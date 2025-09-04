Teo, ispita de la Insula iubirii a spus lucrurilor pe nume! A fost sau nu îndrăgostit de Ella Vișan: „Am fost foarte sincer”
SpyNews, 4 septembrie 2025 15:00
Ella Vișan de la Insula iubirii a decis să plece împreună cu ispita Teo. Relația lor nu a durat mult, așa că s-au separat în afara emisiunii. Tânărul a dat cărțile pe față despre conexiunea cu concurenta și a spus dacă a fost sau nu îndrăgostit de ea.
• • •
Acum 5 minute
15:10
Andreea Tonciu a făcut turul vilei în care tocmai s-a cazat, în Egipt. Cum arată locația de cinci stele pe care a ales-o bruneta | FOTO # SpyNews
Andreea Tonciu este în Egipt de câteva zile, iar acum, tocmai s-a mutat într-o altă cazare de lux. Vedeta a ales, de această dată, o vila de cinci stele care arată ca un adevărat imperiu. Cât plătește pentru o noapte aici.
Acum 15 minute
15:00
15:00
Chef Richard Abou Zaki a gătit pentru copiii bolnavi de cancer: ”A fost o experiență răscolitoare, care nu se poate compara cu nimic din ceea ce am trăit” # SpyNews
Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki a trăit ieri o experiență memorabilă la Spitalul pediatric Salesi din Ancona, Italia, alături de copiii internați acolo la secția de onco-hematologie, cărora a reușit să le aducă zâmbetul pe buze: ”Îmi iubesc meseria și, datorită ei, astăzi am avut parte de unele dintre cele mai emoționante momente din viața mea, care nu se pot compara cu nimic altceva din ceea ce am trăit până acum”, a declarat juratul.
15:00
Liviu Trif, ispita de la Insula Iubirii, dezvăluiri exclusive despre viața amoroasă! Cum trebuie să fie viitoarea lui iubită și cum l-a schimbat experiența din Thailanda | VIDEO # SpyNews
Liviu Trif, ispita din sezonul 9 de la Insula Iubirii, face declarații exclusive despre toată experiența trăită și cum i s-a schimbat viața după revenirea în România. Tânărul vorbește și despre partea amoroasă, ce caută la o femeie, dar și care e concurenta de la Insula Iubirii care i-a atras atenția încă de la început.
Acum o oră
14:30
Denisa Tănase are 36 de ani și pare că este în cea mai bună formă a ei. Recent, vedeta a postat o fotografie pe rețelele sociale și a dezvăluit ce o motivează să facă mișcare și să se mențină.
14:30
„Vacanță de vedetă”, cu Laura Cosoi: Tania Popa și Ana Ionescu dezvăluie destinațiile lor de suflet # SpyNews
“Vacanță de vedetă” vine sâmbătă, de la ora 15.00, cu o nouă ediție! Invitate vor fi Tania Popa și Ana Ionescu și vor dezvălui ce destinații le-au rămas în suflet.
Acum 2 ore
14:10
Principalul suspect în cazul uciderii Denisei Maria Adas, românca moartă în Italia, ar fi avut complici. Ce detalii au ieșit la iveală despre cei care l-ar fi ajutat # SpyNews
Denisa Maria Adas a fost găsită moartă la începutul lunii iunie, după ce a fost dată dispărută. Un român pe nume Vasile Frumuzache a recunoscut că a ucis-o și este bănuit că ar fi ucis alte două femei. Anchetatorii din Italia iau în calcul și varianta ca bărbatul să fi avut complici.
13:40
Ocupă funcţie de conducere într-o firmă renumită de avocatură din U.K. la doar 30 de ani. Povestea lui Cristian Cernodolea, sâmbătă, la Visul românesc-Succes internaţional, “Viaţa e paradoxală” # SpyNews
O nouă poveste va fi spusă, sâmbătă, în cadrul emisiunii Visul românesc-Succes internaţional. Cristian conduce o firmă renumită de avocatură din Regatul Unit, la 30 de ani.
