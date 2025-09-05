Regatul Unit sub presiune: pieţele financiare şi criticii îi pun la îndoială viitorul fiscal şi politic
News.ro, 5 septembrie 2025 06:10
Guvernul britanic condus de premierul Keir Starmer trece printr-o săptămână dificilă, confruntându-se cu presiuni din partea investitorilor şi a opoziţiei, pe fondul îndoielilor legate de viitorul fiscal, economic şi politic al ţării, transmite CNBC.
Acum 5 minute
06:30
Biden a suferit o operaţie pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după diagnosticarea cancerului de prostată # News.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit o operaţie Mohs, care este utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. El a suferit o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea unei leziuni canceroase a pielii şi în 2023, în timp ce se afla în funcţie, transmite NBC News.
Acum 30 minute
06:10
Două avioane militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave a Marinei SUA, potrivit Pentagonului # News.ro
Două avioane militare venezuelene au zburat, joi, în apropierea unei nave a Marinei SUA în apele internaţionale, într-o acţiune pe care Departamentul Apărării al SUA a calificat-o drept ”extrem de provocatoare”, transmite CNN.
06:10
Acum o oră
05:50
Trump va semna un decret prezidenţial prin care Pentagonul va fi redenumit Departamentul de Război # News.ro
Preşedintele american Donald Trump urmează să semneze, vineri, un decret prezidenţial prin care numele Departamentului Apărării va fi schimbat în Departamentul de Război, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN.
05:40
Compania daneză Orsted dă în judecată administraţia Trump pentru a salva un parc eolian offshore # News.ro
Compania daneză de energie regenerabilă Orsted a intentat joi un proces împotriva administraţiei Trump, încercând să blocheze oprirea construcţiei unui parc eolian în largul coastelor New England, transmite CNBC.
Acum 2 ore
05:10
Casa Albă critică fondul suveran al Norvegiei pentru retragerea investiţiei în Caterpillar, din cauza temerilor privind încîlcarea drepturilor omului # News.ro
Administraţia americană a condamnat decizia fondului suveran al Norvegiei, evaluat la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, de a-şi vinde participaţia la compania americană Caterpillar din cauza îngrijorărilor legate de încălcarea drepturilor omului în zone de conflict, transmite CNBC.
Acum 4 ore
04:10
Bătălia pentru vaccinuri s-a mutat în Senatul SUA. Sub tirul criticilor, inclusiv republicane, Robert F. Kennedy Jr. îşi apără politicile controversate. Democraţii şi grupurile profesionale îi cer demisia, JD Vance şi Casa Albă îl susţin # News.ro
Presat să răspundă la întrebări în Senatul SUA, secretarul sănătăţii din administraţia lui Donald Trump, Robert Kennedy Jr, şi-a apărat cu înverşunare, joi, măsurile intens criticate împotriva vaccinurilor, într-un moment în care experţii şi aleşii democraţi îi cer demisia, relatează AFP şi Reuters.
02:50
Kurier: Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom # News.ro
Grupul austriac de petrol, gaze şi produse chimice OMV intenţionează să renunţe la 2.000 din cei 23.000 de angajaţi la nivel mondial, a relatat joi seara ziarul Kurier. Citand sindicatele angajaţilor, publicaţia afirmă că filiala românească a companiei, Petrom, va fi afectată în mod deosebit, dar reduceri sunt planificate şi la rafinăria din sudul Germaniei şi în Slovacia, scrie Reuters.
Acum 6 ore
02:10
Ilan Şor a apărut într-o conferinţă online cu Vladimir Putin, raportându-i despre afacerile sale cu banca rusă suspectată că o foloseşte pentru coruperea alegătorilor din R. Moldova / Maia Sandu îndeamnă la o monitorizare amplă a scrutinului legislativ # News.ro
Oligarhul Ilan Şor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova şi refugiat la Moscova, a apărut joi într-o videoconferinţă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, raportându-i despre afacerile companiei sale cu o bancă rusă aflată sub sancţiuni internaţionale şi acuzată de autorităţile de la Chişinău că facilitează finanţarea cumpărării de voturi.
