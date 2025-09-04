Ce impact are „KPop Demon Hunters” asupra adolescenților: de la idolii K-pop la lupta cu demonii interiori
Adevarul.ro, 4 septembrie 2025 04:00
Un film de animație cu idoli K-pop transformați în vânători de demoni a devenit cel mai vizionat titlu din istoria Netflix. „KPop Demon Hunters” a stabilit noi recorduri de audiență și s-a transformat într-un fenomen global, cu milioane de vizualizări.
• • •
Acum 30 minute
04:15
Cum a fost jefuită și sărăcită România de ruși. Țara noastră a fost lăsată fără zeci de miliarde de dolari și fără resurse importante # Adevarul.ro
Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a sărăcit efectiv România. Țara nostră după pierderile uriașe pe câmpul de luptă, dar și problemele economice inerente a fost nevoită să facă fața jafului armatelor rusești, dar și a plății pagubelor de război imputate de URSS.
Acum o oră
04:00
Acum 2 ore
03:30
Ceai CCF din trei semințe, gata în 7 minute: reduce balonarea și inflamația, susține digestia și detoxifierea # Adevarul.ro
Ceai CCF din trei semințe, gata în 7 minute: reduce balonarea, susține digestia și detoxifierea naturală. O soluție rapidă recomandată de specialiști pentru echilibrul digestiv zilnic
02:45
Shouganai: Înțelepciunea japoneză care te ajută să treci peste orice. Mentalitatea învingătorilor # Adevarul.ro
Descoperă Shouganai, înțelepciunea japoneză a acceptării și rezilienței, care te învață să treci peste orice provocare cu calm și claritate.
Acum 4 ore
02:15
Biletul de trimitere pentru pacienții cronici, eliminat doar pe hârtie: „Degeaba avem reglementări dacă nu le aplicăm” # Adevarul.ro
La o lună de la anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, privind eliminarea biletului de trimitere pentru pacienții cronici incluși în programele naționale, realitatea din spitale și ambulatorii arată că aplicarea reglementărilor rămâne o provocare.
02:00
Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă # Adevarul.ro
O răsturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor europene, care va încununa un an 2025 deja marcat de fluctuații tarifare, îngrijorări legate de deficit și acum o criză politică în Franța.
01:30
Educația devine un lux: părinții din România alocă în medie 1.377 lei pentru începutul de an școlar # Adevarul.ro
Cheltuielile necesare începerii anului școlar au crescut foarte mult în acest an, față de anul trecut, părinții alocând mai mult ca oricând în educația copiilor: bugetul pentru noul an școlar a ajuns la o medie de 1.377 lei per copil.
00:45
Ce trebuie să mănânce un copil la școală este o întrebare esențială pentru părinți. Alimentația sănătoasă este un element important pentru creșterea armonioasă și dezvoltarea copiilor. Pentru a primi toți nutrienții necesari, este necesar consumul de alimente din toate cele cinci grupe.
Acum 6 ore
00:30
Creșterea taxelor și impozitelor pe locuințe, ca urmare a taxării la valoarea de piață a proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice, ar putea fi amânată cu un an pentru că statul nu dispune încă de sistemele informatice necesare și nici nu are mecanismele de evaluare.
00:15
4 septembrie: Ziua în care Ion Antonescu a fost numit premier, deschizând drumul dictaturii militare # Adevarul.ro
La 4 septembrie 1940, Carol al II-lea l-a demis pe Ion Gigurtu și l-a numit pe generalul Ion Antonescu premier, decizie ce a marcat începutul dictaturii militare și al alinierii României la politica Germaniei naziste.
00:00
AUR a depus în Parlament patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan # Adevarul.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.
3 septembrie 2025
23:45
Directoarea de la creșa din Timișoara unde un copil a murit rememorează momentele de groază de dinaintea tragediei # Adevarul.ro
Directoarea creșei particulare din Timișoara, unde un băiețel de 1 an și 8 luni a murit după ce a căzut într-un iaz, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și a povestit momentele de groază de dinaintea tragediei.
