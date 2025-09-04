Neluțu Varga, în al nouălea cer după transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Sunt cel mai fericit!”

Fanatik, 4 septembrie 2025 01:10

CFR Cluj este noua echipă a lui Kurt Zouma. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după ce a detonat bomba pe piața transferurilor din SuperLiga.

Acum 2 ore
01:10
01:10
Presa din Anglia, șocată de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj! Ce cuvânt au folosit britanicii pentru a caracteriza mutarea Fanatik
Jurnaliștii din Marea Britanie au reacționat după ce Kurt Zouma, câștigător de Champions League în tricoul lui Chelsea, a semnat cu CFR Cluj.
Acum 4 ore
00:50
„Cea mai bună tripletă din țară!”. Dani Coman dezvăluie secretele care au dus FC Argeș pe loc de play-off în SuperLiga Fanatik
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a fost cheia succesului echipei sale, ajunsă pe loc de play-off în SuperLiga.
00:30
Refuz ferm pentru FCSB din partea fotbalistului din Superliga! Ce a spus Gigi Becali Fanatik
Fotbalistul dorit de FCSB refuză mutarea la echipa bucureșteană. Ce a spus Gigi Becali despre tânărul jucător.
00:10
Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!” Fanatik
Adi Mutu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, ce le-a transmis oficialilor clubului din Superliga în momentul despărțirii
00:00
Gigi Becali s-a dat bătut și renunță la transferul jucătorului din Superliga! Anunțul patronului de la FCSB Fanatik
Gigi Becali dorește să îl transfere pe Leo Bolgado de la CFR Cluj, însă patronul FCSB-ului a fost șocat de suma cerută de „feroviari” în schimbul fundașului.
00:00
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite Fanatik
Șase nativi sunt răsfățatele astrelor în luna septembrie. Au mare noroc în dragoste, iar Universul le va ajuta să își găsească sufletul pereche.
3 septembrie 2025
23:40
Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm despre arbitraje și rivalele FCSB și CFR Cluj Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit despre șansele Universității Craiova la titlu. Verdict ferm despre arbitraje și lupta cu FCSB și CFR Cluj
23:20
Pontul zilei de joi, 4 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru un loc în play-off și dați lovitura la Superbet Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 4 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați inspirat pe echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii.
23:20
Gigi Becali, reacție colosală despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Omoară, mă, și zece pisici, nu mă interesează!” Fanatik
Kurt Zouma a semnat oficial cu CFR Cluj. Cum a reacționat Gigi Becali după lovitura dată de rivala din SuperLiga.
Acum 6 ore
23:00
Emoții mari pentru FCSB și CFR Cluj în lupta pentru play-off. Secretul liderului U Craiova: „Mirel și-a făcut o echipă după chipul și asemănarea lui!” Fanatik
Analiștii FANATIK au transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este secretul Universității Craiova și de ce suferă FCSB și CFR Cluj în acest sezon.
23:00
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii Fanatik
Ruben Dias și Maya Jama, fotografiați pe faimoasa insulă Capri. Ipostaza în care au fost văzuți sportivul și moderatoarea de la Insula Iubirii.
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 4 septembrie 2025. Câștig de 616 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 4 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 616 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale.
22:40
Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mazilu de la plecarea la Brighton și până la revenirea în România: „A fost un șoc pentru mine. Eram prea tânăr” Fanatik
Ce a reprezentat pentru Adrian Mazilu întreaga sa aventură din străinătate. Dezvăluirile făcute de noul transfer al lui Dinamo.
22:20
Ce țepe uriașe și-a luat CFR Cluj cu nume mari pe care le-a adus la echipă. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis, eșecuri de milioane Fanatik
CFR Cluj a adus nume uriașe, dar nu toate au generat rezultate. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis s-au transformat în țepe de zile mari
22:10
Gigi Becali a decis! FCSB a mai scos un jucător de pe lista UEFA Fanatik
Pentru a-i trece pe Mamadou Thiam și Joyskim Dawa pe lista UEFA pentru grupa de Europa League, FCSB a fost nevoită să excludă alți doi jucători.
21:50
Victor Angelescu, lăsat mască de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Prima dată nu îți vine să crezi”. Care ar fi însă partea bună pentru adversari Fanatik
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a fost uluit de faptul că fostul jucător al lui Chelsea, Kurt Zouma, a semnat cu CFR Cluj.
21:40
FCU Craiova, exclusă din competiții? Decizia dată de Comisia de Disciplină și cum îi poate îngropa Dinamo definitiv pe olteni Fanatik
Continuă problemele pentru Adrian Mititelu. Ce se poate întâmpla în cele din urmă cu FCU Craiova, echipa care evoluează acum în Liga 3.
