„Cea mai bună tripletă din țară!”. Dani Coman dezvăluie secretele care au dus FC Argeș pe loc de play-off în SuperLiga
Fanatik, 4 septembrie 2025 00:50
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a fost cheia succesului echipei sale, ajunsă pe loc de play-off în SuperLiga.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
01:10
Neluțu Varga, în al nouălea cer după transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Sunt cel mai fericit!” # Fanatik
CFR Cluj este noua echipă a lui Kurt Zouma. Cum a reacționat patronul Neluțu Varga după ce a detonat bomba pe piața transferurilor din SuperLiga.
01:10
Presa din Anglia, șocată de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj! Ce cuvânt au folosit britanicii pentru a caracteriza mutarea # Fanatik
Jurnaliștii din Marea Britanie au reacționat după ce Kurt Zouma, câștigător de Champions League în tricoul lui Chelsea, a semnat cu CFR Cluj.
Acum o oră
00:50
„Cea mai bună tripletă din țară!”. Dani Coman dezvăluie secretele care au dus FC Argeș pe loc de play-off în SuperLiga # Fanatik
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a fost cheia succesului echipei sale, ajunsă pe loc de play-off în SuperLiga.
Acum 2 ore
00:30
Fotbalistul dorit de FCSB refuză mutarea la echipa bucureșteană. Ce a spus Gigi Becali despre tânărul jucător.
00:10
Adi Mutu, replică fabuloasă pentru șefii fostei sale echipe: „Puteți să schimbați 700 de antrenori, tot o victorie o să aveți!” # Fanatik
Adi Mutu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, ce le-a transmis oficialilor clubului din Superliga în momentul despărțirii
00:00
Gigi Becali s-a dat bătut și renunță la transferul jucătorului din Superliga! Anunțul patronului de la FCSB # Fanatik
Gigi Becali dorește să îl transfere pe Leo Bolgado de la CFR Cluj, însă patronul FCSB-ului a fost șocat de suma cerută de „feroviari” în schimbul fundașului.
00:00
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite # Fanatik
Șase nativi sunt răsfățatele astrelor în luna septembrie. Au mare noroc în dragoste, iar Universul le va ajuta să își găsească sufletul pereche.
3 septembrie 2025
23:40
Cu cine se bate Craiova la titlu în SuperLiga? Sorin Cârțu, verdict ferm despre arbitraje și rivalele FCSB și CFR Cluj # Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit despre șansele Universității Craiova la titlu. Verdict ferm despre arbitraje și lupta cu FCSB și CFR Cluj
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de joi, 4 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru un loc în play-off și dați lovitura la Superbet # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 4 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați inspirat pe echipele care se vor califica în play-off-ul Superligii.
23:20
Gigi Becali, reacție colosală despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Omoară, mă, și zece pisici, nu mă interesează!” # Fanatik
Kurt Zouma a semnat oficial cu CFR Cluj. Cum a reacționat Gigi Becali după lovitura dată de rivala din SuperLiga.
23:00
Emoții mari pentru FCSB și CFR Cluj în lupta pentru play-off. Secretul liderului U Craiova: „Mirel și-a făcut o echipă după chipul și asemănarea lui!” # Fanatik
Analiștii FANATIK au transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este secretul Universității Craiova și de ce suferă FCSB și CFR Cluj în acest sezon.
23:00
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula Iubirii # Fanatik
Ruben Dias și Maya Jama, fotografiați pe faimoasa insulă Capri. Ipostaza în care au fost văzuți sportivul și moderatoarea de la Insula Iubirii.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 4 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 616 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale.
22:40
Cum s-a schimbat viața lui Adrian Mazilu de la plecarea la Brighton și până la revenirea în România: „A fost un șoc pentru mine. Eram prea tânăr” # Fanatik
Ce a reprezentat pentru Adrian Mazilu întreaga sa aventură din străinătate. Dezvăluirile făcute de noul transfer al lui Dinamo.
22:20
Ce țepe uriașe și-a luat CFR Cluj cu nume mari pe care le-a adus la echipă. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis, eșecuri de milioane # Fanatik
CFR Cluj a adus nume uriașe, dar nu toate au generat rezultate. Baptista, Konoplyanka și Tachtsidis s-au transformat în țepe de zile mari
22:10
Pentru a-i trece pe Mamadou Thiam și Joyskim Dawa pe lista UEFA pentru grupa de Europa League, FCSB a fost nevoită să excludă alți doi jucători.
21:50
Victor Angelescu, lăsat mască de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Prima dată nu îți vine să crezi”. Care ar fi însă partea bună pentru adversari # Fanatik
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a fost uluit de faptul că fostul jucător al lui Chelsea, Kurt Zouma, a semnat cu CFR Cluj.
