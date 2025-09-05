Fermierii români, speriați de revărsarea produselor sud-americane, zic „Nu” acordului Mercosur. Guvernul tace
Jurnalul.ro, 5 septembrie 2025
UE își deschide piața pentru produsele ieftine din America Latină. Agricultorii noștri devin și mai vulnerabili. Bucureștiul nu are o poziție oficială
UE își deschide piața pentru produsele ieftine din America Latină. Agricultorii noștri devin și mai vulnerabili. Bucureștiul nu are o poziție oficială
O instituție care salvează statul de mari cheltuieli e hărțuită. Oamenii își dau demisia, iar decontul va fi de la bugetul de stat
07:10
De unde iau lumină românii pe teme medicale: Părinții - de pe Facebook, tinerii - de pe TikTok și Instagram # Jurnalul.ro
Spitalul TikTok și policlinica Facebook. Nici profesorii nu prea mai pun mâna pe cărți: preferă YouTube
Jean-Claude Trichet, fost președinte al Băncii Centrale Europene între 2003 și 2011, scrie într-un editorial că esența activității bancare este încrederea.
06:30
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, mă așteptam ca după articolul nostru de vinerea trecută să primim multe mesaje, dar de data asta numărul lor atât de mare m-a surprins. Am înțeles interesul cititorilor noștri, am lecturat cu atenție fiecare mesaj în parte, însă rezist tentației și nu mă voi băga în politică.
06:10
România - Canada, azi, ora 21.00. Ei se antrenează pentru turneul final, noi ne pregătim pentru barajul din primăvară
Pe 5 septembrie 2025, patru zodii vor simți cum universul le trimite semne clare. Tranzitul Lună trigon Marte aduce energie, curaj și confirmări interioare.
00:20
Război total între Radu Miruță și conducerea Societății Naționale a Sării: Îl acuză de dezinformare, cu dovezi concludente # Jurnalul.ro
Salrom îl acuză de dezinformare pe ministrul USR-ist Radu Miruță
Guvernul bulgar a schimbat joi discursul oficial, transmițând că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când acesta a aterizat duminică, la Plovdiv, în ciuda faptului că inițial Sofia a făcut această afirmație.
Schimbările climatice au crescut de 40 de ori probabilitatea de apariţie a valurilor de căldură precum cele din Spania şi Portugalia # Jurnalul.ro
Schimbările climatice cauzate de activităţile umane au multiplicat de 40 de ori riscul de apariţie a unor valuri de căldură, precum cel care a favorizat incendiile mortale din Spania şi Portugalia în luna august, potrivit unui raport publicat joi de reţeaua internaţională World Weather Attribution (WWA), informează AFP.
Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!” # Jurnalul.ro
The Ticket, noul talent show de pe Antena 1 și AntenaPLAY, care debutează sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00, aduce nu doar momente spectaculoase pe scenă, ci și o chimie aparte între jurați și prezentatori. Dincolo de un proiect de televiziune, Delia, Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micutzu, Maurice Munteanu, alături de prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au format o echipă care se simte ca un grup de prieteni cu care îți dorești să stai la povești și să comentezi tot ce se întâmplă în fața ta.
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că pensiile ar trebui plătite pe card, deoarece costurile cu Poșta Română sunt de 10 ori mai mari, relatează gandul.ro.
Elevii se alătură protestelor din învățământ, nemulțumiți de măsurile de austeritate din domeniul Educației luate de Guvern. consiliul Național al Elevilor le recomandă tinerilor să poarte în prima zi de școală banderole albe.
Fiul lui Alain Delon, Alain-Fabien, își dă în judecată fratele și sora pentru a anula testamentul actorului. În baza unor dovezi medicale nepublicate care ar demonstra lipsa de discernământ a actorului în momentul semnării unui al doilea testament, fiul cel mic solicită anularea acestuia.
Autoritățile bulgare au anunțat joi că vineri dimineața, în intervalul orar 6.30-7.15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în ambele sensuri de deplasare, anunță Poliția de Frontieră.
Creatorul de modă Giorgio Armani, al cărui nume a devenit sinonim cu stilul vestimentar modern şi eleganţa italiană şi care era supranumit "Regele Giorgio", a murit la vârsta de 91 de ani, conform unui anunţ al companiei sale.
Guvernul oferă subvenții de 2.250 lei/lună pentru angajarea victimelor violenței domestice # Jurnalul.ro
Guvernul oferă subvenții de 2.250 lei pe lună angajatorilor care încadrează în muncă victime ale violenței domestice sau traficului de persoane, în cadrul unor măsuri pentru integrarea pe piața muncii.
