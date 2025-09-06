Transferul lui Tudose, în pericol Cine a încurcat calculele pentru mutarea jucătorului la FCSB: „Înțeleg că a intervenit” + Mario își contrazice tatăl
Golazo.ro, 6 septembrie 2025 11:20
Transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB a întâmpinat dificultăți.
• • •
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:10
Suspendat pentru că a scuipat Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele după bătaia generală » Câte meciuri vor rata # Golazo.ro
Luis Suarez și Sergio Busquets au fost suspendați în urma scandalului din meciul Inter Miami - Seattle Sounders.
10:50
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui” # Golazo.ro
Mircea Lucescu l-a criticat pe Denis Drăguș nu doar pe teren la 0-3 cu Canada, ci și la conferință. Ce nu i-a plăcut selecționerului, ce sfat i-a dat și ce speră de la atacant
Acum 2 ore
10:40
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă # Golazo.ro
Carlos Alcaraz îl va întâlni pe Jannik Sinner în finala de la US Open.
10:10
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros # Golazo.ro
UEFA a informat FCSB că e sigură în acest moment, doar din bonusurile de la Nyon, de 6.464.000 de euro. De unde rezultă banii, în rândurile de mai jos
10:00
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club # Golazo.ro
Luis Enrique (55 de ani) a fost operat de urgență vineri seară în urma unui accident de bicicletă.
Acum 4 ore
09:40
„Nu mai e Moldovan pe care îl știam” Florin Prunea îl critică pe portarul naționalei, după gafa cu Canada: „Nu ai voie să faci asta!” # Golazo.ro
Florin Prunea nu-l iartă pe Horațiu Moldovan după marea greșeală comisă în amicalul de ieri dintre România și Canada.
09:20
Marsch, către Il Luce: „La plajă!” Selecționerul Canadei a spus zâmbind ce va face el la 80 de ani. I-a dat un sfat lui Lucescu # Golazo.ro
Jesse Marsch, americanul care antrenează Canada din 2024, a răspuns și la ironii, a subliniat ce a făcut bine echipa sa pentru a câștiga cu 3-0 la București, îl apreciază pe Mircea Lucescu. S-a enervat totuși o dată la conferință
09:10
„Se va revanșa pentru gafă” Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan cu Cipru: „Nu e momentul să pedepsesc un portar” # Golazo.ro
Mircea Lucescu insistă cu Horațiu Moldovan după eroarea de la 0-3 în fața Canadei. A spus că „nu am decis încă”, dar a tras o concluzie: „El va rămâne în poartă cu Cipru”
Acum 12 ore
00:20
„Rezultatul e rușinos!” Nicolae Stanciu, șocat de înfrângerea cu Canada: „Mă doare foarte tare. Îmi cer scuze!” » Ce a spus Răzvan Marin # Golazo.ro
România - Canada 0-3. Nicolae Stanciu (x de ani) a semnalat problema de atitudine pe care au avut-o „tricolorii”.
00:10
Gică Popescu, uluit Îi taxează dur pe „tricolori”, după România - Canada 0-3: „De foarte mult timp n-am văzut asta” # Golazo.ro
România - Canada 0-3. Gică Popescu (57 de ani) a criticat dur atitudinea „tricolorilor” din duelul amical de pe Arena Națională.
00:00
Dan Udrea, după Canada - România: Ce slabi suntem fără Hagi!
5 septembrie 2025
23:50
Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu este îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător” # Golazo.ro
România - Canada 0-3. Mircea Lucescu (80 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de vineri seara de pe Arena Națională.
23:40
Dennis Man, descumpănit Atacantul echipei naționale, după eșecul contra Canadei: „Nu s-a putut, nu avem ce să facem” # Golazo.ro
România - Canada 0-3. Dennis Man (26 de ani) a oferit primele reacții după eșecul drastic de pe Arena Națională.
23:40
Cristian Geambașu, concluzii după România - Canada: Ce nu-ți dorești, aia primești
23:40
Ce nu s-a văzut la TV la România - Canada Lucescu și imaginea deznădejdii: cum a fost surprins selecționerul + ce s-a întâmplat după ultimul fluier # Golazo.ro
România - Canada 0-3. Victorie fără drept de apel a nord-americanilor pe Arena Națională. Ce nu s-a văzut la TV în seara în care „tricolorii” au fost umiliți în fața a 30.000 de suporteri.
23:20
Ce s-a întâmplat la Iași? Selecționerul U21, după remiza cu Kosovo: „Mă îngrijorează. Încă de la încălzire i-am simțit așa” # Golazo.ro
România U21 - Kosovo U21 0-0. Costin Curelea (41 de ani) a observat probleme de încredere și atitudine din partea jucătorilor săi.
23:20
Ne-a dispărut apărarea! Analiză de la masa presei » Alarmă! Nu rezistăm nici în fața Canadei! Am avut defensiva-dezastru # Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA 0-3. Nimic nu a funcționat în defensiva „tricolorilor” vineri seară, pe Arena Națională. Nici la fazele fixe, nici în joc deschis. Peste tot, spații libere. Burcă a fost semnul slăbiciunii, iar Moldovan, ultima picătură.
