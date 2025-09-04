Opinii: Obligat, forțat, de bunăvoie și nesilit de nimeni!

00:50

România a înregistrat, în prima jumătate a acestui an, cel de-al treilea cel mai mare preț din UE la energie electrică pe piața spot, păstrându-și poziția ocupată li anul trecut. Interesant este că în primul trimestru prețul spot s-a situat sub cel al tranzacțiilor futures, iar acest lucru se întâmplă în condițiile în care ponderea pieței spot este în cădere, ca urmare a deciziei guvernului de a obliga furnizorii să achiziționeze în avans minim 50% din energia pe care promit că o furnizează.