00:40
Trei suspecţi în cazul furtului coifului de la Coţofeneşti din Muzeul Drents nu vor fi urmăriţi penal # News.ro
Trei dintre cei patru suspecţi care i-ar fi ajutat pe principalii presupuşi autori în cazul furtului tezaurului dacic din Muzeul Drents din Ţările de Jos nu vor fi urmăriţi penal în ancheta cu privire la jaful din Assen care a avut loc în ianuarie 2025, întrucât procurorii consideră că rolul lor a fost mult prea neînsemnat, informează RTV Drenthe.
Acum 8 ore
00:10
Un al treilea cutremur loveşte sud-estul Afganistanului după alte două care au provocat moartea a peste 2.200 de persoane # News.ro
Un cutremur cu magnitudinea de moment de 5,6 a lovit joi sud-estul Afganistanului, potrivit USGS, fiind al treilea seism puternic care se produce în aceeaşi regiune începând de duminică, când unul dintre cele mai mortale cutremure din ultimii ani din această ţară a ucis peste 2.200 de persoane, relatează Reuters.
00:00
Echipa naţională a Slovaciei a produs o mare surpriză, joi seara, învingând, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională a Germaniei, în cadrul grupei A a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
4 septembrie 2025
23:30
Un bărbat a murit şi două persoane au fost rănite, joi seară, într-un accident produs în judeţul Suceava.
23:30
Ministrul Muncii, întrebat dacă vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului: Banii sunt şi vor fi dacă vom face nişte economii / Renunţăm în câteva zile la o chirie de 30.000 de euro pe care o plăteam unui privat pentru un sediu # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul lui 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, dar şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 pe care o plătea unui privat pentru un sediu.
23:20
Administraţia Trump va opri programe de asistenţă în domeniul securităţii pentru Europa, inclusiv o iniţiativă de fortificare a flancului estic împotriva unui potenţial atac al Rusiei. Cele mai afectate ar fi statele baltice - presă # News.ro
Administraţia Trump intenţionează să oprească programele de asistenţă în domeniul securităţii pentru Europa, inclusiv o iniţiativă de fortificare a flancului estic împotriva unui potenţial atac al Rusiei, în încercarea de a redefini rolul SUA în cadrul NATO, scrie The Washington Post (WAPO), care a vorbit cu şase persoane familiarizate cu această chestiune. Şi Financial Times (FT) publică, tot pe surse, informaţii similare.
23:10
Ministrul Daniel David speră ca, după redresarea economiei, Educaţia să fie primul domeniu care va beneficia de anularea măsurilor fiscale # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, speră ca, după ce economia se va stabiliza, Educaţia să fie primul domeniu care beneficiază de anularea măsurilor fiscale luate în această perioadă.
23:10
Armata israeliană susţine că a preluat controlul asupra a 40% din oraşul Gaza şi anunţă că în zilele următoare îşi va intensifica operaţiunile # News.ro
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a anunţat joi seara, într-o declaraţie televizată, că trupele israeliene controlează 40% din oraşul Gaza, în condiţiile în care Israelul vrea să cucerească întreg oraşul, relatează AFP şi Reuters.
22:50
Florin Manole: Munca la negru trebuie combătută prin toate mijloacele / Bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici / Întrebat dacă se cunoaşte amploarea fenomenului: Nu # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi patronate, pentru că bugetul nu încasează bani pentru oamenii care nu au contracte de muncă, iar la pensie aceştia se trezesc cu venituri mici. Întrebat dacă se cunoaşte amploarea fenomenului, ministrul a recunoscut că nu, întrucât Inspecţia Muncii nu a avut până acum puterea necesară să acopere tot fenomenul.
22:50
Daniel Levy a demisionat din funcţia de preşedinte executiv al grupării Tottenham. El a condus aproape 25 de ani clubul la care este legitimat Radu Drăguşin # News.ro
Preşedintele executiv al clubului Tottenham, Daniel Levy, a demisionat după aproape 25 de ani la conducerea clubului la care este legitimat Radu Drăguşin.
