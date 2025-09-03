Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Consiliului European: Trăim o perioadă complicată în Europa
Gândul, 3 septembrie 2025 20:30
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, António Costa. „Trăim o perioadă complicată în Europa și solidaritatea europeană este importantă în această perioadă, și vizita dumneavoastră este o dovadă a acestei solidarități europene”, a transmis Nicușor Dan. Discuțiile dintre cei doi s-au purtat despre securitatea țării noastre și provocările […]
Acum 15 minute
20:40
2 zodii primesc lecții DURE la sfârșitul lunii septembrie. Vor fi cele mai grele încercări din acest an # Gândul
Astrele trag un semnal de alarmă, și anume, sfârșitul lunii septembrie vine cu provocări serioase pentru două zodii. Efectele nu vor trece neobservate. Nativii trebuie să se pregătească pentru o perioadă în care calmul, luciditatea și puterea interioară vor fi puse la încercare. Universul le va da lecții dure, însă necesare. iar felul în care […]
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:20
„România este un pilon cheie al securității europene. Deci noi toți susținem securitatea dumneavoastră. Știm însă deci la fel de bine că depindem în mare măsură de securitate a României”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European într-o declarație comună cu Nicușor Dan. Șeful Consiliului European a subliniat și importanța extinerii comunității europene și sprijinul […]
20:10
Putin și liderul chinez au fost înregistrați audio când discutau despre dobândirea nemuririi / Xi Jinping: „Vom putea trăi până la 150 de ani” # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a mers umăr la umăr cu președintele chinez Xi Jinping la parada militară de miercuri. Un microfon pornit și camerele video au înregistrat momentul când discutau despre biotehnologie și despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Alături de ei, era și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, […]
20:10
Fostul arbitru de handbal, Horațiu Belu, care a reprezentat România vreme de peste 15 ani ca observator al Federației Europene de Handbal (EHF), a murit. Anunțul trist a venit din partea Federației Române de Handbal. Decesul fostului arbitru de handbal a fost anunțat de Federația Română de Handbal, printr-un mesaj pe pagina oficială de Facebook. […]
20:00
Putin, la Beijing, despre NEGOCIERILE privind Ucraina: „Există o lumină la capătul tunelului. Dacă nu, va trebui să rezolvăm prin forța armelor” # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că există o șansă de a pune capăt războiului din Ucraina prin negocieri „dacă prevalează o judecată sănătoasă.” Putin a spus că este gata să pună capăt războiului prin forța armelor, dacă aceasta este singura cale. În timpul unor remarci la sfârșitul vizitei sale în China, Putin a […]
Acum 2 ore
19:50
Comasarea claselor aduce mari probleme în multe ȘCOLI din România. Cei mai afectați sunt elevii din mediul rural # Gândul
După ce au fost comasate sute de clase și școli, și s-a dat undă verde transferurilor vor fi înghesuiți câte 26 de preșcolari într-o grupă de grădiniță, 32 de copii într-o clasă de gimnaziu, iar la liceu se va ajunge chiar și la 36 de elevi. De exemplu, fiica lui Dan învață la un Colegiu […]
19:40
19:20
Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat extinderea programului “Masa sănătoasă”, gândit pentru un milion de copii, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale # Gândul
Guvernul Bolojan a descoperit încă o sursă de risipă bugetară și a tăiat-o înainte ca beneficiarii acestor cheltuieli să-și dea seama ce li se întâmplă. Teoretic, o știre pozitivă. Practic, Bolojan a luat mâncarea de la gură elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. O decizie ascunsă și înghesuită în primul pachet de măsuri […]
19:20
În județul Mureș, o fetiță de doar 7 ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea. Copila a rămas în casă doar cu sora mai mica, după ce fratele, în grija căruia erau, a plecat la muncă. Mama copilei a fost cea care a găsit-o pe micuță inconștientă și a sunat la […]
19:10
Directorul unei companii propune vânzarea unui joc video la prețul de 200$: Mi-aș dori să-l dau gratuit, dar nu așa funcționează o afacere # Gândul
Randy Pitchford, directorul executiv al companiei Gearbox dezvoltatoare de jocuri video, a sugerat o propunere care ar putea stârni indignare în rândul jucătorilor, în aceste vremuri de criză economică, când costurile de trai au crescut. Valorea reală a jocului shooter de rol Borderlands 4 ar trebui să fie de 200 de dolari, a spus directorul. […]
19:00
Ce a pățit o turistă româncă în Turcia, la 5 stele. Internauții au taxat-o dur: „Ce dovezi aveți?” # Gândul
O româncă și-a povestit pe internet pățania la un hotel de 5 stele din Turcia. Disperată că a rămas fără mai multe bijuterii, ea le-a cerut sfatul internauților, dar mulți dintre ei au criticat-o mai mult decât să-i dea sfaturi. Astfel, femeia a spus că din camera resortului de lux în care a fost cazată […]
