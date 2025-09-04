Cât de îndrăgostiți sunt fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă, fost concurent la Insula iubirii! Cei doi au urmărit împreună finala sezonului 9

03:50

După ce a uimit pe toată lumea în momentul în care a ales să plece singură de pe Insula Iubirii, iată că acum este momentul să vă uimim și noi pe voi. Vorbim despre unii dintre cei mai controversați și comentați concurenti din acest sezon de la Insula Iubirii: Bianca și Marian. Așa cum ați văzut, în urmă cu câteva momente, Bianca a ales să plece singură de pe insula iubirii.