Două medicamente celebre pe care un medic spune că nu le-ar lua aproape niciodată: „Nu doar că sunt inutile, ci sunt și periculoase”
Adevarul.ro, 6 septembrie 2025 20:30
Un medic avertizează: paracetamolul și ibuprofenul, două dintre cele mai utilizate analgezice fără prescripție, pot provoca leziuni grave ale ficatului, rinichilor și ulcere gastrice dacă sunt folosite prea frecvent.
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:15
Cine este Madeline Potter, tânăra dintr-o familie de romi căldărari care predă la Universitatea din Edinburgh # Adevarul.ro
Madeline Potter, o femeie născută într-o familie de căldărari din România, predă astăzi la Universitatea din Edinburgh, este autoarea unei cărți de succes și vorbește fără rezerve despre identitatea romă.
20:00
OMV Petrom dă afară 1.000 de oameni. Angajații au aflat din presă. George Simion: „Ne vindem resursele, ca o țară bananieră. Rămânem fără țară” # Adevarul.ro
Peste 1.000 de angajați ai OMV Petrom urmează să fie concediați, iar liderul AUR, George Simion, reacționează dur, acuzând compania austriacă și guvernarea „slabă și coruptă” că sacrifică românii și transformă țara într-o „bananieră” care își vinde resursele pe nimic.
Acum 2 ore
19:45
Accident grav în Șomcuta Mare: patru persoane au fost rănite, una fiind transportată cu elicopterul SMURD # Adevarul.ro
Un accident între două autoturisme a avut loc, sâmbătă, 6 septembrie, în localitatea Șomcuta Mare, județul Maramureș. Patru persoane au fost rănite, una dintre ele rămânând încarcerată.
19:45
PDMM răspândește pe TikTok susținere falsă și propagandă pro-Kremlin. Partidul, fondat de un apropiat al lui Plahotniuc # Adevarul.ro
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a lansat o campanie pe TikTok. Conturi false distribuie mesaje generate de modele AI, creând impresia falsă că se bucură de o largă susținere și discreditând autoritățile pro-europene de la Chișinău.
19:15
Decizie controversată la Constanța: Inspectoratul Școlar desființează o clasă de liceu cu două zile înainte de 8 septembrie # Adevarul.ro
Uniunea Elevilor Reprezentanți acuză că Inspectoratul Școlar Județean Constanța ar fi desființat ilegal clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic Crucea, lăsând peste 30 de elevi fără opțiuni reale și riscând să împingă mulți dintre ei către abandon școlar.
19:00
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor” # Adevarul.ro
La Brașov a avut loc sâmbătă conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, unde mai mulți medici au promovat teorii conspiraționiste despre vaccinare, morți subite și controlul maselor, eveniment neacreditat de Colegiul Medicilor și criticat pentru dezinformare și risc la sănătatea publică.
Acum 4 ore
18:45
Un polițist a fost înjunghiat cu un cuțit sâmbătă, 6 martie, în timp ce încerca să aplaneze un conflict între doi bărbați din Lupeni, Hunedoara.
18:45
Se rupe coaliția din cauza alegerilor în București? Nicușor Dan, mai aproape de dorința PSD SURSE # Adevarul.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea duce la ruperea coaliției de guvernare. Este îngrijorarea exprimată chiar de președintele Nicușor Dan în discuțiile cu liderii PSD, PNL și USR, susțin surse politice pentru Adevărul.
18:15
Femei afgane, lăsate să moară, după cutremur, din cauza legilor talibane: „Am fost lăsate să sângerăm. Nimeni nu ne-a oferit ajutor” # Adevarul.ro
Femeile afgane au fost lăsate să moară în urma cutremurelor devastatoare de zilele acestea, din cauza legii talibanilor, care interzice bărbaților neînrudiți să intre în contact cu ele. Cutremurul a ucis mii de persoane și a distrus locuințe în zonele muntoase ale țării.
18:00
Ucraina și Rusia, atacuri masive cu drone kamikaze, rachete și sisteme de război electronic # Adevarul.ro
Ucraina și Rusia continuă să se acuze reciproc de atacuri masive cu drone, în timp ce conflictul devine tot mai letal: în noaptea de vineri spre sâmbătă, Kievul a raportat neutralizarea a 68 de drone rusești, în timp ce Moscova susține că a doborât 34 de drone ucrainene.
17:15
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de Papa Leon XIV # Adevarul.ro
Carlo Acutis, adolescentul italian cunoscut drept „Influencerul lui Dumnezeu”, pentru modul în care a folosit tehnologia pentru a răspândi credința, va fi canonizat duminică la Vatican, devenind primul sfânt milenial al Bisericii Catolice.
