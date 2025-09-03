Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului
Gândul, 3 septembrie 2025 21:50
Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului din „Die Hard”. Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa Emma Heming Willis, soția celebrului actor Bruce Willis, diagnosticat cu demență, a anunțat recent că starul a fost mutat într-o casă separată, unde va fi îngrijit non-stop de o echipă profesionistă. […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
22:20
Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece persoane au ajuns la Urgență. Măsurile cerute de sindicatul Europol # Gândul
Miercuri seara, sindicatul Europol a reclamat că spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din Capitală sunt pline de ploșnițe. „De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis sindicaliştii, precizând că zece persoane au ajuns la Urgenţă. Sindicaliştii anunţă că au sesizat DSP şi Avocatul Poporului. […]
22:20
„Nu am decis dacă o să facem o alianță electorală. Partidul Național Liberal este în această coaliție, poate să decidă să meargă un candidat propriu, poate să se gândească, să meargă într-o alianță electorală pentru a-și crește șansele”, a spus Ciprian Ciucu, în direct la Digi 24. Actualul primar al sectorului 6 spune că […]
22:20
În ediția din 3 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, a declarat că nu consideră credibil ca președintele Nicușor Dan să ridice problema românilor din Ucraina în discuțiile cu Volodimir Zelenski. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Fostul lider PSD l-a acuzat pe Volodimir Zelenski „și toată aparatura lui” că și-a […]
Acum 30 minute
22:00
FACTURI de infarct la energie electrică. Bucureștenii sunt la limita răbdării: „De la 270 la 740 de lei. Foarte scump, nu știu unde o să ajungem” # Gândul
Românii plătesc facturi tot mai mari la electricitate de câțiva ani. După majorarea TVA din august, facturile sunt literalmente uriașe. Acestea s-au dublat după dispariția plafonării care a fost introdusă în timpul guvernării Ciucă-Ciolacu. Cu toate că România produce mai multă energie și o vinde la un preț mai mic, chiar negativ, importă 20% din […]
22:00
Carnea de porc, în topul preferințelor românilor. Se consumă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an, pe cap de locuitor # Gândul
Un român mănâncă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an. Indiferent de anotimp, ceafa, pulpa și mușchiulețul își găsesc locul pe grătar, la sarmale, perișoare sau ardei umpluți. Cu toate acestea, producția locală rămâne foarte mică. „Într-un restaurant specializat în grătare se rumenesc, în principal, specialități din carne de porc. Mușchii de […]
Acum o oră
21:50
AUR anunță că a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO cu privire la măsurile de austeritate asumate de Guvern # Gândul
Deputații și senatorii AUR anunță că au sesizat, miercuri, Comisia de la Veneția și Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) acuzând ”utilizarea sistematică și abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice”. ”Guvernul român a angajat simultan răspunderea pe cinci pachete legislative cuprinzătoare în data de 1 septembrie 2025, reprezentând o […]
21:50
Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului din „Die Hard”. Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa Emma Heming Willis, soția celebrului actor Bruce Willis, diagnosticat cu demență, a anunțat recent că starul a fost mutat într-o casă separată, unde va fi îngrijit non-stop de o echipă profesionistă. […]
21:40
Cel puțin trei persoane sunt moarte și alte 20 rănite, după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și „a căzut de la o înălțime mare”. Tragedia a avut loc miercuri seara, la ora 18:05, după ce unul dintre cabluri s-ar fi desprins, scrie Dailymail.co.uk. Imaginile de la fața locului au arătat funicularul asemănător […]
21:30
Multe produse de curățenie din comerț promit rezultate imediate, dar nu întotdeauna reușesc să aibă efectul scontat. Prin urmare, gospodinele se bazează pe trucuri testate în timp, ieftine și eficiente. Un truc foarte popular este acela de a presăra sare pe buretele de vase. După cum se știe, sarea are proprietăți antibacteriene și de igienizare, […]
21:30
Unul din șase lucrători din hoteluri și restaurante sunt străini. Fără muncitorii asiatici, industria HoReCa din România s-ar putea prăbuși # Gândul
