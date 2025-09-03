OPPO lansează în România noua generație de telefoane AI - FOTO
Profit.ro, 3 septembrie 2025 20:30
OPPO lansrează pe piața din România noua generație de telefoane AI – seria Reno14, disponibilă în trei modele: Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno14 FS 5G.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
20:50
Amazon elimină programul de partajare a livrărilor gratuite prin programul Prime în afara gospodăriei # Profit.ro
Amazon va renunța, de la 1 octombrie 2025, la programul Prime Invitee, care permitea membrilor să împartă beneficiile de livrare rapidă și gratuită cu persoane din afara gospodăriei lor. Compania a început deja să notifice utilizatorii, precizând că invitații vor fi informați separat până pe 5 septembrie, transmite CNBC.
Acum 30 minute
20:30
OPPO lansrează pe piața din România noua generație de telefoane AI – seria Reno14, disponibilă în trei modele: Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno14 FS 5G.
Acum o oră
20:10
ULTIMA ORĂ Polonezii de la Aforti Holding anunță la Bursa București imposibilitatea plății pentru obligațiunile listate # Profit.ro
Compania financiară polonezeă Aforti Holding anunță la Bursa București imposibilitatea plății unui cupon pentru obligațiunile listate.
20:00
ULTIMA ORĂ Polonezii de la Aforti Holding anunță la Bursa București imposiblitatea plății pentru obligațiunile listate # Profit.ro
Compania financiară polonezeă Aforti Holding anunță la Bursa București imposiblitatea plății unui cupon pentru obligațiunile listate.
Acum 2 ore
19:30
Băncile cu capital de stat din Turcia au vândut o sumă estimată la 5 miliarde de dolari, marți și miercuri, pentru a susține lira, într-un efort de a opri o vânzare masivă declanșată de o decizie judecătorească ce viza lideri importanți ai opoziției.
19:00
Autoritățile din Grecia au decis suspendarea a peste 750 de școli.
Acum 4 ore
18:50
Bruxelles-ul prezintă documentele finale pentru acordurile cu Mercosur și Mexic. Apare cea mai mare piață de liber schimb din lume # Profit.ro
Comisia Europeană a prezentat Consiliului propunerile sale pentru semnarea și încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur, prin care va fi creată cea mai mare zonă de liber schimb din lume, precum și a Acordului global modernizat UE-Mexic (AGMM), care elimină tarifele prohibitive rămase pentru exporturile agroalimentare ale UE către Mexic.
18:40
DECIZIE România mai face un pas spre producerea de izotopi medicali anti-cancer la centrala nucleară Cernavodă # Profit.ro
AGA companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare Cernavodă, la care Ministerul Energiei are peste 82% din capital, a aprobat încă un pas spre producerea de izotopi medicali în cadrul centralei, în colaborare cu divizia germană a francezilor de la Framatome.
18:30
DECIZIE Strategia de investiții a Nuclearelectrica. Cum va rezista sistemul energetic național fără un reactor de la Cernavodă, aflat în retehnologizare # Profit.ro
AGA companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare Cernavodă, la care Ministerul Energiei are peste 82% din capital, a aprobat Strategia de investiții a societății aferentă perioadei 2025 – 2030, cu perspectiva anului 2035, unul dintre capitolele documentului vizând acoperirea deficitului de producție din sistemul energetic național al României care va surveni odată cu oprirea pentru retehnologizare a reactorului 1 al centralei, de 700 MW, în perioada 2027-2030.
18:10
DECIZIE în ziua vizitei lui Nicușor Dan. Credit de peste jumătate de miliard de euro de la americani pentru retehnologizarea U1 Cernavodă, în ziua vizitei prezidențiale la centrala nucleară # Profit.ro
AGA companiei de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare Cernavodă, la care Ministerul Energiei are peste 82% din capital, a aprobat astăzi contractarea de către companie a unui credit în valoare de 540 milioane euro de la un sindicat de bănci condus de gigantul financiar american JP Morgan, pentru finanțarea fazei pregătitoare a proiectului retehnologizării unității 1 a centralei.