21:40
FCU Craiova, exclusă din competiții? Decizia dată de Comisia de Disciplină și cum îi poate îngropa Dinamo definitiv pe olteni # Fanatik
Continuă problemele pentru Adrian Mititelu. Ce se poate întâmpla în cele din urmă cu FCU Craiova, echipa care evoluează acum în Liga 3.
Acum 6 ore
21:20
Reacția FRF după nemulțumirile FCSB față de convocările lui Mircea Lucescu: „Desființăm naționala ca să vină ăia direct la meci!” # Fanatik
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a reacționat după ce Gigi Becali a acuzat faptul că FCSB are prea mulți jucători convocați la echipa națională.
21:10
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile # Fanatik
Super Bolo, eroul în colanți: cum a început aventura benzii desenate cu Ilie Bolojan, altfel cunoscut drept cel mai sobru premier din ultimele decenii, în România.
20:50
FCSB vrea să transfere neapărat un fundaș central. Ofertă pentru jucătorul lui Eintracht Frankfurt. Cum a reacționat Gigi Becali
20:40
Edi Iordănescu și-a adus aminte de colaborarea cu Gigi Becali: „Am încercat să nu îi răspund” # Fanatik
Edi Iorădnescu a rememorat colaborarea cu Gigi Becali la FCSB. Ce a spus despre fostul său patron, în comparație cu cel de la Legia.
20:40
Naționala României va juca marți, 9 septembrie, în deplasare cu Cipru. Ce profeție a făcut Dumitru Dragomir pentru meciul din etapa a 6-a din preliminariile CM 2026.
20:20
Tottenham a luat o decizie surprinzătoare cu privire la fundașul român Radu Drăgușin, care se apropie de revenirea pe gazon după accidentarea gravă suferită la începutul anului.
20:10
Caz șocant la un meci de juniori! Băiat de 13 ani, băgat în spital de tatăl unui adversar! FIFA a intervenit # Fanatik
Episod neplăcut la un meci de juniori din Italia. Ce a pățit un băiat de 13 ani după ce a fost bătut grav de tatăl unui adversar
19:50
Victor Angelescu a atins un punct sensibil legat de Ianis Hagi: „Ce echipă mult mai bună să-l fi luat în momentul de față?” # Fanatik
Ianis Hagi va juca în cele din urmă în Turcia. Ce a spus Victor Angelescu despre decizia luată de internaționalul român.
19:40
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune # Fanatik
Andreea Hanca, apariție de milioane la meciul dintre Farul și Petrolul. Ce ținută a ales să poarte soția lui Sergiu Hanca.
Acum 8 ore
19:20
Rapid, în negocieri avansate cu un mijlocaș! Anunțul făcut de Victor Angelescu: „Costel Gâlcă l-a dorit” # Fanatik
Rapid vrea să mai facă un transfer pe finalul perioadei de mercato. Costel Gâlcă a cerut un nou mijlocaș, iar conducerea negociază intens.
19:20
Gigi Becali, contre dure în direct cu Marian Aliuță: „Când mi-ai dat tu mie bani împrumut?” # Fanatik
Gigi Becali l-a luat la rost pe Marian Aliuță în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul FCSB i-a reproșat o declarație mai veche a fostului său jucător.
18:50
„E carne de tun!”. Dumitru Dragomir, profeție șocantă în cazul premierului Ilie Bolojan: „E scandal! Trădare și prostie!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat posibila plecare din funcţie a premierului Ilie Bolojan şi a dat verdictul cu privire la scandalurile din coaliţie.
18:40
Un fost arbitru important din sportul românesc a decedat. Anunțul trist a fost făcut chiar de Federația pe care acesta a reprezentat-o.
18:30
Ce decizie a luat soția lui Cătălin Cherecheș în legătură cu afacerile sale. Ce a apărut în vila uriașă a familiei # Fanatik
Tabita, soția lui Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia-Mare, administrează afacerile cu cofetării și magazine de haine ale familiei.
18:20
Cine a fost primul român care a evoluat pentru Dinamo Kiev. Puțini fani ai fotbalului știu să răspundă # Fanatik
El a fost primul jucător de fotbal din România care a semnat cu Dinamo Kiev. Numele lui este unul cât se poate de surprinzător
18:10
Noi acuzații pentru Ilie Bolojan. Primăriile se pregătesc de grevă generală: „Premierul a luat statul pe persoană fizică. Nu i s-a prezentat un raport fals”. Ce urmează # Fanatik
Noi acuzații pentru premierul Ilie Bolojan. Țara se pregătește de grevă generală: ce se întâmplă cu românii care vor să declare decesul unui apropiat?
18:00
Un tânăr campion la box a decedat în circumstanțe incredibile! Reacția cutremurătoare a familiei # Fanatik
Un campion la box a decedat la vârsta de doar 18 ani după ce a fost implicat într-un accident tragic. Detaliile sunt cutremurătoare.