17:15
Actrița Lia Bugnar, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „E mândru că jupoaie oamenii cinstiți.” Ce spune despre Nicușor Dan # Adevarul.ro
Actrița, regizoarea și dramaturga Lia Bugnar a lansat un atac dur la adresa premierului și a liderilor politici, criticând inegalitățile sociale și lipsa de sprijin pentru românii cu salarii mici.
17:00
Tehnicianul preluase conducerea tehnică a echipei Sepsi OSK pe 18 martie și a obținut un singur punct în cinci etape, înainte de demiterea din funcție.
Acum 6 ore
16:30
Rusia ridică ziduri la granița cu NATO. Medvedev anunță întăriri militare la frontiera cu Finlanda # Adevarul.ro
Tensiunile de la granița estică a Europei continuă să crească.
16:30
Fostul vicepreședinte al SUA, convins că Rusia va ataca o țară NATO dacă va avea succes în Ucraina # Adevarul.ro
Fostul vicepreședinte al SUA, Mike Pence, a declarat vineri, 5 septembrie, că țara sa și aliații europeni ar trebui să „confrunte militar” Rusia dacă acesta își extinde eforturile de război mai departe pe continent.
16:00
Proiescul Fast Danube avansează: prima achiziție a fost lansată. Ciprian Șerban: „România își consolidează rolul de hub regional de transport” # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat faptul că vineri, 5 septembrie, a fost lansată prima procedură de achiziție din cadrul proiectului FAST DANUBE 2. Potrivit acestuia, proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul.
15:45
Tensiuni diplomatice: Coreea de Sud, îngrijorată după raidul autorităților americane de imigrare la uzina Hyundai din Georgia # Adevarul.ro
Raidul autorităților americane de imigrare la fabrica Hyundai din Georgia, în urma căruia mai mulți angajați sud-coreeni au fost reținuți, a stârnit îngrijorarea Seulului, care trimite diplomați pentru a proteja drepturile cetățenilor săi, în timp ce producția de vehicule electrice continuă.
15:45
Concert extraordinar al Orchestrei Landwehr din Fribourg în Salina Turda. Ambasadorul Elveției in Romania, Massimo Baggi, impresionat! # Adevarul.ro
La 120 de metri adâncime, în impresionanta Salină Turda, Orchestra Landwehr din Fribourg a susținut vineri, 5 septembrie, un concert memorabil, organizat ca preambul la Ziua Națională a Elveției.
15:45
Motociclist de 19 ani, ucis de un șofer cu alcoolemie de 2,42 g/l. A dat vina pe „sistemul automat” al mașinii # Adevarul.ro
Avocatul Adrian Cuculis a dezvăluit faptul că șoferul din Galați care, pe 2 august, a lovit mortal un motociclist de 19 ani, „a dat vina” pe sistemul automat al mașinii, „care, în opinia lui, ar fi trebuit să oprească mașina automat, în timp ce el era atent la altceva”.
15:45
Boris Becker, mărturii tulburătoare din închisoare: cicatrici adânci și amenințări primite de la deținuți români # Adevarul.ro
Boris Becker dezvăluie cicatricile dureroase din perioada petrecută în închisoare și momentul în care infractorii români l-au amenințat în celula sa.
15:45
Accident rutier cu opt persoane implicate, printre care și minori, pe DN2. A fost activat Planul Roșu de Intervenţie # Adevarul.ro
Un accident între trei autoturisme a avut loc sâmbătă, 6 septembrie, pe DN 2 București-Urziceni, între localitățile Coșereni și Movilița, județul Ialomița. A fost activat Planul Roșu de Intervenţie.
15:45
Mihai Fifor, atac direct la șeful Guvernului României: „Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulți” # Adevarul.ro
Social-democratul Mihai Fifor vrea să-i transmită o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan prin care să-i ceară menținerea finanțării investiției în Drumul Expres Arad–Oradea.
15:30
Unforgettable Festival 2025 – București devine scena celui mai mare festival pop-simfonic din România. Piața Constituției, transformată în amfiteatru cultural # Adevarul.ro
Între 11 și 13 septembrie 2025, Bucureștiul va deveni capitala muzicii pop-simfonice.
15:15
Vești bune pentru șoferi înainte de începerea cursurilor: se reia circulația rutieră pe Splaiul Independenței, între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii # Adevarul.ro
Circulația rutieră pe Splaiul Independenței, între Piața Națiunilor Unite și Piața Unirii, a fost redeschisă înainte de termen, după finalizarea unei etape esențiale a lucrărilor la planșeul Unirii, pentru a evita blocajele de trafic la începutul noului an școlar.