23:15
România, în spatele Chinei și Rusiei la o paradă militară care marchează „o amenințare pentru lumea occidentală” # Adevarul.ro
Prezența foștilor premieri, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la o paradă militară, în China, alături de Vladimir Putin și alți dictatori ai lumii naște controverse la București. Analiștii susțin că prezența lor în capitala Chinei transmite un mesaj contradictoriu în politica românească.
23:15
Ciprian Ciucu, mesaj tranșant pentru Grindeanu. Alegerile pentru primăria Capitalei „ar trebui să fie anul acesta în noiembrie” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să aibă loc anul acesta și respinge ideea unei eventuale amânări. Acesta subliniază că scrutinul trebuie să fie previzibil și organizat cât mai curând.
23:00
Ciucu dezminte zvonurile despre conflictul cu Bolojan: „Nu ar spune niciodată «tu să taci». Dezvăluirea făcută despre premier # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a respins informațiile potrivit cărora liderul partidului, premierul Ilie Bolojan, i-ar fi spus „tu să taci” în cadrul unei ședințe a coaliției, descriindu-l drept un „gentilom”, educat și politicos.
Acum 8 ore
22:15
Un bac, pe care se afla un camion, s-a scufundat în Dunăre, la Frecăţei: „Sunt multe probleme” # Adevarul.ro
Un bac de mici dimensiuni, pe care se afla un camion cu cereale, s-a scufundat miercuri seara în Dunăre, la Frecăţei, judeţul Brăila.
22:15
Europenii sunt „gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina”. Ce problemă semnalează Macron # Adevarul.ro
Europenii sunt „gata să ofere garanţiile de securitate pentru Ucraina şi ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”, a anunţat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei întâlniri cu Volodimir Zelenski.
22:15
Accident de coșmar în Lisabona: celebrul funicular Gloria a deraiat. Trei morți și zeci de răniți # Adevarul.ro
Cel puțin trei persoane au murit și alte aproximativ 20 au fost rănite, miercuri seară, după ce funicularul Gloria din Lisabona, unul dintre simbolurile turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit în apropiere de Avenida da Liberdade.
22:00
AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi GRECO cu privire la „utilizarea abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului # Adevarul.ro
AUR a sesizat, miercuri, Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) cu privire la ceea ce numește a fi „utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice".
22:00
Ghid complet pentru românii care vor să călătorească în SUA: interviu, taxe și documente necesare # Adevarul.ro
Regulile privind reînnoirea și solicitarea vizelor pentru Statele Unite s-au schimbat semnificativ pentru români, începând cu data de 2 septembrie.
22:00
Iulian Fota, fost consilier prezidențial, despre scandalul Beijing: „China nu e Rusia. În politica externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici” # Adevarul.ro
Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe politică externă, a intervenit în scandalul generat de participarea foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada de la Beijing, criticând reacțiile „isterice” și neprofesioniste ale Ministerului de Externe.
21:45
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au dispus, miercuri, 3 septembrie, reţinerea pentru 24 de ore a unui medic din Făget pentru fapte de corupţie.
21:45
Trump îl amenință pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu răspunde așteptărilor sale privind Ucraina # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, în faţa presei, că „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.
21:45
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri despre lupta cu demența. Celebrul actor a fost mutat într-o casă separată # Adevarul.ro
Când Bruce Willis a fost diagnosticat în 2022, la 67 de ani, cu demență frontotemporală (FTD), soția sa, Emma Heming Willis, s-a simțit complet dezorientată.
21:30
Octavia Geamănu, traumatizată după ce a fost pusă să se tundă forțat la Antena 1. „Spre următoarele termene! Până la CEDO” # Adevarul.ro
Jurnalista susține că a fost scoasă de pe post fără explicații, obligată să se tundă împotriva voinței sale și chiar trimisă să prezinte rubrica meteo, după 18 ani de carieră în jurnalism.
21:00
Ministrul Justiției, despre livratorul asiatic bătut. „Avem nevoie de activitatea lor. Este inacceptabil un astfel de comportament” # Adevarul.ro
Cazul livratorului din Bangladesh atacat de un român care a i-a spus „du-te înapoi în țara ta”, reproșându-i că este un „invadator” , a fost analizat de ministrul Justiției, Radu Marinescu, miercuri, la Interviurile Adevărul.
