De ce a ales Raluca Bădulescu să plece alături de fostul soț în Asia Express. Adevărul despre relația lor, deși sunt divorțați

Te chinui cu orele să adormi sau te trezești în mijlocul nopții și nu mai poți închide ochii? Nu ești singurul - până la o treime dintre adulți se luptă cu insomnia. Lipsa de somn îți scade energia și îți poate afecta sănătatea pe termen lung. Iată ce să faci când nu poți dormi noaptea.