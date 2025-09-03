Retro Mania Oradea se apropie: experiențe VIP și anunțul line-up-ului pentru ediția din 2026 (VIDEO)
Bihoreanul, 3 septembrie 2025 19:00
Au mai rămas doar câteva zile până la Retro Mania Oradea, concertul care va transforma Arena Oradea, sâmbătă, de la ora 19:30, într-o adevărată călătorie în timp prin hiturile anilor ’80 și ’90.
Ilie Bolojan, după îndemnurile sindicaliștilor: „Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat miercuri, în emisiunea „România în direct” de la Europa FM, despre situația tensionată din învățământ cu puține zile înaintea începerii anului școlar, în contextul în care sindicatele au îndemnat cadrele didactice din toată țara să boicoteze atât festivitățile de debut de an școlar, cât și activitatea didactică. Șeful Executivului a spus că nu consideră că o grevă a profesorilor ar fi justificată.
18:10
Studenți orădeni, la o tabără internațională de sporturi acvatice și supraviețuire, în Polonia # Bihoreanul
Un grup de 13 studenți ai Facultății de Geografie, Turism și Sport din cadrul Universității din Oradea a participat, la finalul lunii august, la o tabără internațională de sporturi acvatice și supraviețuire, desfășurată în Polonia.
Primăria Oradea anunță că, începând de joi, 4 septembrie, ora 8:30, și până vineri, 5 septembrie, ora 19:00, circulația va fi închisă pe strada Sulyok Istvan, pe tronsonul cuprins între străzile Tudor Vladimirescu și Simion Bărnuțiu.
17:10
Formaţia de baschet masculin CSM CSU Oradea a câştigat primul joc amical pe care l-a susţinut în această vară. Roş-albaştrii au făcut deplasarea în Ungaria, acolo unde s-au confruntat cu cei de la DEAC Debrecen şi pe care i-au întrecut cu scorul de 75-68, la capătul unei dispute echilibrate, dar care s-a dovedit a fi foarte utilă pentru omogenizarea lotului de jucători.
Drumul județean DJ 795A va fi modernizat din Hidișelu de Sus până la Șumugiu de o firmă din Cluj # Bihoreanul
Reprezentanții Consiliului Județean Bihor și ai firmei clujene care a câștigat licitația pentru modernizarea drumului județean DJ 795A din Hidișelu de Sus, de la intersecția cu DN 76, până la Șumugiu au semnat contractul pentru executarea lucrărilor. Constructorul are la dispoziție 16 luni pentru a realiza lucrările pe tronsonul de peste 8 kilometri.
Profesorii ies în stradă și în Bihor: Vor protesta în fața Prefecturii, nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan # Bihoreanul
Sindicatul Liber din Învățământ Bihor își mobilizează membrii la proteste de stradă. Joi și vineri, profesori și alți angajați din învățământ vor protesta în fața Prefecturii Bihor, nemulțumiți de măsurile luate de Guvernul Bolojan în educație.
Analiză Storia: Oradea înregistrează cel mai scăzut preț mediu pe metru pătrat pentru apartamentele vechi dintre principalele orașe analizate # Bihoreanul
În luna august, prețurile apartamentelor noi și vechi din marile orașe au fost, în medie, cu 12% mai ridicate decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit analizei Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Cele mai ridicate valori se mențin în Cluj-Napoca (3.138 euro/mp), urmat de Brașov (2.241 euro/mp) și București (2.096 euro/mp). Iar cele mai mici valori sunt în Oradea (1.829 euro/mp), Timișoara (1.871 euro/mp) și în Sibiu (1.872 euro/mp), conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia.
Cum să-ți faci prieteni și carieră în același timp: Liceenii din Bihor se pot înscrie în Academia EduBiz # Bihoreanul
Liceenii bihoreni care vor să își facă prieteni, să descopere ce carieră li se potrivește și să acumuleze experiențe utile pentru viitor se pot înscrie în Academia EduBiz, un program de educație nonformală derulat pe o perioadă de doi ani.
