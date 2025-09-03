Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Antena1, 3 septembrie 2025 23:20
În Marea Finală a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 3 septembrie 2025, Maria și Marius Avram au avut parte de un Bonfire intens, cu răsturnări de situație, adevăruri dureroase și un deznodământ neașteptat inclusiv pentru Radu Vâlcan.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum o oră
23:20
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment # Antena1
În Marea Finală a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 3 septembrie 2025, Maria și Marius Avram au avut parte de un Bonfire intens, cu răsturnări de situație, adevăruri dureroase și un deznodământ neașteptat inclusiv pentru Radu Vâlcan.
Acum 4 ore
21:20
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a decis Bianca să plece. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire între ea și Marian Grozavu # Antena1
În Marea Finală a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 3 septembrie 2025, Bianca Dan și Marian Grozavu au avut parte de un Bonfire intens. Cuplul a fost întrebat cum dorește să părăsească Insula, iar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată când ispita Mattia a fost chemat din nou de Radu Vâlcan.
20:20
Mara Bănică, concurenta Asia Express Drumul Eroilor, a povestit cum a reușit să slăbească 20 kilograme în mai puțin de 6 luni.
Acum 6 ore
18:20
Când se va trece la ora de iarnă în 2025. Momentul în care nopțile vor fi mai lungi, iar zilele mai scurte # Antena1
România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, se pregătește luna viitoare să treacă din nou la ora de iarnă.
18:20
Dispozitivele Apple care devin „depășite” în 2025 au fost utilizate de milioane de oameni din întreaga lume și continuă să aibă fani chiar și în ziua de azi.
18:20
Pățania unei românce a stârnit controverse în online. Prin ce a trecut la un hotel de 5 stele: „Ce dovezi aveți” # Antena1
O româncă și-a relatat nemulțumirea din concediu în mediul online, însă reacția internauților a fost complet diferită de ceea ce se aștepta.
Acum 8 ore
17:50
A născut deși nu știa că este însărcinată. O femeie a avut parte de experiența vieții la un festival: „Un miracol absolut” # Antena1
O femeie a trăit experiența vieții în timp ce se afla la un festival. Iată ce s-a întâmplat.
17:40
Mireasa, sezon 12. Ce perechi s-au format pentru task-ul „Omleta dansatoare” și cine a câștigat # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 3 septembrie 2025 au fost difuzate imagini de la task-ul „Omleta dansatoare”. Liviu și Ștefania au fost desemnați câștigători.
17:30
Utilizatorii Apple au descoperit funcția „îngrijorătoare” din alarma iPhone și mai multe mesaje pe acest subiect au devenit virale.
17:10
Mesajul trist pe care Oana Lis l-a transmis recent. Ce și-a anunțat fanii și ce decizie are de luat urgent # Antena1
Oana Lis a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce a dezvăluit, printr-un mesaj sincer și emoționant, dificultățile cu care se confruntă în fața prețurilor tot mai mari la energie electrică.
16:50
Un proaspăt tată a fost concediat după ce s-a întors din concediul de paternitate. Ce despăgubire incredibilă a cerut # Antena1
Un fost angajat a cerut o despăgubire incredibilă după ce a fost dat afară. Iată povestea sa și ce probleme ridică.
16:40
Mireasa, sezon 12. Dian i-a spus lui Alexandru că cineva a spus despre el că ar fi preferat să plece acasă. La cine se referea # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 3 septembrie 2025 s-a discutat despre persoana despre care Dian a zis cu o zi înainte că și-ar fi exprimat dorința ca Ion să fi rămas în competiție și să fi plecat Alexandru.
16:30
De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc # Antena1
Te-ai întrebat vreodată de ce începe anul școlar în septembrie, și nu în ianuarie, prima lună din an? Programul școlar are o explicație simplă.
16:10
EXCLUSIV Insula Iubirii: Secrete din culisele ultimului Bonfire al concurenților, chiar de la producătoarea Emilia Vlad # Antena1
Astăzi, 3 septembrie, Insula Iubirii sezonul 9 va ajunge la final, iar cele 3 cupluri rămase în emisiune vor avea parte de confruntarea finală.
16:10
Cine este singurul fotograf român acreditat la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A reprezentat România pe plan internațional # Antena1
Un singur român este acreditat pentru a face fotografii la Festivalul de Film de la Veneția. Iată cine este și ce responsabilități are.
Acum 12 ore
15:30
Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen, printr-o metodă inedită care ar putea restructura mai multe industrii.