21:20
Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala ca să vină ăia direct la meci!” Fanatik
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a reacționat după ce Gigi Becali a acuzat faptul că FCSB are prea mulți jucători convocați la echipa națională.
21:10
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile Fanatik
Super Bolo, eroul în colanți: cum a început aventura benzii desenate cu Ilie Bolojan, altfel cunoscut drept cel mai sobru premier din ultimele decenii, în România.
Acum 8 ore
20:50
FCSB vrea un fundaș central de la Eintracht Frankfurt! Prima reacție a lui Gigi Becali Fanatik
FCSB vrea să transfere neapărat un fundaș central. Ofertă pentru jucătorul lui Eintracht Frankfurt. Cum a reacționat Gigi Becali
20:40
Edi Iordănescu și-a adus aminte de colaborarea cu Gigi Becali: „Am încercat să nu îi răspund” Fanatik
Edi Iorădnescu a rememorat colaborarea cu Gigi Becali la FCSB. Ce a spus despre fostul său patron, în comparație cu cel de la Legia.
20:40
Profeția fără dubii a lui Don Mitică pentru meciul Cipru – România: „E șansa lui!” Fanatik
Naționala României va juca marți, 9 septembrie, în deplasare cu Cipru. Ce profeție a făcut Dumitru Dragomir pentru meciul din etapa a 6-a din preliminariile CM 2026.
20:20
Radu Drăgușin, OUT din lotul lui Tottenham! Decizia de ultim moment anunțată de club Fanatik
Tottenham a luat o decizie surprinzătoare cu privire la fundașul român Radu Drăgușin, care se apropie de revenirea pe gazon după accidentarea gravă suferită la începutul anului.
20:10
Caz șocant la un meci de juniori! Băiat de 13 ani, băgat în spital de tatăl unui adversar! FIFA a intervenit Fanatik
Episod neplăcut la un meci de juniori din Italia. Ce a pățit un băiat de 13 ani după ce a fost bătut grav de tatăl unui adversar
19:50
Victor Angelescu a atins un punct sensibil legat de Ianis Hagi: „Ce echipă mult mai bună să-l fi luat în momentul de față?” Fanatik
Ianis Hagi va juca în cele din urmă în Turcia. Ce a spus Victor Angelescu despre decizia luată de internaționalul român.
19:40
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune Fanatik
Andreea Hanca, apariție de milioane la meciul dintre Farul și Petrolul. Ce ținută a ales să poarte soția lui Sergiu Hanca.
19:20
Rapid, în negocieri avansate cu un mijlocaș! Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Costel Gâlcă l-a dorit” Fanatik
Rapid vrea să mai facă un transfer pe finalul perioadei de mercato. Costel Gâlcă a cerut un nou mijlocaș, iar conducerea negociază intens.
19:20
Gigi Becali, contre dure în direct cu Marian Aliuță: „Când mi-ai dat tu mie bani împrumut?” Fanatik
Gigi Becali l-a luat la rost pe Marian Aliuță în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB i-a reproșat o declarație mai veche a fostului său jucător.
Acum 12 ore
18:50
„E carne de tun!”. Dumitru Dragomir, profeție șocantă în cazul premierului Ilie Bolojan: „E scandal! Trădare și prostie!” Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat posibila plecare din funcţie a premierului Ilie Bolojan şi a dat verdictul cu privire la scandalurile din coaliţie.
18:40
A murit un fost mare arbitru din România! Vestea a fost dată chiar de Federație Fanatik
Un fost arbitru important din sportul românesc a decedat. Anunțul trist a fost făcut chiar de Federația pe care acesta a reprezentat-o.
18:30
Ce decizie a luat soția lui Cătălin Cherecheș în legătură cu afacerile sale. Ce a apărut în vila uriașă a familiei Fanatik
Tabita, soția lui Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia-Mare, administrează afacerile cu cofetării și magazine de haine ale familiei.
18:20
Cine a fost primul român care a evoluat pentru Dinamo Kiev. Puțini fani ai fotbalului știu să răspundă Fanatik
El a fost primul jucător de fotbal din România care a semnat cu Dinamo Kiev. Numele lui este unul cât se poate de surprinzător
18:10
Noi acuzații pentru Ilie Bolojan. Primăriile se pregătesc de grevă generală: „Premierul a luat statul pe persoană fizică. Nu i s-a prezentat un raport fals”. Ce urmează Fanatik
Noi acuzații pentru premierul Ilie Bolojan. Țara se pregătește de grevă generală: ce se întâmplă cu românii care vor să declare decesul unui apropiat?
18:00
Un tânăr campion la box a decedat în circumstanțe incredibile! Reacția cutremurătoare a familiei Fanatik
Un campion la box a decedat la vârsta de doar 18 ani după ce a fost implicat într-un accident tragic. Detaliile sunt cutremurătoare.
