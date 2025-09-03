Cel puţin trei morţi, după ce funicularul emblematic al Lisabonei a deraiat
3 septembrie 2025
Celebrul funicular portughez „Gloria” a deraiat miercuri în capitala Portugaliei, iar până în prezent sunt cel puţin 20 de victime, dintre care trei morţi, informează Reuters, care citează un bilanţ al echipelor de salvare.
• • •
Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în Bucureşti –Acord-cadru pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, până în 2026 / Acţiunile au loc periodic şi când este necesar / Insectele pot fi reintroduse de obiectele personale ale arestaţilor
Poliţia Capitalei anunţă că are un acord-cadru activ pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, iar acţiunile au loc periodic, dar şi de câte ori este necesar. Cu toate acestea, inspectele – cum ar fi ploşniţele – pot fi reintroduse în sedii şi centrele de arest de către obiectele personale ale celor custodiaţi.
Tanczos Barna: Cseke a propus prima dată o reducere a posturilor cu 20% din administraţia locală, raportat la recensământ, nu la INS / Erau concediate şase mii de persoane / Premierul doreşte în jur de 13.000 de persoane
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus o reducere a posturilor din administraţia locală cu 20%, dar această cifră să fie raportată la rezultatele recensământului şi nu la datele oferite de Institutul Naţional de Statistică. Astfel, ar fi urmat să fie desfinţate 46.000 de posturi, iar şase mii de persoane ar fi fost concediate. Tanczos Barna a explicat că premierul Ilie Bolojan doreşte concedierea a aproximativ 13.000 de persoane.
Anglia: Radu Drăguşin nu a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA pentru faza grupei Ligii Campionilor
Clubul englez Tottenham Hotspur a făcut publică miercuri lista jucătorilor care vor putea evolua în faza grupei unice din Liga Campionilor în sezonul 2025-26. Fundaşul român Radu Drăguşin nu figurează printre cei 25 de jucători.
Medicul Ştefan Busnatu, despre importanta telemedicinei: Dacă se produce un infarct sau accident vascular cerebral, timpul poate să însemne viaţă
Dr. Ştefan Busnatu, medic primar cardiolog, doctor în ştiinţe medicale, a subliniat importanţa telemedicinei şi a arătat că, în cazul unui infarct sau a unui AVC, timpul înseamnă viaţă.
Tanczos Barna: Domnul Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, să nu spun că este inflexibil, dar este o persoană care are determinarea, forţa şi curajul necesar să treacă România printr-o asemenea perioadă
Vicepremierul Tanczos Barna consideră că premierul Ilie Bolojan este o persoană cu flexibilitate mult redusă faţă de alţii, dar a adăugat că este o persoană care are forţa şi curajul să treacă România printr-o asemenea perioadă.
Turul Spaniei, fără câştigător în etapa a 11-a. Manifestanţi pro-palestinieni au perturbat linia de sosire
Nu a existat niciun câştigător în etapa a 11-a a Turului Spaniei, miercuri, după ce organizatorii au decis ca etapa să se termine la trei kilometri de linia de sosire, din cauza manifestanţilor pro-palestinieni care au provocat tulburări la finişul din Bilbao, relatează Reuters.
Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat „nicio măsură" împotriva lui Putin. „Veţi vedea că se vor întâmpla lucruri" dacă SUA sunt nemulţumite, promite el
Preşedintele Donald Trump a reacţionat furios, miercuri, în Biroul Oval, după ce un reporter polonez a sugerat că nu a dat curs avertismentelor pe care i le-a transmis liderului rus Vladimir Putin, în ciuda faptului că acesta încă nu a acceptat o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Guardian.
Medicul Ştefan Busnatu: Evenimentele cardiovasculare încep să debuteze de la 40-50 de ani în ţara noastră, din cauza nivelului de stres şi de emoţie negativă pe care îl are societatea românească, asociat cu nivelul de poluare care e în creştere
Dr. Ştefan Busnatu, medic primar cardiolog, doctor în ştiinţe medicale, a declarat, miercuri seară, că, după vârsta de 65 de ani, oamenii au risc mare de probleme cardiovasculare, dar în România astfel de evenimente pot debuta la 40-50 de ani.
