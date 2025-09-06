Reghecampf explică de ce a pierdut România Antrenorul, după umilința cu Canada: „Nu a fost ce trebuia. S-a văzut de la încălzire!”

Golazo.ro, 6 septembrie 2025 14:20

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a vorbit despre cauzele care au dus la înfrângerea rușinoasă suferită de România în amicalul cu Canada.

Acum 10 minute
14:40
Trump merge la finala US Open Președintele SUA va urmări din tribună thriller-ul Sinner - Alcaraz » Reacția spaniolului Golazo.ro
Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), a transmis că va participa la finala ATP US Open din acest an.
14:40
I-a afectat cariera lui Hagi! De ce a ajuns Ianis să semneze cu  un club mediocru din Turcia » Momentul care a declanșat decăderea Golazo.ro
Ianis Hagi, 26 de ani, nu și-a revenit încă după momentul care i-a dat peste cap cariera. E acum la Alanyaspor, echipa de pe locul 9 din Super Lig
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Boris Becker, amenințat de români Legendarul tenismen spune că nu va trece niciodată peste ce a trăit în închisoare : „Au vrut să mă bată în celulă!” Golazo.ro
Boris Becker a vorbit despre perioada dificilă petrecută în închisoare și a dezvăluit cum a ajuns să aibă datorii la deținuții români.
13:50
Controversă la România - Canada După ce fotografia cu Oana Țoiu în tribune a iscat discuții aprinse, GOLAZO.ro explică de ce ministrul de Externe nu a încălcat legea Golazo.ro
Oana Țoiu, ministrul de Externe, a fost prezentă pe Arena Națională la partida amicală România - Canada 0-3.
Acum 2 ore
13:40
Furie la Paris  Accidentarea lui Dembele din meciul Ucraina - Franța a revoltat conducerea PSG: „E o nebunie că l-au lăsat să joace!” Golazo.ro
Ousmane Dembele (28 de ani) s-a accidentat în meciul Ucraina - Franța, scor 0-2, ceea a stârnit nemulțumirea conducerii clubului PSG.
13:10
Lămuriri în cazul Tudose  S-a opus primarul din Pitești transferului la FCSB? Mesaj pentru tatăl jucătorului: „Nu-mi place schimbarea de pe o zi pe alta” Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul din Pitești, a venit cu detalii despre situația lui Mario Tudose și îl contrazice pe Mihai Stoica.
Acum 4 ore
12:40
Lucescu a șocat Observație controversată făcută de selecționer cu privire la jucătorii Canadei Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, i-a lăudat pe jucătorii Canadei după amicalul pierdut cu 0-3 vineri seară, dar a făcut o observație la conferință care a atras atenția legată de jucătorii lui Jesse Marsch
12:10
Nicolae Stanciu, în TOP 10 all-time VIDEO. Capitolul la care căpitanul României  i-a egalat pe Mircea Rednic și pe Marius Lăcătuș Golazo.ro
Naționala României a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, dar meciul a avut o semnificație aparte pentru căpitanul Nicolae Stanciu.
12:10
Dat afară după 6 meciuri! CFR Cluj a renunțat la un jucător adus în această vară Golazo.ro
Antonio Bosec (28 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj după doar 6 partide jucate pentru formația din Gruia.
12:00
Lăudați de Netanyahu  Mesajul transmis de prim-ministru după ce Israel Premier Tech a decis să rămână în Turul Spaniei , în ciuda protestelor Golazo.ro
Israel Premier Tech a decis să nu se retragă din Turul Spaniei, în ciuda protestelor pro-palestiniene la adresa cicliștilor săi.
11:50
Djokovic, resemnat? Veteranul sârb vede tot mai departe titlul 25 de Grand Slam cu  Sinner și Alcaraz în joc: „Îmi va fi foarte greu” Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) a reacționat după ce a fost eliminat de Carlos Alcaraz în semifinalele US Open.
11:20
Transferul lui Tudose, în pericol Cine a încurcat calculele pentru mutarea jucătorului la FCSB: „Înțeleg că a intervenit” + Mario își contrazice tatăl Golazo.ro
Transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB a întâmpinat dificultăți.
11:10
Suspendat pentru că a scuipat  Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele după bătaia generală » Câte meciuri vor rata Golazo.ro
Luis Suarez și Sergio Busquets au fost suspendați în urma scandalului din meciul Inter Miami - Seattle Sounders.
10:50
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui” Golazo.ro
Mircea Lucescu l-a criticat pe Denis Drăguș nu doar pe teren la 0-3 cu Canada, ci și la conferință. Ce nu i-a plăcut selecționerului, ce sfat i-a dat și ce speră de la atacant
Acum 6 ore
10:40
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă Golazo.ro
Carlos Alcaraz îl va întâlni pe Jannik Sinner în finala de la US Open.
