Retro Mania Oradea se apropie: experiențe VIP și anunțul line-up-ului pentru ediția din 2026 (VIDEO)

14:20

Guvernul României a publicat marți, după conferința de presă în care premierul Ilie Bolojan a prezentat variantele pe care le propune pentru reducerile de posturi din administrațiile locale, o situație a posturilor în primăriile din întreaga țară și o simulare a tăierilor în fiecare unitate administrativ-teritorială atât cu 40%, cât și cu 45% din totalul acestor posturi. Materialele arată că primăriile din Bihor ar urma să fie cel mai puțin afectate de tăierile propuse. Dacă organigramele s-ar reduce cu 40% ar dispărea 53 de posturi ocupate din 16 primării bihorene, iar dacă reducerea ar fi de 45% ar fi desființate 67 posturi din 22 primării. BIHOREANUL vă prezintă care sunt acestea.