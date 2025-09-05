„Wuthering Heights” - Primul trailer al adaptării erotice a lui Emerald Fennell/ VIDEO

09:00

Sistemul educaţional din România este în mijlocul unei furtuni, prins în centrifuga unor curenţi divergenţi. Pe de o parte, nevoia unei reforme profunde, care să adreseze regândirea curricumului, a predării şi evaluării, iar pe de altă parte, nevoia de a impune o reorganizare instituţională, care să conducă spre o mai mare eficientizare a personalului, dar şi a finanţării. Pe acest fond de criză, în care toţi actorii implicaţi – profesori, elevi, părinţi şi autorităţi – par să aibă propriile nemulţumiri şi revendicări, găsirea unui numitor comun chiar la început de an şcolar este o misiune tot mai grea.