22:50
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă temele făcute de elevi cu inteligenţa artificială reprezintă furt: Nu poţi să-i spui chiar furt, pentru că inteligenţa artificială încă n-a fost definită ca agent cu drepturi şi obligaţii # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că profesorii care constată că elevii şi-au făcut temele cu ajutorul inteligenţei artificiale ar trebui să-i verifice şi oral pe elevi, pentru a vedea dacă într-adevăr au înţeles lucrurile pe care le-au scris în lucrarea respectivă.
22:40
Acum 12 ore
22:30
Ce spune ministrul Daniel David despre posibilitatea ca profesorii să nu fie plătiţi pentru ziua de luni dacă vor sta doar în cancelarie: Asta va stabili directorul unităţii şcolare. Nu vreau să intru într-o logică de conflict # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, referindu-se la posibilitatea ca profesorii să nu fie plătiţi dacă nu intră luni în clase, că acest lucru va fi stabilit de către directorii şcolilor, precizând că nu vrea să intre în logica de conflict.
22:30
22:20
Nazare: Direcţia Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ are în curs o investigaţie demaratǎ anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice / Panouri şi bani confirscate / Prejudiciu de 3 milioane de lei # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, joi seară, că Direcţia Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ a demarat, încă de anul trecut, o investigaţie care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice şi care au stabilit o adevărată schemă de fraudare. Deşi investigaţia nu s-a finalizat, ministrul anunţă că au fost confiscaţi bani şi panouri, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane de lei.
22:10
UPDATE - Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni: Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.
21:50
Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie: Aproape 80% din patologie în momentul actual poate fi rezolvată printr-o variantă minim invazivă # News.ro
Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie, a afirmat, joi seară, că aproape 80% din patologia ortopedică poate fi rezolvată prin tehnici minim invazive, chiar prin ceea ce se numeşte day surgery. ”Ai venit dimineaţa la 6, seara undeva între 6 şi 8, ai plecat acasă”, afirmă medicul.
21:40
Mercato: Conform L’Equipe, CFR Cluj este interesată de Marcus Coco / Eroarea celebrului jurnal francez # News.ro
Conform cotidianului francez L’Equipe, echipa CFR Cluj ar fi interesată de achiziţionarea jucătorului de bandă dreapta francez Marcus Coco, rămas liber de contract.
21:30
Mihai Sabin Măgurean, despre hernia de disc: Factorii care duc la această afecţiune sunt legaţi de evoluţia în sine a societăţii - o activitate sedentară pe parcursul zilei / Şi o activitate fizică mult prea intensă este periculoasă # News.ro
Dr. Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie – traumatologie, a afirmat, joi seară, că factorii care duc la hernia de disc sunt legaţi de evoluţia în sine a societăţii – de la o societate axată în principal pe activitate fizică, la industrializare şi o activitate sedentară pe parcursul zilei. Medicul avertizează, însă, că şi o activitate fizică mult prea intensă este periculoasă.
21:10
Meciul România – Canada: Măsurile şi recomandările Jandarmeriei / Mijloacele de transport în comun vor avea program prelungit # News.ro
Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Naţională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României şi Canadei.
21:10
Medicul Mihai Sabin Măgurean afirmă că sunt în creştere cazurile de metastază osoasă: Partea bună a lucrurilor este ca tratamentele posibile în clipa de faţă reduc foarte mult nevoia de chirurgie # News.ro
Dr. Mihai Sabin Măgurean, medic primar ortopedie – traumatologie, a afirmat, joi seară, că a observat în activitatea sa o creştere a numărului de pacienţi care au metastaze osoase, în directă corelaţie cu creşterea cazurilor de cancer în general. Partea bună, afirmă medicul, este că tratamentele existente reduc foarte mult nevoia de chirurgie.
21:10
Echipa naţională a Turciei a învins joi seara, în deplasare, scor 3-2, echipa naţională a Georgiei, în cadrul grupei E din calificările europene pentru Cupa Mondială 2026.