13:40
Oana Monea de la Insula iubirii, criticată dur de Daiana Prodan, din nou! „Rușinea de a trăi din resturile altcuiva...”. Secvența care a făcut-o să izbucnească # SpyNews
Marius Avram de la Insula iubirii a vrut să plece cu ispita Oana Monea din Thailanda, iar ea a acceptat. Au continuat relația în afara emisiunii, dar nu pentru mult timp, căci Marius Avram s-a întors la soție. Daiana Prodan i-a criticat parcursul ispitei încă de acum câteva săptămâni, iar după ce a văzut marea finală nu s-a mai putut abține.
13:40
Mirela Vaida adună toţi sărbătoriţii de Sfânta Maria într-o ediţie specială a emisiunii „Petrecem în familie” # SpyNews
De Sfânta Maria, Antena Stars pregătește o ediție de colecție a emisiunii „Petrecem în familie" cu Mirela Vaida, difuzată sâmbătă, de la ora 19:00. Într-o zi cu o semnificație aparte pentru milioane de români, când bucuria, credința și tradiția se împletesc, platoul emisiunii se transformă într-o adevărată petrecere în familie, cu dans, muzică și voie bună, alături de invitați de suflet și artiști îndrăgiți.
13:30
Alba, fiica lui Ramore Iosub, se uită după frățior! Cum a reacționat Denisa Drăgan, partenera comediantului: “Poate face tac-tu cu alta” | FOTO # SpyNews
Denisa Drăgan, partenera de viață a comediantului Ramore Iosub, și-a filmat fiica în timp ce se uita după frățior! Bruneta a reacționat rapid. Iată ce i-a spus Albei!
Acum 4 ore
12:50
Florin Salam și Roxana Dobre, petrecere cu fast pentru fiica lor. Cum arată tortul care a stârnit o mulțime de comentarii | FOTO # SpyNews
Florin Salam și Roxana Dobre și-au sărbătorit una dintre fiice de curând. Maria a împlinit zilele trecute zece ani, iar părinții i-au organizat o petrecere cu fast. Cel mai așteptat moment a fost tortul, care a fost extrem de comentat în mediul online.
12:50
Află ce reprezintă toamna din punct de vedere energetic, sâmbătă, la „Lumea nevăzută”: „Ne loveşte realitatea” # SpyNews
Toamna aceasta nu aduce doar frumusețea culorilor și liniștea naturii, ci și mari provocări pentru fiecare dintre noi. Este un anotimp care ne testează răbdarea, limitele și relațiile, dar care vine și cu o energie puternică de manifestare a intențiilor și a emoțiilor.
12:40
Sezonul 9 al show-ului fenomen Insula Iubirii a ajuns la sfârșit, la capătul unei finale, lider detașat de audiență! # SpyNews
Insula Iubirii s-a încheiat, fiind și lider detașat de audiență. Marea Finală a fost urmărită cu sufletul la gură, și de această dată, de către întreaga țară. Cele 21 de zile pe insulă s-au încheiat, pentru unele cupluri cu succes, iar pentru altele, cu lecții învățate.
12:30
Iustina Loghin și ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii seamănă că două picături de apă! Au fost filmate una lângă alta | FOTO # SpyNews
Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Iustina Loghin, și ispita Cristina Scarlevschi seamănă izbitor. Cele două au participat la vizionarea finalei Insula Iubirii, acolo unde au fost filmate una lângă alta.
12:10
Cuib din piept de pui și cartofi. Sfaturile lui Chef Horia Manea pentru un preparat delicios # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, omletă cu verdeață, un fel principal, cuib din piept de pui și cartofi, şi un desert, plăcintă cu pere.
12:00
Vreme extrem de caldă, în România. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru aproape toată țara. Când expiră atenționarea # SpyNews
Meteorologii au emis cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei în zilele următoare, urmând ca în sudul țării să se înregistreze și 36 de grade Celsius.
11:40
Georgiana Lobonț, nașă la Bistrița! Îmbracați în port popular, artista și soțul ei au botezat o fetiță | VIDEO # SpyNews
Georgiana Lobonț nu se ferește atunci când este invitată să fie nașa! Cântăreața și soțul ei au botezat mulți copii și au cununat numeroase cupluri. De această dată, cântăreața și Rareș Ciciovan, partenerul ei, sunt părinți spirituali la Bistrița!