Președintele Nicușor Dan a declarat că România are nevoie de stabilitate și că numirile la șefia serviciilor de informații vor fi făcute doar după ce va fi consens între toate insutțiile implicate în proces.
Ministerul Educației Daniel David a declarat joi seara că unii profesori vor trebui să predea și alte materii din aria curriculară, dar că acest lucru poate fi și pozitiv.
18 persoane au fost infectate cu virusul West Nile în România din iunie până în septembrie, 14 bărbați și doar 4 femei, cei mai mulți având peste 60 de ani.
Ministerul Educației Daniel David este categoric: școala începe luni. „Esența unui profesor, când are un copil în fața școlii, îl cheamă în clasă”.
Nicuşor Dan spune că România nu trimite trupe în Ucraina: Vom sprijini logistic operaţiunile de menţinere a păcii # Jurnalul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operaţiunile de menţinere a păcii atunci când condiţii pentru pace vor fi îndeplinite.
Filme de la Berlinale, Locarno, Rotterdam și Toronto, în Competiția Internațională de Lungmetraj de la BIEFF.15 # Jurnalul.ro
Competiția Internațională de Lungmetraj a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF) aduce și anul acesta în fața publicului cinefil o selecție de titluri care impresionează prin diversitatea și inventivitatea formală și sunt semnate de unii dintre cei mai apreciați regizori emergenți ai momentului. Ajunsă la cea de-a patra ediție, Competiția Internațională de Lungmetraj a BIEFF este dedicată cineaștilor aflați la primul sau al doilea lungmetraj și reunește cinci filme care au fost prezentate în ultimul an la festivaluri prestigioase precum Berlinale, Locarno, Rotterdam, Toronto sau FIDMarseille.
În multe regiuni ale lumii, dar și în tradițiile populare românești, atunci când moare cineva în casă, oglinzile sunt acoperite cu pânze negre sau albe.
Președintele Nicușor Dan spune că, după primele 100 de zile de mandat la Cotroceni și-a acorda nota „7-8”, pentru că este o persoană exigentă.
Atenționare de călătorie: Greva personalului de la sol în aeroporturile din Portugalia # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis joi o atenționare de călătorie pentru Portugalia, unde sunt programate greve ale personalului de la sol din aeroporturi.
Preţul aurului a atins un nou maxim istoric - 496,2661 lei/gram. Leul s-a apreciat uşor faţă de euro # Jurnalul.ro
Gramul de aur s-a scumpit joi cu 1,3209 lei (0,26%), ajungând la o cotaţie de 496.2661 lei, de la 494,9452 lei, cât anunţase miercuri Banca Naţională a României (BNR), înregistrând din nou o valoare record.
Ce trebuie să știi despre AVC la copii. Actrița Tily Niculae: „Fiica mea ia tratament pe viață.." # Jurnalul.ro
Fiica actriței Tily Niculae, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu (AIT) la 12 ani.
Pe 5 septembrie 2025, tranzitul Marte pătrat Jupiter scoate la iveală provocări, dar și oportunități uriașe. Patru zodii în special vor simți această energie intensă prin atragerea abundenței și norocului – fie în bani, fie în dragoste sau proiecte de viață.
Doi băieți de 15 ani din Motru și Văgiulești au fost ținuți împotriva voinței, bătuți și deposedați de telefoanele mobile de către patru tineri care îi invitaseră la o adresă din oraș.
România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan: În timp ce noi discutam despre reduceri, unele ministere au început să arunce cu banii # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a spus, joi seara, că în timp ce coaliția discuta despre reduceri de cheltuieli, unele ministere au început să arunce cu banii din buget, să îi aibă deja cheltuiți
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat, joi, strategia guvernamentală pentru independența energetică a României, bazată pe două piloni principali, anume creșterea capacităților de producție și implementarea de mecanisme pentru reducerea prețurilor la energie electrică.
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a respins, joi, acuzațiile privind presupusele probleme financiare ale companiilor în care este asociat, explicând că informațiile apărute „induc în eroare în mod intenționat opinia publică".
Rezultate Loto 6/49 4 septembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Jurnalul.ro
Loteria Română a organizat joi, 4 septembrie 2025, noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza a fost una uriașă, după ce la extragerile de duminică, 31 august, s-au acordat nu mai puțin de 27.352 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,18 milioane de lei.
Persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opţiunea, potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală (ANAF).
