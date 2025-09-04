A scăzut numărul pensionarilor. Pensia medie a ajuns la 2.770 de lei
Profit.ro, 4 septembrie 2025 10:20
Un număr de 4.689.262 de pensionari era înregistrat în august 2025 în România, cu 4.199 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
10:40
Mars o numește pe Nicoleta Eftimiu la conducerea diviziei de Pet Nutrition din România, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Moldova # Profit.ro
Mars anunță o numește pe Nicoleta Eftimiu în funcția de General Manager pentru divizia sa de Pet Nutrition în România, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Moldova.
Acum 15 minute
10:30
ULTIMA ORĂ Dacia lansează noile Duster și Bigster 4x4 cu cutie automată și motor electric # Profit.ro
Dacia marchează un moment important odată cu lansarea oficială a sistemului de propulsie 4x4 automat pe cele două SUV-uri ale sale, Duster și Bigster. Sistemul este o premieră la nivel mondial, pentru că grupează trei tipuri de motoare într-un singur grup propulsor: benzină, GPL și electric.
Acum 30 minute
10:20
Rata creditelor neperformante era, la finele lunii iunie 2025, de 2,81%, în creștere față de nivelul din martie 2025, de 2,53%.
10:20
Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut în primele șapte luni ale anului, față de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,5%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
10:20
Un număr de 4.689.262 de pensionari era înregistrat în august 2025 în România, cu 4.199 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Acum o oră
10:10
Un nou instrument accesibil anterior doar abonaților ChatGPT, numit Projects, devine acum disponibil tuturor celor care folosesc chatbot-ul dezvoltat de OpenAI, inclusiv utilizatorilor care-l folosesc gratuit.
Acum 2 ore
09:40
Din planurile Apple de îmbunătățire a asistentului Siri cu ajutorul inteligenței artificiale face parte și lansarea unui motor de căutare, susțin surse citate de Bloomberg.
09:30
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit e-mailuri frauduloase ce par a proveni de la organizații oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.
09:20
Judecătoarea federală Allison Burroughs de la tribunalul din Boston i-a dat miercuri o lovitură lui Donald Trump și cruciadei sale împotriva universităților de elită declarând că administrația a încălcat legea prin înghețarea a aproximativ 2,2 miliarde de dolari din subvențiile Universității Harvard destinate cercetării, relatează AFP și Reuters.
09:10
Vinul zilei: un vin „școală” despre cum ar trebui să arate o cava. Arome de pere și pâine proaspătă, mere galbene, migdale și citrice, cu perlaj fin și echilibru armonios # Profit.ro
Masia Cava Gran Cuvee Brut este un spumant organic spaniol, savuros și intens, cu bule fine și elegante.
09:00
Moscova califică garanțiile de securitate solicitate de Kiev drept „garanții de pericol” pentru Europa # Profit.ro
Rusia a denunțat ca „garanții periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluționare a conflictului din Ucraina, scrie AFP.
09:00
Indiferent dacă te lupți în Apex Legends sau pilotezi în Gran Turismo 7, informația tactilă livrată prin DualSense îți poate oferi fracțiuni de secundă în plus pentru reacție. Intensitatea vibrației și rezistența declanșatoarelor transmit detalii subtile – recul, derapaje, contact cu suprafețele – pe care le simți mai repede decât le vezi pe ecran. În turnee, jucătorii profesioniști recunosc că un nivel de feedback calibrat corect reduce erorile de input și oboseala mâinilor pe sesiunile lungi.
08:50
Producătorii europeni de substanțe chimice se confruntă cu noi turbulențe, pe măsură ce tarifele de import impuse de Statele Unite perturbă comerțul global și determină clienții să amâne comenzile, afectând cererea într-un sector care încă încearcă să se refacă după criza energetică din 2022, transmite Reuters.
Acum 4 ore
08:40
Titlurile Alphabet au urcat cu 9%, după ce o instanță americană a respins propunerile Departamentului de Justiție privind o posibilă divizare a Google, transmite CNBC.