Dragoş Pîslaru, despre banii de la UE: Dacă eşti bun gospodar, îţi dă şi are încredere că îi poţi folosi. Asumarea complet nepopulară pe care o facem acum este ca să ne putem pune casa în ordine şi crea o minimă credibilitate
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, în legătură cu banii de la Uniunea Europeană, că „dacă eşti bun gospodar, UE îţi dă şi are încredere că poţi să îi foloseşti”, dar pentru asta este nevoie „să îţi pui casa în ordine” şi să creezi „o minimă credibilitate”. „Condiţionalitatea aceea de deficit bugetar excesiv de aici pleacă. Dacă tu nu eşti în stare să-ţi organizezi finanţele publice naţionale de ce ai fi în stare să-ţi organizezi banii europeni?, adaugă Pîslaru. Ministrul precizează că MIPE are în vedere „două linii”: „ordine în finanţele publice si bani europeni cu pedala pe acceleraţie”.
În fiecare an, piaţa telefoanelor mobile evoluează rapid, iar producătorii încearcă să aducă în faţa utilizatorilor combinaţia perfectă între inovaţie, performanţă şi design. În 2025, modelul S25 iese în evidenţă ca fiind unul dintre cele mai aşteptate dispozitive, iar motivele sunt numeroase.
Pacienţii internaţi la Spitalul Judeţean Arad pot apela vocal personalul medical direct din pat / Proiect în valoare de un milion de euro
Spitalul Judeţean Arad anunţă că pacienţii internaţi în secţiile de la etajele I-IV din clădirea principală a unităţii sanitare pot apela personalul medical, vocal, direct din pat. Dotările s-au făcut în cadrul unui proiect din fonduri europene, în valoare de un milion de euro.
Trupele americane vor rămâne în Polonia, declară Trump. „Nici măcar nu ne-am gândit să luăm soldaţi de acolo", asigură şeful Casei Albe de faţă cu preşedintele Karol Nawrocki
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a spus preşedintelui polonez Karol Nawrocki că SUA „vor ajuta Polonia să se protejeze”, cu ocazia întâlnirii pe care au avut-o miercuri la Casa Albă. Liderul american a asigurat că SUA îşi vor menţine soldaţii trimişi în Polonia şi a dat asigurări că ideea retragerii lor din această ţară de pe flancul estic al NATO nici măcar nu a fost menţionată, însă a confirmat că s-ar putea întâmpla în cazul altor ţări, relatează The Guardian.
Timiş: Medic reţinut pentru luare de mită de la 32 de pacienţi / Ar fi luat bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale
O femeie, medic pneumolog de la Spitalul din oraşul Făget, judeţul Timiş, a fost reţinută 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienţi timp de peste un an. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ea încasa sume de bani pentru consultaţii, tratamente şi concedii medicale ilegale.
Fotbal: Ilkay Gundogan a cumpărat o reclamă pe o pagină întreagă în ziarul Manchester Evening News pentru a le mulţumi fanilor lui City
Internaţionalul german Ilkay Gundogan a cumpărat o reclamă pe o pagină întreagă în ziarul local, Manchester Evening News, pentru a scrie o scrisoare deschisă fanilor clubului Manchester City şi foştilor săi coechipieri.
Preşedintele Consiliului European: Toţi europenii ştiu foarte bine că securitatea noastră depinde de securitatea pe frontiera estică şi România este un pilon cheie al securităţii europene / Laud România pentru sprijinul său nestrămutat pentru Ucraina
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, în cadrul declaraţiilor comune cu Nicuşor Dan, preşedintele României, că toţi europenii ştiu foarte bine că securitatea lor depinde de securitatea pe frontiera estică şi România este un pilon cheie al securităţii europene.
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Atenţie la emailuri suspecte şi ataşamente periculoase – protejaţi-vă datele şi dispozitivele / Campanie de phishing cu emailuri care par a proveni de la organizaţii sau companii cunoscute
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.
FIFA: Cheltuielile pentru transferuri internaţionale au atins un nivel record de 9,76 miliarde de dolari
Cheltuielile pentru transferuri au atins un nou record în perioada de mercato din afara sezonului, când cluburile din întreaga lume au cheltuit aproape 10 miliarde de dolari pe transferuri internaţionale, a anunţat FIFA, miercuri, într-un raport.
