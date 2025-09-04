18 persoane diagnosticate cu West Nile în România din iunie până în septembrie. Ce spun autoritățile
Newsweek.ro, 4 septembrie 2025 13:20
18 persoane au fost infectate cu virusul West Nile în România din iunie până în septembrie, 14 bărba...
Acum 5 minute
13:40
Accidentul din Portugalia. Celelalte trei funiculare din Lisabona au fost oprite pentru verificări # Newsweek.ro
Accidentul din Portugalia. Celelalte trei funiculare din Lisabona au fost oprite pentru verificări. ...
Acum 30 minute
13:20
18 persoane diagnosticate cu West Nile în România din iunie până în septembrie. Ce spun autoritățile # Newsweek.ro
Acum o oră
13:10
Ucraina atacă Rusia cu roiuri de drone cu AI. De ce este un punct de cotitură în războiul modern # Newsweek.ro
În timpul unei misiuni nocturne, mai multe drone ucrainene au ajuns într-o poziție rusească și au co...
13:00
Conspirațiile lui Georgescu și Simion: Apocalipsa COVID, vin gay-ii, românii, la război. Toate false # Newsweek.ro
George Simion și Călin Georgescu, susținuți și amplificați de propaganda rusă, au răspândit în ultim...
12:50
Noi reguli pentru calculul costurilor pentru încălzire și apă caldă se aplică, de la 1 octombrie, în...
12:50
Sindicatele din administrația publică organizează un protest în București, pe 15 septembrie # Newsweek.ro
Șapte federații sindicale reprezentative din administrația publică au semnat primul lor document com...
Acum 2 ore
12:20
Daniel David spune că nu are un „Plan B”, dacă profesorii intră în grevă. Ce zice despre demisie # Newsweek.ro
Ministrul Daniel David a declarat că nu ia în calcul demisia, în ciuda presiunii constante exercitat...
11:50
După summitul cu Putin, oamenii lui Kim Jong Un au șters amprentele liderului nord-coreean # Newsweek.ro
Personalul care l-a însoţit pe Kim Jong-un la Beijing a fost filmat în timp ce îndepărta şi curăţa c...
Acum 4 ore
11:30
Reperat într-un anunţ imobiliar din Argentina, un tablou din secolul al XVIII-lea, ce a fost furat d...
11:20
Atenție la atacurile phishing! Vin emailuri suspecte cu atașamente periculoase. Cum vă protejați # Newsweek.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de ph...
11:10
Tăierea pensiilor speciale cu 8.000 lei decisă de CCR. Șefa CSM și Lia Savonea au refuzat negocieri # Newsweek.ro
Tăierea pensiilor magistraților, care ar trebui să se facă în medie cu 8.000 de lei, va ajunge la CC...
11:00
Meteorologii au emis noi alerte cu privire la temperaturi extrem de ridicate în România. Avertizăril...
10:50
Rata creditelor neperformante este în creștere, avertizează BNR. La finalul lunii iulie, aceasta era...
10:30
Departamentul de Justiție din SUA vrea să retragă ceteățenia unui fost ofițer în armata sârbilor bos...
10:10
Medicii atrag atenția că numărul cazurilor de Covid-19 este în creștere în această perioadă. Special...
10:00
România pierde 7.000.000.000 € din PNRR. Doar 8 din 19 spitale, finanțate din bani europeni # Newsweek.ro
România nu va mai primi aproximativ 7 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Rezilienț...
Acum 6 ore
09:40
Apartamentele vechi, mai scumpe ca cele noi în București. 5 mp de locuință la Cluj, cât un Logan nou # Newsweek.ro
Prețurile la apartamentele vechi din București sunt mai mari decât cele cerute pentru apartamentele ...
09:30
Rusia respinge garanțiile de securitate cerute de Kiev: „Garanții de pericol pentru Europa” # Newsweek.ro
Rusia a respins joi solicitările Kievului privind garanțiile de securitate incluse într-un posibil a...