18:00
ULTIMA ORĂ Mini-reactoarele nucleare SUA dorite la Doicești: NU a fost aprobată preluarea de către coreeni a aproape 40% din capitalul companiei românești de proiect # Profit.ro
Ministerul Energiei nu a aprobat ca fondul de investiții DSPE Beta Private Equity Fund, controlat de DS Private Equity Co. Ltd (DSPE) din Coreea de Sud, acționar minoritar al NuScale, dezvoltatorul și proprietarul american al tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care se dorește construirea unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, să preia o participație de 39,53% din capitalul RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului centralei.
17:50
GRAFIC România deasupra Bulgariei și Serbiei, dar sub Ungaria. Cât îl costă pe un angajator român fiecare oră lucrată de un salariat # Profit.ro
Angajatorii români plătesc în medie 12.5 euro pentru fiecare oră lucrată de un salariat.
17:40
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a semnat certificatele de urbanism pentru 4 puncte de oprire pe ruta București Nord – Scroviștea: Pajura, Basarab, Carpați și Depoul Triaj.
17:30
Miliardarul Warren Buffett a afirmat, într-un interviu pentru CNBC, că este dezamăgit de decizia grupului producător de alimente Kraft Heinz de a se diviza, măsură care desface în mare parte fuziunea pe care el a orchestrat-o în 2015. Declarațiile sale au dus la o scădere de peste 5% a acțiunilor companiei.
17:20
Compania Mondelez - dată în judecată în Germania pentru reducerea cantității produselor Milka # Profit.ro
Asociația Consumatorilor din Germania dă în judecată compania Mondelez pentru ambalajele înșelătoare ale ciocolatei Milka. Conținutul acesteia s-a micșorat – aproape imperceptibil – în timp ce prețurile cresc, spune asociația.
17:00
România a cheltuit pentru Ucraina, sub formă de sprijin militar, umanitar și financiar, în perioada întregului război până acum, respectiv februarie 2022 – iunie 2025, circa 1,5 miliarde de euro, conform Consiliului Fiscal.
Acum 6 ore
16:30
FOTO Dan Șucu și Ostahie bifează o investiție. Altex deschide un nou mare magazin, în capitală, cu sprijin Mobexpert. CEO-ul anunță planul companiei # Profit.ro
Retailerul electro-IT Altex, controlat de omul de afaceri Dan Ostahie, va închide anul în creștere față de 2024, cifrele la șase luni indicând un avans de 5% comparativ cu iunie 2024, a declarat Raul Filip, directorul general al companiei, prezent la deschiderea unui magazinul din zona Pallady, în Capitală.
16:30
Traiul și business-ul în România: Ghid privind dreptul imigrărilor pentru investitori și cetățeni străini # Profit.ro
România a devenit, în ultimii ani, o destinație tot mai atractivă pe plan mondial, atât pentru turiști, cât și pentru investitori, oferind o diversitate remarcabilă de peisaje și experiențe care îi încântă pe cei care aleg să o descopere.
16:30
NATURALIA este un proiect solistic al cărui concept aduce pe scenă o zonă fecundă a creației Barocului muzical: natura, sunetele și emoțiile sale, bestiarul acesteia.
16:20
RetuRO - Mesaj către populație privind recuperarea garanției pentru ambalaje: Consumatorii nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi # Profit.ro
RetuRO transmite populației că singurul lucru pe care trebuie să îl verifice consumatorii este existența simbolului „Ambalaj cu garanție” de pe recipientele pe care vor să le returneze.
16:10
După negocieri cu mai multe țări, Toyota a decis țara în care va produce primul model electric din Europa # Profit.ro
Toyota Motor Europe a luat o decizie strategică majoră pentru activitatea din Europa, alegând să producă primul său automobil electric într-o uzină locală.
16:00
Când președintele rus Vladimir Putin a mers umăr la umăr cu omologul său chinez Xi Jinping, miercuri la Beijing, un microfon deschis i-a surprins discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să poată trăi până la 150 de ani, relatează Reuters.