21:00
Plasticul pe care-l înghițim anual, echivalent cu 50 de carduri bancare. Provoacă tulburări și boli cumplite # Adevarul.ro
Cantitatea de plastic pe care o înghițim în fiecare an prin folosirea sticlelor de plastic, a caserolelor, pungilor și a altor recipiente din acest material, dar și pe alte căi este mai mare decât și-ar imagina mulți dintre noi.
21:00
Economiști: „Au exagerat cu generozitatea angajării neamurilor”. Riscăm o criză uriașă din care să ne scoată doar FMI # Adevarul.ro
În ultimele luni, de când se tot vorbește despre măsurile de austeritate, economiștii și patronatele au avertizat că acestea nu pot produce efectele scontate decât dacă sunt implementate „la pachet”, deopotrivă pentru sistemul public și pentru cel privat.
20:45
Dezastru în sediile Poliţiei Capitalei: 10 polițiști muşcaţi de ploşniţe au ajuns la Urgențe. Plângeri la DSP și Avocatul Poporului # Adevarul.ro
Zeci de poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei reclamă că sunt muşcaţi de ploşniţe în sediile DGPMB, iar zece dintre ei au ajuns la Urgenţă. Sindicatul Europol a sesizat DSP şi Avocatul Poporului, iar peste 40% dintre angajaţi declară că vor să plece din aceste structuri.
20:45
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe solicită retragerea statutului de utilitate publică al fundației lui Năstase după fotografiile cu Putin # Adevarul.ro
Fondatorul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a anunțat că a cerut autorităților retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după apariția fostului premier la summitul cu Putin, Xi și Kim.
Acum 12 ore
20:30
„Cum dăm afară 200 de oameni?” Bolojan, asaltat de primari cu întrebări despre reducerea posturilor. Răspunsul premierului # Adevarul.ro
Reducerea posturilor în primării a generat dialoguri intense între primari și premierul Bolojan, cu întrebări punctuale despre implementare și replici aprinse până târziu în noapte.
20:30
Radu Drăgușin, om de bază la națională, dar element de umplutură la Tottenham. Londonezii nu se bazează pe român # Adevarul.ro
Radu Dragășin, 23 de ani, a decis să rămână la Tottenham și să lupte pentru un loc de titular.
20:30
Mesele cu carne, un lux pentru milioane de europeni: poziția României în clasamentul european # Adevarul.ro
O masă „adecvată” rămâne un lux pentru mulți europeni, mai ales pentru cei care trăiesc cu grija zilei de mâine, în timp ce inegalitățile între țări și grupuri sociale rămân evidente.
20:30
Nicușor Dan și Antonio Costa, discuții cruciale despre securitatea europeană și Marea Neagră: „Trăim o perioadă complicată în Europa” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan, alături de Antonio Costa, președintele Consiliului European, a discutat despre securitatea Europei, rolul României în flancul estic, Marea Neagră, războiul hibrid și mecanismul SAFE, precum și despre bugetul UE și parteneriate globale.
20:30
Ucraina consideră „inacceptabilă” propunerea lui Putin ca Moscova să fie locul unei întâlniri cu Zelenski # Adevarul.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a catalogat drept „inacceptabilă” propunerea preşedintelui rus Vladimir Putin ca o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerută de acesta din urmă, să se desfăşoare la Moscova.
20:15
Nepalezul bătut crunt în Cluj este în continuare în comă. Instanța a motivat arestarea agresorului Samir Lakatos # Adevarul.ro
Decizia de arestare preventivă a lui Samir Laktos, care a bătut crunt un muncitor nepalez în zona Pata Rât, lămurește motivele pentru care instanța a decis încarcerarea suspectului. Instanța nu a acceptat varianta legitimei apărări invocată de apărare.
20:00
Șumudică râde de destinația fotbalistică aleasă de Ianis Hagi: suporteri puțini, viață liniștită, un oraș superb # Adevarul.ro
Ianis Hagi, 26 de ani, va evolua în Turcia.