08:20
Cel mai mare fond suveran din lume investește 543 milioane de dolari într-o clădire de birouri din Manhattan # Profit.ro
Fondul suveran al Norvegiei, administrat de Norges Bank Investment Management (NBIM) și evaluat la aproape 2.000 de miliarde de dolari, va achiziționa un pachet de 95% dintr-o clădire de birouri din New York, pentru 542,6 milioane de dolari, transmite CNBC.
08:00
VIDEO Profit.ro Live TV – Petre Ancuța, director artistic Vadoo Fest: În ultimii 200 de ani, legătura omului cu natura s-a pierdut cu 70%. Încercăm să fim optimiști # Profit.ro
Vadoo Fest, ajuns la a șaptea ediție, se desfășoară pe un deal din satul Vadu Oii, județul Buzău, și propune un concept diferit de festival, centrat pe reconectarea cu natura și arta contemporană. Cofondatorul și directorul artistic Petre Ancuța explică filosofia proiectului, laboratoarele artistice, programul dedicat copiilor și obiectivul de a păstra o atmosferă intimă, cu circa 500 de participanți.
08:00
Cererea de mașini electrice scăzută din SUA a mai făcut o victimă în gama producătorului VW, care miza pe clienții americani, dar s-a văzut nevoită să renunțe pe rând la modelele sale cu baterii.
07:50
Oferta de răscumpărare de la Arctic Stream este deja suprasubscrisă de peste 3 ori cu o săptămână înainte de închidere # Profit.ro
Operațiunea de buy-back derulată de compania de IT Arctic Stream a cumulat deja plasamente de aproape 4 milioane lei, conform datelor Profit.ro.
07:50
Un incident naval a avut loc pe brațul Măcin Dunărea Veche, în comuna brăileană Frecăței din Insula Mare a Brăilei, unde un bac de mici dimensiuni s-a scufundat în Dunăre, la câteva secunde după ce un camion încărcat cu floarea-soarelui a urcat pe el.
07:40
Hyundai se pregătește să intre în cel mai popular segment din Europa, clasa compactă, cu propria versiune electrică, ce ar urma să facă parte din familia Ioniq. Mașina va fi anticipată de un concept-car ce va fi dezvăluit la Munchen, pe 8 septembrie.
07:30
Leapmotor anunță prețurile pentru cel mai nou model din Europa, cu autonomie mult sub cea declarată în China # Profit.ro
SUV-ul compact Leapmotor B10 va completa începând din acest an gama europeană a producătorului chinez. Mașina va fi vândută prin rețeaua de dealeri Stellantis, fiind anunțate deja prețurile pentru primele țări în care va putea fi comandată.
07:30
FOTO Planul de reorganizare a producătorului de căldură al Craiovei a fost respins. Ministrul Energiei: Statul trebuie să intervină pentru ca CET-ul să depășească iarna! # Profit.ro
Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a companiei de stat Electrocentrale Craiova, controlată de Ministerul Energiei, ce avea ca obiectiv principal reducerea costurilor de funcționare, inclusiv a celor de personal, a fost respins de minister, într-o AGA extraordinară, instituția solicitând refacerea acestuia de către conducerea societății.
07:20
Printre reformele din Pachetul 2 pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea se află și „conversia obligatorie” în capital social a împrumuturilor asociaților către societate, în situația în care activul net al acesteia este mai mic de jumătate din capitalul social subscris și problema nu este remediată în termenul prevăzut de lege.
07:10
Cel mai mare producător de zahăr din România primește OK-ul de la Bruxelles pentru preluarea Austria Juice # Profit.ro
Comisia Europeană a aprobat tranzacția de 55 milioane de dolari prin care compania austriacă Agrana, cel mai mare producător de zahăr în România, preia integral producătorul de băuturi din fructe Austria Juice.
07:00
Maratonul Profit.ro Educație Financiară Ediția a VII-a. Unde își mai plasează românii banii, cum ne protejăm de fraude și atacuri cibernetice, noile obiceiuri financiare și impactul asupra economiei # Profit.ro
Unde își mai plasează românii banii, cum ne protejăm de fraude și atacuri cibernetice, noile obiceiuri financiare și impactul asupra economiei sunt doar o parte din temele care vor fi discutate la Maratonul Profit.ro Educație Financiară Ediția a VII-a, programat să fie organizat pe 18 septembrie.