Fără străini, industria HoReCa din România s-ar prăbuși, potrivit România TV. 1 din 6 lucrători din industrie sunt străini. Patronii hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor atrag atenția că întregul sector este dependent de forța de muncă străină. Fără muncitorii asiatici, întregul sector s-ar prăbuși. În industria HoReCa, lucrează 400.000 de persoane. 60.000 sunt străini. Angajații străini […]
Acum 2 ore
21:20
Trump, despre prezența trupelor americane în Polonia și o nouă convorbire cu PUTIN, „în următoarele câteva zile” # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat că SUA și-ar putea spori numărul de militari prezenți în Polonia și a indicat că ar putea fi implementate mai multe sancțiuni financiare împotriva Rusiei, pe baza rezultatelor unei viitoare conversații cu președintele rus Vladimir Putin. În timpul întrevederii cu președintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă, Trump a […]
21:20
Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei # Gândul
„Înainte ieșeam cu 50-60 de lei de persoană” și „Vara aceasta a fost mai slabă față de alte veri” sunt lamentările a tot mai mulți angajați de pe litoral. Chelnerii, barmanii, beach boy care au lucrat în stațiunile de pe litoralul românesc – mai toți se plâng că vara aceasta n-a fost la fel de […]
21:00
Finalul anului 2025 și începutul anului 2026 aduc vești bune pentru angajații din România. Vor fi două weekenduri prelungite și chiar posibilitatea unei minivacanțe de șapte zile consecutive, în perioada sărbătorilor de iarnă. Conform Codului Muncii și calendarul zilelor nelucrătoare, Crăciunul, Revelionul, dar și noile zile libere de Bobotează și de Sfântul Ioan vor transforma […]
20:40
2 zodii primesc lecții DURE la sfârșitul lunii septembrie. Vor fi cele mai grele încercări din acest an # Gândul
Astrele trag un semnal de alarmă, și anume, sfârșitul lunii septembrie vine cu provocări serioase pentru două zodii. Efectele nu vor trece neobservate. Nativii trebuie să se pregătească pentru o perioadă în care calmul, luciditatea și puterea interioară vor fi puse la încercare. Universul le va da lecții dure, însă necesare. iar felul în care […]
20:30
Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Consiliului European: Trăim o perioadă complicată în Europa # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, António Costa. „Trăim o perioadă complicată în Europa și solidaritatea europeană este importantă în această perioadă, și vizita dumneavoastră este o dovadă a acestei solidarități europene”, a transmis Nicușor Dan. Discuțiile dintre cei doi s-au purtat despre securitatea țării noastre și provocările […]
Acum 4 ore
20:20
„România este un pilon cheie al securității europene. Deci noi toți susținem securitatea dumneavoastră. Știm însă deci la fel de bine că depindem în mare măsură de securitate a României”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European într-o declarație comună cu Nicușor Dan. Șeful Consiliului European a subliniat și importanța extinerii comunității europene și sprijinul […]
20:10
Putin și liderul chinez au fost înregistrați audio când discutau despre dobândirea nemuririi / Xi Jinping: „Vom putea trăi până la 150 de ani” # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a mers umăr la umăr cu președintele chinez Xi Jinping la parada militară de miercuri. Un microfon pornit și camerele video au înregistrat momentul când discutau despre biotehnologie și despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Alături de ei, era și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, […]
20:10
Fostul arbitru de handbal, Horațiu Belu, care a reprezentat România vreme de peste 15 ani ca observator al Federației Europene de Handbal (EHF), a murit. Anunțul trist a venit din partea Federației Române de Handbal. Decesul fostului arbitru de handbal a fost anunțat de Federația Română de Handbal, printr-un mesaj pe pagina oficială de Facebook. […]
20:00
Putin, la Beijing, despre NEGOCIERILE privind Ucraina: „Există o lumină la capătul tunelului. Dacă nu, va trebui să rezolvăm prin forța armelor” # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că există o șansă de a pune capăt războiului din Ucraina prin negocieri „dacă prevalează o judecată sănătoasă.” Putin a spus că este gata să pună capăt războiului prin forța armelor, dacă aceasta este singura cale. În timpul unor remarci la sfârșitul vizitei sale în China, Putin a […]
19:50
Comasarea claselor aduce mari probleme în multe ȘCOLI din România. Cei mai afectați sunt elevii din mediul rural # Gândul
