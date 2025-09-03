Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000”

13:50

Citesc tot mai des, pe fel de fel de site-uri sau pe fel de fel de profile de pagini de socializare, că oamenii devin nemulțumiți de președintele Nicușor. De președintele pe care acum câteva luni îl aplaudau la scenă deschisă, ca la un final de revoluție în care cel bun, neprihănit, drept și curajos reușește […]