Acum 8 ore
14:45
Lovitură de teatru în cazul furtului tezaurului dacic din Olanda. Trei dintre suspecți nu vor fi urmăriți penal # Adevarul.ro
Trei dintre suspecții în cazul furtului tezaurului de la Muzeul Drents din Assen nu vor fi urmăriți penal, potrivit deciziei procurorilor olandezi.
14:45
Zelenski respinge invitația lui Putin de a merge la Moscova și îl invită la Kiev: „Nu mă pot duce în capitala acestui terorist” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a organiza o eventuală întrevedere la Moscova și a sugerat ca loc de întâlnire Kievul, subliniind că nu se poate deplasa în capitala Rusiei în timp ce țara sa este atacată zilnic.
14:45
Bestia vs. Regele Eschivelor: Tyson și Mayweather, într-un meci ce va zgudui planeta. Se anunță spectacol fără precedent # Adevarul.ro
Este vorba despre un meci de box care ar putea distruge toate recordurile.
14:30
Războiul dronelor. Cum schimbă tehnologia conflictul din Ucraina. Ucid de la distanță, dar salvează și vieți # Adevarul.ro
Pe frontul din Ucraina, războiul s-a transformat într-o confruntare dominată de drone. De la recunoaștere și bruiaj, până la atac și salvare, schimbând radical strategiile ambelor tabere și mutând linia mortală a luptei mult dincolo de tranșee.
14:15
Cele mai importante reforme ale învățământul românesc. Oamenii care ne-au scos din bezna evului mediu și au dat copiii românilor la școală # Adevarul.ro
Învățământul românesc modern a luat naștere după jumătatea secolului al XIX-lea, în urma a două reforme educaționale care au scos Principatele din bezna analfabetismului medieval. Datorită acestor inițiative revoluționare au apărut generații întregi de profesioniști.
14:00
Cristi Chivu are Italia la picioare. Tehnicianul român și-a trecut o nouă victorie în cont # Adevarul.ro
Toate campionatele, inclusiv Serie A, au luat o scurtă pauză pentru meciurile echipelor naționale din preliminariile Cupei Mondiale 2026.
14:00
Venezuela provoacă SUA și trimite avioane de luptă în apropierea unui distrugător american. Trump a transmis armatei să le lovească dacă se apropie „periculos” # Adevarul.ro
Pentagonul a confirmat că Venezuela a trimis din nou avioane de luptă F-16 în apropierea distrugătorului american USS Jason Dunham, aflat în apele internaționale, într-un incident catalogat drept „extrem de provocator”, ce amplifică tensiunile dintre Washington și Caracas.
14:00
Unde se fac și unde nu se fac ore în primele zile de școală. Harta pe județe. Președintele Federației „Spiru Haret”: „Sărbătorim 35 de ani de subfinanțare a educației” # Adevarul.ro
Președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat sâmbătă, 6 septembrie, că în urma unui referendum se va decide dacă marți cadrele didactice vor protesta în stradă sau în școli.
14:00
De ce își ling câinii buzele? Experții avertizează că nu e semn de foame. Gestul aparent banal ascunde un disconfort # Adevarul.ro
Linsul buzelor la câini, adesea interpretat de stăpâni ca un semn de foame sau poftă, poate ascunde de fapt stres, anxietate ori disconfort, avertizează specialiștii în comportament animal.
13:15
Ce notă i-au dat internauții lui Nicușor Dan după trei luni de mandat. Președintele României abia trece clasa # Adevarul.ro
După 100 de zile de mandat ca președinte al României, Nicușor Dan și-a evaluat activitatea. În termeni școlărești, acesta spune că performanța sa merită un 7 sau un 8. Românii s-au arătat mai exigenți pe rețelele sociale, Nicușor Dan fiind notat de internauți cu nota 5.
13:15
SUA vor primi acțiuni în fondul mineral al Ucrainei, în schimbul ajutorului militar. Un nou model de alianță:investiții cu dobândă geopolitică # Adevarul.ro
Statele Unite și Ucraina au lansat oficial un fond comun de investiții, cu o miză clară: resursele minerale ale Ucrainei. În schimbul sprijinului militar american, Washingtonul va primi acțiuni preferențiale într-un fond care va administra o parte esențială din bogățiile subsolului ucrainean.
13:00
Incident șocant în Timiș: Un bărbat beat a incendiat o pompă de benzină, i-a provocat arsuri unui angajat și a amenințat că se va sinucide # Adevarul.ro
Un bărbat de 34 de ani din Făget, Timiș, beat, a incendiat o pompă de benzină, i-a provocat arsuri unui angajat și, ulterior, a amenințat că se va sinucide sărind într-un balcon al unui bloc.