19:00
Acum 4 ore
18:50
Donald Trump tranșează „meciul” dintre președintele și premierul Poloniei. Karol Nawrocki primit ca un star la Casa Albă # Gândul
Adept convins al doctrinei conservatoare, Donald Trump îi face o primire demnă de un star, la Casa Albă, noului preşedinte polonez Karol Nawrocki, la rândul său un susținător al acestei doctrine politice. De menționat că niciun oficial guvernamental nu se află în delegaţia preşedintelui Poloniei, aflat în conflict deschis cu premierul pro-european Donald Tusk. Preşedintele […]
18:40
George Simion: Regimul „democratic” face iar o nefăcută / Citirea moțiunilor de cenzură, joi. Dezbatere și vot, duminică, nu luni # Gândul
Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză partidele puterii că nu vor să stabilească un calendar pentru dezbaterea și votul asupra moțiunilor de cenzură. UPDATE Moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, anunță liderul AUR, George Simion. „Regimul democratic face iar o nefăcută de frica românilor”, scrie el, pe Facebook. „Regimul democratic face iar o […]
18:40
Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă # Gândul
Miercuri, germanii de la Volkswagen au prezentat o versiune camuflată a modelului ID. Polo, un hatchback electric care este așteptată să coste mai puțin de 25.000 de euro atunci când va apărea pe piață, în cursul anului următor, transmite Bloomberg. Astfel, noua mașină a celor de la VW a fost denumită după unul din cele […]
18:30
18:20
18:10
Temuta FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări # Gândul
Criza economică ce afectează România și riscurile deficitului public uriaș nu aveau cum să scape atenției FMI. O delegație a Fondului Monetar Internațional a venit la București miercuri. Misiunea renumitei instituții financiare internaționale se desfășoară în perioada 3-12 septembrie, primele concluzii fiind deja conturate. Vizita este, de fapt, una reprogramată și amânată din primăvară, pentru […]
18:10
PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre motivele pentru care Guvernul nu a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși termenul legal a fost depășit. Liderul social-democrat a precizat că PSD-ul „nu vrea ca această rundă de alegeri să se transforme într-o bătălie clasică politică”. […]
18:00
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, meci tare în semifinalele US Open. „A demonstrat că nu este suficient de bun” # Gândul
Carlos Alcaraz a câștigat în primele meciuri la US Open fără să piardă vreun set, cu Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech și Jiri Lehecka. Acum se va lupta în semifinale cu Novak Djokovic. Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la US Open după ce l-a învins pe Taylor Fritz și cu Carlos […]
18:00
Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară” # Gândul
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă, Kaja Kallas, a declarat miercuri că liderii Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord – care au apărut împreună la parada militară de la Beijing – reprezintă o „alianță autocratică” care contestă ordinea internațională bazată pe reguli. „În timp ce liderii occidentali se adună pentru demersuri diplomatice, […]
18:00
Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii” # Gândul
Naționala României de volei masculin a plecat miercuri seara la Manila, unde va fi una dintre cele 32 de echipe prezente la turneul final. România s-a calificat la Campionatul Mondial după 43 de ani şi va juca în grupa B, în ordine, cu Polonia (13 septembrie, 16.30), cu Olanda (15 septembrie, 13.00), cu Qatar (17 […]
17:40
Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt # Gândul
Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan oferă o priveliște spectaculoasă, însă în spatele lor este un mister bine ascuns. Exploratorii au găsit o ușă gigantică. Fotografiile și clipurile cu cei doi s-au viralizat pe Reddit. Poarta Dzungarian, cunoscută și ca „Spărtura Altai,”, este un pasaj montan dintre Asia Centrală și China. Se întinde din China până […]
17:30
Sorin Grindeanu, evaluare descurajantă a coaliției, după două luni de guvernare: „Nota 7, cu perspectivă negativă” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut o evaluarea a coaliției, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, după două luni și jumătate de guvernare. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat de jurnalistul Ionuț Cristache ce notă ar oferi coaliției de guvernare, după două luni și jumătate, din perspectiva ritmului […]
17:30
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chișinău, că Muntenegru este țara candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană cu cele mai mari progrese, motiv pentru care țara ar putea adera în 2028 la Blocul comunitar. În același timp, aceasta a mai declarat că Aderarea Albaniei ar urma să aibă loc ceva mai […]
