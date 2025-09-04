Cât de îndrăgostiți sunt fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă, fost concurent la Insula iubirii! Cei doi au urmărit împreună finala sezonului 9
SpyNews, 4 septembrie 2025 10:20
Claudiu Dragotă a venit la Insula iubirii, în sezonul 8, cu iubita lui de atunci, Simona. Cei doi s-au despărțit, după ce el a căzut în ispită cu Anamaria Vaida. Fosta ispită și fostul concurent au o relație, iar aseară, au urmărit împreună marea finală a sezonului 9.
• • •
Acum 5 minute
10:40
Știrile Antena Stars. Zi mare în showbiz-ul românesc! Oana Radu se căsătorește astăzi, iar acum se fac ultimele pregătiri pentru evenimentul cel mare: „Au eliberat plaja!” # SpyNews
Oana Radu se căsătorește, astăzi, pentru a doua oară! Cântăreața vă îmbraca rochia de mireasă și va spune "DA!" în fața lui Dumnezeu într-un cadru spectaculos, pe litoralul românesc. Iată cum decurg ultimele pregătiri!
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:10
Știrile Antena Stars. Anamaria Prodan, despre evenimentul care a adunat pe toată lumea acasă: "Sunt un om împlinit!" # SpyNews
Anamaria Prodan a vorbit, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars despre evenimentul important care i-a adus ambele fiice acasă. Vedeta a mărturisit că este cea mai împlinită. Ce a mai declarat impresara.
09:50
Rețeta veche de varză murată. Ce ingrediente secrete adăugau gospodinele pentru un gust desăvârșit # SpyNews
Varza murată este una dintre rețelele cele mai vechi rețete din bucătăria românească. Varza murată a fost mereu pusă pe masa de sărbătoare crudă sau gătită. Iată cum se pune la butoi după rețeta veche!
09:50
Tânăra alături de care Bogdan de la Ploiești a fost surprins în ipostaze apropiate reacționează, după ce Cristina Pucean a jignit-o. Mesajul Vanessei pentru dansatoare # SpyNews
Zilele trecute, Bogdan de la Ploiești a fost surprins alături de o altă femeie, nimeni alta decât nepoata lui Sorinel Puștiu. Vanessa, care a împlinit recent 22 de ani, a fost văzută în compania manelistului, în ipostaze apropiate. Cristina Pucean a jingit-o subtil, iar tânăra nu a rămas indiferentă.
Acum 2 ore
09:30
După Daiana Prodan, o altă fostă concurentă de la Insula iubirii o pune la zid pe Oana Monea: „Cum să ai așa tupeu?”. Ce a scos-o din sărite # SpyNews
Marius Avram de la Insula iubirii a decis să plece împreună cu Oana Monea din Thailanda. În marea finală, a fost difuzat și un moment în care ispita îi ia apărarea concurentului în fața soției ei, episod în urma căruia o fostă concurentă a criticat-o dur pe Oana Monea.
09:10
Bia TRS vine cu vești bune în ceea ce privește starea ei de sănătate. Ce a spus fosta concurentă de la iUmor, la 13 zile de la transplantul de măduvă | VIDEO # SpyNews
Bia TRS a făcut un videoclip, în care apare cu zâmbetul pe buze și este extrem de fericita! Fosta concurentă de la iUmor le-a împărtășit urmăritorilor de pe rețelele sociale o veste foarte bună. Iată ce spune Bia TRS!
09:00
Bianca Drăgușanu, încă o înțepătură la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Și-a cumpărat...”. Cu ce cuvinte a „atacat-o” pe cântăreață # SpyNews
Bianca Drăgușanu nu se lasă și pare că o „atacă” din nou pe Claudia Pătrășcanu. Zilele trecute, iubita lui Gabi Bădălău a avut cuvinte dure la adresa cântăreței, pe care o acuza că o hărțuiește și a blestemat-o. Ieri, Bianca Drăgușanu a ironizat-o, după ce a ajuns la sală.
08:50
S-au schimbat condițiile de intrare în Bali! Ce trebuie să știi dacă vrei să călătorești aici # SpyNews
Cei care își doresc să ajungă curând în Bali trebuie să știe că s-a introdus un nou set de reguli, în ceea ce privește intrarea pe insulă. Iată ce trebuie să completeze persoanele care aleg Bali ca destinație de vacanță!