Poliţia Bihor, despre accidentul rutier cu cinci răniți pe strada Matei Corvin din Oradea: șoferul a ieșit din curte fără să se asigure # Bihoreanul
Un șofer de 68 de ani a provocat accidentul rutier petrecut marți seară pe strada Matei Corvin din Oradea, în urma căruia cinci persoane au ajuns la spital. Potrivit Poliţiei Bihor, bărbatul a ieșit din curtea unui imobil fără să acorde prioritate.
Spectacol și caritate: Foşti fotbalişti la Rapid, UTA şi FC Bihor vor putea fi văzuţi din nou la Oradea în weekend, la „Memorialul Legendelor” # Bihoreanul
Chiar dacă în weekendul care urmează campionatul este întrerupt, iubitorii fotbalului din Oradea sunt invitaţi la Stadionul Iuliu Bodola, unde se va desfăşura o nouă ediţie a „Memorialului Legendelor”, un eveniment menit să cinstească memoria fotbaliștilor bihoreni trecuți la cele veșnice, dar care va avea şi caracter caritabil. Vor putea fi văzuţi la lucru, cu acest prilej, foşti fotbalişti ai echipelor Rapid Bucureşti, UTA şi FC Bihor.
International School of Oradea (ISO) marchează un moment important în istoria sa prin inaugurarea noului campus, eveniment ce va avea loc vineri, 5 septembrie 2025, între orele 10:00 și 12:00, la sediul din Strada Ceyrat, nr. 4C.
Dubiță cuprinsă de flăcări pe centura Nojorid. Pompierii au reușit să salveze marfa transportată (VIDEO) # Bihoreanul
O autoutilitară aflată în mers a fost cuprinsă de flăcări, miercuri, pe Centura Nojorid. Pompierii au reuşit să stingă focul în mai puţin de 10 minute, iar marfa transportată a fost astfel salvată. Potrivit locotenent-colonelului Camelia Roşca, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Crişana" al judeţului Bihor, apelul la numărul unic 112 a fost înregistrat în jurul orei 12:05.
Eurobarometru: românii vor de la UE mai mult mâncare, ceilalți europeni mai multă apărare în fața riscurilor globale # Bihoreanul
Cel mai mic procent de cetățeni europeni care vor ca Uniunea Europeană să-i protejeze în fața crizelor globale se află în România - mai puțin de jumătate. Un recent Barometru european arată că pentru români prioritatea cea mai mare este securitatea alimentară, în timp ce majoritatea europenilor vor ca UE să se concentreze pe apărare și securitate.
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. Reacția MAE # Bihoreanul
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar într-o fotografie oficială alături de președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un. Cei doi se află la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a reacționat ministra de Externe Oana Țoiu.
Handbaliştii de la CSM Oradea au ocupat locul 4 la turneul de pregătire de la Ghimbav, acolo unde au obţinut o victorie şi au suferit două înfrângeri în cele trei jocuri susţinute. Ei au învins Steaua, dar au fost întrecuţi de gazdele de la CSO Teutonii, care aveau să câştige competiţia, şi de CSM Sighişoara.
Buruienile se cosesc chiar și pe fundul apei. În aceste zile, Administrația Bazinală de Apă Crișuri derulează lucrări de cosire acvatică pe Crișul Repede, în Oradea, și pe valea Nimăiești, din Beiuș. În municipiul reședință de județ, curățenia din râu este făcută cu ajutorul unui utilaj anume conceput și cu un baraj plutitor.
Scandal diplomatic: Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un # Bihoreanul
Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar într-o fotografie oficială alături de președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un. Cei doi se află la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a reacționat ministra de Externe Oana Țoiu.