18:00
Sorin Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan: „Nimeni nu e de neînlocuit”. Ce spune liderul PSD despre burse şi creşterea TVA # Fanatik
Sorin Grindeanu avertizează că ar interpreta ca pe un gest anti-PSD o eventuală alianţă PNL-USR la alegerile pentru Primăria Capitalei.
17:40
Incident violent la un meci din Columbia. Un jucător a pălmuit-o pe arbitra de centru după ce a primit cartonașul roșu. Video # Fanatik
Un incident reprobabil a avut loc în timpul unei partide din Columbia. O femeie arbitru a fost pălmuită de un jucător nervos că a fost eliminat.
Acum 12 ore
17:20
Fanii Craiovei, aroganță maximă după startul perfect de sezon: „Lăsaţi-ne să ne pregătim de Champions League!” # Fanatik
Sabin Ilie a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre interacțiunile sale cu fanii Universității Craiova după startul excelent din acest sezon.
17:10
CTP, comparație explozivă. Măreția lui Djokovic în Serbia versus imaginea României la Beijing cu Năstase și Dăncilă # Fanatik
CTP l-a elogiat pe Novak Djokovic pentru gestul de a fi alături de protestatarii sârbi și i-a criticat dur pe Adrian Năstase și pe Viorica Dăncilă
17:10
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută din proiectul adoptat # Fanatik
Ce indemnizație va avea cel mai bine plătit bugetar al țării după adoptarea reformelor lui Ilie Bolojan. Suma uriașă pe care o va pierde directorul Transgaz
16:50
Viorica Dăncilă, reacție dură după ce a fost acuzată că a stat cu dictatorii la masă. „Ne cam jucăm cu cuvintele” # Fanatik
Fostul premier al României se apără după ce a apărut într-o poză îndelung contestată. Viorica Dăncilă răspunde criticilor privind prezența sa alături de lideri autoritari.
16:40
Bogdan Racovițan, entuziast după revenirea la echipa națională: ”Am simțit o mare bucurie când am fost convocat” # Fanatik
Bogdan Racovițan a fost chemat de Mircea Lucescu la echipa națională, iar fundașul este încântat de faptul că a putut reveni la echipa națională.
16:30
„O să-l recuzați pe Colțescu?”. Răspuns fabulos al lui Cristi Balaj după CFR Cluj – FCSB: „Ăla atât poate, e împins de taică-su de la spate!” # Fanatik
Întrebat dacă CFR Cluj îl va recuza pe Sebastian Colțescu după deciziile luate în partida cu FCSB, președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a oferit un răspuns surprinzător.
16:10
Un altfel de interviu cu Daniel Bîrligea. Ce slăbiciune are starul FCSB: „Vrei să o mănânci cu ochii, să ajungi în ea, să o rupi”. Video # Fanatik
Accidentat, Daniel Bîrligea a răspuns câtorva întrebări inedite. Starul campioanei FCSB a avut câte replici de-a dreptul savuroase
16:00
Sorin Grindeanu, despre prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada de la Beijing: „Aş fi evitat asemenea situaţii” # Fanatik
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că decizia Vioricăi Dăncilă şi a lui Adrian Năstase de a merge la Beijing a fost una personală.
15:50
Miercurea neagră din istoria fotbalului românesc în cupele europene: “N-am dat niciun gol şi golaverajul a fost 0-15!” # Fanatik
Cupele europene au însemnat și bucurii, dar și momente de tristețe pentru echipele românești. Ce s-a întâmplat într-o zi de miercuri, când toate reprezentantele noastre au jucat.
15:40
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la 50 de zile după moartea lui Felix Baumgartner: ”Mulțumesc că îl onorezi” # Fanatik
Postarea înduioșătoarea făcută publică de Mihaela Rădulescu la 50 de zile de la decesul lui Felix Baumgartner. Ce a spus.
15:30
Dispariție alarmantă în Brașov! Mama minorei de 14 ani, plecată de 7 zile de acasă, este disperată: ”Nu are nimic la ea. Telefonul era la mine” # Fanatik
7 zile de mister după ce o adolescentă de 14 ani a dispărut fără urmă. Mama ei dezvăluie primele ipoteze, pentru FANATIK. Ce se ascunde în spatele plecării ei?
15:20
Florin Cernat, surprins de plecarea lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: ”Cel mai tare transfer”. Care e marele avantaj al atacantului. Exclusiv # Fanatik
Florin Cernat, fostul mijlocaș al lui Dinamo Kiev, a comentat pentru FANATIK transferul lui Vladislav Blănuță la campioana Ucrainei și ce șanse are acesta să ajungă la națională.
15:00
Marius Șumudică a numit principalele probleme de la FCSB. După primele opt etape ale noului sezon, campioana ocupă locul 13 în Superligă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.