Agenţia Naţională de Transplant, adresă către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu privire la declaraţiile de consimţământ care sunt scutite de plata onorariului notarial
Agenţia Naţională de Transplant anunţă, miercuri, că, urmare a numeroase sesizări pe care le-a primit din partea potenţialilor donatori, a transmis o adresă către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu privire la declaraţiile de consimţământ care sunt scutite de plata onorariului notarial.
Trump avertizează că SUA ar putea "anula" acordurile comerciale cu UE şi alţi parteneri, dacă pierde procesul privind tarifele
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să ”anuleze” acordurile comerciale încheiate cu Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud, dacă Curtea Supremă nu îi va da câştig de cauză în cazul privind legalitatea tarifelor vamale, transmite Reuters.
Pîslaru, întors de la Bruxelles: Avem undă verde ca proiectele din PNRR, strategice, cum sunt spitalele şi infrastructura feroviară şi rutieră, să fie trecute pe politica de coeziune. Nu putem rata această ocazie
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, recent întors dintr-o vizită de lucru la Bruxelles, a afirmat că România are „undă verde” ca proiectele considerate strategice din PNRR, cum sunt spitalele şi infrastructura feroviară şi rutieră, să fie trecute pe politica de coeziune în cazul în care sunt în categoria de realizare 0-30%. „Nu putem rata această ocazie să le terminăm, mai ales că în anumite zone avem şantiere demarate. E crucial să avem flexibilitate pe politica de coeziune pentru a le putea prelua, având în vedere şi problemele fiscal-bugetare la nivel naţional”, a mai spus Pîslaru.
AUR a trimis sesizări urgente Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) privind utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului, pentru ocolirea dezbaterii parlamentare
Grupurile parlamentare AUR au trimis, miercuri, sesizări urgente Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO) privind utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului, pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice. AUR spune că practica actuală prezintă în mod efectiv Parlamentului un ultimatum: să accepte pachete legislative cuprinzătoare fără amendamente sau să înfrunte criza guvernamentală.
Monica Berescu: Propunerile USR au fost acceptate. Prin adoptarea acestor amendamente, ne asigurăm că startup-urile păstrează flexibilitatea necesară pentru atragerea de finanţări, iar investitorii beneficiază de siguranţă şi predictibilitate
Deputatul USR Monica Berescu a declarat că măsura de capitalizare obligatorie a împrumuturilor acordate de acţionari în capital social a fost eliminată din Pachetul 2 de măsuri fiscale, ea precizând că startup-urile pot atrage în continuare finanţări, în timp ce investitorii beneficiază de siguranţă.
Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe preşedintele Consiliului European, António Costa / Discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, războiul hibrid, procesul de extindere al UE, pe care România îl susţine, în special pentru Rep Moldova
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, António Costa, el afirmând că au avur discuţii despre strategia UE la Marea Neagră, despre războiul hibrid, solidaritatea europeană şi mecanismul SAFE, dar şi procesul de extindere al Uniunii Europene, pe care România îl susţine, în special pentru Republica Moldova.
Un nou scandal în guvernul britanic. Vicepremierul recunoaşte că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea
Viceprim-ministrul britanic Angela Rayner a recunoscut miercuri că a plătit impozite mai mici decât se cuvenea la achiziţionarea unui apartament, după câteva zile de controverse pe această temă, care au pus din nou guvernul lui Keir Starmer într-o situaţie stânjenitoare. Politiciana laburistă, care a atribuit această eroare unor sfaturi „inexacte”, a declarat că a notificat autorităţile fiscale şi s-a adresat consilierului guvernamental în materie de etică, relatează AFP şi Reuters.
Acţiunile Alphabet cresc cu 9% miercuri, după ce Google evită divizarea sa, într-un proces antitrust
Titlurile Alphabet au urcat miercuri cu 9%, după ce o instanţă americană a respins propunerile Departamentului de Justiţie privind o posibilă divizare a Google, transmite CNBC.
Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice calendarul şi metodologia organizării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a / Primii care susţin probele, elevii de clasa a II-a, începând din 12 mai 2026
Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice calendarul şi metodologia organizării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Potrivit calendarului propus, evaluările încep în 12 mai, cu proba de Limbă şi comunicare susţinută de elevii de clasa a doua.
Sindicatul Europol: Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei – Zece persoane au ajuns la Urgenţă / Peste 40% dintre angajaţi declară că vor să plece din aceste structuri / Sesizare la DSP şi Avocatul Poporului
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei sunt pline de ploşniţe. ”De luni întregi, colegii noştri reclamă muşcături, mizerie şi lipsa unor măsuri elementare de igienă”, au transmis sindicaliştii, precizând că zece peroane au ajuns la Urgenţă. Sindicaliştii anunţă că au sesizat DSP şi Avocatul Poporului.
Dinamo, sancţionată cu 11.250 de lei după incidentele de la meciul cu U. Cluj / Deciziile Comisiei de Disciplină
FC Dinamo şi Universitatea Cluj au fost sancţionate de Comisia de Disciplină din cadrul FRF ca urmare a incidentelor de la meciul direct.
Vladimir Putin susţine că nu ştie nimic despre filmul „Magul de la Kremlin" în care este portretizat de Jude Law
Întrebat miercuri despre filmul „Magul de la Kremlin”, în care este interpretat de actorul Jude Law, liderul rus Vladimir Putin a susţinut că nu a auzit până acum de acest lungmetraj, adaptat după romanul de succes al lui Giuliano da Empoli, care relatează peste două decenii de viaţă politică rusă marcate de ascensiunea sa la putere, relatează AFP.
Primarii, discuţii intense despre reducerea posturilor / Cristian Gentea: Discuţii au fost şi la 3 noaptea / Primarul din Piteşti l-a întrebat pe premier cum face efectiv să reducă 200 de posturi / Bolojan: Să-şi respecte alegătorii / Replica primarului
Primarul din Piteşti, Cristian Gentea (PSD), afirmă că mult discutata reformă a administraţiei locale şi reducerea de posturi pe care ar trebui să o prevadă este intens dezbătută de către primari, iar pe grupul Asociaţiei Municipiilor din România ”discuţii au fost şi la 3 noaptea”. Primarul anunţă că pe acelaşi grup a întrebat cum ar putea face să reducă efectiv 200 de posturi, dar nu a primit răspuns de la premier. În schimb, Ilie Bolojan i-a răspuns într-o emisiune: ”Să-şi respecte alegătorii”. ”Mulţi primari mi-au dat dreptate. Chiar niciunul nu ne respectăm alegătorii?”, a fost replica primarului din Piteşti.
„Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova", îl provoacă Vladimir Putin pe liderul ucrainean. El avertizează de la Beijing: În cazul eşecului negocierilor cu Kievul, Rusia îşi va atinge obiectivele „militar"
Rusia îşi va atinge obiectivele în Ucraina pe cale militară, dacă negocierile cu Kievul eşuează, a avertizat miercuri, de la Beijing, liderul rus Vladimir Putin, asigurând că trupele sale rămân „în ofensivă” pe întreg frontul ucrainean, relatează AFP.
Cupa Mondială 2026: Insulele Seychelles – Gabon 0-4, cu triplă Denis Bouanga, colegul lui Alex Băluţă la Los Angeles FC
Echipa naţională a Gabonului a învins miercuri, în deplasare, scor 4-0, naţionala Insulelor Seychelles, în etapa a şaptea din grupa F africană a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026. Trei dintre goluri au fost înscise de Denis Bouanga, coechipierul lui Alexandru Băluţă la Los Angeles FC.
Şefa diplomaţiei europene: Întâlnirea dintre Xi, Putin şi Kim reprezintă o „provocare directă" la adresa ordinii internaţionale
Întâlnirea de la Beijing din 3 septembrie dintre liderii chinez Xi Jinping, rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong-un reprezintă o „provocare directă” la adresa ordinii internaţionale, a declarat miercuri şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, citată de AFP.