11:30
Irina și Răzvan Fodor, situație neașteptată, în vacanța din Elveția: „Poate părea banală, dar...”. Cum au sărbătorit cei 15 ani de la nuntă # SpyNews
Irina și Răzvan Fodor se află în vacanță. Cei doi sunt în Elveția și au vizitat unul dintre locurile superbe. Au mers într-un sat care i-a impresionat, dar prezentatoarea TV și soțul ei au avut parte și de o situație neașteptată, pe care ea a împărtășit-o cu urmăritorii ei.
Acum 6 ore
11:10
Cristina, soția lui Denis Ștefan, urare emoționantă de ziua fetiței ei! Dominique a împlinit 4 ani | FOTO # SpyNews
Cristina, soția actorului Denis Ștefan, a postat un emoționant dedicat fiicei sale, Dominique! Micuța a împlinit 4 ani, iar părinții ei s-au asigurat că va avea parte de o zi de neuitat.
11:00
Teo de la Mireasa, sezonul 11, și-a condus tatăl pe ultimul drum. Imaginile durerii din ziua în care bărbatul a fost înmormântat | FOTO # SpyNews
Teo de la Mireasa, sezonul 11, trece prin momente cumplite, după moartea tatălui său. Bărbatul a murit la 52 de ani, la finalul lunii august, pe câmp. Fostul concurent și-a condus în urmă cu trei zile tatăl pe ultimul drum.
11:00
România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00 # SpyNews
Vinerea aceasta, selecționata României o va întâlni pe Canada, într-un meci amical, care se va juca pe Arena Naţională şi va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Acesta va fi primul meci din istorie între cele două ţări.
10:40
Știrile Antena Stars. Zi mare în showbiz-ul românesc! Oana Radu se căsătorește astăzi, iar acum se fac ultimele pregătiri pentru evenimentul cel mare: „Au eliberat plaja!” # SpyNews
Oana Radu se căsătorește, astăzi, pentru a doua oară! Cântăreața vă îmbraca rochia de mireasă și va spune "DA!" în fața lui Dumnezeu într-un cadru spectaculos, pe litoralul românesc. Iată cum decurg ultimele pregătiri!
10:20
Cât de îndrăgostiți sunt fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă, fost concurent la Insula iubirii! Cei doi au urmărit împreună finala sezonului 9 # SpyNews
Claudiu Dragotă a venit la Insula iubirii, în sezonul 8, cu iubita lui de atunci, Simona. Cei doi s-au despărțit, după ce el a căzut în ispită cu Anamaria Vaida. Fosta ispită și fostul concurent au o relație, iar aseară, au urmărit împreună marea finală a sezonului 9.
10:10
Știrile Antena Stars. Anamaria Prodan, despre evenimentul care a adunat pe toată lumea acasă: "Sunt un om împlinit!" # SpyNews
Anamaria Prodan a vorbit, în exclusivitate, la Știrile Antena Stars despre evenimentul important care i-a adus ambele fiice acasă. Vedeta a mărturisit că este cea mai împlinită. Ce a mai declarat impresara.
09:50
Rețeta veche de varză murată. Ce ingrediente secrete adăugau gospodinele pentru un gust desăvârșit # SpyNews
Varza murată este una dintre rețelele cele mai vechi rețete din bucătăria românească. Varza murată a fost mereu pusă pe masa de sărbătoare crudă sau gătită. Iată cum se pune la butoi după rețeta veche!
09:50
Tânăra alături de care Bogdan de la Ploiești a fost surprins în ipostaze apropiate reacționează, după ce Cristina Pucean a jignit-o. Mesajul Vanessei pentru dansatoare # SpyNews
Zilele trecute, Bogdan de la Ploiești a fost surprins alături de o altă femeie, nimeni alta decât nepoata lui Sorinel Puștiu. Vanessa, care a împlinit recent 22 de ani, a fost văzută în compania manelistului, în ipostaze apropiate. Cristina Pucean a jingit-o subtil, iar tânăra nu a rămas indiferentă.
09:30
După Daiana Prodan, o altă fostă concurentă de la Insula iubirii o pune la zid pe Oana Monea: „Cum să ai așa tupeu?”. Ce a scos-o din sărite # SpyNews
Marius Avram de la Insula iubirii a decis să plece împreună cu Oana Monea din Thailanda. În marea finală, a fost difuzat și un moment în care ispita îi ia apărarea concurentului în fața soției ei, episod în urma căruia o fostă concurentă a criticat-o dur pe Oana Monea.
