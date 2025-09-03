Fanii Craiovei, aroganță maximă după startul perfect de sezon: „Lăsaţi-ne să ne pregătim de Champions League!”
Fanatik, 3 septembrie 2025 17:20
Sabin Ilie a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre interacțiunile sale cu fanii Universității Craiova după startul excelent din acest sezon.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
17:40
Incident violent la un meci din Columbia. Un jucător a pălmuit-o pe arbitra de centru după ce a primit cartonașul roșu. Video # Fanatik
Un incident reprobabil a avut loc în timpul unei partide din Columbia. O femeie arbitru a fost pălmuită de un jucător nervos că a fost eliminat.
Acum 30 minute
17:20
Fanii Craiovei, aroganță maximă după startul perfect de sezon: „Lăsaţi-ne să ne pregătim de Champions League!” # Fanatik
Sabin Ilie a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre interacțiunile sale cu fanii Universității Craiova după startul excelent din acest sezon.
Acum o oră
17:10
CTP, comparație explozivă. Măreția lui Djokovic în Serbia versus imaginea României la Beijing cu Năstase și Dăncilă # Fanatik
CTP l-a elogiat pe Novak Djokovic pentru gestul de a fi alături de protestatarii sârbi și i-a criticat dur pe Adrian Năstase și pe Viorica Dăncilă
17:10
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat # Fanatik
Ce indemnizație va avea cel mai bine plătit bugetar al țării după adoptarea reformelor lui Ilie Bolojan. Suma uriașă pe care o va pierde directorul Transgaz
16:50
Viorica Dăncilă, reacție dură după ce a fost acuzată că a stat cu dictatorii la masă. „Ne cam jucăm cu cuvintele” # Fanatik
Fostul premier al României se apără după ce a apărut într-o poză îndelung contestată. Viorica Dăncilă răspunde criticilor privind prezența sa alături de lideri autoritari.
Acum 2 ore
16:40
Bogdan Racovițan, entuziast după revenirea la echipa națională: ”Am simțit o mare bucurie când am fost convocat” # Fanatik
Bogdan Racovițan a fost chemat de Mircea Lucescu la echipa națională, iar fundașul este încântat de faptul că a putut reveni la echipa națională.
16:30
„O să-l recuzați pe Colțescu?”. Răspuns fabulos al lui Cristi Balaj după CFR Cluj – FCSB: „Ăla atât poate, e împins de taică-su de la spate!” # Fanatik
Întrebat dacă CFR Cluj îl va recuza pe Sebastian Colțescu după deciziile luate în partida cu FCSB, președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a oferit un răspuns surprinzător.
16:10
Un altfel de interviu cu Daniel Bîrligea. Ce slăbiciune are starul FCSB: „Vrei să o mănânci cu ochii, să ajungi în ea, să o rupi”. Video # Fanatik
Accidentat, Daniel Bîrligea a răspuns câtorva întrebări inedite. Starul campioanei FCSB a avut câte replici de-a dreptul savuroase
16:00
Sorin Grindeanu, despre prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada de la Beijing: „Aş fi evitat asemenea situaţii” # Fanatik
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că decizia Vioricăi Dăncilă şi a lui Adrian Năstase de a merge la Beijing a fost una personală.
15:50
Miercurea neagră din istoria fotbalului românesc în cupele europene: “N-am dat niciun gol şi golaverajul a fost 0-15!” # Fanatik
Cupele europene au însemnat și bucurii, dar și momente de tristețe pentru echipele românești. Ce s-a întâmplat într-o zi de miercuri, când toate reprezentantele noastre au jucat.
Acum 4 ore
15:40
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la 50 de zile după moartea lui Felix Baumgartner: ”Mulțumesc că îl onorezi” # Fanatik
Postarea înduioșătoarea făcută publică de Mihaela Rădulescu la 50 de zile de la decesul lui Felix Baumgartner. Ce a spus.