23:00
Drăguș, scos la tablă! VIDEO. Atacantul naționalei, certat de Mircea Lucescu timp de aproape un minut! Totul s-a întâmplat pe teren # Golazo.ro
România - Canada. Denis Drăguș a fost protagonistul unui episod neplăcut în repriza secundă.
22:50
„A vrut să mă omoare!” De ce s-a supărat Lionel Messi pe „galacticul” Franco Mastantuono » Mărturia tânărului după Argentina - Venezuela # Golazo.ro
Argentina - Venezuela 3-0. Franco Mastantuono (18 ani) și-a declarat, la finalul meciului, admirația față de Lionel Messi (37 de ani).
22:50
Aproape de tragedie Meciul Franța U21 - Luxemburg U21, amânat după ce autocarul oaspeților s-a răsturnat! » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Meciul dintre Franța U21 și Luxemburg U21 din calificările pentru EURO 2027 a fost amânat din cauza unui incident.
Acum 24 ore
22:10
„Rusia e un agresor!” Vladislav Blănuță a cerut iertare suporterilor lui Dinamo Kiev: „Greșeala mea” » Cum explică postările pro-ruse # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a susținut primul interviu din postura de jucător al lui Dinamo Kiev.
22:00
Moldovan, ce gafă! FOTO. Portarul României s-a făcut de râs în meciul cu Canada. Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
România - Canada. Horațiu Moldovan a comis o gafă colosală în prima repriză a meciului
21:50
Reduși la tăcere VIDEO+FOTO. Atmosfera de vacanță s-a evaporat în câteva minute pe Arenă! 30.000 de români au amuțit la gafele „tricolorilor” # Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA. „Tricolorii” au deschis toamna cu un amical, dar un joc special, primul nostru duel împotriva Canadei. Și Arena a fost iar galbenă.
21:30
S-a stricat gazonul pe Arenă! FOTO. Cum arată suprafața de joc la meciul cu Canada. Fusese schimbată în urmă cu două luni # Golazo.ro
România - Canada. Gazonul de pe Arena Națională arată prost în seara meciului.
21:10
21:00
Mihai Stoica, furios pe Lucescu! Oficialul FCSB a ieșit la atac după ce a văzut echipa României: „Avem șase jucători pe bancă, batem toate recordurile!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat dur după ce a văzut echipa de start aliniată de Mircea Lucescu pentru amicalul din această seară.
20:20
Meci reprogramat în Liga 1 Când se va disputa partida Oțelul Galați - FC Botoșani din etapa #9 # Golazo.ro
Duelul dintre Oțelul Galați și FC Botoșani, din etapa #9 a Superligii, a fost reprogramat cu o zi mai devreme.
19:30
Mesajul lui Ianis Hagi Cui a mulțumit românul după ce s-a transferat la Alanyaspor : „A fost o vară intensă pentru mine” # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a transmis cu mesaj de apreciere după transferul la noua sa echipă.
19:30
Federația atacă jucătoarele Scandal după demisia lui Horia Tecău de la echipa României de BJK Cup: „Jenant, o rușine!” # Golazo.ro
George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a criticat în termeni duri atitudinea jucătoarelor experimentate din echipa României de Billie Jean King Cup.
19:00
Borza putea fi coleg cu Ronaldo Fundașul stânga de la Rapid, la un pas de Al-Nassr: „Mutare diabolică!” » De ce a picat transferul și ce salariu ar fi încasat # Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) a fost dorit de Al Nassr, a dezvăluit agentul său, Ioan Becali.
18:40
Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor # Golazo.ro
Gabi Balint, 62 de ani, nu crede că naționala României are prea multe șanse de a fi prezentă la CM 2026.
18:40
Chivu face schimbări la Inter Noua strategie a românului: „Mai multă agresivitate, mai puțină eleganță” + Planuri mare pentru atac # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) vrea să schimbe abordarea la Inter Milano, după eșecul scoru 1-2 cu Udinese, din etapa #2.
18:20
Amendă pentru trening! Ținută obligatorie pentru antrenorii din Liga Națională de baschet » Cât vor plăti dacă vor încălca regulamentul # Golazo.ro
FRB a impus reguli de conduită vestimentară pentru antrenori în Regulamentul Specific al sezonului 2025-2026 din Liga Națională de Baschet Masculin.
18:10
CFR nu se oprește Un jucător cu 200 de meciuri în Ligue 1 ar putea ajunge la Cluj! » Ce mutare pregătește și rivala din oraș # Golazo.ro
CFR Cluj ar putea aduce în Liga 1 un alt fotbalist francez, după transferul-surpriză al lui Kurt Zouma (30 de ani).
18:00
SE FACE: Tudose semnează cu FCSB! Tatăl lui Mario, într-un dialog cu GOLAZO.ro: „Am discutat cu Becali, am realizat că e o șansă imensă, fiul meu va merge la FCSB” # Golazo.ro
FCSB a anunțat că îl vrea pe Mario Tudose, de la FC Argeș, pentru a rezolva problema U21 în Liga 1. Tatăl fotbalistului declasare că nu e de acord să plece din Trivale.
