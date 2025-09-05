Bătălia pentru vaccinuri s-a mutat în Senatul SUA. Sub tirul criticilor, inclusiv republicane, Robert F. Kennedy Jr. îşi apără politicile controversate. Democraţii şi grupurile profesionale îi cer demisia, JD Vance şi Casa Albă îl susţin

20:20

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre numirile la SRI şi SIE, că este o discuţie sensibilă, care se desfăşoară în cadrul restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţe, el precizând că partidele sunt dispuse să accepte oameni din societate. El a precizat că România are nevoie de stabilitate şi nu suntem în situaţia în care să facem un joc în care el să propună, Parlamentul să respingă, el să acuze Parlamentul şi ei să îl acuze, arătând că ”asta în mod cert nu se va întâmpla”.