15:00
Ce salariu are livratorul asiatic lovit de tânărul român săptămâna trecută. Muncitorul continuă să aibă „respect față de români” # Antena1
Ismail Hossain, livratorul asiatic care a fost lovit cu pumnii și cu picioarele de un tânăr român pentru că ar fi „invadat” țara noastră, a vorbit pentru prima dată după incident. Iată ce a spus despre întâmplarea controversată, dar și despre România.
15:00
Mireasa sezonul 12. Adin a primit o scrisoare în care Lavinia nu e văzută cu ochi buni. Reacția fetei # Antena1
Adin a primit o scrisoare de la o fostă colegă de liceu, unde tânăra i-a atras atenția asupra Laviniei. Textul scrisorii a fost dezbătut în emisia live de Mireasa de pe 3 septembrie 2025.
14:50
Cum au reacționat părinții Francescăi după finalul ei și al lui Cristi la Insula Iubirii 2025. Imaginile amuzante cu mama ei # Antena1
Francesca și Cristi s-au filmat alături de mama fetei după finalul lor la Insula Iubirii 2025. Cei trei i-au amuzat pe urmăritori, iar mulți au observat și asemănarea tinerei cu cea care i-a dat viață.
14:20
Mara Bănică, concurenta Asia Express Drumul Eroilor, a povestit cum a reușit să slăbească 20 kilograme în mai puțin de 6 luni.
14:10
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 i-a oferit un sfat Biancăi Dan din sezonul 9. Ce a spus despre Ella și Andrușca # Antena1
Ema Oprișan a avut un mesaj important pentru Bianca Dan. Fosta concurentă din sezonul 7 Insula Iubrii nu s-a abținut nici cu privire la Ella Vișan și la ispita Andrușca. Iată ce a zis despre fiecare în parte!
14:00
Cum arată sora ispitei Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9. Cât de bine seamănă cele două și ce meserie are Dina # Antena1
Ispita Naba Salem a făcut furori în sezonul 9 Insula Iubirii, fiind una dintre cele mai frumoase, carismatice și amuzante ispite feminine.
13:50
Chef Orlando Zaharia, poze inedite din vacanța sa din Lisabona. Cum s-a fotografiat alături de soție în cele mai frumoase ipostaze # Antena1
Juratul Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia s-a bucurat de o vacanță activă în capitala Portugaliei, alături de soția sa, Mădălina.
13:50
Chat-ul zilei la Mireasa, 3 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 3 septembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:40
Jurnal de călătorie Asia Express, episodul 11. Emil Rengle și Alejandro, despre cele mai intense momente de pe Drumul Eroilor # Antena1
Emil Rengle și Alejandro au vorbit despre așteptările lor de pe Drumul Eroilor, în Jurnal de călătorie Asia Express. Cum simt experința după ce au intrat în cursă.
13:30
La 100 de zile de la preluarea mandatului, președintele României, Nicușor Dan, răspunde, în direct, în fața românilor, la cele mai importante întrebări ale momentului, la Observator Antena 1.
13:30
Filmul românesc care a primit cronici pozitive la Veneția. Ce spun criticii despre pelicula regizorului român Mihai Mincan # Antena1
Filmul regizat de Mihai Mincan a fost primit cu mult entuziasm la Festivalul de Film de la Veneția 2025.
13:10
Horoscop zilnic 4 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de joi, 4 septembrie 2025. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
13:10
Mesajele transmise de Francesca și Cristi după ce au părăsit Insula Iubirii sezonul 9 mai devreme # Antena1
În penultimul episod de Insula Iubirii sezonul 9, Francesca și Cristi s-au reîntâlnit într-un mod atipic.
12:40
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, în aceeași fotografie. Reacția MAE # Antena1
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut o reacție tranșantă după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături dictatorii lumii, la Bijing.
12:30
Supa de ouă, cunoscută sub numele de egg drop soup, este un preparat emblematic al bucătăriei chinezești, apreciat pentru textura sa mătăsoasă și gustul delicat. Numele său provine din tehnica specifică de preparare. Ouăle bătute sunt turnate treptat într-o supă fierbinte, formând fâșii fine și translucide.
12:10
Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată întrebare, în Marea Finală: ”Cum părăsești Insula Iubirii?”. Emisia, lider de audiență # Antena1
Au vrut să facă o schimbare în relația lor, să înțeleagă mai bine cum își pot rezolva problemele de care erau atât de conștienți și au acceptat cel mai dur test!
12:00
Mireasa, sezon 12. Mama Costinei a intervenit în direct, la scurt timp după ce fata a intrat în cursa de eliminare # Antena1
În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 2 septembrie 2025 mama Costinei a intervenit în direct prin apel telefonic.