17:40
Dezastru în Liga 1! ANALIZĂ. Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă. Ce atacanți ar putea convoca , în caz de urgență, la meciul cu Cipru? # Golazo.ro
Naționala României va aborda amicalul cu Canada din această seară și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026 cu doar doi atacanți centrali în lot: Denis Drăguș și Louis Munteanu
17:20
PSV a decis lotul pentru UCL Echipa lui Dennis Man a anunțat pe ce jucători se bazează în Liga Campionilor » Ce se întâmplă cu românul # Golazo.ro
PSV a anunțat lotul de jucători pe care se va baza în meciurile din Liga Campionilor.
16:50
Nu-l mai așteaptă pe Drăgușin Excluderea stoperului din lotul pentru Ligă arată când speră Tottenham să revină la capacitate maximă # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, se pregătește în așteptarea revenirii după cea mai gravă accidentare din fotbal. Dar antrenorul lui Tottenham nu se mai gândește la el în 2025
16:40
Nedelcu se antrenează cu Steaua Fostul jucător de la Farul și FCSB negociază un contract cu echipa din Liga 2 # Golazo.ro
CSA Steaua negociază cu Dragoș Nedelcu (28 de ani), jucător care are peste 200 de prezențe în Superliga.
16:20
Se retrage din fotbal O echipă de tradiție riscă să intre în faliment : „Voi spune stop, să se descurce cum vor putea!” # Golazo.ro
Anton Măzărianu, finanțatorul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, a anunțat că va plăti salariile pe august, după care nu va mai sprijini echipa. Ulterior clubul va rămâne în responsabilitatea conducerii actuale.
15:50
„Am fost violată și terorizată psihic” O sportivă din România face dezvăluiri cutremurătoare despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de antrenor # Golazo.ro
Mărturie tulturătoare pentru GOLAZO.ro: o sportivă din Romania detaliază episoade și traume crâncene din perioada petrecută la lotul României. Un calvar cu manipulări, sex în grup, prostituție, teroare și anxietate.
15:40
Mutare - surpriză la Dinamo Fundașul comparat de Ogăraru cu Matthijs de Ligt a semnat cu „câinii” # Golazo.ro
Dinamo a semnat cu Matei Marin (19 ani), fostul jucător al celor de la CSA Steaua.
15:40
România U21 - Kosovo U21 LIVE de la 18:30 » Debutul „tricolorilor mici” în preliminariile EURO 2027 e sold out # Golazo.ro
Naționala U21 a României debutează astăzi, de la ora 18:30, în preliminariile EURO 2027. Meciul cu selecționata din Kosovo se dispută pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Iași.
15:20
Așa l-a numit un suporter al lui Dinamo Kiev pe Vladislav Blănuță, după ce acesta din urmă a citit cu ochii lipiți de ecran un mesaj care se termina cu Slava Ukraini! Dar cu ce a greșit fotbalistul, se vor întreba unii, nu e democrație? Păi, nu. În Rusia, nu
15:00
Când va reveni Mazilu Dinamo mai are de așteptat: „Analizele au arătat că are nevoie de această perioadă de reechilibrare” # Golazo.ro
Impresarul care a intermediat transferul lui Adrian Mazilu (19 ani) de la Brighton la Dinamo, Cristian Cernodolea, a anunțat că debutul atacantului va mai avea de așteptat. Fotbalistul mai are nevoie de cel puțin două luni pentru a se antrena la capacitate maximă.
14:40
Îi fac poftele lui Gâlcă Rapid forțează transferul fotbalistului trecut prin Ligue 1 » A răpus Craiova în Europa # Golazo.ro
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a anunțat că giuleștenii vor să facă încă un transfer, un fotbalist dorit de tehnicianul Costel Gâlcă (53 de ani). Ar fi vorba despre Jan Repas (28 de ani), internațional sloven de la NK Maribor, care în trecut a jucat în Ligue 1 (Franța)
14:10
„Nu mai vreau calitate” Declarație-șoc a selecționerului Germaniei după o înfrângere istorică: „Asta cer!” # Golazo.ro
Julian Nagelsmann a reacționat brutal după ce Germania a fost învinsă la Bratislava, 0-2 cu Slovacia, primul eșec al naționalei alb-negre într-o deplasare din preliminariile Mondialului
13:40
România - Canada LIVE de la 21:00 » Primul meci din istorie cu formația din America de Nord. Jucătorul lăsat de Lucescu în afara lotului # Golazo.ro
România va juca împotriva un meci amical împotriva Canadei, astăzi, de la 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
13:10
Trag în Blănuță! Amenințat cu moartea: ultrașii lui Dinamo Kiev i-au pus portretul ca țintă în poligon » Atenție, imagini care vă pot afecta # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, în mijlocul unei situații primejdioase. După ce s-a aflat de postările pro-ruse ale jucătorului transferat la Dinamo Kiev, ultrașii îl amenință cu moartea. Transferul ar putea fi anulat.