După ce au fost comasate sute de clase și școli, și s-a dat undă verde transferurilor vor fi înghesuiți câte 26 de preșcolari într-o grupă de grădiniță, 32 de copii într-o clasă de gimnaziu, iar la liceu se va ajunge chiar și la 36 de elevi. De exemplu, fiica lui Dan învață la un Colegiu […]
19:40
Putin și liderul chinez au fost filmați când discutau despre biotehnologie și dobândirea nemuririi / Xi Jinping: „Vom putea trăi până la 150 de ani” # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a mers umăr la umăr cu președintele chinez Xi Jinping la parada militară de miercuri. Un microfon pornit și camerele video au înregistrat momentul când discutau despre biotehnologie și despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Alături de ei, era și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, […]
19:20
Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat extinderea programului “Masa sănătoasă”, gândit pentru un milion de copii, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale # Gândul
Guvernul Bolojan a descoperit încă o sursă de risipă bugetară și a tăiat-o înainte ca beneficiarii acestor cheltuieli să-și dea seama ce li se întâmplă. Teoretic, o știre pozitivă. Practic, Bolojan a luat mâncarea de la gură elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. O decizie ascunsă și înghesuită în primul pachet de măsuri […]
19:20
În județul Mureș, o fetiță de doar 7 ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea. Copila a rămas în casă doar cu sora mai mica, după ce fratele, în grija căruia erau, a plecat la muncă. Mama copilei a fost cea care a găsit-o pe micuță inconștientă și a sunat la […]
19:10
Directorul unei companii propune vânzarea unui joc video la prețul de 200$: Mi-aș dori să-l dau gratuit, dar nu așa funcționează o afacere # Gândul
Randy Pitchford, directorul executiv al companiei Gearbox dezvoltatoare de jocuri video, a sugerat o propunere care ar putea stârni indignare în rândul jucătorilor, în aceste vremuri de criză economică, când costurile de trai au crescut. Valorea reală a jocului shooter de rol Borderlands 4 ar trebui să fie de 200 de dolari, a spus directorul. […]
19:00
Ce a pățit o turistă româncă în Turcia, la 5 stele. Internauții au taxat-o dur: „Ce dovezi aveți?” # Gândul
O româncă și-a povestit pe internet pățania la un hotel de 5 stele din Turcia. Disperată că a rămas fără mai multe bijuterii, ea le-a cerut sfatul internauților, dar mulți dintre ei au criticat-o mai mult decât să-i dea sfaturi. Astfel, femeia a spus că din camera resortului de lux în care a fost cazată […]
19:00
Directorul unei companii propune vânzarea unui joc video la prețul de 200 EURO: Mi-aș dori să-l dau gratuit, dar nu așa funcționează o afacere # Gândul
Randy Pitchford, directorul executiv al companiei Gearbox dezvoltatoare de jocuri video, a sugerat o propunere care ar putea stârni indignare în rândul jucătorilor, în aceste vremuri de criză economică, când costurile de trai au crescut. Valorea reală a jocului shooter de rol Borderlands 4 ar trebui să fie de 200 de dolari, a spus directorul. […]
18:50
Donald Trump tranșează „meciul” dintre președintele și premierul Poloniei. Karol Nawrocki primit ca un star la Casa Albă # Gândul
Adept convins al doctrinei conservatoare, Donald Trump îi face o primire demnă de un star, la Casa Albă, noului preşedinte polonez Karol Nawrocki, la rândul său un susținător al acestei doctrine politice. De menționat că niciun oficial guvernamental nu se află în delegaţia preşedintelui Poloniei, aflat în conflict deschis cu premierul pro-european Donald Tusk. Preşedintele […]
18:40
George Simion: Regimul „democratic” face iar o nefăcută / Citirea moțiunilor de cenzură, joi. Dezbatere și vot, duminică, nu luni # Gândul
Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză partidele puterii că nu vor să stabilească un calendar pentru dezbaterea și votul asupra moțiunilor de cenzură. UPDATE Moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, anunță liderul AUR, George Simion. „Regimul democratic face iar o nefăcută de frica românilor”, scrie el, pe Facebook. „Regimul democratic face iar o […]
18:40
Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă # Gândul
Miercuri, germanii de la Volkswagen au prezentat o versiune camuflată a modelului ID. Polo, un hatchback electric care este așteptată să coste mai puțin de 25.000 de euro atunci când va apărea pe piață, în cursul anului următor, transmite Bloomberg. Astfel, noua mașină a celor de la VW a fost denumită după unul din cele […]
