecut vor reveni să te bântuie, sau poate că persoana care te interesează în prezent […]
15:10
Ministrul Justiției caută soluții la criza din justiție. Protestele grefierilor ar putea continua pe termen nelimitat # Gândul
Criza din justiție. Situația critică din justiție este în atenția ministrului de resort, Radu Marinescu, care a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial. Săptămâna trecută, sindicatul a anunțat că se solidarizează cu judecătorii și procurorii. Sediul Ministerului Justiției a găzduit, miercuri 2 septembrie, întâlnirea dintre ministrul Justiției, domnul Radu […]
15:10
Fostul patron din fotbalul românesc îl atacă pe Gigi Becali. Care e MOTIVUL. „E unul care știe, face, dezleagă, leagă tot” # Gândul
Adrian Porumboiu, fost finanțator în fotbalul românesc, a vorbit despre modul în care Gigi Becali a renunțat la Vlad Chiricheș. Fundașul a fost scos de pe teren după 29 de minute în meciul CFR Cluj – FCSB, 2-2, și Gigi Becali a spus că jucătorul de ani nu va mai juca la echipa roș-albastră și […]
15:10
Top 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Satele pitorești și castelele populare în rândul turiștilor # Gândul
Iată 15 locuri pe care să le vizitezi în România, toamna aceasta. Lista de mai jos include și parcuri naturale sau sate pitorești. Te-ai gândit că este momentul să faci un scurt itinerar, să îți pregătești bagajele și să pleci într-o călătorie de câteva zile? Astăzi, vă arătăm top 15 locuri pe care să le […]
15:00
Donald Trump spune că nu este îngrijorat de relațiile tot mai apropiate dintre Rusia și China # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți că este „foarte dezamăgit” de președintele rus, Vladimir Putin, și a adăugat, fără a oferi mai multe detalii, că Administrația sa intenționează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul deceselor cauzate de agresiunea Rusiei din Ucraina. Liderul american a mai spus că nu este îngrijorat de […]
15:00
Bolojan admite miza infimă pentru concedierea a 13.000 de angajați din Administrație: „Nu se pot face economii mari” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri la Europa FM că, prin concedierea a 13.000 de angajați din administrația publică, vor reveni bugetului de stat aproximativ 1,4 miliarde anual. Ilie Bolojan a fost prezent miercuri la Europa FM, unde a spus că, prin concedierea a 13.000 de angajați din Administrația publică, vor reveni aproximativ 1,4 miliarde […]
14:50
Reacția lui Nicușor Dan după imaginile cu Năstase și Dăncilă de la Beijing: „Sunt persoane fizice, în libertate” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, spune miercuri că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă „nu au acționat în numele statului”, în urma imaginilor apărute cu cei doi de la Parada Victoriei din Beijing, alături de lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. „Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat […]
14:50
Ministrul Transporturilor a semnat protocolul pentru Magistrala 7 de METROU. Valoarea proiectului se ridică la miliarde de euro # Gândul
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri semnarea protocolului de colaborare interinstituțională pentru proiectul strategic Magistrala 7 de metrou (Bragadiru-Voluntari), împreună cu directorul Metrorex, primarii sectoarelor 2 și 5, Rareș Hopincă și Vlad Popescu Piedone, primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Proiectul prevede extinderea rețelei de metrou pe o […]
14:50
Ministrul rus de Externe: Rusia se așteaptă ca discuțiile cu Ucraina să continue, dar trebuie recunoscute „noi REALITĂȚI teritoriale” # Gândul
Moscova se așteaptă ca discuțiile dintre Rusia și Ucraina să continue, dar trebuie recunoscute „noi realități teritoriale” și formate noi sisteme de garanții de securitate, a declarat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. În februarie 2022, Președintele rus Vladimir Putin a ordonat ca zeci de mii de militari să invadeze Ucraina, după opt ani de […]
14:50
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. RECOMANDAREA AUTORULUI: Ilie Bolojan, campionul dublei măsuri. Robert Turcescu: „E premierul unei bule” VIDEO Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 […]
14:40
Paul Ipate, în vârstă de 40 de ani, a dezvăluit cum a ajuns să se facă actor. Inițial, acesta voia să se îndrepte spre o altă carieră. Paul Ipate a povestit, pentru revista Avantaje, cum a ajuns la actorie. În liceu, acesta a decis să dea examen la Academia Militară. Cum a ajuns Paul […]
14:40
Platforma de inteligență artificială ChatGPT a fost afectată de o întrerupere tehnică, dificultățile tehnice apărând miercuri dimineață, 3 septembrie. Numeroși utilizatori au raportat că serviciul nu mai răspundea la întrebări. Site-ul de monitorizare a serviciilor online DownDetector a înregistrat peste 1000 de sesizări într-un interval scurt de timp. „ChatGPT nu răspunde la conversații!” În mediul […]
14:20
Năstase și Dăncilă la Parada Victoriei de la Beijing/ Dan Tomozei: „Este o prezență importantă pentru menținerea vie a relațiilor România-China” # Gândul
Fostul premier Adrian Năstase și Viorica Dăncilă se află în centrul atenției după participarea la Parada Victoriei de la Beijing, organizată cu ocazia aniversării încheierii celui de-al Doilea Război Mondial. În imaginile publice, cei doi stau lângă lideri precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Gândul a discutat cu jurnalistul Dan Tomozei care explică contextul […]
14:20
Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing ne explică de ce PSD e în drum spre Cimitirul Politic # Gândul
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing. „După ce Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, membră a Guvernului sprijinit de PSD, a avut o reacție isterică la prezența foștilor miniștri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în tribună la parada militară […]
14:10
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, refuză să comenteze prezența fostilor premieri social-democrați, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, la parada militară a lui Xi Jinping. E treaba lor. (…) Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală, declară Grindeanu, la Parlament. Acesta spune că ar fi „evitat […]
14:10
Au încercat să-l „facă” pe ministru cu jumătate milion de lei. Dragoș Pîslaru a demis directorul, iar funcționarii sunt cercetați disciplinar # Gândul
Ministrul Dragoș Pîslaru, de la Investiții și Proiecte Europene, a descoperit că mai mulți angajați și un director al unei entități regionale, subordonate mergeau la traininguri internaționale, câte 30 în grup, pe bani publici. Așa că, l-a demis pe șef, iar pe angajați i-a băgat în comisia de disciplină. Ministrul MIPE a declarat miercuri, într-o […]
14:00
Un bărbat din Florești, județul Cluj, a reclamat că a fost lovit într-un magazin pentru simplul fapt că vorbea în limba maghiară cu soția sa. Incidentul a fost raportat luni, 1 septembrie. Într-o zonă în care comunitățile română și maghiară conviețuiesc pașnic, de regulă, de atâția ani, întâmplarea a atras imediat atenția opiniei publice. IPJ […]
14:00
