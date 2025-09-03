Grecia închide peste 750 de școli. Colaps demografic

14:30

Președintele Nicușor Dan a declarat, la Centrala de la Cernavodă, că nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv și o chestiune de securitate națională, arătând că țara noastră se poate baza pe parteneri precum Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, state care gândesc ca și noi în ceea ce privește ordinea internațională.