Semnele sunt peste tot: 4 zodii primesc confirmări puternice pe 5 septembrie

23:30

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1 și AntenaPLAY, care debutează sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00, aduce nu doar momente spectaculoase pe scenă, ci și o chimie aparte între jurați și prezentatori. Dincolo de un proiect de televiziune, Delia, Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micutzu, Maurice Munteanu, alături de prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au format o echipă care se simte ca un grup de prieteni cu care îți dorești să stai la povești și să comentezi tot ce se întâmplă în fața ta.