Haosul din Educație. Noi reguli la Evaluările Naționale pentru elevi și cadre didactice # Jurnalul.ro
Zeci de miniștri s-au perindat la conducerea Ministerului Educației în ultimii 35 de ani și fiecare a adus schimbări de suprafață, care au dus la lipsă de predictibilitate și haos, atât pentru elevi și profesori, cât și pentru părinți. Acestea se văd în testele PISA, unde elevii români au rezultate dezastruoase și în analfabetismul funcțional care se menține la cote ridicate.
Scandal între doi deținuți la Penitenciarul Giurgiu. Unul dintre ei a fost înjunghiat cu un cuțit confecționat artizanal. Agresorul este cercetat pentru tentativă de omor.
14 obiceiuri care îți pot transforma viața la mijlocul vârstei într-o perioadă de împlinire și fericire # Jurnalul.ro
Departe de a fi o „criză a vârstei mijlocii”, această etapă poate deveni un moment de descoperire personală, echilibru și bucurie. Dacă îți joci bine cărțile, mijlocul vieții se poate transforma într-o eră de claritate, sănătate emoțională și relații mai profunde. Iată 14 obiceiuri practice care îți pot aduce mai multă satisfacție decât ai crede.
Ministrul Energiei Bogdan Ivan respinge categoric afirmațiile că România oferă energie electrică gratuită Republicii Moldova, prezentând date care arată că țara noastră vinde energie mai scump decât o cumpără.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îşi menţine angajamentul de a obţine un acord de pace între Rusia şi Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuţii faţă în faţă între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat joi CBS News, citat de Reuters.
Cât de pregătită este Capitala pentru iarnă? 80% din imobile ar putea rămâne fără apă caldă și căldură # Jurnalul.ro
Peste 80% dintre imobilele conectate la rețeaua de termoficare din Capitală riscă să rămână fără apă caldă și căldură la iarnă din cauza infrastructurii vechi.
Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025: Semnele zodiacale care vor resimți cel mai intens transformările # Jurnalul.ro
Sezonul eclipselor aduce una dintre cele mai puternice influențe cosmice ale anului 2025. Pe 7 septembrie are loc o eclipsă de Lună în Pești, un moment astral cu impact major asupra emoțiilor, relațiilor și direcției spirituale. Patru zodii vor simți mai intens decât altele această energie, fiind puse în fața unor revelații și schimbări inevitabile.
Fraudă de proporții pe piaţa auto. Proprietarul unei mari firme de mașini second-hand, cercetat pentru evaziune fiscală # Jurnalul.ro
Unul dintre principalii jucători de pe piaţa autoturismelor second-hand din România, Gigel Brăcaci, este acuzat că a prejudiciat statul cu circa 18 milioane de euro.
Grindeanu: Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid # Jurnalul.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite joi că politica externă nu este un loc pentru abordări emoţionale care ţin de retorica de partid, în contextul prezenţii foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing, China.
Designerul italian Giorgio Armani a murit, conform unui anunţ făcut joi de reprezentanţii săi.
Ministrul Energiei a vorbit la un breefing de presă susținut la Guvern despre optimizarea costurilor de achiziție a energiei electrice și despre rețelele de distribuție învechite.
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii bolnavi de cancer: „A fost o experiență răscolitoare, care nu se poate compara cu nimic din ceea ce am trăit” # Jurnalul.ro
Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a trăit ieri o experiență memorabilă la Spitalul pediatric Salesi din Ancona, Italia, alături de copiii internați acolo la secția de onco-hematologie, cărora a reușit să le aducă zâmbetul pe buze: „Îmi iubesc meseria și, datorită ei, astăzi am avut parte de unele dintre cele mai emoționante momente din viața mea, care nu se pot compara cu nimic altceva din ceea ce am trăit până acum”, a declarat juratul.
Executivul stabilește bursele școlare: 15% dintre elevi pot primi 450 lei pentru merit # Jurnalul.ro
Guvernul a aprobat metodologia de acordare a patru tipuri de burse pentru elevii din preuniversitar: de merit (450 lei), sociale și tehnologice (300 lei) și pentru mame minore (700 lei).
Sezonul 9 al show-ului fenomen Insula Iubirii a ajuns la sfârșit, la capătul unei finale, lider detașat de audiență! # Jurnalul.ro
12 concurenți, care au format 6 cupluri cu finaluri diferite, dar la fel de importante pentru ei și evoluția lor ulterioară. 20 de ispite care au contribuit mai bine la testul dat de perechi și care au demonstrat că sentimentele pot ieși la iveală, lângă oamenii potriviți.