Acum 6 ore
06:00
Transfer de imobile fără aprobare. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:50
Premierul Ilie Bolojan spune că angajații de la stat concediați, efect al restructurării administrației publice, se pot angaja, chiar cu ușurință, în mediul privat, unde este mare nevoie de forță de muncă.
00:50
România a înregistrat, în prima jumătate a acestui an, cel de-al treilea cel mai mare preț din UE la energie electrică pe piața spot, păstrându-și poziția ocupată li anul trecut. Interesant este că în primul trimestru prețul spot s-a situat sub cel al tranzacțiilor futures, iar acest lucru se întâmplă în condițiile în care ponderea pieței spot este în cădere, ca urmare a deciziei guvernului de a obliga furnizorii să achiziționeze în avans minim 50% din energia pe care promit că o furnizează.
00:40
Românii care au călătorit cu mașina în Balcani s-au trezit cu o reducere substanțială la carburanți # Profit.ro
Majorarea accizelor și a TVA de a 1 august a crescut considerabil ecartul dintre prețul carburanților din România și cel din statele din jur, turiștii care au călătorit cu mașina în Bulgaria, Grecia sau Turcia beneficiind practic de o reducere a costurilor de transport cu aproape 20% comparativ cu cele pe care le-ar fi achitat pe piața autohtonă, relevă analiza Profit.ro.
00:40
Viitoarele modele Dacia, în pericol: Nu putem continua proiectele actuale într-un climat fiscal nepredictibil! # Profit.ro
Mihai Bordeanu, Country Head al grupului Renault în România și managing director Dacia South Eastern Europe, transmite că păstrarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile cu peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri va afecta proiectele de investiții ale industriei auto din România.
00:30
Compania națională de transport aerian TAROM pune în vânzare, în perioada 3 septembrie-15 ianuarie, bilete de avion pentru diferite curse externe la prețuri reduse.
3 septembrie 2025
23:20
Polestar, una dintre companiile care formează holdingul Geely, a raportat o pierdere uriașă pentru prima jumătate a anului fiscal, din cauza deprecierii cauzate de unul dintre modelele sale, în pofida creșterii veniturilor.
23:20
Cel mai lung tronson montan de autostradă - „cârtiță” cu steagurile Italiei și României FOTO&VIDEO # Profit.ro
Cel mai lung tronson montan, de pe autostrada A1 Sibiu – Pitești, va fi construit pe Lotul 2 de către un constructor italian.
22:10
Exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Statelor Unite au atins în august cel mai ridicat nivel din istorie, pe măsură ce instalațiile au ieșit din perioadele de mentenanță, iar noua facilitate Plaquemines a Venture Global și-a mărit producția, arată date preliminare ale LSEG, citate de Reuters.
22:00
PPC Energie anunță clienții că va emite abia în luna octombrie următoarea factură pentru consumul de gaze naturale, incluzând consumul din lunile iulie și august.
21:50
ULTIMA ORĂ Celebrul funicular din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit. Morți și răniți VIDEO # Profit.ro
Funicularul portughez „Gloria”, emblematic pentru orașul Lisabona, a deraiat.
Acum 24 ore
21:30
Pe o lichiditate de aproape 10 milioane euro, indicii bursieri de la BVB au avut o apreciere robustă, catalizată de acțiunile Băncii Transilvania.
21:10
Contract cu statul pentru Bittnet Systems, cu o valoare dublă față de capitalizarea bursieră a societății # Profit.ro
Dendrio Solutions, parte a grupului Bittnet, semnează o înțelegere pe o perioadă de 36 de luni pentru livrarea de echipamente.
20:50
Amazon elimină programul de partajare a livrărilor gratuite prin programul Prime în afara gospodăriei # Profit.ro
Amazon va renunța, de la 1 octombrie 2025, la programul Prime Invitee, care permitea membrilor să împartă beneficiile de livrare rapidă și gratuită cu persoane din afara gospodăriei lor. Compania a început deja să notifice utilizatorii, precizând că invitații vor fi informați separat până pe 5 septembrie, transmite CNBC.