Înfrângeri pe linie pentru handbaliştii de la CSM Oradea la turneul de pregătire de la Ghimbav # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea au ocupat locul 4 la turneul de pregătire de la Ghimbav, acolo unde au suferit trei înfrângeri în cele trei jocuri. Ei au fost întrecuţi de gazdele de la CSO Teutonii, care aveau să câştige competiţia, de CSM Sighişoara şi de Steaua Bucureşti.
Acum, când procurorii intră în depresie pentru că ar putea fi siliți să lucreze peste matusalemica vârstă de 49 de ani, când dascălii nu pot suporta efortul de a munci suplimentar 2 ore, iar studenții ies și ei în stradă pentru că statul nu le decontează plimbările cu trenul prin țară, iată că vine și domnul Florian Bodog cu o temă care arde tare.
Bihorul are o faună mult mai diversă decât își imaginau chiar și cei mai optimiști ecologiști. La nicio lună după ce BIHOREANUL a descoperit că grădina zoologică Liska Park de la Șinteu, co-deținută de consilierul PNL de Oradea Mihai Torjoc, funcționează în clandestinitate, neavând autorizația de mediu necesară, o alta a fost descoperită în Oșorhei.
Lambada sau Mambo nr. 5? Două evenimente retro de amploare în același weekend în Bihor (VIDEO) # Bihoreanul
Două evenimente retro de amploare în același weekend în Bihor, cu invitați ca Lou Bega, Corona, La Bouche, No Mercy, Kaoma, ASIA și Akcent. My Retro Festival va reuni la Ștrandul cu Valuri din Băile 1 Mai artiști români și internaționali cu hituri ale anilor ’90 și 2000, în timp ce Retro Mania va aduce la Oradea Arena invitați celebri pentru muzica lor din anii ’80 și ’90.
Ilie Bolojan, despre varianta demisiei: „Dacă doar stai pe o funcție și nu poți face ce trebuie, nu se justifică să rămâi acolo” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit marți seara, la Digi 24, despre tensiunile legate de pachetul de reformă a administrației publice și a punctat, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și cu liderii coaliției, că reducerea de personal trebuie să fie una reală.
Firma PORR Construct a câștigat licitația pentru un pasaj suprateran pe Centura Oradea, necesar în cadrul proiectului tram-tren # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor a desemnat firma câștigătoare a licitației pentru proiectarea și execuția pasajului rutier suprateran de pe Centura Oradea, la intersecția cu calea ferată destinată proiectului Trenului Metropolitan, care va lega Oradea de stațiunea Băile Felix. Potrivit instituției, contractul a fost atribuit companiei PORR Construct, valoarea ofertei depuse fiind de 37.356.023,99 lei, fără TVA. Eventualele contestații pot fi depuse până la data de 8 septembrie 2025.
Un accident rutier a avut loc marți după-amiază, în municipiul Oradea, pe strada Matei Corvin. În urma impactului dintre două autoturisme, cinci persoane au fost transportate la spital.
Aeroportul din Cluj-Napoca, primul din România care ridică restricțiile pentru lichidele din bagajele de mână # Bihoreanul
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj devine, începând din 3 septembrie 2025, primul din România care elimină restricțiile privind transportul lichidelor, aerosolilor și gelurilor în bagajele de mână. Măsura vizează renunțarea la limita de 100 de ml per recipient, înlocuită cu posibilitatea de a lua la bord recipiente individuale cu un volum maxim de 2 litri.
Bunătăți locale, la ediția a treia a evenimentului „Gusturi și tradiții de Bihor”, în parcul Muzeului Țării Crișurilor # Bihoreanul
Agenția de Management al Destinației Bihor, împreună cu Muzeul Țării Crișurilor, organizează în 20-21 septembrie a treia ediție a evenimentului „Gusturi și tradiții de Bihor”, dedicat promovării gastronomiei și obiceiurilor locale. Evenimentul va avea loc și în acest an în parcul Muzeului Țării Crișurilor.