Acum 4 ore
08:30
Ella Vișan, emoții la cald, după ultimul episod de Insula iubirii. Ce a avut de transmis concurenta lui Teo # SpyNews
Ella Vișan și ispita Teo de la Insula iubirii au decis să plece împreună, în marea finală. Chiar dacă părea că au o conexiune specială, legătura lor nu a rezistat mult, iar la scurt timp după filmările ultimului episod, s-au separat. Ella Vișan i-a transmis lui Teo un mesaj, după ce s-a difuzat marea finală.
Acum 8 ore
03:50
Întâlnire de taină! Bianca a plecat singură, dar am prins-o cu Marian! Cuplurile de la Insula iubirii filmate în acțiune # SpyNews
După ce a uimit pe toată lumea în momentul în care a ales să plece singură de pe Insula Iubirii, iată că acum este momentul să vă uimim și noi pe voi. Vorbim despre unii dintre cei mai controversați și comentați concurenti din acest sezon de la Insula Iubirii: Bianca și Marian. Așa cum ați văzut, în urmă cu câteva momente, Bianca a ales să plece singură de pe insula iubirii.
Acum 12 ore
00:50
Insula Iubirii. George Jaguarul face declarații incendiare la testimoniale! Cu cine vrea ispita să plece acasă: „Vreau să mă căsătoresc” # SpyNews
Ispita George, cunoscut drept „Jaguarul”, a surprins făcut o declarație surprinzătoare la testimoniale! George Jaguarul nu își dorește să plece cu nicio concurentă, ci... cu reporterița.
00:30
Insula Iubirii. Ella Vișan și Andrei Lemnaru, "confruntarea" mult așteptată! Concurenta va părăsi insula alături de ispita Teo # SpyNews
Ella Vișan a ales, fără nicio remușcare, să părăsească Insula Iubirii alături de ispita Teo. Blondina și fostul partener, Andrei Lemnaru, au ales, de comun acord, să pună capăt relației.
3 septembrie 2025
22:50
Insula Iubirii. Este timpul ca Maria și Marius Avram să ia o decizie! Concurentul a ales să plece alături de ispita Oana Monea # SpyNews
Marius și Maria Avram s-au reîntâlnit, după 21 de zile în care au interacționat cu alte persoane. Cei doi și-au creat conexiuni cu ispitele, iar acum sunt puși în fața unei decizii nu tocmai ușoară. Marius Avram a ales să plece alături de Oana Monea.
22:50
Maria Avram alege să părăsească Insula Iubirii singură! Ce i-a spus ispita Cătălin concurentei # SpyNews
A venit timpul ca și Maria Avram să ia o decizie în ceea ce privește plecarea ei spre casă. Astfel, concurenta a fost pusă față în față cu ispita cu care și-a creat o conexiune destul de puternică. Totuși, decizia blondinei a fost să plece singură de pe Insula Iubirii.
22:40
Insula Iubirii. Marius vede imaginile cu soția lui, Maria, în care se sărută în baie cu ispita Cătălin. Cum s-a apărat concurenta: „Eram beată!” # SpyNews
Maria Avram s-a întâlnit cu soțul ei, Marius și au vizionat împreună imaginile în care blondina s-a sărutat cu ispita Cătălin în baie. Când concurentul i-a cerut o explicație, Maria a reacționat rapid, spunând că a fost sub influența alcoolului.
22:20
Omul de afaceri s-a sinucis acum aproape un deceniu! La cine sunt banii lui Dan Condrea? Misterul averii se adânceşte # SpyNews
Moștenire grea pentru fiul milionarului sinucigaș Dan Condrea: băiatul, care câștigase procesul cu una dintre firmele tatălui, a fost dat în judecată, pentru 600.000 de lei.
22:20
Clinica acuzată că i-a adus sfârşitul artistului are probleme cu legea | Petrică Mîțu Stoian, răzbunare dincolo de moarte | Documente exclusive # SpyNews
Clinica acuzată de moartea artistului Petrică Mîțu Stoian ar putea avea probleme serioase cu legea, după ce a declarat profit, în condițiile în care avea activitatea suspendată.
22:20
Noi informații în cazul lui Cristian Boureanu! Afaceristul a fost implicat într-un mega scandal! În urmă cu doar câteva luni! Două tinere, în vârstă de 22 și 23 de ani, îl acuză pe fostul politician de agresiune sexuală! Incidentul s-ar fi petrecut chiar în locuința acestuia!
22:20
Logodnica lui Cezar Ouatu, prima reacție după ce, în spațiul public, s-au vehiculat zvonurile unei despărțiri. Cum a răspuns Raluca întrebărilor puse de reporterii Spynews.ro. Dar și ce ne-a atras atenția în legătură cu relația lor.