11:20
Bursucu’ se alătură familiei Antena Stars. Alături de Andreea Frăţilă, va da startul distracţiei într-un nou sezon Xtra Night Show # Antena1
Începând cu 5 septembrie, de la 21:30, Antena Stars aduce surpriza toamnei: Bursucu’ intră în echipa postului și, împreună cu Andreea Frăţilă, aduc energie și umor telespectatorilor în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, într-un nou sezon Xtra Night Show.
Acum 24 ore
10:50
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” # Antena1
În episodul 18 de Insula Iubirii Plus, Maria i-a dezvăluit ispitei Cătălin câteva detalii intime din relația ei de 11 ani cu Marius.
09:10
Ciorba de pui țărănească rămâne un preparat emblematic al bucătăriei românești, tocmai pentru că reușește să fie simplă și bogată în același timp. Este genul de mâncare care aduce confort și care, odată pusă pe masă, strânge toată familia în jurul farfuriilor fierbinți.
09:10
Pandișpanul cu fructe și iaurt este un desert care îmbină perfect prospețimea verii cu delicatețea unui aluat pufos și aromat. Textura ușor umedă, contrastează plăcut cu fructele coapte, iar rezultatul este o prăjitură simplă, dar spectaculoasă prin echilibrul gustului.
09:10
În mod surprinzător, deshidratarea poate apărea chiar și atunci când bei multă apă. Dacă ți-e sete des, ai gura uscată și te simți constant obosit, e posibil ca organismul tău să nu folosească eficient lichidele consumate. Iată care pot fi cauzele deshidratării în această situație.
09:10
Prietenii toxici pot influența modul în care copilul gândește, se simte și se comportă. Sunt șase semne clare care arată când o relație de prietenie îi face mai mult rău decât bine și cum îi poți fi alături pentru a-l ajuta să își construiască legături sănătoase, bazate pe încredere și respect.
01:00
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după plecarea lui # Antena1
În ediția 20 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, a venit clipa în care concurenții trebuie să dea explicații partenerilor și să ia decizii. După ce Dream Date-ul a scos pentru unii dorințe ascunse și momente fierbinți, pentru alții urmează o ceremonie a focului intensă.
00:50
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat # Antena1
În ediția 20 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, Bianca și Marian s-au întâlnit la primul lor Bonfire, după cele 21 de zile în care au stat departe unul de celălalt, dar aproape de ispitele din vilă.
Ieri
23:20
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Revedere plină de emoție pentru Francesca și Cristi! Cum au plecat cei doi de pe insulă # Antena1
În ediția 20 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, telespectatorii au avut parte de o surpriză cu adevărat emoționantă. După 21 de zile departe unul de celălalt, Cristi și Francesca s-au revăzut pe plajă, iar momentul s-a lăsat cu multe lacrimi de fericire.
21:30
Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Andrei, prima confruntare cu Teo, după ce a văzut ipostazele intime dintre ispită și Ella # Antena1
În ediția 20 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, Andrei Lemnaru și Teo Costache au avut parte de prima lor confruntare, după ce concurentul a văzut toate ipostazele intime dintre Ella Vișan, partenera sa, și ispita masculină.
18:20
Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp. Când poți admira fenomenele inedite # Antena1
Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp în doar câteva zile și poate fi admirată de pasionații de astronomie.
18:00
Ce este TPO, ingredientul toxic care a creat isterie după interzicerea lui. Manichiuristele aruncă mii de produse la gunoi # Antena1
Mii de produse cosmetice au ajuns la gunoi după ce Uniunea Europeană a interzis folosirea lor din cauza unui ingredient care crește riscul unor probleme serioase de sănătate. Iată ce este TPO și ce spun tehnicienele de unghii despre această măsură.
17:50
Mădălina Ghenea a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Ce a spus presa italiană despre apariția ei la Festivalul de Film # Antena1
Mădălina Ghenea a fost prezentă la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Iată ce ținută impresionantă a avut.
17:30
Cazurile de COVID-19, în creștere în România! Cum își explică medicii acest lucru și ce ne recomandă # Antena1
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou pe un trend ascendent în România.
17:20
Zodiile care experimentează o fericire cum nu au mai avut parte până acum, în septembrie. Ce vești primesc nativii # Antena1
Luna septembrie aduce un val neașteptat de noroc și împlinire pentru anumite zodii.
17:20
Lacul care apare și dispare în doar câteva ore a uimit experții, care au studiat fenomenul neobișnuit pentru a-i afla secretul.
17:10
Fratele Juliei Roberts a fost la București. Ce delicatese au servit invitații lui Eric Roberts și cât a costat un singur meniu # Antena1
Eric Roberts a stat doar o zi la București, însă i-a fost de ajuns. Cum s-a desfășurat cina de la National Golf & Country Club.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.