Mădălina Ghenea, lăudată de presa italiană pentru apariția spectaculoasă de pe covorul roșu la Veneția (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Mădălina Ghenea a strălucit luni seară la cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția, organizat de La Biennale di Venezia. Evenimentul, care se desfășoară între 27 august și 9 septembrie 2025, rămâne unul dintre cele mai mari și așteptate festivaluri cinematografice internaționale, combinând eleganța covorului roșu cu prezentarea celor mai noi producții de cinema.
Un motociclist a ajuns la spital, marți după-amiază, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe DN76, la ieșirea din Sânmartin spre Băile Felix. În coliziune au fost implicate și două autoturisme.
Fiecare început de an școlar aduce emoții, speranțe și noi începuturi. La 1 septembrie 2025, Grădinița cu Program Prelungit „Margot” și-a deschis porțile pentru cei aproximativ 40 de preșcolari, pregătiți să pășească într-o nouă aventură educațională. Festivitatea de deschidere a avut loc în curtea grădiniței și a reunit copii, părinți, cadre didactice și invitați speciali.
Comasările de școli din Bihor, aprobate de ARACIP. Liderul SLÎ: „Nu găsesc rolul acestor comasări, care e economia?” # Bihoreanul
Comasările unităților de învățământ afectate de așa-numita „lege Bolojan”, adică actul normativ care desființează școlile și grădinițele cu efective mai mici, au fost aprobate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar. În total, 9 creșe, grădinițe și școli din Bihor s-au comasat cu altele, ceea ce înseamnă că tot atâtea funcții de director au dispărut. Cum unii dintre ei au devenit directori adjuncți în școlile care i-au absorbit, sindicaliștii din învățământ se întreabă dacă aceste măsuri au creat sau nu economiile dorite la buget.
Reforma Bolojan: Județul Bihor, cel mai puțin afectat de reducerile din primării. Câte posturi și din care comune ar urma să dispară # Bihoreanul
Guvernul României a publicat marți, după conferința de presă în care premierul Ilie Bolojan a prezentat variantele pe care le propune pentru reducerile de posturi din administrațiile locale, o situație a posturilor în primăriile din întreaga țară și o simulare a tăierilor în fiecare unitate administrativ-teritorială atât cu 40%, cât și cu 45% din totalul acestor posturi. Materialele arată că primăriile din Bihor ar urma să fie cel mai puțin afectate de tăierile propuse. Dacă organigramele s-ar reduce cu 40% ar dispărea 53 de posturi ocupate din 16 primării bihorene, iar dacă reducerea ar fi de 45% ar fi desființate 67 posturi din 22 primării. BIHOREANUL vă prezintă care sunt acestea.
Zilele Culturii Iudaice, în 5-7 septembrie: „Memoria evreiască, armonia din sufletul Oradiei” # Bihoreanul
În inima orașului, vechile și nobilele sinagogi și locurile îndrăgite de orădeni vor găzdui evenimente prin care tradiția prinde glas, iar memoria se transformă în sărbătoare. Timp de trei zile, Oradea respiră iudaic și redescoperă frumusețea patrimoniului evreiesc prin conferințe, expoziții, recitaluri, tururi ghidate, dansuri și momente de spiritualitate – o punte între trecut și prezent, între comunitatea evreiască și oraș. Trei zile de cultură, bucurie și celebrare.
Un tânăr de 23 de ani din localitatea bihoreană Sântion a fost prins de polițiștii rutieri conducând mașina sub influența drogurilor. Analizele au confirmat consumul, iar șoferul s-a ales cu dosar penal.