22:20
Însărcinată cu gemeni, Roxana Nemeş poate naşte în orice moment: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”! Cântăreaţa e copleşită de emoţii # SpyNews
Roxana Nemeș se pregătește să-și strângă în brațe bebelușii. Însărcinată cu gemeni, cântăreața urmează să nască din clipă în clipă. În exclusivitate pentru Spynews.ro, aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, artista ne vorbește despre cum se simte, ce emoții trăiește în această perioadă și dacă este pregătită să fie mamă.
21:50
Acum 24 ore
21:30
Mihaela Rădulescu și-a confirmat vizita secretă din România! Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale # SpyNews
Mihaela Rădulescu a dezvăluit într-o postare pe Instagram că a fost prezentă în România la un show aviatic dedicat memoriei lui Felix Baumgartner, vizită pe care nu o anunțase public până acum.
21:20
Insula Iubirii. Bianca Dan a izbucnit în plâns! Iubita domnului Marian a decis să plece singură # SpyNews
Bianca Dan, decizie neașteptată la confruntarea dintre ea și iubitul său, Marian Grozavu. Concurenta a izbucnit în plâns și a ales să plece singură acasă de pe Insula Iubirii. Gestul emoționant făcut de domnul Marian.
19:00
Gina Chirilă, mesaj cu subînțeles! Ce spune vedeta despre viața din spatele rețelelor sociale: „Uneori mă uit la cât de ușor e să creezi o imagine…” # SpyNews
Gina Chirilă a postat un mesaj cu subînțeles pe Instagram, în care povestește despre cât de ușor este să îți creezi o imagine pe rețelele sociale, iar realitatea să fie alta. Iată ce o supără pe blondină!
18:30
Chef Horia Manea vine cu o nouă idee de meniu complet. Cum să prepari cea mai delicioasă linte cu costiță afumată # SpyNews
Chef Horia Manea propune o nouă idee de meniu complet, care conține starter, fel principal și desert. Bucătarul te învață cum să prepari cele mai gustoase linte cu costiță afumată.
18:10
Acces Direct. Dosarul mătușii Hortenzia continuă! Au fost dezvăluite noi detalii. Ce a spus nepotul femeii # SpyNews
Povestea averii mătușii Hortenzia merge mai departe! Noi detalii au fost dezvăluite, astăzi, la Acces Direct. Nepotul femeii, Romeo, a fost prezent prin legătură telefonică.
17:00
Florin Salam, oprit de poliție în trafic! Cum a reacționat manelistul: "Cine o fi trimis după noi?" | VIDEO # SpyNews
Florin Salam a fost tras pe dreapta, în timp ce făcea live pe TikTok. Manelistul și-a păstrat calmul, dar a reacționat rapid după ce a fost oprit de polițiști. Iată ce a spus cântărețul!
16:40
Marilu Dobrescu și-a arătat noul tatuaj! Ce semnifică șarpele imens pe care influencerița și l-a imprimat pentru totdeauna pe piele | FOTO # SpyNews
Marilu Dobrescu și-a făcut un tatuaj imens, în Thailanda. Influencerita a dezvăluit semnificația acestuia, dar a povestit și cât de dureroasă a fost întreaga experiență. Ce spune Marilu Dobrescu.
16:20
Prima reacției a Cristinei Pucean, după ce în presă au apărut imagini cu Bogdan de la Ploiești și Vanessa, în ipostaze apropiate: „D-astea de o noapte...” # SpyNews
De curând, au apărut imagini în presă cu Bogdan de la Ploiești și o tânără pe nume Vanessa. Cei doi au fost surprinși în ipostaze apropiate, la petrecere organizată de ziua de naștere a Vanessei. Cristina Pucean a reacționat, după ce urmăritorii au tot întrebat-o ce părere are despre cele întâmplate.
15:50
Dispariție misterioasă în Argeș! O mamă și fetița ei de doar cinci luni sunt de negăsit de mai bine de o săptămână. Ce spun autoritățile # SpyNews
Polițiștii caută o femeie de 37 de ani din comuna Lunca Corbului și pe fiica acesteia, de numai 5 luni, după ce au plecat spre Pitești și nu s-au mai întors. Familia nu a primit niciun semn de viață până acum. Iată ce spun autoritățile!