20:00
Putin rescrie istoria retragerii din 2022 din marșul spre Kiev: „Ne-au rugat insistent europenii” # Adevarul.ro
La peste doi ani de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Vladimir Putin reia o teză familiară și încearcă să reinterpreteze unul dintre cele mai sensibile episoade ale războiului: retragerea armatei ruse de la porțile Kievului.
19:15
Serviciile secrete nord-coreene au șters toate urmele ADN-ului lui Kim Jong Un după întâlnirea cu Putin de la Beijing # Adevarul.ro
După întâlnirea cu Vladimir Putin la Beijing, personalul nord-coreean sosit de la Phenian a șters cu atenție scaunele și a luat paharul lui Kim Jong Un, într-o aparentă încercare de a elimina toate urmele ADN-ului liderului.
19:00
Kim Jong-un promite să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Moscova, după întâlnirea cu Putin la Beijing # Adevarul.ro
Vladimir Putin l-a invitat pe Kim Jong-un să viziteze Rusia, în cadrul unei întâlniri prelungite desfășurate la Beijing, pe marginea celei mai mari parade militare organizate de China, în timp ce liderul nord-coreean a promis să facă „tot ce pot pentru a ajuta” Moscova.
19:00
Actrița Tily Niculae, dezvăluiri cutremurătoare: fiica ei, la un pas de moarte. „Pot să te protejez de orice, dar nu de asta” # Adevarul.ro
Actrița Tily Niculae a povestit recent, într-un podcast, despre cele mai grele momente din viața ei, inclusiv despre momentul în care fiica ei, Sofia, s-a aflat la un pas de moarte.
19:00
Motivul pentru care Andreea Marin a slăbit cinci kilograme. Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu # Adevarul.ro
Vedeta a dezvăluit care sunt preocupările sale curente și cum se simte după despărțirea de Adrian Brâncoveanu.
18:30
Ilie Bolojan pregătește concedierea a 13.000 de angajați din primării. Premierul promite economii de 1,4 miliarde de lei # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 - 1,4 miliarde de lei anual.
18:15
În București, livratorii apelează la măsuri de siguranță, precum inscripția „RO” pe rucsac, pentru a se diferenția de colegii străini și a evita incidentele în trafic sau cu clienții.
18:15
Cum vrea ministerul Justiției să stopeze violența împotriva femeilor. Precizări despre pensiile magistraților și despre cazul livratorului bătut pe stradă # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit, la Interviurile Adevarul, despre situația explozivă din justiție cauzată de pachetul de măsuri fiscale care vizează magistrații.
18:00
Tânăr de 26 de ani, reţinut pentru viol și violenţă: a amenințat că-și ucide iubita în vârstă de 15 ani # Adevarul.ro
Un tânăr de 26 de ani a fost reţinut de anchetatorii din Ialomița pentru viol săvârşit asupra unui minor, violenţă în familie și alte infracțiuni, victima fiind concubina sa în vârstă de 15 ani.
18:00
Imaginea care intră în istorie: Putin, Xi și Kim Jong-un, aliniați împotriva Occidentului # Adevarul.ro
Într-un spectacol fără precedent, președinți Rusiei, Chinei și Coreei de Nord au condus un grup de peste 20 de lideri mondiali la parada de Ziua Victoriei din Beijing. Presa internațională a comentat imaginea „coregrafiată”, în spatele căreia s-ar putea întrevedea o schimbare în echilibrul global.
18:00
Trenul Metropolitan Bucureşti, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de infrastructură urbană din ultimii 30 de ani, a înregistrat un progres prin emiterea certificatelor de urbanism pentru primele patru puncte de oprire: Pajura, Basarab, Carpaţi şi Depoul Triaj.
18:00
Protest major în administrația publică: șapte federații bugetare ies în stradă pe 15 septembrie # Adevarul.ro
Șapte federații din sectorul bugetar, organizează în data de 15 septembrie 2025, o acțiune de protest față de politicile sociale și economice cu impact negativ asupra salariaților, a informat miercuri Federația Columna-Scor.
17:45
Putin, despre o eventuală întâlnire cu Zelenski: „Dacă e pregătit, să vină la Moscova” # Adevarul.ro
După un turneu diplomatic în China, Vladimir Putin a revenit la vechea sa retorică a „disponibilității” pentru dialog.