21:00
Trump este „foarte nemulţumit” de achiziţiile UE de petrol rusesc, afirmă Zelenski. Un oficial al Casei Albe confirmă # News.ro
Preşedintele american Donald Trump este „foarte nemulţumit" de achiziţionarea de petrol rusesc de către ţările UE, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în urma unei conversaţii telefonice purtate cu şeful Casei Albe de liderii europeni reuniţi la Paris.
20:50
Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, joi, că tehnicianul Laszlo Balint a fost operat la un genunchi.
20:30
Nicuşor Dan: Vreau să fiu un preşedinte serios, care să încerce să aducă seriozitate în modul în care facem lucrurile / În discuţii cu omologii, am încercat să le transmit că, după o istorie pe care am avut-o, România în momentul ăsta se ia în serios # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că vrea să fie un preşedinte serios, care să încerce să aducă seriozitate în modul în care facem lucrurile, el arătând că în discuţii cu omologii, a încercat să le transmită că, după o istorie pe care am avut-o, România în momentul ăsta se ia în serios.
20:30
Nicuşor Dan, despre schimbarea şefilor din parchete: Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite. În continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite, el adăugând că în continuare spune că parchetele sunt ineficiente şi nu prioritizează cazurile cele mai importante.
20:20
Nicuşor Dan, despre numirile la SRI şi SIE: O discuţie sensibilă, se desfăşoară în cadrul restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţăm / Partidele, dispuse să accepte oameni din societate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre numirile la SRI şi SIE, că este o discuţie sensibilă, care se desfăşoară în cadrul restrâns, departe de presă şi când o să fie un consens, o să-l anunţe, el precizând că partidele sunt dispuse să accepte oameni din societate. El a precizat că România are nevoie de stabilitate şi nu suntem în situaţia în care să facem un joc în care el să propună, Parlamentul să respingă, el să acuze Parlamentul şi ei să îl acuze, arătând că ”asta în mod cert nu se va întâmpla”.
20:20
Björn Borg, legenda suedeză a tenisului mondial, a dezvăluit în autobiografia care îi va fi publicată în curând că suferă de cancer la prostată.
20:10
Incendiu violent la o maşină care circula pe DN 17, în judeţul Suceava / Doi tineri au reuşit să iasă, înainte ca flăcările să cuprindă întreg vehiculul - FOTO / VIDEO # News.ro
Pompierii din Suceava intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o maşină care circula pe DN 17. Doi tineri au reuşit să iasă, înainte ca flăcările să cuprindă întreg vehiculul.
20:10
Bilanţ Salvamont Poiana Braşov: August, luna de vară cu cel mai mare număr de accidente pe munte. Majoritatea evenimentelor, cauzate de lipsa echipamentului adecvat # News.ro
August este luna de vară cu cel mai mare număr de accidentări produse pe traseele montane, fiind vorba despre peste 30 de persoane care au avut nevoie de sprijin, arată bilanţul transmis, joi seară, de Salvamont Poiana Braşov. Statisticile indică, de asemenea, că mare parte dintre accidentări au avut la bază faptul că turiştii urcă pe munte fără a fi echipaţi corespunzător.
20:00
Nicuşor Dan spune că nu a luat o decizie unde va locui, ca preşedinte şi a rămas în aceeaşi locuinţă: Cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit / În prima zi de şcoală vor merge cu fetiţa la şcoală # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a luat o decizie unde va locui, ca preşedinte şi a rămas în aceeaşi locuinţă, el arătând că, cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit. Şeful statului a mai spus că soţia s-a obişnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, pentru că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunţi, să vină o maşină. Despre prima zi de şcoală, preşedintele a spus că vor merge toţi cu fetiţa la şcoală.