16:00
FOTO Schimbare majoră de denumiri la VW. Primele două modele cu nume noi debutează peste câteva zile # Profit.ro
Marca auto Volkswagen a confirmat toate speculațiile și informațiile pe surse de până acum și a anunțat oficial cum vor fi denumite mașinile cu propulsie electrică, începând din această toamnă. Primul model va fi prezentat la Munchen.
15:50
Retailerul electro-IT Altex, controlat de omul de afaceri Dan Ostahie, va închide anul în creștere față de 2024, cifrele la șase luni indicând un avans de 5% comparativ cu iunie 2024, a declarat Raul Filip, directorul general al companiei, prezent la deschiderea unui magazinul din zona Pallady, în Capitală.
15:50
Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat că că a fost la parada de la Beijing la invitația președintelui Chinei Xi Jinpig.
15:40
Al doilea aeroport din România care elimină limita de 100 mililitri lichide în bagaj ANUNȚ # Profit.ro
Pasagerii vor putea transporta în cabina avionului lichide în recipiente individuale de până la 2 litri, fără limita anterioară de 100 de mililitri, începând de vineri, 5 septembrie, și la Aeroportul Internațional din Sibiu.
15:20
Nicușor Dan, despre o nouă majorare a TVA: La HoReCa este o discuție, dar de la 1 ianuarie # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, despre o majorare a TVA, că nu există această discuție iar la HoReCa este o discuție, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie.
15:20
Acuzație cu demitere rapidă - „Sesiuni de training” pe Coasta de Azur și în Cipru pentru zeci de angajați ai unei instituții a statului # Profit.ro
Două „sesiuni de training” la Nisa și la Larnaca pentru 30 de angajați au fost aprobate de conducerea unei instituții din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, acuză ministrul de resort, Dragoș Pîslaru.
15:20
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe 'nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova'.
15:20
Rețeaua de metrou din capitală se extinde.
15:10
ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei din vânzarea de mașini second-hand aduse din UE, printr-un lanț de firme de tip „conductă”. Informații Profit.ro - Percheziții DNA și la regionala Iași a ANAF # Profit.ro
Inspectorii antifraudă au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA). Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, percheziții DNA în acest caz au avut loc și la regionala Iași a ANAF.
15:10
FOTO Suedezii de la Oresa obțin autorizația de construire pentru extinderea parcului logistic din Iași # Profit.ro
Oresa Industra, divizia de real estate a grupului de investiții Oresa, companie cu capital suedez prezentă în România din 1997, a obținut autorizația de construire pentru o nouă extindere cu 15.000 metri pătrați a parcului Industra Park Iași, din Lețcani, noile spații urmând să fie livrate în prima parte a anului viitor.
15:10
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chișinău, că Muntenegrul ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028, în timp ce aderarea Albaniei ar putea avea loc ceva mai târziu, dar tot în mandatul actualei Comisii Europene, transmite agenția de știri Moldpres.
15:00
Consiliul Concurenței recomandă înființarea Comisiilor pentru Acord Unic pentru eliberarea autorizațiilor de construire # Profit.ro
Consiliul Concurenței recomandă introducerea unor reguli clare și transparente pentru stabilirea tarifelor pentru avizele de amplasament necesare în construcții și înființarea Comisiilor pentru Acord Unic (CAU) în toate reședințele de județ, în vederea reducerii birocrației.
Acum 8 ore
14:50
Vânzările globale de obligațiuni se intensifică, în condițiile în care investitorii sunt preocupați de creșterea datoriei publice și de persistența inflației. Bondurile americane cu scadență la 30 de ani au atins un randament de 5%, prima oară în două lun # Profit.ro
Financial Times notează și că randamentul obligațiunilor britanice, cu scadență tot pe 30 de ani, a crescut ușor, cu 0,06 puncte, până la 5,75%, cea mai mare valoare din ultimii 27 de ani. De asemenea, randamentul bondurilor japoneze a atins valoarea record de 3,29%.
