18 persoane diagnosticate cu West Nile în România din iunie până în septembrie. Ce spun autoritățile

Newsweek.ro, 4 septembrie 2025 13:20

18 persoane au fost infectate cu virusul West Nile în România din iunie până în septembrie, 14 bărba...

Acum 5 minute
13:40
Accidentul din Portugalia. Celelalte trei funiculare din Lisabona au fost oprite pentru verificări Newsweek.ro
Accidentul din Portugalia. Celelalte trei funiculare din Lisabona au fost oprite pentru verificări. ...
Acum 30 minute
13:20
18 persoane diagnosticate cu West Nile în România din iunie până în septembrie. Ce spun autoritățile Newsweek.ro
18 persoane au fost infectate cu virusul West Nile în România din iunie până în septembrie, 14 bărba...
Acum o oră
13:10
Ucraina atacă Rusia cu roiuri de drone cu AI. De ce este un punct de cotitură în războiul modern Newsweek.ro
În timpul unei misiuni nocturne, mai multe drone ucrainene au ajuns într-o poziție rusească și au co...
13:00
Conspirațiile lui Georgescu și Simion: Apocalipsa COVID, vin gay-ii, românii, la război. Toate false Newsweek.ro
George Simion și Călin Georgescu, susținuți și amplificați de propaganda rusă, au răspândit în ultim...
12:50
Noi reguli care îi afectează pe românii din Germania. Se aplică de la 1 octombrie Newsweek.ro
Noi reguli pentru calculul costurilor pentru încălzire și apă caldă se aplică, de la 1 octombrie, în...
12:50
Sindicatele din administrația publică organizează un protest în București, pe 15 septembrie Newsweek.ro
Șapte federații sindicale reprezentative din administrația publică au semnat primul lor document com...
Acum 2 ore
12:20
Daniel David spune că nu are un „Plan B”, dacă profesorii intră în grevă. Ce zice despre demisie Newsweek.ro
Ministrul Daniel David a declarat că nu ia în calcul demisia, în ciuda presiunii constante exercitat...
11:50
După summitul cu Putin, oamenii lui Kim Jong Un au șters amprentele liderului nord-coreean Newsweek.ro
Personalul care l-a însoţit pe Kim Jong-un la Beijing a fost filmat în timp ce îndepărta şi curăţa c...
Acum 4 ore
11:30
Un tablou furat de nazişti, reperat într-un anunţ imobiliar, în Argentina Newsweek.ro
Reperat într-un anunţ imobiliar din Argentina, un tablou din secolul al XVIII-lea, ce a fost furat d...
11:20
Atenție la atacurile phishing! Vin emailuri suspecte cu atașamente periculoase. Cum vă protejați Newsweek.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de ph...
11:10
Tăierea pensiilor speciale cu 8.000 lei decisă de CCR. Șefa CSM și Lia Savonea au refuzat negocieri Newsweek.ro
Tăierea pensiilor magistraților, care ar trebui să se facă în medie cu 8.000 de lei, va ajunge la CC...
11:00
METEO Încă două zile de vreme caniculară. Meteorologii au emis noi alerte Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi alerte cu privire la temperaturi extrem de ridicate în România. Avertizăril...
10:50
Avertisment BNR: Rata creditelor neperformante, în creștere Newsweek.ro
Rata creditelor neperformante este în creștere, avertizează BNR. La finalul lunii iulie, aceasta era...
10:30
SUA retrag cetățenia unui fost ofițer în armata sârbilor bosniaci. Care e motivul? Newsweek.ro
Departamentul de Justiție din SUA vrea să retragă ceteățenia unui fost ofițer în armata sârbilor bos...
10:10
Cresc cazurile de Covid-19, înainte de începerea școlii. Medicii fac apel la prudență Newsweek.ro
Medicii atrag atenția că numărul cazurilor de Covid-19 este în creștere în această perioadă. Special...
10:00
România pierde 7.000.000.000 € din PNRR. Doar 8 din 19 spitale, finanțate din bani europeni Newsweek.ro
România nu va mai primi aproximativ 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Rezilienț...
Acum 6 ore
09:40
Apartamentele vechi, mai scumpe ca cele noi în București. 5 mp de locuință la Cluj, cât un Logan nou Newsweek.ro
Prețurile la apartamentele vechi din București sunt mai mari decât cele cerute pentru apartamentele ...
09:30
Rusia respinge garanțiile de securitate cerute de Kiev: „Garanții de pericol pentru Europa” Newsweek.ro
Rusia a respins joi solicitările Kievului privind garanțiile de securitate incluse într-un posibil a...
09:20
Ce categorie de români pierde 1.300 lei la pensie dacă nu trimite un document până la 18 septembrie? Newsweek.ro
Copiii care au pierdut un părinte pot beneficia de pensie de urmaș, iar cuantumul acesteia depinde d...
09:10
Problemele cu inima încep de la 40 de ani. Cauzele sunt stresul și emoțiile negative Newsweek.ro
Stresul și emoțiile negative fac ca și românii relativ tineri de 40 de ani să aibă probleme cardivoa...
08:50
Dacă unele pensii nu cresc, PSD iese de la guvernare. Grindeanu amenințare fără precedent Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a amenițat cu ieșirea PSD de la guvernare dacă o serie de pensii nu vor crește. Potr...
08:40
Trump îl amenință pe Putin dacă nu face pace în Ucraina: „Ceva se va întâmpla” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un nou avertisment la adresa Moscovei, declarân...
08:20
Tragedie în Portugalia. Cel puțin 15 morți după deraierea funicularului Gloria din Lisabona Newsweek.ro
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața miercuri seară în Lisabona, după ce faimosul funicular „Gl...
08:20
„Coaliția Voinței” se va reuni astăzi la Paris. Se va discuta despre securitatea Ucrainei Newsweek.ro
Liderii "Coaliţei de Voinţă" se reunesc astăzi la Paris pentru a discuta cu Volodimir Zelenski situa...