Acum 8 ore
09:10
Bia TRS vine cu vești bune în ceea ce privește starea ei de sănătate. Ce a spus fosta concurentă de la iUmor, la 13 zile de la transplantul de măduvă | VIDEO # SpyNews
Bia TRS a făcut un videoclip, în care apare cu zâmbetul pe buze și este extrem de fericita! Fosta concurentă de la iUmor le-a împărtășit urmăritorilor de pe rețelele sociale o veste foarte bună. Iată ce spune Bia TRS!
09:00
Bianca Drăgușanu, încă o înțepătură la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Și-a cumpărat...”. Cu ce cuvinte a „atacat-o” pe cântăreață # SpyNews
Bianca Drăgușanu nu se lasă și pare că o „atacă” din nou pe Claudia Pătrășcanu. Zilele trecute, iubita lui Gabi Bădălău a avut cuvinte dure la adresa cântăreței, pe care o acuza că o hărțuiește și a blestemat-o. Ieri, Bianca Drăgușanu a ironizat-o, după ce a ajuns la sală.
08:50
S-au schimbat condițiile de intrare în Bali! Ce trebuie să știi dacă vrei să călătorești aici # SpyNews
Cei care își doresc să ajungă curând în Bali trebuie să știe că s-a introdus un nou set de reguli, în ceea ce privește intrarea pe insulă. Iată ce trebuie să completeze persoanele care aleg Bali ca destinație de vacanță!
08:30
Ella Vișan, emoții la cald, după ultimul episod de Insula iubirii. Ce a avut de transmis concurenta lui Teo # SpyNews
Ella Vișan și ispita Teo de la Insula iubirii au decis să plece împreună, în marea finală. Chiar dacă părea că au o conexiune specială, legătura lor nu a rezistat mult, iar la scurt timp după filmările ultimului episod, s-au separat. Ella Vișan i-a transmis lui Teo un mesaj, după ce s-a difuzat marea finală.
Acum 12 ore
03:50
Acum 24 ore
00:50
Insula Iubirii. George Jaguarul face declarații incendiare la testimoniale! Cu cine vrea ispita să plece acasă: „Vreau să mă căsătoresc” # SpyNews
Ispita George, cunoscut drept „Jaguarul”, a surprins făcut o declarație surprinzătoare la testimoniale! George Jaguarul nu își dorește să plece cu nicio concurentă, ci... cu reporterița.
00:30
Insula Iubirii. Ella Vișan și Andrei Lemnaru, "confruntarea" mult așteptată! Concurenta va părăsi insula alături de ispita Teo # SpyNews
Ella Vișan a ales, fără nicio remușcare, să părăsească Insula Iubirii alături de ispita Teo. Blondina și fostul partener, Andrei Lemnaru, au ales, de comun acord, să pună capăt relației.
3 septembrie 2025
22:50
Insula Iubirii. Este timpul ca Maria și Marius Avram să ia o decizie! Concurentul a ales să plece alături de ispita Oana Monea # SpyNews
Marius și Maria Avram s-au reîntâlnit, după 21 de zile în care au interacționat cu alte persoane. Cei doi și-au creat conexiuni cu ispitele, iar acum sunt puși în fața unei decizii nu tocmai ușoară. Marius Avram a ales să plece alături de Oana Monea.
22:50
Maria Avram alege să părăsească Insula Iubirii singură! Ce i-a spus ispita Cătălin concurentei # SpyNews
A venit timpul ca și Maria Avram să ia o decizie în ceea ce privește plecarea ei spre casă. Astfel, concurenta a fost pusă față în față cu ispita cu care și-a creat o conexiune destul de puternică. Totuși, decizia blondinei a fost să plece singură de pe Insula Iubirii.
22:40
Insula Iubirii. Marius vede imaginile cu soția lui, Maria, în care se sărută în baie cu ispita Cătălin. Cum s-a apărat concurenta: „Eram beată!” # SpyNews
Maria Avram s-a întâlnit cu soțul ei, Marius și au vizionat împreună imaginile în care blondina s-a sărutat cu ispita Cătălin în baie. Când concurentul i-a cerut o explicație, Maria a reacționat rapid, spunând că a fost sub influența alcoolului.