18:30
George Simion: Simion: Regimul „democratic” face iar o nefăcută / Citirea moțiunilor de cenzură, joi. Dezbatere și vot, duminică, nu luni # Gândul
Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză partidele puterii că nu vor să stabilească un calendar pentru dezbaterea și votul asupra moțiunilor de cenzură. UPDATE Moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, anunță liderul AUR, George Simion. „Regimul democratic face iar o nefăcută de frica românilor”, scrie el, pe Facebook. „Regimul democratic face iar o […]
Acum 6 ore
18:20
Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat “Masa sănătoasă” pentru un milion de elevi nevoiași, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale # Gândul
Guvernul Bolojan a descoperit încă o sursă de risipă bugetară și a tăiat-o înainte ca beneficiarii acestor cheltuieli să-și dea seama ce li se întâmplă. Teoretic, o știre pozitivă. Practic, Bolojan a luat mâncarea de la gură elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. O decizie ascunsă și înghesuită în primul pachet de măsuri […]
18:10
Temuta FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări # Gândul
Criza economică ce afectează România și riscurile deficitului public uriaș nu aveau cum să scape atenției FMI. O delegație a Fondului Monetar Internațional a venit la București miercuri. Misiunea renumitei instituții financiare internaționale se desfășoară în perioada 3-12 septembrie, primele concluzii fiind deja conturate. Vizita este, de fapt, una reprogramată și amânată din primăvară, pentru […]
18:10
PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a vorbit în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre motivele pentru care Guvernul nu a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși termenul legal a fost depășit. Liderul social-democrat a precizat că PSD-ul „nu vrea ca această rundă de alegeri să se transforme într-o bătălie clasică politică”. […]
18:00
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, meci tare în semifinalele US Open. „A demonstrat că nu este suficient de bun” # Gândul
Carlos Alcaraz a câștigat în primele meciuri la US Open fără să piardă vreun set, cu Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech și Jiri Lehecka. Acum se va lupta în semifinale cu Novak Djokovic. Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la US Open după ce l-a învins pe Taylor Fritz și cu Carlos […]
18:00
Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară” # Gândul
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă, Kaja Kallas, a declarat miercuri că liderii Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord – care au apărut împreună la parada militară de la Beijing – reprezintă o „alianță autocratică” care contestă ordinea internațională bazată pe reguli. „În timp ce liderii occidentali se adună pentru demersuri diplomatice, […]
18:00
Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii” # Gândul
Naționala României de volei masculin a plecat miercuri seara la Manila, unde va fi una dintre cele 32 de echipe prezente la turneul final. România s-a calificat la Campionatul Mondial după 43 de ani şi va juca în grupa B, în ordine, cu Polonia (13 septembrie, 16.30), cu Olanda (15 septembrie, 13.00), cu Qatar (17 […]
17:40
Exploratorii au găsit ușă gigantică în Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan. Ce este în spatele ei, de fapt # Gândul
Munții Dzungarian Alatau din Kazahstan oferă o priveliște spectaculoasă, însă în spatele lor este un mister bine ascuns. Exploratorii au găsit o ușă gigantică. Fotografiile și clipurile cu cei doi s-au viralizat pe Reddit. Poarta Dzungarian, cunoscută și ca „Spărtura Altai,”, este un pasaj montan dintre Asia Centrală și China. Se întinde din China până […]
17:30
Sorin Grindeanu, evaluare descurajantă a coaliției, după două luni de guvernare: „Nota 7, cu perspectivă negativă” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a făcut o evaluarea a coaliției, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, după două luni și jumătate de guvernare. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat de jurnalistul Ionuț Cristache ce notă ar oferi coaliției de guvernare, după două luni și jumătate, din perspectiva ritmului […]
17:30
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chișinău, că Muntenegru este țara candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană cu cele mai mari progrese, motiv pentru care țara ar putea adera în 2028 la Blocul comunitar. În același timp, aceasta a mai declarat că Aderarea Albaniei ar urma să aibă loc ceva mai […]