08:10
Universitățile rămân fără studenți. Care sunt cel mai puțin căutate specializări Newsweek.ro
Mii de locuri bugetate au rămas neocupate în toată ţara. Aşa că profesorii speră ca la sesiunea din ...
07:50
China dezvoltă rapid arme nucleare. SUA înființează o unitate specială pentru a le distruge Newsweek.ro
Analiștii nucleari occidentali au tras un semnal de alarmă cu privire la o caracteristică deosebit d...
07:50
Instituțiile care cheltuiau bugetul în primele 8 luni nu vor mai primi niciun ban. Barna anunță Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişn...
Acum 8 ore
07:40
Fundația lui Năstase, 100.000€ venituri. Parteneriat cu Academia Română și universități din China Newsweek.ro
Adrian Năstase, pozat alături de dictatorii Putin și Kim Jong Un dezvoltă relații strânse cu univers...
07:40
Ce ascund scoicile și cochiliile de pe plajă? De ce nu trebuie să le iei acasă Newsweek.ro
E plăcut să iei un suvenir dintr-o vacanță la plajă, cum ar fi o mână de scoici sau melci, dar conse...
07:30
O femeie a jucat timp de 30 de ani aceleași numere. Așteptarea a răsplătit-o cu 4,4 milioane € Newsweek.ro
O femeie a participat la loterie cu aceleași numere timp de 30 de ani. A fost răsplătită pentru pers...
07:20
Horoscop 5 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi tensionată Berbecilor și Peștilor. Leii, surprize Newsweek.ro
Horoscop 5 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi tensionată Berbecilor și Peștilor. Leii au parte ...
07:10
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii? Newsweek.ro
Pensionarii pot rămâne fără pensie dacă nu depun anumite documente la casele de pensii de care aparț...
Acum 24 ore
22:50
Casa Pătrată și alte 10 construcții din centrul Iașului vor deveni monumente istorice Newsweek.ro
Specialiștii propun clasarea a 11 construcții din zona centrală drept monumente istorice. Pe listă s...
22:30
Instituțiile de stat din Iași tratează alcoolismul ca acum jumătate de secol Newsweek.ro
Dacă ieri am dezbătut statisticile negre ale dependenței de alcool din Iași și costurile pe care le ...
22:20
Reforma lui Bolojan taie din numărul angajaților în 66 de primării din județul Iași Newsweek.ro
Reforma premierului Ilie Bolojan taie din numărul angajaților existenţi în 66 de primării din județu...
22:00
Regina ketaminei pledează vinovată în procesul legat de moartea starului lui Matthew Perry Newsweek.ro
Regina ketaminei, Jasveen Sangha, pledează vinovată, în procesul legat de moartea starului lui Matth...
21:20
Donald Trump spune că SUA ar fi nevoite să anuleze acordurile comerciale cu UE și cu alte state Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să „anuleze” acor...
20:40
Dragoş Pîslaru (MIPE): Proiectele ce au pierdut finanţarea în PNRR pot trece pe politica de coeziune Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că România are undă verde...
20:20
Poliţiştii au fost muşcaţi de ploşniţe, în sediul Poliţiei Capitalei. 10 au ajuns la Urgenţă Newsweek.ro
Poliţiştii au fost muşcaţi de ploşniţe, în sediile Poliţiei Capitalei. 10 persoane au ajuns la Urgen...
19:50
Trump a ordonat ca armata SUA să fie pregătită la o „scară istorică”. „Rusia și China știu ce putem” Newsweek.ro
Din cauza apropierii dintre China și Rusia, președintele american Donald Trump a ordonat Departament...
19:10
Cripta Civilizației, capsula timpului care va fi deschisă peste 6.000 de ani. Ce conține? Newsweek.ro
Cripta Civilizației, prima capsulă a timpului modernă, a fost sigilată acum 85 de ani, cu instrucțiu...
18:30
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state Newsweek.ro
Președintele CCIR, Mihai Daraban, a avut o întâlnire de lucru cu E.S. dna Gloria del Carmen Olivares...
18:20
Atacuri xenofobe la adresa sportivelor cu dublă cetățenie de la gimnastică ritmică din partea FRGR Newsweek.ro
Un raport al Asociației Române pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) a scos la iveală decl...
18:00
Putin și Xi Jinping vor să trăiască 150 de ani cu transplant de organe. „La 70 de ani ești un copil” Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși vorbind în priva...
18:00
Un impostor s-a jucat cu mințile și conturile mai multor femei. Au rămas fără 400000 $ Newsweek.ro
Un cetățean nigerian, Daniel Chima, în vârstă de 40 de ani, a pledat vinovat în fața instanței din S...
17:50
Ce preocupări secrete au Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un. Microfoanele deschise i-au dat de gol Newsweek.ro
Liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un au...
17:40
Legi mai dure pentru șoferii care produc accidente. Guvernul îi pune la treabă și pe polițiști Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o emisiune realizată la Europa FM, cum intenț...
17:30
Noi escrocherii pe mail și pe Whatsapp. Atacatorii pun presiune și cer urgent bani Newsweek.ro
Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unor noi escrocherii care se răspândesc ...
17:20
Ce impact are menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri? Firmele trag un semnal Newsweek.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de me...
17:10
Corlățean laudă înțelepciunea lui Năstase care s-a pozat cu Putin și Kim Jong. Asalt la șefia PSD Newsweek.ro
Titus Corlățean candidează la șefia PSD și laudă „vechiul PSD” din care face parte Adrian Năstase. N...
