Întrerupt de groapa din Gazon FOTO Nu s-a jucat timp de 5 minute în Austria - Cipru: au adus pământ cu găleata, pe final de meci
Golazo.ro, 7 septembrie 2025 00:30
Partida dintre Austria și Cipru, 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026, s-a întrerupt dintr-un motiv neașteptat: o groapă a apărut pe gazon.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
00:20
Clasamentul în grupa României Austria se distanțează de „tricolori” printr-o victorie la limită cu Cipru + Bosnia a făcut spectacol cu San Marino # Golazo.ro
Austria și Bosnia, contracandidatele României pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, au obținut câte trei puncte în meciurile de sâmbătă
00:00
Ronaldo, aproape de un nou record Portugalia, victorie categorică în Armenia » Cristiano a reușit o „dublă” și a ajuns la golul 942 în carieră # Golazo.ro
Portugalia s-a impus categoric în Armenia, scor 5-0, în preliminariile Campionatului Mondial.
Acum 4 ore
23:20
„Sunteți o rușine!” Raphinha, acuzații de rasism după ce fiul său a fost ignorat de mascotele de la Disneyland: „Din fericire pentru voi, el nu înțelege” # Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, îi acuză de rasism pe angajații de la Disneyland, după ce fiul său a fost ignorat de către două mascote.
22:50
„Tricolorii”, criticați Mihai Stoica nu e de acord cu șortul ridicat al lui Drăguș: „Nu e normal să i se tolereze asta”. Ce spune despre Moldovan și Rațiu # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre greșeala lui Horațiu Moldovan (27 de ani) din meciul România - Canada, scor 0-3.
22:30
România - Italia, la un posibil baraj Adversari puternici pentru „tricolori” în drumul spre CM 2026: peste cine am putea da # Golazo.ro
Conform specialiștilor, România ar fi echipa cu cele mai mari șanse să dispute barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
21:30
Amicale în Liga 1 Rapid, Dinamo și alte 6 cluburi au disputat azi partide amicale: Gâlcă a rulat tot lotul, Kopic a folosit 7 jucători de la „satelit” # Golazo.ro
Dinamo și Rapid au disputat sâmbătă, 6 septembrie, meciuri amicale. Alte șase echipe din Liga 1 au avut programate azi partide de pregătire.
Acum 6 ore
21:00
Contre Coman - MM Dialog aprins în direct: „Eu spun adevărul” / „Hai să facem testul poligraf!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, și Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, s-au contrat pe subiectul negocierilor pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani).
20:50
Accidentat de fizioterapeut I-a rupt degetul lui Andrei Borza! Cât va lipsi + Și Alex Dobre a avut probleme cu un membru al staff-ului naționalei # Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) a fost accidentat de fizioterapeutul echipei în timpul amicalului echipei naționale și va lipsi cel puțin o lună
19:50
Cer o sumă uriașă FC Argeș i-a setat prețul de transfer lui Mario Tudose: „Nu este închisă nicio poveste” # Golazo.ro
FC Argeș dorește ca FCSB să plătească 2 milioane de euro pe transferul fundașului central U21 Mario Tudose (20 de ani).
19:40
Tentativă de înșelăciune Cum voiau FCSB și FC Argeș să rezolve transferul lui Tudose » Benfica, afectată în mod direct # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre negocierile pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș.
Acum 8 ore
18:20
Fotbalul, instrument de propagandă Cum își promovează prietenul lui George Simion partidul extremist din UK » Susținătorii s-au înghesuit să cumpere produsele # Golazo.ro
Nigel Farage (61 de ani), președintele partidului Reform UK și prieten al președintelui AUR, George Simion (38 de ani), a găsit un mod ingenios prin care să își promoveze partidul.
18:10
Din Superliga în Liga 3? Dorinel Munteanu, dorit de o echipă care a ratat promvoarea în sezonul trecut # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani) este prima opțiune pentru a prelua postul de antrenor al celor de la Unirea Alba Iulia.
17:40
Munteanu, OUT Diagnostic dur pentru atacantul de la CFR Cluj » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, și-a aflat diagnosticul, după accidentarea suferită înaintea meciului România - Canada, scor 0-3.
Acum 12 ore
17:10
Prins că a trișat Și-a aflat pedeapsa după ce fratele, cumnata și verișoara au pariat că va primi cartonaș galben # Golazo.ro
Bruno Henrique, atacantul lui Flamengo, și-a aflat pedeapsa după audierile de joi din scandalul pariurilor.
17:00
Dezamăgire pentru românii din Cipru FRF, anunț de ultimă oră: „tricolorii” nu se vor întâlni cu suporterii la aeroport! Din ce motiv # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj pentru suporterii din Cipru ai echipei naționale.