10:10
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA  Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros Golazo.ro
UEFA a informat FCSB că e sigură în acest moment, doar din bonusurile de la Nyon, de 6.464.000 de euro. De unde rezultă banii, în rândurile de mai jos
10:00
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club Golazo.ro
Luis Enrique (55 de ani) a fost operat de urgență vineri seară în urma unui accident de bicicletă.
09:40
„Nu mai e Moldovan pe care îl știam”  Florin Prunea îl critică pe portarul naționalei, după gafa cu Canada: „Nu ai voie să faci asta!” Golazo.ro
Florin Prunea nu-l iartă pe Horațiu Moldovan după marea greșeală comisă în amicalul de ieri dintre România și Canada.
09:20
Marsch, către Il Luce: „La plajă!” Selecționerul Canadei a spus zâmbind ce va face el la 80 de ani.  I-a dat un sfat lui Lucescu Golazo.ro
Jesse Marsch, americanul care antrenează Canada din 2024, a răspuns și la ironii, a subliniat ce a făcut bine echipa sa pentru a câștiga cu 3-0 la București, îl apreciază pe Mircea Lucescu. S-a enervat totuși o dată la conferință
09:10
„Se va revanșa pentru gafă” Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan cu Cipru: „Nu e momentul să pedepsesc un portar” Golazo.ro
Mircea Lucescu insistă cu Horațiu Moldovan după eroarea de la 0-3 în fața Canadei. A spus că „nu am decis încă”, dar a tras o concluzie: „El va rămâne în poartă cu Cipru”
Acum 24 ore
00:20
„Rezultatul e rușinos!” Nicolae Stanciu, șocat de înfrângerea cu Canada: „Mă doare foarte tare. Îmi cer scuze!” » Ce a spus Răzvan Marin Golazo.ro
România - Canada 0-3. Nicolae Stanciu (x de ani) a semnalat problema de atitudine pe care au avut-o „tricolorii”.
00:10
Gică Popescu, uluit  Îi taxează dur pe „tricolori”, după România - Canada 0-3: „De foarte mult timp n-am văzut asta” Golazo.ro
România - Canada 0-3. Gică Popescu (57 de ani) a criticat dur atitudinea „tricolorilor” din duelul amical de pe Arena Națională.
00:00
Dan Udrea Ce slabi suntem fără Hagi! Golazo.ro
Dan Udrea, după Canada - România: Ce slabi suntem fără Hagi!
5 septembrie 2025
23:50
Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu este îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător” Golazo.ro
România - Canada 0-3. Mircea Lucescu (80 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de vineri seara de pe Arena Națională.
23:40
Dennis Man, descumpănit Atacantul echipei naționale, după eșecul contra Canadei: „Nu s-a putut, nu avem ce să facem” Golazo.ro
România - Canada 0-3. Dennis Man (26 de ani) a oferit primele reacții după eșecul drastic de pe Arena Națională.
23:40
Cristian Geambașu Ce nu-ți dorești, aia primești Golazo.ro
Cristian Geambașu, concluzii după România - Canada: Ce nu-ți dorești, aia primești
23:40
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier Golazo.ro
România - Canada 0-3. Victorie fără drept de apel a nord-americanilor pe Arena Națională. Ce nu s-a văzut la TV în seara în care „tricolorii” au fost umiliți în fața a 30.000 de suporteri.
23:20
Ce s-a întâmplat la Iași? Selecționerul U21, după remiza cu Kosovo: „Mă îngrijorează. Încă de la încălzire i-am simțit așa” Golazo.ro
România U21 - Kosovo U21 0-0. Costin Curelea (41 de ani) a observat probleme de încredere și atitudine din partea jucătorilor săi.
23:20
Ne-a dispărut apărarea! Analiză de la masa presei »  Alarmă! Nu rezistăm nici în fața Canadei! Am avut defensiva-dezastru Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA 0-3. Nimic nu a funcționat în defensiva „tricolorilor” vineri seară, pe Arena Națională. Nici la fazele fixe, nici în joc deschis. Peste tot, spații libere. Burcă a fost semnul slăbiciunii, iar Moldovan, ultima picătură.
23:00
Drăguș, scos la tablă! VIDEO. Atacantul naționalei, certat de Mircea Lucescu timp de aproape un minut! Totul s-a întâmplat pe teren Golazo.ro
România - Canada. Denis Drăguș a fost protagonistul unui episod neplăcut în repriza secundă.