15:30
Dispariție alarmantă în Brașov! Mama minorei de 14 ani, plecată de 7 zile de acasă, este disperată: ”Nu are nimic la ea. Telefonul era la mine” # Fanatik
7 zile de mister după ce o adolescentă de 14 ani a dispărut fără urmă. Mama ei dezvăluie primele ipoteze, pentru FANATIK. Ce se ascunde în spatele plecării ei?
15:20
Florin Cernat, surprins de plecarea lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: ”Cel mai tare transfer”. Care e marele avantaj al atacantului. Exclusiv # Fanatik
Florin Cernat, fostul mijlocaș al lui Dinamo Kiev, a comentat pentru FANATIK transferul lui Vladislav Blănuță la campioana Ucrainei și ce șanse are acesta să ajungă la națională.
15:00
Marius Șumudică a numit principalele probleme de la FCSB. După primele opt etape ale noului sezon, campioana ocupă locul 13 în Superligă.
14:50
Acuzată că ar fi bărbat, o campioană olimpică a primit interzis la Mondialele de box. Ce se întâmplă cu apelul depus la TAS # Fanatik
O campioană olimpică de box a primit interdicție la Campionatele Mondiale până când nu va fi supusă unui test genetic de determinare a sexului.
14:30
Cât a plătit Universitatea Craiova pentru transferul lui Monday Etim. Suma record încasată de danezii de la Hillerod # Fanatik
Atacantul Monday Etim este ultimul transfer realizat de Universitatea Craiova, iar oltenii au plătit o sumă record pentru danezii de la Hillerod.
14:20
Dana Budeanu, replică tăioasă pentru Diana Șucu. Cum a reacționat vedeta după ce a aflat că soția lui Dan Șucu nu a primit bon fiscal în Piața Pucheni # Fanatik
Dana Budeanu a răbufnit după ce Diana Șucu s-a plâns că nu a primit bon fiscal în Piața Pucheni. Ce mesaj dur i-a transmis soției lui Dan Șucu.
14:10
O legendă a fotbalului italian îl trage de urechi pe Cristi Chivu: „Dacă ești antrenorul lui Inter și pierzi cu Udinese, nu pot să te aplaud” # Fanatik
Cristi Chivu a fost pus sub lupă de unul dintre cei mai mari antrenori italieni din istorie. Românul e criticat dur după Inter - Udinese 1-2
14:00
Ei sunt românii care au evoluat pentru Dinamo Kiev. Sunt nume grele pe listă. Mircea Lucescu i-a antrenat pe ucraineni # Fanatik
Dinamo Kiev are lipici la români. De-a lungul timpului mai mulți jucători de clasă au trecut pe la echipa din Ucraina, iar Mircea Lucescu a fost antrenor.
13:50
Coasigurații au rămas fără asigurare de sănătate din septembrie. Ce trebuie să plătești urgent și cât vor achita în plus bolnavii pentru o rețetă lunară # Fanatik
Din 1 septembrie 2025, soții și părinții fără venituri au pierdut asigurarea medicală. Află cum să îți păstrezi drepturile medicale și ce medicamente se scumpesc
Acum 6 ore
13:40
Cât costă zâmbetul de Hollywood la cabinetul doctorului Yazan: “O lucrare durează cam două săptămâni!” # Fanatik
Ce preț trebuie să achite oamenii care vor un zâmbet strălucitor, în clinica medicului Yazan. Durata unei singure proceduri.
13:30
Pariu colosal pe câștigătorul de la US Open 2025. Un celebru rapper a mizat o sumă uriașă pe victoria lui Jannik Sinner # Fanatik
Jannik Sinner este principalul favorit la US Open 2025, iar un rapper de renume mondial a pariat o sumă colosală pe victoria finală a italianului.
13:10
Moarte șocantă în sport! Fostul căpitan și antrenor al naționalei s-a aruncat de pe un pod # Fanatik
Tragedie uriașă în sportul mondial. Un fost căpitan și antrenor de echipă națională a murit după un gest necugetat. A sărit de pe un pod!