17:00
„Ar fi o mare rușine” Legendarul John McEnroe vorbește, pentru GOLAZO.ro, despre includerea Simonei Halep în Hall of Fame # Golazo.ro
GOLAZO.ro a stat de vorbă cu unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor, inconfundabilul John McEnroe, acum expert Eurosport, pentru a afla opiniile acestuia legate de cele două finale de la simplu, feminin și masculin, ale turneului US Open, dar și despre posibila introducere a Simonei Halep în Hall of Fame-ul tenisului.
16:30
Debut în Liga Campionilor Gloria Bistrița își începe astăzi aventura în Europa, de la 17:00, în fața celor de la Storhamar # Golazo.ro
Gloria Bistrița debutează în Liga Campionilor EHF în fața celor de Storhamar.
16:10
Albinele au provocat haos! FOTO. Un meci a fost întrerupt după ce un roi de insecte a invadat terenul » Cum s-au protejat jucătorii # Golazo.ro
Un meci de fotbal din Tanzania a fost întrerupt după ce un roi de albine a ajuns pe teren, iar toți cei de acolo au fost nevoiți să se adăpostească.
16:00
România, în sferturi! Campioana mondială la padbol face spectacol în Cupa Națiunilor » Victorii categorice cu Franța și Austria # Golazo.ro
România s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Națiunilor la padbol.
15:50
Bruscat de Cristiano Ronaldo VIDEO. Fanul s-a apropiat prea mult, iar starul portughez a făcut un gest neașteptat # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo a împins un fan care voia să facă poză cu el, înainte de partida dintre Armenia și Portugalia.
15:50
15:10
Am scris istorie Jesse Marsch avea dreptate! Canada a obținut cel mai mare succes împotriva unei echipe din Europa » Lista horror pe care a intrat România # Golazo.ro
Declarațiile lui Jesse Marsch de la conferința de presă sunt cât se poate de reale, totodată crunte pentru România.
14:50
Dinamo Zagreb se întărește Croații transferă un jucător de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB din Europa League # Golazo.ro
Dinamo Zagreb l-a transferat pe Ismael Bennacer de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB.
14:40
Trump merge la finala US Open Președintele SUA va urmări din tribună thriller-ul Sinner - Alcaraz » Reacția spaniolului # Golazo.ro
Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), a transmis că va participa la finala ATP US Open din acest an.
14:40
I-a afectat cariera lui Hagi! De ce a ajuns Ianis să semneze cu un club mediocru din Turcia » Momentul care a declanșat decăderea # Golazo.ro
Ianis Hagi, 26 de ani, nu și-a revenit încă după momentul care i-a dat peste cap cariera. E acum la Alanyaspor, echipa de pe locul 9 din Super Lig
14:20
Reghecampf explică de ce a pierdut România Antrenorul, după umilința cu Canada: „Nu a fost ce trebuia. S-a văzut de la încălzire!” # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a vorbit despre cauzele care au dus la înfrângerea rușinoasă suferită de România în amicalul cu Canada.
14:10
Boris Becker, amenințat de români Legendarul tenismen spune că nu va trece niciodată peste ce a trăit în închisoare : „Au vrut să mă bată în celulă!” # Golazo.ro
Boris Becker a vorbit despre perioada dificilă petrecută în închisoare și a dezvăluit cum a ajuns să aibă datorii la deținuții români.
13:50
Controversă la România - Canada După ce fotografia cu Oana Țoiu în tribune a iscat discuții aprinse, GOLAZO.ro explică de ce ministrul de Externe nu a încălcat legea # Golazo.ro
Oana Țoiu, ministrul de Externe, a fost prezentă pe Arena Națională la partida amicală România - Canada 0-3.
13:40
Furie la Paris Accidentarea lui Dembele din meciul Ucraina - Franța a revoltat conducerea PSG: „E o nebunie că l-au lăsat să joace!” # Golazo.ro
Ousmane Dembele (28 de ani) s-a accidentat în meciul Ucraina - Franța, scor 0-2, ceea a stârnit nemulțumirea conducerii clubului PSG.
13:10
Lămuriri în cazul Tudose S-a opus primarul din Pitești transferului la FCSB? Mesaj pentru tatăl jucătorului: „Nu-mi place schimbarea de pe o zi pe alta” # Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul din Pitești, a venit cu detalii despre situația lui Mario Tudose și îl contrazice pe Mihai Stoica.
12:40
Lucescu a șocat Observație controversată făcută de selecționer cu privire la jucătorii Canadei # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, i-a lăudat pe jucătorii Canadei după amicalul pierdut cu 0-3 vineri seară, dar a făcut o observație la conferință care a atras atenția legată de jucătorii lui Jesse Marsch
Acum 24 ore
12:10
Nicolae Stanciu, în TOP 10 all-time VIDEO. Capitolul la care căpitanul României i-a egalat pe Mircea Rednic și pe Marius Lăcătuș # Golazo.ro
Naționala României a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3, dar meciul a avut o semnificație aparte pentru căpitanul Nicolae Stanciu.
12:10
Antonio Bosec (28 de ani) s-a despărțit de CFR Cluj după doar 6 partide jucate pentru formația din Gruia.