14:40
România - cel mai mic procent de cetățeni care ar vrea ca UE să-i protejeze în fața crizelor GRAFICE # Profit.ro
68% dintre europeni cred că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor săi, în fața crizelor globale și a riscurilor de securitate.
14:40
ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei din vânzarea de mașini second-hand aduse din UE, printr-un lanț de firme de tip „conductă” # Profit.ro
Inspectorii antifraudă au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).
14:30
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Investiția de 3 miliarde pe care o începem astăzi la retehnologizarea Reactorului 1 va însemna încă 30 de ani de energie electrică în bandă, prietenoasă cu mediul. Reprezintă viitorul securității energetice a României # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor de constructie din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă că investiția de 3 miliarde va însemna încă 30 de ani de energie electrică în bandă, prietenoasă cu mediul și reprezintă viitorul securității energetice a României.
14:30
ICI București și U.S. Commercial Service au organizat un workshop internațional dedicat tehnologiilor dual-use și cerințelor NATO # Profit.ro
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Serviciul Comercial al Statelor Unite, a organizat astăzi, 3 septembrie 2025, workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO”.
14:30
Nicușor Dan: Nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, la Centrala de la Cernavodă, că nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv și o chestiune de securitate națională, arătând că țara noastră se poate baza pe parteneri precum Canada, Coreea, Italia, Statele Unite, state care gândesc ca și noi în ceea ce privește ordinea internațională.
14:20
Lanțul de restaurante McDonald’s deține și hotelul Golden Arch, de 4 stele, în Zürich, Elveția.
14:10
Companiile germane spun că tranziția energetică riscă să creeze o povară de 5.400 miliarde de euro asupra firmelor și gospodăriilor până în 2049 # Profit.ro
Actuala strategie de tranziție energetică a Germaniei ar putea costa 5.400 miliarde euro până în 2049, punând o povară semnificativă asupra firmelor și gospodăriilor și slăbind competitivitatea, a anunțat Camera germană de comerț și industrie (DIHK), informează agenția de știri Reuters.
13:50
Premierul maghiar Viktor Orbán și-a lansat un canal de chat.
13:30
Percheziții ale DNA la 47 de adrese într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 90 de milioane de lei # Profit.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac percheziții la 47 de adrese - sediile unor firme, locuințele unor persoane și o instituție publică - din București și din județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul depășește 90 de milioane de lei.
13:20
Anthropic a atras o finanțare de 13 miliarde de dolari, la o evaluare record de 183 miliarde # Profit.ro
Startup-ul american de inteligență artificială Anthropic a anunțat închiderea unei runde de finanțare de 13 miliarde de dolari, care ridică valoarea companiei la 183 miliarde după finalizarea rundei, de aproape trei ori mai mult decât la ultima strângere de fonduri din martie, transmite CNBC.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0779 lei, de la 5,0781 lei, înregistrat marți.
13:10
ChatGPT - întrerupere parțială a serviciilor, inclusiv în România. OpenAI investighează FOTO # Profit.ro
OpenAI investighează o problemă cu ChatGPT, care nu afișează răspunsuri, conform unei actualizări de pe site-ul companiei.
13:10
Terasa de lux indiferent de anotimp. Cele mai bune prețuri la mobilier outdoor premium ACUM la SensoDays # Profit.ro
Profită de cele mai avantajoase prețuri ale anului pentru mobilier outdoor premium. Acum este momentul perfect să investești în piese de design care îți oferă rafinament și confort pe tot parcursul anului.
Acum 12 ore
12:50
Libra Internet Bank susține cu 35,5 milioane de euro construcția fazei a 6-a a ansamblului Exigent Plaza Residence.
12:50
REACȚIA managementului Euroins după ce a aflat de la Profit.ro că este chemat în instanță să răspundă pentru intrarea in faliment # Profit.ro
Managementul Euroins Insurance Group reacționează după ce a aflat de la Profit.ro că CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România, a chemat în judecată, în calitate de lichidator judiciar prin Filiala București, un număr important de persoane din conducerea Euroins, fostul lider al pieței asigurărilor, pentru atragerea răspunderii în privința intrării în faliment.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.