22:50
„A vrut să mă omoare!” De ce s-a supărat Lionel Messi pe „galacticul” Franco Mastantuono » Mărturia tânărului după Argentina - Venezuela Golazo.ro
Argentina - Venezuela 3-0. Franco Mastantuono (18 ani) și-a declarat, la finalul meciului, admirația față de Lionel Messi (37 de ani).
22:50
Aproape de tragedie Meciul Franța U21 - Luxemburg U21, amânat după ce autocarul oaspeților s-a răsturnat! » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Meciul dintre Franța U21 și Luxemburg U21 din calificările pentru EURO 2027 a fost amânat din cauza unui incident.
22:10
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică  postările pro-ruse Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a susținut primul interviu din postura de jucător al lui Dinamo Kiev.
22:00
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat Golazo.ro
România - Canada. Horațiu Moldovan a comis o gafă colosală în prima repriză a meciului
21:50
Reduși la tăcere VIDEO+FOTO. Atmosfera de vacanță s-a evaporat în câteva minute pe Arenă! 30.000 de români au amuțit la gafele „tricolorilor” Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA. „Tricolorii” au deschis toamna cu un amical, dar un joc special, primul nostru duel împotriva Canadei. Și Arena a fost iar galbenă.
21:30
S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni Golazo.ro
România - Canada. Gazonul de pe Arena Națională arată prost în seara meciului.
21:10
Ghinion teribil pentru Louis Munteanu! FOTO. Atacantul naționalei  s-a accidentat cu câteva minute înainte de meciul cu Canada. Cine i-a luat locul Golazo.ro
21:00
Mihai Stoica, furios pe Lucescu! Oficialul FCSB a ieșit la atac după ce a văzut echipa României: „Avem șase jucători pe bancă, batem toate recordurile!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat dur după ce a văzut echipa de start aliniată de Mircea Lucescu pentru amicalul din această seară.
20:20
Meci reprogramat în Liga 1 Când se va disputa partida Oțelul Galați - FC Botoșani din etapa #9 Golazo.ro
Duelul dintre Oțelul Galați și FC Botoșani, din etapa #9 a Superligii, a fost reprogramat cu o zi mai devreme.
19:30
Mesajul lui Ianis Hagi Cui a mulțumit românul după ce s-a transferat la Alanyaspor : „A fost o vară intensă pentru mine” Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a transmis cu mesaj de apreciere după transferul la noua sa echipă.
19:30
Federația atacă jucătoarele Scandal după demisia lui Horia Tecău de la echipa României de BJK Cup: „Jenant, o rușine!” Golazo.ro
George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a criticat în termeni duri atitudinea jucătoarelor experimentate din echipa României de Billie Jean King Cup.
19:00
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) a fost dorit de Al Nassr, a dezvăluit agentul său, Ioan Becali.
18:40
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor Golazo.ro
Gabi Balint, 62 de ani, nu crede că naționala României are prea multe șanse de a fi prezentă la CM 2026.
18:40
Chivu face schimbări la Inter Noua strategie a românului: „Mai multă agresivitate, mai puțină eleganță” + Planuri mare pentru atac Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) vrea să schimbe abordarea la Inter Milano, după eșecul scoru 1-2 cu Udinese, din etapa #2.
18:20
Amendă pentru trening! Ținută obligatorie pentru antrenorii din Liga Națională de baschet » Cât vor plăti dacă vor încălca regulamentul Golazo.ro
FRB a impus reguli de conduită vestimentară pentru antrenori în Regulamentul Specific al sezonului 2025-2026 din Liga Națională de Baschet Masculin.
18:10
CFR nu se oprește Un jucător cu 200 de meciuri în Ligue 1 ar putea ajunge la Cluj! » Ce mutare pregătește și rivala din oraș Golazo.ro
CFR Cluj ar putea aduce în Liga 1 un alt fotbalist francez, după transferul-surpriză al lui Kurt Zouma (30 de ani).
18:00
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB” Golazo.ro
FCSB a anunțat că îl vrea pe Mario Tudose, de la FC Argeș, pentru a rezolva problema U21 în Liga 1. Tatăl fotbalistului declasare că nu e de acord să plece din Trivale.
17:40
Dezastru în Liga 1! ANALIZĂ. Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă. Ce atacanți ar putea convoca , în caz de urgență, la meciul cu Cipru? Golazo.ro
Naționala României va aborda amicalul cu Canada din această seară și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026 cu doar doi atacanți centrali în lot: Denis Drăguș și Louis Munteanu
17:20
PSV a decis lotul pentru UCL Echipa lui Dennis Man a anunțat pe ce jucători se bazează în Liga Campionilor » Ce se întâmplă cu românul Golazo.ro
PSV a anunțat lotul de jucători pe care se va baza în meciurile din Liga Campionilor.