17:20
O turistă a avut un concediu de coșmar, după ce s-a cazat la un hotel de patru stele din Neptun. Nu i-a venit să creadă ce anume a găsit în cameră. Concediu de coșmar, pentru o turistă venită în stațiunea Neptun. Aceasta a povestit pe Facebook ce a pățit. La data de 23 august, aceasta […]
17:20
Comisia Europeană a aprobat acordul de liber schimb UE-Mercosur, document care va fi apoi prezentat celor 27 de state membre și Parlamentului European. Acordul a fost aprobat împreună cu acordul actualizat dintre UE și Mexic, arată ANSA. „Aceste acorduri istorice reprezintă o parte fundamentală a strategiei UE de diversificare a relațiilor sale comerciale”, explică Comisia. […]
17:10
Propunerea PSD-ului privind disponibilizările din Administrație. Sorin Grindeanu: „În 5 ani ar însemna 40.000 de oameni” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că PSD a propus un plan de reducere a personalului din Administrație pe o perioadă de cinci ani, ceea ce înseamnă disponibilizarea a 40.000 de angajați. ” Suntem într-o zonă în care nu avem toate datele corecte. (n.r. PSD) Ar fi […]
17:00
Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% pot identifica numărul ascuns în această iluzie optică # Gândul
Ai o vedere de vultur? Testează-ți inteligența și vederea găsind numărul ascuns în această iluzie optică spiralată în 7 secunde. Doar 1% dintre cei cu o vedere de foarte bună pot! Crezi că le-ai văzut pe toate? Ei bine, pregătește-te să fii copleșit de o provocare puzzle care sfidează timpul și care a făcut internetul […]
17:00
Ambasada Chinei la București reacționează în scandalul foștilor premieri prezenți la Beijing. Elogii pe bandă rulantă # Gândul
Poza care a inflamat spiritele la București. Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o poză de grup, alături de mai mulți lideri autocrați ai lumii, prezenți la Beijing, a stârnit o avalanță de reacții în spațiul public. Ambasada Chinei la București a reacționat imediat, comunicând o poziție oficială. Prezența foștilor premieri Adrian Năstase […]
16:50
AUR acuză PUTEREA că nu-și dorește calendar pentru dezbaterea MOȚIUNILOR / Petrișor Peiu discută cu Sorin Grindeanu # Gândul
Liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză partidele puterii că nu vor să stabilească un calendar pentru dezbaterea și votul asupra moțiunilor de cenzură. Acesta discută cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. „Să stabilim un calendar care să includă depunerea moțiunilor, citirea în plen, așa cum prevede Constituția și dezbatere, plus vot. Am vrut să […]
16:40
Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025. Eclipsa totală de Lună Sângerie va putea fi văzută și în România # Gândul
La data de 7 septembrie 2025, cerul va fi martorul unei eclipse totale de Lună, cunoscută și ca „Luna Sângerie”. Acest fenomen poate fi urmărit direct și în țara noastră, oferind un spectacol vizual și un moment unic pentru pasionații de astronomie. Astfel, în seara zilei de 7 septembrie 2025 va avea loc a doua […]
16:40
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a afirmat că dacă partidele USR și PNL ar face front comun pentru un candidat la primăria Capitalei, membrii PSD ar cataloga acest gest ca un atac indirect asupra partidului. Grindeanu a precizat că a transmis acest mesaj atât premierului Ilie Bolojan, cât și […]
16:40
Olivia Steer: „M-am obișnuit să fiu huiduită” / Cu ce se ocupă fosta soție a lui Andi Moisescu după ce și-a exprimat opiniile antivaccinare # Gândul
În urmă cu câțiva ani, Olivia Steer a ieșit din lumina reflectoarelor după ce și-a exprimat public opiniile antivaccinare. Ea a recunoscut că și-a pierdut vechiul job și n-a mai angajat-o nimeni, însă are o altă activitate acum. Deși a absolvit Facultatea de Drept, n-a profesat în acest domeniu, ci a lucrat în presa locală. […]
16:30
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a respins zvonurile privind creșterea TVA-ului la 23% și a catalogat informațiile apărute în spațiul public drept „fumigene”. Acesta a menționat că nu a existat nicio discuție în Coaliție despre o astfel de măsură. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nu susțin creșterea TVA la 23%. […]
16:30
Bulă se duce la doctorul de familie: – Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră… – Stai liniștit, Bulă, se mai întâmplă… – N-am cum să stau liniștit, doctore, că […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.