15:40
Andreea Sasu, imagine emoționantă alături de fiul ei și al lui Philip Plein. Cât de mare a crescut Hurricane | FOTO # SpyNews
Andreea Sasu și Philipp Plein sunt împreună de aproape doi ani și au un fiu împreună, pe Hurricane. Modelul pare că adoră viața de mămică și a împărtășit cu urmăritorii ei imagini emoționante.
15:00
Întrebarea pe care și-o pun multe gospodine este: cât se fierbe dulceața de gutui pentru a ieși perfectă? Răspunsul depinde consistența pe dorită, dar și de raportul corect dintre fructe, zahăr și timpul de fierbere.
15:00
Cum îl descriu ispitele Andreea Crăciun și Cătălin Brînză pe Marian Grozavu de la Insula iubirii: „Și-a arătat adevărata față”. Părerea sinceră a celor doi # SpyNews
În ediția difuzată aseară la Insula iubirii, Marian Grozavu și Bianca Dan s-au întâlnit la bonfire. Concurentul s-a arătat surprins atunci când ispita Teodora a spus că el o place, dar și de imaginile în care apar Bianca Dan și ispita Mattia. Ispitele Andreea Crăciun și Cătălin Brînză sunt de părere că pe tot parcursul emisiunii, Marian Grozavu a încercat să ascundă acele lucruri negative care i-ar putea afecta imaginea.
14:30
Chef Orlando Zaharia, vacanță la Lisabona împreună cu soția: ”Orașul ne-a cucerit cu străzile lui colorate, pe care le-am luat la pas” # SpyNews
Juratul Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia s-a bucurat de o vacanță activă în capitala Portugaliei, alături de soția sa, Mădălina. După o perioadă intensă de filmări, dar și de dezvoltare a mai multor proiecte pe plan profesional, Chef Orlando a petrecut cinci zile în Lisabona, timp în care a vizitat atracțiile turistice, dar a și savurat preparate tradiționale din bucătăria portugheză.
14:20
Bogdan Vlădău și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce își mai dorește la 46 de ani: „Am fost mai fericit ca niciodată” # SpyNews
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani pe 1 septembrie. Fostul manechin se declară un bărbat împlinit. Fostul manechin recunoaște că nu preferă să își sărbătorească ziua de naștere organizând o petrecere, ci adoră ca fiecare aniversare să îl prindă alături de fiica lui și a Ginei Chirilă, Katia.
14:00
Marina Voica a împlinit 89 de ani! Ce mesaj i-a transmis cântărețul Fuego: „Vreau să spun că este fenomen!” # SpyNews
Artistul Paul Surugiu-Fuego i-a transmis un mesaj emoționant Marinei Voica, pe rețelele sociale, cu ocazia zilei de naștere, rememorând momente speciale din cariera lor comună. Iată ce i-a scris cântărețul!
13:30
Cum o ironizează Bianca Drăgușanu pe Claudia Pătrășcanu: „Știu că te gândești la mine în fiecare zi”. Blondina susține că artista ar fi blestemat-o # SpyNews
Bianca Drăgușanu a ironizat-o de curând pe Claudia Pătrășcanu, după ce ieri a „atacat-o” în mediul online. Blondina susține că artista ar fi blestemat-o și i-ar fi trimis mesaje în care ar fi înjurat-o.
13:10
La 100 de zile de la preluarea mandatului, președintele României, Nicușor Dan,răspunde, în direct, în fața românilor, la cele mai importante întrebări ale momentului, laObservator Antena 1.
12:40
Crimă îngrozitoare în Capitală! Un bărbat de 50 de ani a fost înjunghiat în gât de o femeie. Totul s-a petrecut într-o clădire abandonată # SpyNews
Un caz tulburător a avut loc în Capitală, în Sectorul 1. Un bărbat de 50 de ani a fost înjunghiat în gât de o femeie, într-o clădire abandonată. Primele informații arată că totul s-ar fi petrecut în urma unui conflict spontan, atunci când femeia l-ar fi atacat cu un cuțit.
12:40
Imaginile momentului de pe litoral! Bărbat de 70 de ani, scos inconștient din mare. A fost preluat de elicopterul SMURD | Galerie FOTO # SpyNews
Intervenție de ultimă oră pe litoral, în stațiunea Costinești. Un bărbat de aproape 70 de ani a fost scos inconștient din mare, iar medicii se luptă să-i salveze viața. Acesta a fost preluat de elicopterul SMURD.