Vor intra în clase, dar nu vor preda: Liderii sindicali îi îndeamnă pe profesori să boicoteze școala # Bihoreanul
Liderii sindicatelor din învățământ au lansat un apel către cadrele didactice din toată țara, îndemnându-le să boicoteze atât festivitățile de debut de an școlar, cât și activitatea didactică. „Vom intra în clase, vom scrie titlul lecției, dar nu vom preda”, spune liderul profesorilor sindicaliști din Bihor, Flaviu Zancu. Până la finalul săptămânii, se va cunoaște și numărul cadrelor didactice din Bihor care vor participa la această formă de protest.
Termoficare Oradea: Se întrerupe furnizarea energiei termice pentru utilizatorii deserviţi de reţeaua termică de transport din zona străzii Ep. Roman Ciorogariu din Oradea # Bihoreanul
Pentru realizarea unor lucrări de extindere rețea termică de transport agent termic, în zona străzii Ep. Roman Ciorogariu, începând de mâine, 03 septembrie 2025, ora 10:00, se întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum, pentru consumatorii alimentați din punctul termic 602, precum și consumatorii alimentați prin intermediul punctelor termice proprii.
„Fă-ți oleacă de vreme și vină duminică la noi pe uspăț” au transmis organizatorii Festivalului Sarmalelor, care va avea loc duminică, 7 septembrie, în Salonta. Pe lângă sarmalele oferite gratuit, oaspeții pot gusta pălincă de prune, pe fundal muzical de higheghe cu goarnă, iar apoi sunt invitați la dans de către mai multe ansambluri folclorice și artiști, printre care Nuntașii Bihorului, soții Ilea, cu a lor „Pușcă și curea lată”, și Talisman. Seara se va încheia cu focuri de artificii.
LIVE TEXT: Ilie Bolojan explică măsurile de austeritate și pachetele de legi pentru reducerea deficitului bugetar (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a ieșit, marți, în prima conferință de presă pe care o susține de mai bine de o lună, pentru a explica măsurile de austeritate și pachetele legislative pe care le susține pentru diminuarea deficitului.
Postarea pe Facebook a doctoriței Flavia Groșan, cum că sexul cu o persoană vaccinată îmbolnăvește o persoană nevaccinată, a scandalizat profesioniștii din medicină și acea parte a societății care nu și-a dat rațiunea pe conspirații. Zeița Covidului, cum o numeau fanii în pandemie, a afirmat că un tânăr a cărui iubită este vaccinată a resimțit, după contactul intim cu ea, „dureri în piept, ceață mentală, o durere puternică în gât și o oboseală teribilă”, toate pricinuite de schimbul de fluide corporale prin care i s-ar fi scurs în organism „virus viu” din cel al partenerei.
Provocare la ministru: Autoritățile îl anchetează pe Viorel Pașca, dar îi trimit în continuare „pacienți” # Bihoreanul
Abia a fost dat uitării ultimul scandal legat de bihoreanul Viorel Pașca - „Bunul Samaritean” care de două decenii îngrijește la Holod și la Tinca, exclusiv din donații, sute de oameni ai nimănui, singuri, bătrâni și bolnavi, livrați din toate colțurile țării de instituții medicale sau de ocrotiri sociale care au vrut să scape de ei - că un altul e pe cale să izbucnească.
Liber la viol! Un prădător sexual cunoscut din Bihor a fost lăsat la catedră... până a ajuns să violeze o elevă. Cine răspunde? # Bihoreanul
Vreme de 10 ani, directoarele unei școli din Bihor au tolerat un profesor pervers, condamnat pentru pornografie infantilă, până când bărbatul a violat o adolescentă de 14 ani chiar în unitatea de învățământ. BIHOREANUL vă dezvăluie cazul stupefiant al profesorului Andrei Marozsan din Curtuișeni: arestat și condamnat pentru că a strâns și răspândit filme porno cu copii, el a fost păstrat la catedră pentru că judecătorii nu i-au interzis acest lucru, iar directoarele școlii nu l-au deranjat nici măcar după ce au aflat că era inclus în Registrul național al prădătorilor sexuali, ținându-l să predea până când bărbatul a ajuns să-și violeze o elevă.