12:50
Premieră negativă pentru Dan Șucu la Genoa! Transferuri low-cost și profit uriaș obținut din vânzările de jucători # Fanatik
Dan Șucu visează să facă din Genoa o forță în fotbalul din Italia, însă nu a cheltuit niciun ban în perioada de transferuri din această vară.
12:30
Arme nemaivăzute, la parada de la Beijing: China și-a dezvăluit triada nucleară și rachetele care pot lovi zece ținte simultan # Fanatik
Spectacol de forţă la Beijing, cu ocazia paradei militare prin care China a comemorat 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.
12:30
„Dictatură avansată!”. Adrian Porumboiu, reacție acidă după decizia luată de Gigi Becali în cazul Chiricheș # Fanatik
Adrian Porumboiu a reacționat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce Vlad Chiricheș a fost înlocuit de Gigi Becali în CFR Cluj - FCSB 2-2.
12:10
Au curs ofertele vara aceasta la Adrian Mititelu pentru Vladislav Blănuță. La ce echipă de Champions League putea ajunge atacantul proaspăt transferat la Dinamo Kiev
12:00
Diogo Jota, „convocat” la echipa națională a Portugaliei! Gest superb făcut de cel mai bun prieten. Foto # Fanatik
Diogo Jota va avea parte de un omagiu superb la următoarea acțiune a naționalei Portugaliei. Ce a decis unul dintre fotbaliștii convocați de Roberto Martinez
Acum 8 ore
11:40
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție # Fanatik
Nicușor Dan, bun de plată. Tribunalul București a luat o decizie definitivă într-un litigiu pe care șeful statului îl avea încă de pe vremea când era primar.
11:40
Adrian Mazilu, dorit la o forță din SuperLiga înainte de transferul la Dinamo: „A fost o ofertă concretă!” # Fanatik
Adrian Mazilu a semnat oficial cu Dinamo, dar putea ajunge la o altă forță din SuperLiga. Cine este clubul care putea da lovitura în locul „câinilor”.
11:20
Wow! Tudor Băluță, spectator de lux la concertul celebrului rapper Drake. Cum au reacționat colegii. Foto # Fanatik
Tudor Băluţă are parte de o scurtă vacanţă Italia în această pauză competiţională, unde a decis să fie prezent la un concert live al artistului Drake.
11:00
Liverpool a stabilit un nou record! Ce sumă au cheltuit „cormoranii” pe transferuri în această vară # Fanatik
Liverpool a stabilit un nou record pentru cea mai mare sumă cheltuită într-o singură perioadă de transferuri, depășind la acest capitol o rivală din Premier League.
10:50
Dumitru Dragomir, avertisment șocant pentru Neluțu Varga: „Dacă-i schimbă pe ăștia, la anul CFR Cluj joacă în Liga 2!” # Fanatik
Dumitru Dragomir trage un semnal de alarmă la CFR Cluj. Fostul șef LPF l-a avertizat pe Neluțu Varga, care ar putea ajunge în Liga 2 cu echipa din Gruia
10:30
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv # Fanatik
Vladislav Blănuță se îmbogățește după transferul la Dinamo Kiev! Câți bani a luat la semnătură și ce sumă uriașă va primi în 5 ani de contract
10:10
Dan Șucu, vizită-surpriză în cantonamentul echipei de tineret a clubului Genoa. Complexul a fost construit acum aproape 1.000 de ani # Fanatik
Proiectul de la Genoa este extrem de important pentru Dan Șucu, iar acționarul majoritar a mers într-o vizită la noul cantonament al echipei de tineret.
09:50
A spus „Da!”. Portărița echipei naționale de handbal s-a logodit. „Chiar nu mă așteptam. A fost romantic” # Fanatik
Moment cu totul special pentru portarul echipei naționale de handbal feminin a României. S-a logodit într-o locație de vis.