12:30
De la 20:30, Radu Vâlcan va adresa cea mai așteptată întrebare a verii, în Marea Finală a show-ului fenomen: „Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”. Emisia, lider detașat de audiență # SpyNews
vrut să facă o schimbare în relația lor, să înțeleagă mai bine cum își pot rezolva problemele de care erau atât de conștienți și au acceptat cel mai dur test! Timp de 21 de zile, au venit în Thailanda, și-au luat la revedere de la persoana iubită și s-au lăsat ispitiți într-un format ce scoate la iveală și cele mai ascunse sentimente. Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul 9 Insula Iubirii ajunge la marele final! Pentru trei cupluri, formatul s-a încheiat, celelalte trei urmează să aibă parte de bonfire încărcate de tensiune și momente dificile. Ce decizii se vor lua, aflăm în doar câteva ore!
12:10
Flavia Mihășan, primele imagini alături de iubit, după ce a confirmat noua relație. Ipostazele în care s-a afișat alături de Andrei Ciobanu | FOTO # SpyNews
Flavia Mihășan are un nou iubit. Asistenta de la Neatza are o relație cu Andrei Ciobanu, iar cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună, după ce ea a confirmat că sunt împreună. Ipostazele în care s-au filmat cei doi, pe plajă.
12:00
Un asteroid de mărimea unui autobuz se pregătește să lovească Pământul. Cât de periculos este obiectul spațial # SpyNews
2025 QV5, un asteroid de aproximativ 11 metri, va trece astăzi la de două ori distanța Lunii, fiind cea mai apropiată trecere până în anul 2125. Iată cât de periculos este asteroidul!
11:50
Andrei Lemnaru de la Insula iubirii, oprit de poliție, în trafic. De ce a fost tras pe dreapta | FOTO # SpyNews
Andrei Lemnaru a fost de curând oprit de poliție. Concurentul s-a amuzat pe seama situației, după ce a fost testat, cel mai probabil, cu alcooltestul. Mesajul pe care l-a transmis, după ce a fost oprit în trafic.
11:30
Bursucu’ se alătură familiei Antena Stars. Alături de Andreea Frăţilă, va da startul distracţiei într-un nou sezon Xtra Night Show, în fiecare vineri, sâmbătă şi duminică, de la 21.30, pe Antena Stars # SpyNews
Începând cu 5 septembrie, de la 21:30, Antena Stars aduce surpriza toamnei: Bursucu’intră în echipa postului și, împreună cu Andreea Frăţilă, aduc energie și umor telespectatorilorîn fiecare vineri, sâmbătă și duminică, într-un nou sezon Xtra Night Show.
11:20
Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce au decis judecătorii în privința blondinei. Hotărârea este definitivă # SpyNews
Procesul dintre Brigitte Pastramă și Raluca Podea a ajuns la final, după ce a durat câțiva ani. Blondina a acuzat-o pe soția lui Florin Pastramă că a spus cuvinte dure la adresa ei, iar atunci au ajuns în instanță. Judecătorii i-au dat câștig de cauză lui Brigitte Pastramă.
10:50
Tragedie fără margini! O influenceriță de pe TikTok și familia sa, uciși în stil barbar și găsiți într-un camion abandonat # SpyNews
Esmeralda Ferrer Garibay, o cunoscută creatoare de conținut și cântăreață, a fost descoperită moartă alături de soțul ei și cei doi copii ai săi într-un camion abandonat din Guadalajara. Autoritățile investighează o posibilă execuție de tip cartel.
Ieri
10:40
Alexandru Ciucu și Alina Sorescu, pași spre o eventuală împăcare, de dragul fiicelor? Gesturile pe care artista le-ar fi făcut # SpyNews
Alexandru Ciucu a declarat, de-a lungul timpului, că își dorește să aibă o relație bună cu Alina Sorescu, de dragul fiicelor. Designerul spune că își dorește și în prezent același lucru și crede că fosta soție a făcut primii pași spre o eventuală împăcare, în interesul copiilor.
10:00
Ispita Teodora de la Insula iubirii, declarațiile cu care l-a surprins pe Marian Grozavu: „Gesturile astea nu le faci pentru o amică”. Ce mesaj a avut pentru Bianca Dan # SpyNews
Ispitele Teodora și Mattia au fost prezente la bonfire-ul dintre Marian Grozavu și Bianca Dan, la Insula iubirii. Ispita Teodora i-a spus iubitei concurentului că el a fost preocupat mai mult de imagine, dar și că a dat de înțeles că o place, deși nu și-ar fi asumat acest lucru.