18:00
Sorin Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan: „Nimeni nu e de neînlocuit”. Ce spune liderul PSD despre burse şi creşterea TVA Fanatik
Sorin Grindeanu avertizează că ar interpreta ca pe un gest anti-PSD o eventuală alianţă PNL-USR la alegerile pentru Primăria Capitalei.
17:40
Incident violent la un meci din Columbia. Un jucător a pălmuit-o pe arbitra de centru după ce a primit cartonașul roșu. Video Fanatik
Un incident reprobabil a avut loc în timpul unei partide din Columbia. O femeie arbitru a fost pălmuită de un jucător nervos că a fost eliminat.
17:20
Fanii Craiovei, aroganță maximă după startul perfect de sezon: „Lăsaţi-ne să ne pregătim de Champions League!” Fanatik
Sabin Ilie a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre interacțiunile sale cu fanii Universității Craiova după startul excelent din acest sezon.
17:10
CTP, comparație explozivă. Măreția lui Djokovic în Serbia versus imaginea României la Beijing cu Năstase și Dăncilă Fanatik
CTP l-a elogiat pe Novak Djokovic pentru gestul de a fi alături de protestatarii sârbi și i-a criticat dur pe Adrian Năstase și pe Viorica Dăncilă
17:10
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat Fanatik
Ce indemnizație va avea cel mai bine plătit bugetar al țării după adoptarea reformelor lui Ilie Bolojan. Suma uriașă pe care o va pierde directorul Transgaz
16:50
Viorica Dăncilă, reacție dură după ce a fost acuzată că a stat cu dictatorii la masă. „Ne cam jucăm cu cuvintele” Fanatik
Fostul premier al României se apără după ce a apărut într-o poză îndelung contestată. Viorica Dăncilă răspunde criticilor privind prezența sa alături de lideri autoritari.
16:40
Bogdan Racovițan, entuziast după revenirea la echipa națională: ”Am simțit o mare bucurie când am fost convocat” Fanatik
Bogdan Racovițan a fost chemat de Mircea Lucescu la echipa națională, iar fundașul este încântat de faptul că a putut reveni la echipa națională.
16:30
„O să-l recuzați pe Colțescu?”. Răspuns fabulos al lui Cristi Balaj după CFR Cluj – FCSB: „Ăla atât poate, e împins de taică-su de la spate!” Fanatik
Întrebat dacă CFR Cluj îl va recuza pe Sebastian Colțescu după deciziile luate în partida cu FCSB, președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a oferit un răspuns surprinzător.
16:10
Un altfel de interviu cu Daniel Bîrligea. Ce slăbiciune are starul FCSB: „Vrei să o mănânci cu ochii, să ajungi în ea, să o rupi”. Video Fanatik
Accidentat, Daniel Bîrligea a răspuns câtorva întrebări inedite. Starul campioanei FCSB a avut câte replici de-a dreptul savuroase
16:00
Sorin Grindeanu, despre prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada de la Beijing: „Aş fi evitat asemenea situaţii” Fanatik
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că decizia Vioricăi Dăncilă şi a lui Adrian Năstase de a merge la Beijing a fost una personală.
15:50
Miercurea neagră din istoria fotbalului românesc în cupele europene: “N-am dat niciun gol şi golaverajul a fost 0-15!” Fanatik
Cupele europene au însemnat și bucurii, dar și momente de tristețe pentru echipele românești. Ce s-a întâmplat într-o zi de miercuri, când toate reprezentantele noastre au jucat.
15:40
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la 50 de zile după moartea lui Felix Baumgartner: ”Mulțumesc că îl onorezi” Fanatik
Postarea înduioșătoarea făcută publică de Mihaela Rădulescu la 50 de zile de la decesul lui Felix Baumgartner. Ce a spus.
15:30
Dispariție alarmantă în Brașov! Mama minorei de 14 ani, plecată de 7 zile de acasă, este disperată: ”Nu are nimic la ea. Telefonul era la mine” Fanatik
7 zile de mister după ce o adolescentă de 14 ani a dispărut fără urmă. Mama ei dezvăluie primele ipoteze, pentru FANATIK. Ce se ascunde în spatele plecării ei?
15:20
Florin Cernat, surprins de plecarea lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: ”Cel mai tare transfer”. Care e marele avantaj al atacantului. Exclusiv Fanatik
Florin Cernat, fostul mijlocaș al lui Dinamo Kiev, a comentat pentru FANATIK transferul lui Vladislav Blănuță la campioana Ucrainei și ce șanse are acesta să ajungă la națională.
15:00
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB Fanatik
Marius Șumudică a numit principalele probleme de la FCSB. După primele opt etape ale noului sezon, campioana ocupă locul 13 în Superligă.
