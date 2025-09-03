Bruce Willis, MUTAT departe de familia sa. Cum se apără Emma Willis, soția actorului

16:30

Bulă se duce la doctorul de familie: – Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră… – Stai liniștit, Bulă, se mai întâmplă… – N-am cum să stau liniștit, doctore, că […]