Acum 12 ore
09:40
Moment uluitor la US Open! Jannik Sinner, aproape să fie jefuit în timp ce dădea autografe. Video # Fanatik
Jannik Sinner a fost la un pas de a fi jefuit la finalul meciului cu Alexander Bublik, însă agenții de securitate au fost atenți și nu au lăsat ca numărul 1 mondial să pățească un asemenea lucru
09:40
Compania condusă de consilierul onorific al lui Ilie Bolojan e în război cu ANAF. Sunt în joc sume uriașe # Fanatik
Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, producător de medicamente, este consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Compania sa, luată în vizor de fisc
09:20
Daniel Pancu s-a dus direct la Umit Akdag și l-a întrebat despre naționala României. Cum a reacționat fundașul central, care poate evolua și pentru Turcia # Fanatik
Tânărul jucător care a impresionat la Euro U21 nu este sigur în privința viitorului său. Cine este fotbalistul care nu a decis încă naționala pe care o va reprezenta.
09:10
A prins transferul în ultima zi de mercato și a izbucnit în lacrimi când a ajuns la noua echipă: „Doar eu știu cât de greu a fost acolo”. Video # Fanatik
Un jucător care a costat-o pe Manchester United 95 de milioane de euro a început să plângă în momentul în care a fost prezentat la noua echipă.
08:10
David Popovici s-a plimbat cu bolidul de 150.000 de euro pe un celebru drum din România. Imagini spectaculoase postate chiar de sportiv. Foto # Fanatik
David Popovici se află într-o vacanță binemeritată după cele două medalii de aur câștigate la Singapore! Sportivul a participat la un eveniment pe Transfăgărășan alături de bolidul său de 150.000 de euro
07:50
Djokovic – Alcaraz, semifinală de vis la US Open! Când are loc reeditarea finalei Jocurilor Olimpice de la Paris # Fanatik
Cei doi mari campioni din tenisul mondial se vor duela pentru un loc în finala ultimului Grand Slam al anului, cel de la New York
07:40
„Să nu ne îmbătăm cu apă rece!”. Marius Șumudică avertizează Craiova în lupta la titlu după noile lovituri din mercato # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, Marius Șumudică a comentat lupta pentru titlu din acest sezon de Superliga și a analizat ultimele două lovituri date de Universitatea Craiova pe piața transferurilor
07:20
Un fotbalist din Superliga României, aproape de calificarea la CM 2026. 15 fotbaliști sunt convocați la alte echipele naționale # Fanatik
Ngezana, de la FCSB, se poate califica săptămâna aceasta cu Africa de Sud la Mondialul de la anul, din SUA, Canada și Mexic
07:10
„Vrăjeală!”. Adrian Mutu, reacție dură la adresa lui Louis Munteanu după scandalul provocat la CFR Cluj # Fanatik
Adrian Mutu a avut, în direct la FANATIK SUPERLIGA, o reacție dură la adresa lui Louis Munteanu după ultimele evenimente petrecute la CFR Cluj.
07:00
Atacantul moldovean, cu cetățenie română, va juca la Dinamo Kiev, formație pentru care a semnat pe cinci ani, încheind conturile cu FCU Craiova
06:40
Aflat în vacanță în Turcia, Alex Cicâldău a fost luat cu asalt de fanii lui Galatasaray: „Întoarce-te înapoi”. Foto # Fanatik
Alexandru Cicăldău are parte de o mică vacanță în Turcia, iar fanii lui Galatasaray au luat cu asalt secțiunea de comentarii de la ultima poză.
06:00
România va disputa primul meci amical din 2025 împotriva Canadei, vineri, de la ora 21:00. Află cine transmite la TV această partidă a selecționatei tricolore
05:50
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs # Fanatik
SIE face angajări. Serviciul recrutează mai multe categorii de personal. Cum arată munca în operativ și care sunt salariile
05:30
Răzvan Burleanu, încântat de transferul lui Ianis Hagi în Turcia: „Istanbul nu e departe”. Cu ce alt român va fi coechipier fiul „Regelui” # Fanatik
Răzvan Burleanu a comentat transferul lui Ianis Hagi, care este iminent, fiind doar o chestiune de timp până când va fi făcut anunțul oficial
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.