22:20
Omul de afaceri s-a sinucis acum aproape un deceniu! La cine sunt banii lui Dan Condrea? Misterul averii se adânceşte # SpyNews
Moștenire grea pentru fiul milionarului sinucigaș Dan Condrea: băiatul, care câștigase procesul cu una dintre firmele tatălui, a fost dat în judecată, pentru 600.000 de lei.
22:20
Clinica acuzată că i-a adus sfârşitul artistului are probleme cu legea | Petrică Mîțu Stoian, răzbunare dincolo de moarte | Documente exclusive # SpyNews
Clinica acuzată de moartea artistului Petrică Mîțu Stoian ar putea avea probleme serioase cu legea, după ce a declarat profit, în condițiile în care avea activitatea suspendată.
22:20
Noi informații în cazul lui Cristian Boureanu! Afaceristul a fost implicat într-un mega scandal! În urmă cu doar câteva luni! Două tinere, în vârstă de 22 și 23 de ani, îl acuză pe fostul politician de agresiune sexuală! Incidentul s-ar fi petrecut chiar în locuința acestuia!
22:20
Logodnica lui Cezar Ouatu, prima reacție după ce, în spațiul public, s-au vehiculat zvonurile unei despărțiri. Cum a răspuns Raluca întrebărilor puse de reporterii Spynews.ro. Dar și ce ne-a atras atenția în legătură cu relația lor.
22:20
Însărcinată cu gemeni, Roxana Nemeş poate naşte în orice moment: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”! Cântăreaţa e copleşită de emoţii # SpyNews
Roxana Nemeș se pregătește să-și strângă în brațe bebelușii. Însărcinată cu gemeni, cântăreața urmează să nască din clipă în clipă. În exclusivitate pentru Spynews.ro, aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, artista ne vorbește despre cum se simte, ce emoții trăiește în această perioadă și dacă este pregătită să fie mamă.
21:50
21:30
Mihaela Rădulescu și-a confirmat vizita secretă din România! Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale # SpyNews
Mihaela Rădulescu a dezvăluit într-o postare pe Instagram că a fost prezentă în România la un show aviatic dedicat memoriei lui Felix Baumgartner, vizită pe care nu o anunțase public până acum.
21:20
Insula Iubirii. Bianca Dan a izbucnit în plâns! Iubita domnului Marian a decis să plece singură # SpyNews
Bianca Dan, decizie neașteptată la confruntarea dintre ea și iubitul său, Marian Grozavu. Concurenta a izbucnit în plâns și a ales să plece singură acasă de pe Insula Iubirii. Gestul emoționant făcut de domnul Marian.
19:00
Gina Chirilă, mesaj cu subînțeles! Ce spune vedeta despre viața din spatele rețelelor sociale: „Uneori mă uit la cât de ușor e să creezi o imagine…” # SpyNews
Gina Chirilă a postat un mesaj cu subînțeles pe Instagram, în care povestește despre cât de ușor este să îți creezi o imagine pe rețelele sociale, iar realitatea să fie alta. Iată ce o supără pe blondină!
18:30
Chef Horia Manea vine cu o nouă idee de meniu complet. Cum să prepari cea mai delicioasă linte cu costiță afumată # SpyNews
Chef Horia Manea propune o nouă idee de meniu complet, care conține starter, fel principal și desert. Bucătarul te învață cum să prepari cele mai gustoase linte cu costiță afumată.
18:10
Acces Direct. Dosarul mătușii Hortenzia continuă! Au fost dezvăluite noi detalii. Ce a spus nepotul femeii # SpyNews
Povestea averii mătușii Hortenzia merge mai departe! Noi detalii au fost dezvăluite, astăzi, la Acces Direct. Nepotul femeii, Romeo, a fost prezent prin legătură telefonică.
17:00
Florin Salam, oprit de poliție în trafic! Cum a reacționat manelistul: "Cine o fi trimis după noi?" | VIDEO # SpyNews
Florin Salam a fost tras pe dreapta, în timp ce făcea live pe TikTok. Manelistul și-a păstrat calmul, dar a reacționat rapid după ce a fost oprit de polițiști. Iată ce a spus cântărețul!