17:20
O turistă a avut un concediu de coșmar, după ce s-a cazat la un hotel de patru stele din Neptun. Nu i-a venit să creadă ce anume a găsit în cameră. Concediu de coșmar, pentru o turistă venită în stațiunea Neptun. Aceasta a povestit pe Facebook ce a pățit. La data de 23 august, aceasta […]
17:20
Comisia Europeană a aprobat acordul de liber schimb UE-Mercosur, document care va fi apoi prezentat celor 27 de state membre și Parlamentului European. Acordul a fost aprobat împreună cu acordul actualizat dintre UE și Mexic, arată ANSA. „Aceste acorduri istorice reprezintă o parte fundamentală a strategiei UE de diversificare a relațiilor sale comerciale”, explică Comisia. […]
17:10
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 5 ani ar însemna 40.000 de oameni” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că PSD a propus un plan de reducere a personalului din Administrație pe o perioadă de cinci ani, ceea ce înseamnă disponibilizarea a 40.000 de angajați. ” Suntem într-o zonă în care nu avem toate datele corecte. (n.r. PSD) Ar fi […]
17:00
Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% pot identifica numărul ascuns în această iluzie optică # Gândul
Ai o vedere de vultur? Testează-ți inteligența și vederea găsind numărul ascuns în această iluzie optică spiralată în 7 secunde. Doar 1% dintre cei cu o vedere de foarte bună pot! Crezi că le-ai văzut pe toate? Ei bine, pregătește-te să fii copleșit de o provocare puzzle care sfidează timpul și care a făcut internetul […]
17:00
Ambasada Chinei la București reacționează în scandalul foștilor premieri prezenți la Beijing. Elogii pe bandă rulantă # Gândul
Poza care a inflamat spiritele la București. Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o poză de grup, alături de mai mulți lideri autocrați ai lumii, prezenți la Beijing, a stârnit o avalanță de reacții în spațiul public. Ambasada Chinei la București a reacționat imediat, comunicând o poziție oficială. Prezența foștilor premieri Adrian Năstase […]
Acum 6 ore
16:50
AUR acuză PUTEREA că nu-și dorește calendar pentru dezbaterea MOȚIUNILOR / Petrișor Peiu discută cu Sorin Grindeanu # Gândul
Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză partidele puterii că nu vor să stabilească un calendar pentru dezbaterea și votul asupra moțiunilor de cenzură. Acesta discută cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. „Să stabilim un calendar care să includă depunerea moțiunilor, citirea în plen, așa cum prevede Constituția și dezbatere, plus vot. Am vrut să […]
16:40
Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România # Gândul
La data de 7 septembrie 2025, cerul va fi martorul unei eclipse totale de Lună, cunoscută și ca „Luna Sângerie”. Acest fenomen poate fi urmărit direct și în țara noastră, oferind un spectacol vizual și un moment unic pentru pasionații de astronomie. Astfel, în seara zilei de 7 septembrie 2025 va avea loc a doua […]
16:40
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a afirmat că dacă partidele USR și PNL ar face front comun pentru un candidat la primăria Capitalei, membrii PSD ar cataloga acest gest ca un atac indirect asupra partidului. Grindeanu a precizat că a transmis acest mesaj atât premierului Ilie Bolojan, cât și […]
16:40
Olivia Steer: „M-am obișnuit să fiu huiduită” / Cu ce se ocupă fosta soție a lui Andi Moisescu după ce și-a exprimat opiniile antivaccinare # Gândul
În urmă cu câțiva ani, Olivia Steer a ieșit din lumina reflectoarelor după ce și-a exprimat public opiniile antivaccinare. Ea a recunoscut că și-a pierdut vechiul job și n-a mai angajat-o nimeni, însă are o altă activitate acum. Deși a absolvit Facultatea de Drept, n-a profesat în acest domeniu, ci a lucrat în presa locală. […]
16:30
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a respins zvonurile privind creșterea TVA-ului la 23% și a catalogat informațiile apărute în spațiul public drept „fumigene”. Acesta a menționat că nu a existat nicio discuție în Coaliție despre o astfel de măsură. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu susțin creșterea TVA la 23%. […]
16:30
Bulă se duce la doctorul de familie: – Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră… – Stai liniștit, Bulă, se mai întâmplă… – N-am cum să stau liniștit, doctore, că […]
16:30
Sorin Grindeanu CONFIRMĂ că PSD-ul a vrut să iasă de la guvernare: „Da. Am avut momente. Am fost foarte supărat” # Gândul
Sorin Grindeanu, vicepreședintele PSD, a afirmat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că, într-adevăr, au existat momente în aceste zile când social-democrații au dorit să iasă de la guvernare. „Am avut câteva momente în aceste zile în care am avut aceste porniri, să mă gândesc că avem lucruri care ne diferențiază fundamental. Dezamăgirea cea […]
16:30