Un jurnalist prooccidental din Republica Moldova spune că a fost victima unui atac cibernetic şi s-a trezit cu canalul de YouTube şters
Jurnalistul Nicolae Chicu din Republica Moldova, cunoscut pentru poziţii pro-occidentale şi implicare în combaterea dezinformării, a anunţat miercuri că a fost victima unui atac cibernetic, iar canalul său de YouTube, care avea aproape 70.000 de abonaţi, a fost şters. Jurnalistul se declară victima războiului hibrid pe care Rusia îl duce împotriva ţării în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Traiul şi business-ul în România: Ghid privind dreptul imigrărilor pentru investitori şi cetăţeni străini # News.ro
România a devenit, în ultimii ani, o destinaţie tot mai atractivă pe plan mondial, atât pentru turişti, cât şi pentru investitori, oferind o diversitate remarcabilă de peisaje şi experienţe care îi încântă pe cei care aleg să o descopere.
Fostul internaţional francez Wissam Ben Yedder a fost găsit vinovat de violenţă psihologică împotriva soţiei sale de către Tribunalul Penal din Nisa. Jucătorul va face apel.
Autospecială a Poliţiei Dâmboviţa, implicată într-un accident produs în curtea spitalului din Găeşti/ Potrivit Poliţiei, un copil "s-ar fi lovit de partea laterală" a autospecialei care ieşea din parcare
O autospecială a Poliţiei judeţene Dâmboviţa a fost implicată într-un accident produs, miercuri, în curtea spitalului din oraşul Găeşti. Oficialii Poliţiei informează că un copil ”s-ar fi lovit de partea laterală” a autospecialei care ieşea din parcare.
Preşedintele UEFA acuză: Politicienii iresponsabili alimentează "masacrarea" copiilor / Mohamed, care a înmânat medaliile la Supercupă cu mine, are nevoie de iubire. Nu are nevoie de încă o bombă pe cap din cauza intereselor geopolitice
Preşedintele UEFA, Aleksander Čeferin, a declarat că suferinţa civililor cauzată de războiul Israelului în Gaza l-a afectat profund, dar consideră că jucătorii şi echipele nu ar trebui să se confrunte cu interdicţii ineficiente de participare la competiţii din cauza conflictelor declanşate de liderii naţionali. El a precizat că „politicienii iresponsabili” alimentează „masacrarea” copiilor din întreaga lume. Şeful fotbalului european a apărat bannerul „Stop Killing Children” afişat recent de UEFA, care a stârnit reacţii negative atât din partea grupurilor pro-Israel, cât şi a celor pro-palestiniene.
UPDATE - Accident pe DN 1 A, în judeţul Dâmboviţa – Şapte persoane sunt transportate la spital
Şapte persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri, după un acicdent rutier produs pe DN 1 A, în judeţul Dâmboviţa.
Zvonuri despre starea sănătăţii şi moartea lui Trump persistă, în pofida dezminţirilor, după o săptămână neobişnuită de "dietă" mediatică. NewsGuard: De vineri, 104.000 de menţiuni ale hashtagului "Trump dead" au generat 35,3 milioane de vizualizări
Zvonuri potrivit cărora Donald Trump ar fi grav bolnav sau mort - imagini manipulate, fotografii scoase din context - au circulat în ultimele zile pe reţele online, în pofida unei dezminţiri publice, marţi, a preşedintelui american, relatează AFP.
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki. Niciun oficial guvernamental nu se află în delegaţia preşedintelui Poloniei, aflat în conflict cu premierul Donald Tusk
Preşedintele SUA, Donald Trump, îl primeşte miercuri la Casa Albă pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, după ce l-a susţinut cu succes în campania electorală pe naţionalistul conservator. Întâlnirea lor se va concentra probabil pe războiul Rusiei în Ucraina şi pe securitatea energetică, scrie Reuters.
Bujduveanu: La probleme mari, avem nevoie de soluţii mari, iar Trenul Metropolitan este una dintre ele
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu anunţă miercuri că a semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta Bucureşti Nord – Scroviştea: Pajura, Basarab, Carpaţi şi Depoul Triaj. El arată că la probleme mari, avem nevoie de soluţii mari, iar Trenul Metropolitan este una dintre ele.