Acum 12 ore
12:45
Poate deveni Coreea de Nord un sprijin pentru Kremlin în confruntarea cu NATO? - Analiză # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost invitat de onoare la cel mai mare paradă militară din istoria Chinei, desfășurată în prezența a 26 de lideri internaționali.
12:45
Cum au fost surprinși miniștrii cabinetului Bolojan la meciul România-Canada. Dan Tanasă, comentarii acide la fotografia Oanei Țoiu cu paharul de bere în mână # Adevarul.ro
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a urmărit vineri seara, de pe Arena Națională, meciul amical România - Canada, împreună cu mai mulți membri ai guvernului Bolojan: miniștrii Florin Manole, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru.
12:30
Medicii avertizează: Nu toți microbii identificați în nasul copiilor, inclusiv Stafilococul auriu, provoacă boli de sezon # Adevarul.ro
Spitalul Virtual pentru Copii reamintește părinților că portajul nazal cu Stafilococ auriu este frecvent la copii și nu înseamnă neapărat boală, chiar dacă riscurile cresc în colectivități precum școlile
12:15
Trump deschide ușa garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar pasează responsabilitatea Europei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a dat de înțeles, într-o declarație făcută pe 5 septembrie la Casa Albă, că Statele Unite ar putea contribui la un cadru internațional de garanții de securitate pentru Ucraina, dar a subliniat cu fermitate că liderii europeni trebuie să joace rolul principal în ace
12:15
Nu l-a uitat pe Diogo Jota. Ruben Neves, gest incredibil în memoria fotbalistului de la Liverpool # Adevarul.ro
Ruben Neves va purta pe umeri memoria celui mai bun prieten al său.
12:00
Atașatul militar al României în SUA, convocat la Pentagon pentru discuții despre reducerea cheltuielilor NATO pe Flancul Estic # Adevarul.ro
Atașatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc, a fost chemat la Pentagon pentru a fi informat despre viitoarele reduceri ale cheltuielilor NATO pentru programele de apărare și securitate de pe Flancul Estic.
12:00
O bancă din România dispare: clienții vor rămâne fără acces la conturi și carduri. Alertă pentru plata salariilor # Adevarul.ro
O bancă din România va dispărea la finalul lunii octombrie, iar clienții săi vor rămâne fără acces la conturi, carduri și aplicații timp de câteva zile. Schimbarea survine în contextul unei fuziuni surpriză, iar utilizatorii trebuie să își actualizeze plățile și să își anunțe angajatorii.
11:45
Fotografia pe care un cuplu a postat-o cu câteva momente înainte de tragedia de la Lisabona # Adevarul.ro
Cu câteva ore înainte de tragedia funicularului din Lisabona, în urma căreia au murit 16 persoane și peste 20 au fost rănite, un cuplu postase fotografii la obiective turistice populare, inclusiv la Castelul Sao Jorge.
11:30
Luis Enrique, operat de urgență, în urma unui accident. Unde se afla tehnicianul celor de la PSG # Adevarul.ro
Tehnicianul cu origini spaniole a preluat banca tehnică a francezilor în vara anului 2023.
11:30
Participă șeful serviciilor de informații al armatei ucrainene personal la operațiuni de luptă împotriva rușilor? Răspunsul GUR # Adevarul.ro
Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare din Ucraina, nu se limitează la strategiile din spatele ușilor închise.
11:15
Bărbat din Suceava, arestat după ce a sechestrat o minoră dispărută din Brașov. Tânărul avea ordin de protecție provizoriu # Adevarul.ro
O minoră din Feldioara, Brașov, a fost găsită de polițiști în Suceava, în locuința unui tânăr de 24 de ani, unde ar fi fost sechestrată. Bărbatul avea emis un ordin de protecție provizoriu și a fost arestat preventiv
11:15
Cod galben de caniculă: meteorologii anunță temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic în București și în alte zece județe # Adevarul.ro
Meteorologii avertizează că România va fi cuprinsă de un nou episod de caniculă. Zece județe din nordul și vestul țării, printre care Maramureș, Cluj și Timiș, se vor afla sâmbătă sub atenționare Cod galben. În București va fi cer mai mult senin și vânt slab până la moderat.
11:15
SUA grăbesc livrarea de rachete de croazieră pentru Ucraina. Un nou tip de armament intră în joc # Adevarul.ro
Statele Unite accelerează transferul către Ucraina al unor noi rachete de croazieră, cu rază lungă de acțiune, destinate loviturilor aeriene în adâncimea teritoriilor ocupate de armata rusă.