Atacantul orădean George Pușcaș (29 de ani) și-a încheiat aventura la Bodrum, după doar un sezon, chiar dacă mai avea contract valabil până în vara anului 2027. Formația turcă a retrogradat în liga secundă, iar internaționalul român nu a dorit să joace într-o divizie inferioară în Turcia, potrivit DigiSport.ro.
Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru Pachetul 2 de măsuri: „Plătim astăzi prețul multor ani în care ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a prezentat luni seară, în fața Parlamentului, proiectele cuprinse în Pachetul II de măsuri fiscal-bugetare, în cadrul procedurii de asumare a răspunderii pentru acestea de către Guvern. „Plătim astăzi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare. (...) Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii sau, în context electoral, să nu pierdem voturi. Dar tot această clasă politică este chemată azi să dovedească faptul că a învățat lecția primită la alegerile recente”, a spus prim-ministrul.
Imagini de pe șantierul autostrăzii între Chiribiș – Biharia: în puțin peste o lună, stadiul lucrărilor s-a dublat față de cel lăsat de Bechtel (VIDEO) # Bihoreanul
Constructorii de la Precon Transilvania și Citadina 98 avansează rapid pe șantierul Autostrăzii Transilvania dintre Chiribiș și Biharia, iar Compania Națională de Investiții Rutiere afirmă că „mobilizarea este foarte, foarte bună”. În cele cinci săptămâni scurse de la reluarea lucrărilor, acestea au ajuns la 12%, față de 6%, cât era stadiul lor atunci când au fost oprite de compania americană Bechtel, în 2013. Grupul Selina, din care face parte Precon Transilvania, a publicat primele imagini de pe șantier.
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan, vizită la Portul Constanța și la Baza Mihail Kogălniceanu: „România este un avantaj pentru securitatea europeană” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat luni o vizită în România, ajungând în Portul Militar Constanța și urcând pe fregata „Regele Ferdinand, iar apoi la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, unde a susținut o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan. Oficialul european a subliniat rolul strategic al țării noastre pe flancul estic al NATO și în securitatea la Marea Neagră, iar șeful statului a insistat pe importanța programelor europene pentru apărare și energie.
Trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria din Oradea pregăteşte pentru noua stagiune spectacole în premieră dedicate copiilor, dar şi un eveniment de amploare la final de an, Festivalul "Deşteptarea primăverii", programat în luna decembrie şi gândit special pentru publicul tânăr.
Arcașii de la Menumorut Biharia s-au întors cu 8 medalii de la Campionatul Național „7 Fortărețe” (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii de la clubul Menumorut Biharia au cucerit noi medalii la întrecerile naţionale de tir cu arcul. De această dată au fost prezenţi la Campionatul Național Outdoor proba "7 Fortărețe", care a avut loc în judeţul Arad şi care le-a adus opt clasări pe podium. Dintre acestea, patru au fost pe cea mai înaltă treaptă, fapt care le-a adus şi patru medalii de aur, implicit şi tot atâtea titluri naţionale.
CSM: magistrații și familiile lor, ținte ale unor atacuri fără precedent. Se cer anchete penale! # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trage un semnal de alarmă asupra unui fenomen „de o gravitate excepțională”, fără precedent în România: magistrați și membrii familiilor lor au devenit ținte ale unor atacuri agresive și instigări la fapte antisociale, atât în mediul online, cât și în sălile de judecată. Anunțul vine în plin val de proteste ale magistraților față de reforma pensiilor speciale.
Investiții de toamnă: spații comerciale în zone cheie, disponibile prin Sapient Imobiliare (FOTO) # Bihoreanul
Sapient Imobiliare, parte din Sapient Group, se poziționează ca un reper pe piața imobiliară locală atunci când vine vorba de spații comerciale și industriale. Cu o experiență consolidată și o viziune orientată spre business development.
