Super Campionul Mondial la Aritmetică Mentală, Matias Aneculăesi, se înscrie în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) va depune un denunț în cazul tragediei din Vaslui, unde un copil de doar 1 an și 5 luni a murit electrocutat după ce ar fi călcat pe un fir de la o lampă de iluminat amplasată pe gazonul din Centrul Civic. Incidentul, care a șocat opinia publică, s-a produs în incinta unui spațiu verde frecventat zilnic de sute de persoane.