20:30
OPPO lansrează pe piața din România noua generație de telefoane AI – seria Reno14, disponibilă în trei modele: Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno14 FS 5G.
20:10
ULTIMA ORĂ Polonezii de la Aforti Holding anunță la Bursa București imposibilitatea plății pentru obligațiunile listate # Profit.ro
Compania financiară polonezeă Aforti Holding anunță la Bursa București imposibilitatea plății unui cupon pentru obligațiunile listate.
20:00
ULTIMA ORĂ Polonezii de la Aforti Holding anunță la Bursa București imposiblitatea plății pentru obligațiunile listate # Profit.ro
Compania financiară polonezeă Aforti Holding anunță la Bursa București imposiblitatea plății unui cupon pentru obligațiunile listate.
19:30
Băncile cu capital de stat din Turcia au vândut o sumă estimată la 5 miliarde de dolari, marți și miercuri, pentru a susține lira, într-un efort de a opri o vânzare masivă declanșată de o decizie judecătorească ce viza lideri importanți ai opoziției.
19:00
Autoritățile din Grecia au decis suspendarea a peste 750 de școli.
18:50
Bruxelles-ul prezintă documentele finale pentru acordurile cu Mercosur și Mexic. Apare cea mai mare piață de liber schimb din lume # Profit.ro
Comisia Europeană a prezentat Consiliului propunerile sale pentru semnarea și încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur, prin care va fi creată cea mai mare zonă de liber schimb din lume, precum și a Acordului global modernizat UE-Mexic (AGMM), care elimină tarifele prohibitive rămase pentru exporturile agroalimentare ale UE către Mexic.
18:40
DECIZIE România mai face un pas spre producerea de izotopi medicali anti-cancer la centrala nucleară Cernavodă # Profit.ro
AGA companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare Cernavodă, la care Ministerul Energiei are peste 82% din capital, a aprobat încă un pas spre producerea de izotopi medicali în cadrul centralei, în colaborare cu divizia germană a francezilor de la Framatome.
18:30
DECIZIE Strategia de investiții a Nuclearelectrica. Cum va rezista sistemul energetic național fără un reactor de la Cernavodă, aflat în retehnologizare # Profit.ro
AGA companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare Cernavodă, la care Ministerul Energiei are peste 82% din capital, a aprobat Strategia de investiții a societății aferentă perioadei 2025 – 2030, cu perspectiva anului 2035, unul dintre capitolele documentului vizând acoperirea deficitului de producție din sistemul energetic național al României care va surveni odată cu oprirea pentru retehnologizare a reactorului 1 al centralei, de 700 MW, în perioada 2027-2030.
18:10
DECIZIE în ziua vizitei lui Nicușor Dan. Credit de peste jumătate de miliard de euro de la americani pentru retehnologizarea U1 Cernavodă, în ziua vizitei prezidențiale la centrala nucleară # Profit.ro
AGA companiei de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare Cernavodă, la care Ministerul Energiei are peste 82% din capital, a aprobat astăzi contractarea de către companie a unui credit în valoare de 540 milioane euro de la un sindicat de bănci condus de gigantul financiar american JP Morgan, pentru finanțarea fazei pregătitoare a proiectului retehnologizării unității 1 a centralei.
18:00
ULTIMA ORĂ Mini-reactoarele nucleare SUA dorite la Doicești: NU a fost aprobată preluarea de către coreeni a aproape 40% din capitalul companiei românești de proiect # Profit.ro
Ministerul Energiei nu a aprobat ca fondul de investiții DSPE Beta Private Equity Fund, controlat de DS Private Equity Co. Ltd (DSPE) din Coreea de Sud, acționar minoritar al NuScale, dezvoltatorul și proprietarul american al tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care se dorește construirea unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, să preia o participație de 39,53% din capitalul RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului centralei.
17:50
GRAFIC România deasupra Bulgariei și Serbiei, dar sub Ungaria. Cât îl costă pe un angajator român fiecare oră lucrată de un salariat # Profit.ro
Angajatorii români plătesc în medie 12.5 euro pentru fiecare oră lucrată de un salariat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.