12:00
Lăudați de Netanyahu Mesajul transmis de prim-ministru după ce Israel Premier Tech a decis să rămână în Turul Spaniei , în ciuda protestelor # Golazo.ro
Israel Premier Tech a decis să nu se retragă din Turul Spaniei, în ciuda protestelor pro-palestiniene la adresa cicliștilor săi.
11:50
Djokovic, resemnat? Veteranul sârb vede tot mai departe titlul 25 de Grand Slam cu Sinner și Alcaraz în joc: „Îmi va fi foarte greu” # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) a reacționat după ce a fost eliminat de Carlos Alcaraz în semifinalele US Open.
11:20
Transferul lui Tudose, în pericol Cine a încurcat calculele pentru mutarea jucătorului la FCSB: „Înțeleg că a intervenit” + Mario își contrazice tatăl # Golazo.ro
Transferul lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB a întâmpinat dificultăți.
11:10
Suspendat pentru că a scuipat Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele după bătaia generală » Câte meciuri vor rata # Golazo.ro
Luis Suarez și Sergio Busquets au fost suspendați în urma scandalului din meciul Inter Miami - Seattle Sounders.
10:50
„Drăguș nu respectă ce i se cere!” De ce e supărat Lucescu pe atacantul naționalei: „Asta e problema lui” # Golazo.ro
Mircea Lucescu l-a criticat pe Denis Drăguș nu doar pe teren la 0-3 cu Canada, ci și la conferință. Ce nu i-a plăcut selecționerului, ce sfat i-a dat și ce speră de la atacant
10:40
Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă # Golazo.ro
Carlos Alcaraz îl va întâlni pe Jannik Sinner în finala de la US Open.
10:10
FCSB, veste plină cu bani de la UEFA Campioana a aflat că va încasa cu 50% mai mult decât anul trecut » Comparația cu Steaua Roșie, Ludogoreț și Ferencvaros # Golazo.ro
UEFA a informat FCSB că e sigură în acest moment, doar din bonusurile de la Nyon, de 6.464.000 de euro. De unde rezultă banii, în rândurile de mai jos
10:00
Luis Enrique, operat de urgență Antrenorul lui PSG a suferit o fractură de claviculă » Anunțul făcut de club # Golazo.ro
Luis Enrique (55 de ani) a fost operat de urgență vineri seară în urma unui accident de bicicletă.
09:40
„Nu mai e Moldovan pe care îl știam” Florin Prunea îl critică pe portarul naționalei, după gafa cu Canada: „Nu ai voie să faci asta!” # Golazo.ro
Florin Prunea nu-l iartă pe Horațiu Moldovan după marea greșeală comisă în amicalul de ieri dintre România și Canada.
09:20
Marsch, către Il Luce: „La plajă!” Selecționerul Canadei a spus zâmbind ce va face el la 80 de ani. I-a dat un sfat lui Lucescu # Golazo.ro
Jesse Marsch, americanul care antrenează Canada din 2024, a răspuns și la ironii, a subliniat ce a făcut bine echipa sa pentru a câștiga cu 3-0 la București, îl apreciază pe Mircea Lucescu. S-a enervat totuși o dată la conferință
09:10
„Se va revanșa pentru gafă” Lucescu nu-l schimbă pe Moldovan cu Cipru: „Nu e momentul să pedepsesc un portar” # Golazo.ro
Mircea Lucescu insistă cu Horațiu Moldovan după eroarea de la 0-3 în fața Canadei. A spus că „nu am decis încă”, dar a tras o concluzie: „El va rămâne în poartă cu Cipru”
Ieri
00:20
„Rezultatul e rușinos!” Nicolae Stanciu, șocat de înfrângerea cu Canada: „Mă doare foarte tare. Îmi cer scuze!” » Ce a spus Răzvan Marin # Golazo.ro
România - Canada 0-3. Nicolae Stanciu (x de ani) a semnalat problema de atitudine pe care au avut-o „tricolorii”.
00:10
Gică Popescu, uluit Îi taxează dur pe „tricolori”, după România - Canada 0-3: „De foarte mult timp n-am văzut asta” # Golazo.ro
România - Canada 0-3. Gică Popescu (57 de ani) a criticat dur atitudinea „tricolorilor” din duelul amical de pe Arena Națională.
00:00
Dan Udrea, după Canada - România: Ce slabi suntem fără Hagi!
5 septembrie 2025
23:50
Lucescu, reacție neașteptată Selecționerul nu este îngrijorat după eșecul umilitor în fața Canadei: „Rezultatul e înșelător” # Golazo.ro
România - Canada 0-3. Mircea Lucescu (80 de ani) a tras primele concluzii după eșecul de vineri seara de pe Arena Națională.
23:40
Dennis Man, descumpănit Atacantul echipei naționale, după eșecul contra Canadei: „Nu s-a putut, nu avem ce să facem” # Golazo.ro
România - Canada 0-3. Dennis Man (26 de ani) a oferit primele reacții după eșecul drastic de pe Arena Națională.
