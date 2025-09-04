Alertă meteo transmisă în România - Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate
Profit.ro, 4 septembrie 2025 11:50
Meteorologii au emis o atenționare de Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.
23:20
Polestar, una dintre companiile care formează holdingul Geely, a raportat o pierdere uriașă pentru prima jumătate a anului fiscal, din cauza deprecierii cauzate de unul dintre modelele sale, în pofida creșterii veniturilor.
