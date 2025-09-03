Reguli noi pentru românii care stau la coadă la ghișee: Riscă să fie dați afară și amendați usturător

17:30

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chișinău, că Muntenegru este țara candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană cu cele mai mari progrese, motiv pentru care țara ar putea adera în 2028 la Blocul comunitar. În același timp, aceasta a mai declarat că Aderarea Albaniei ar urma să aibă loc ceva mai […]