19:50
Sindicatul Europol: Dispecerii, puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei / Poliţia Română: Telefoanele, destinate îndeplinirii atribuţiilor de serviciu / Dacă se generează costuri suplimentare în intres de serviciu, sumele sunt decontate # News.ro
Sindicatul Europol reclamă, joi, că dispecerii sunt puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei, ceea ce este ”un semn al dispreţului faţă de muncă şi faţă de lege”. Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a explicat că abonamentele au un anumit număr de minute şi trafic de date incluse, iar telefoanele mobile sunt destinate exclusiv îndeplinirii sarcinilor de servicu - în gestionarea cazurilor de violenţă domestică, pentru menţinerea legăturii cu victima sau agresorul, în situaţiile în care sunt generate alerte de apropiere prin sistemul electronic de monitorizare cu brăţări, dar şi pentru monitorizarea persoanelor aflate în arest la domiciliu. Dacă se generează costuri suplimentare în interes de serviciu, cu acordul ordonatorului de credit, banii sunt decontaţi.
19:40
26 de ţări sunt gata să participe la garanţiile de securitate postbelică din Ucraina. Macron: „Reorganizarea lumii schimbă multe lucruri pentru Europa noastră” # News.ro
Douăzeci şi şase de ţări, în principal europene, s-au angajat să participe la o forţă internaţională ca parte a garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia, a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu liderii ţărilor care vor să ajute Ucraina. Macron a adăugat că el, alţi lideri europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au purtat o convorbire telefonică şi cu preşedintele american Donald Trump după summitul lor, iar contribuţiile SUA la garanţii vor fi finalizate în zilele următoare.
19:40
Nicuşor Dan şi-ar dori ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie cât mai repede, dar n-ar vrea ca subiectul să altereze colaborarea în coaliţie: Trebuie să fim toţi în barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult, ca să nu cădem cu toţii din ea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că n-ar vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. ”Trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a mai spus el.
19:30
Nicuşor Dan: În momentul acesta, această coaliţie funcţionează. Binenţeles că oamenii au opinii diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile / Relaţia cu Bolojan, corectă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că în momentul acesta, această coaliţie funcţionează, chiar dacă oamenii au opinii diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile. Despre relaţia cu Bolojan, el a spus că este una corectă. Şeful statului a menţionat că ceea ce contează în politica din România este că avem o coaliţie care funcţionează şi avem o relaţie între preşedinte, guvern, Parlament care nu a avut tensiuni.
19:30
Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generaţii, MIRA, va intona imnul naţional înainte de meciul primei reprezentative cu Canada, care se va disputa vineri, pe Arena Naţională.
19:20
UPDATE - Dâmboviţa: Tânăr prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la canalizare / El a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare / Anchetă pentru accident de muncă # News.ro
Autorităţile din judeţul Dâmboviţa s-au mobilizat, joi după-amiază, pentru salvarea unui tânăr prins sub un mal de pământ. El a fost scos inconştient şi nu a răspuns manevrelor de resuscitare.
19:20
Cluj: Poliţist reţinut, după ce a fost reclamat că a bătut o femeie pe care o plătise pentru sex şi i-a sustras banii # News.ro
Un poliţist din clujean a fost reţinut şi este cercetat penal, după ce a fost reclamat că ar fi comis o tâlhărie. O tânără de 21 de ani, pe care poliţistul o plătise pentru a face sex cu ea, a sunat la 112, sesizând că a fost bătută şi i-au fost luaţi banii. Nu este prima dată când poliţistul este cercetat penal, anterior el având în dosar în care a fost cercetat tot pentru infracţiuni cu violenţă.
19:20
Preşedintele Nicuşor Dan, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat: Eu sunt o persoană exigentă, 7-8, aşa ceva # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat că este o persoană exigentă şi şi-ar da 7-8.
19:20
Departamentul de Justiţie al SUA deschide o anchetă penală pentru fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Fed, Lisa Cook # News.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a lansat o anchetă penală privind posibile fraude ipotecare în care este vizată Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale, potrivit unor documente consultate de Reuters şi unei surse familiare cu dosarul.
19:10
Focar de antrax într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea / Proprietarul animalelor, diagnosticat cu această boală, internat în spital # News.ro
Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea, iar proiprietarul animalelor a fost şi el diagnosticat cu această boală, fiind internat în spital. Autorităţile au convocat Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), fiind dispuse mai multe măsuri.