În cea mai recentă ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a comentat pe tema mult discutatei reforme a magistraților. Președintele interimar al PSD a clarificat poziția formațiunii sale politice, în cadrul coaliției de patru partide aflată la guvernare, pe această temă care a stârnit multă rumoare în spațiul public. Chestionat în […]
16:20
Directorul Rosatom: Rusia va ajuta China să depășească SUA și să devină cel mai mare producător de energie nucleară din lume # Gândul
Rusia va ajuta China să depășească Statele Unite și să devină cel mai mare producător de energie nucleară din lume, a declarat Alexei Lihacev, directorul general al Rosatom, compania de energie nucleară de stat din Rusia. Remarcile directorului Rosatom, difuzate miercuri de televiziunea de stat rusă, au venit în urma discuțiilor de la Beijing, notează […]
16:20
Sorin Grindeanu: „Bursele elevilor nu trebuie date de la 8 în sus. Pot înțelege de la 9,50 în sus” # Gândul
Sorin Grindeanu a precizat, referitor la dispariția componentei sociale, pentru prima dată, în cadrul guvernării PSD, că, social-democrații au propus măsuri în primul pachet, care au fost negociate cu ani înainte cu Comisia Europeană și Uniunea Europeană. „În primul pachet au fost măsuri care nu sunt produsul lui Ilie Bolojan au fost negociate în anii […]
16:10
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 3 până la 5 ani să ne ducem la 25% din total locuri ocupate” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că PSD a propus un plan de reducere a personalului din Administrație pe o perioadă de cinci ani, ceea ce înseamnă disponibilizarea a 40.000 de angajați. „Tocmai de aceea am spus că PSD-ul refuză să fie parte la concedierea românilor, dar […]
16:10
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a explicat că angajarea răspunderii guvernamentale asupra proiectelor legislative ar trebui să rămână un instrument excepțional, nu o practică obișnuită. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Este un exercițiu care ar trebui să fie folosit tot mai rar. Această angajare a răspunderii ar trebui să fie […]
16:00
Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că premierul Ilie Bolojan a prezentat cifre diferite când a venit vorba de numărul angajaților din Administrație și a precizat că, în opt zile, totalul posturilor a crescut de la 170.000 la 190.000. „Eu nu vreau să concediez pe nimeni […]
16:00
Sorin Grindeanu, întrebat despre o posibilă demisie a lui Bolojan: „Nimeni nu e de NEÎNLOCUIT” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a comentat asupra modului de lucru în Coaliția de guvernare și asupra posibilei demisii a premierului Ilie Bolojan. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu există persoane care să fie deținătoare adevărului absolut și nu s-a născut nimeni care să aibă caracteristici de Mesia înnăscut. De […]
15:50
Sorin Grindeanu dezvăluie cum Bolojan a modificat numărul angajaților de la 170 de mii la 190 de mii: „Nici cel de ieri, nu cred că este bun” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că premierul Ilie Bolojan a prezentat cifre diferite când a venit vorba de numărul angajaților din Administrație și a precizat că „într-o săptămână s-a venit cu diverse cifre. Nici măcar cele de luni nu cred că erau cele bune” „Eu […]
15:50
Ministrul israelian de Externe îl acuză pe MACRON că „subminează stabilitatea” în Orientul Mijlociu # Gândul
Israelul l-a acuzat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, că „subminează stabilitatea” în Orientul Mijlociu, avertizând că acțiunile sale sunt „periculoase”, făcând referire la inițiativa de recunoaștere a unui stat palestinian. „Macron încearcă să intervină din exterior într-un conflict din care nu face parte, într-un mod complet deconectat de realitatea de pe teren de după 7 […]
15:40
Sorin Grindeanu dezvăluie cum Bolojan a modificat numărul concedierilor de la 170 de mii la 190 de mii: „Nici cel de ieri, nu cred că este bun” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că premierul Ilie Bolojan a prezentat cifre diferite când a venit vorba de concedierea angajaților și a precizat „într-o săptămână s-a venit cu diverse cifre. Nici măcar cele de luni nu cred că erau cele bune” „Eu nu vreau să […]
15:40
Ponta o ceartă pe Țoiu, după reacția în cazul Năstase-Dăncilă /„China are capacitatea de a ignora asemenea „accidente istorice”, gen doamna Țoiu” # Gândul
Victor Ponta, are comentarii dure la adresa Oanei Țoiu, ministru de Externe, numind-o un „accident al istoriei”, după ce aceasta a criticat prezența foștilor premieri români, Dăncilă și Năstase, la Parada Victoriei, din Beijing. Fostul premier o atacă pe șefa diplomației române, afirmând că este „o persoană cu o mentalitate de bolșevic, de mic comunist […]
15:40
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a declarat că reforma administrației publice nu se reduce la concedieri, ci implică mai multe măsuri. De asemenea, Grindeanu a menționat că nu orice propunere făcută de premierul Ilie Bolojan înseamnă o reformă. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Aș vrea să punem problema de administrație, […]
