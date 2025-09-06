Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă. Continuă drumul spre World Cup

09:10

Un remediu natural pe care bunicii noștri îl foloseau împotriva căderii părului se bucură de popularitate pe rețelele sociale. Sucul de ceapă este promovat ca soluție simplă și accesibilă pentru un păr sănătos. Află cât de eficient este, care este cea mai bună rețetă și cum să-l aplici corect.