09:20
Ce categorie de români pierde 1.300 lei la pensie dacă nu trimite un document până la 18 septembrie? # Newsweek.ro
Copiii care au pierdut un părinte pot beneficia de pensie de urmaș, iar cuantumul acesteia depinde d...
09:10
Stresul și emoțiile negative fac ca și românii relativ tineri de 40 de ani să aibă probleme cardivoa...
08:50
Dacă unele pensii nu cresc, PSD iese de la guvernare. Grindeanu amenințare fără precedent # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a amenițat cu ieșirea PSD de la guvernare dacă o serie de pensii nu vor crește. Potr...
08:40
Președintele american Donald Trump a lansat miercuri un nou avertisment la adresa Moscovei, declarân...
08:20
Tragedie în Portugalia. Cel puțin 15 morți după deraierea funicularului Gloria din Lisabona # Newsweek.ro
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața miercuri seară în Lisabona, după ce faimosul funicular „Gl...
08:20
„Coaliția Voinței” se va reuni astăzi la Paris. Se va discuta despre securitatea Ucrainei # Newsweek.ro
Liderii "Coaliţei de Voinţă" se reunesc astăzi la Paris pentru a discuta cu Volodimir Zelenski situa...
08:10
Mii de locuri bugetate au rămas neocupate în toată ţara. Aşa că profesorii speră ca la sesiunea din ...
07:50
China dezvoltă rapid arme nucleare. SUA înființează o unitate specială pentru a le distruge # Newsweek.ro
Analiștii nucleari occidentali au tras un semnal de alarmă cu privire la o caracteristică deosebit d...
07:50
Instituțiile care cheltuiau bugetul în primele 8 luni nu vor mai primi niciun ban. Barna anunță # Newsweek.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, miercuri seară, că sunt foarte multe instituţii care se obişn...
Acum 8 ore
07:40
Fundația lui Năstase, 100.000€ venituri. Parteneriat cu Academia Română și universități din China # Newsweek.ro
Adrian Năstase, pozat alături de dictatorii Putin și Kim Jong Un dezvoltă relații strânse cu univers...
07:40
E plăcut să iei un suvenir dintr-o vacanță la plajă, cum ar fi o mână de scoici sau melci, dar conse...
07:30
O femeie a jucat timp de 30 de ani aceleași numere. Așteptarea a răsplătit-o cu 4,4 milioane € # Newsweek.ro
O femeie a participat la loterie cu aceleași numere timp de 30 de ani. A fost răsplătită pentru pers...
07:20
Horoscop 5 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi tensionată Berbecilor și Peștilor. Leii, surprize # Newsweek.ro
Horoscop 5 septembrie. Luna în Vărsător aduce o zi tensionată Berbecilor și Peștilor. Leii au parte ...
07:10
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii? # Newsweek.ro
Pensionarii pot rămâne fără pensie dacă nu depun anumite documente la casele de pensii de care aparț...
Acum 24 ore
22:50
Specialiștii propun clasarea a 11 construcții din zona centrală drept monumente istorice. Pe listă s...
22:30
Dacă ieri am dezbătut statisticile negre ale dependenței de alcool din Iași și costurile pe care le ...
22:20
Reforma premierului Ilie Bolojan taie din numărul angajaților existenţi în 66 de primării din județu...
22:00
Regina ketaminei pledează vinovată în procesul legat de moartea starului lui Matthew Perry # Newsweek.ro
Regina ketaminei, Jasveen Sangha, pledează vinovată, în procesul legat de moartea starului lui Matth...
21:20
Donald Trump spune că SUA ar fi nevoite să anuleze acordurile comerciale cu UE și cu alte state # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să „anuleze” acor...
20:40
Dragoş Pîslaru (MIPE): Proiectele ce au pierdut finanţarea în PNRR pot trece pe politica de coeziune # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că România are undă verde...
20:20
Poliţiştii au fost muşcaţi de ploşniţe, în sediul Poliţiei Capitalei. 10 au ajuns la Urgenţă # Newsweek.ro
Poliţiştii au fost muşcaţi de ploşniţe, în sediile Poliţiei Capitalei. 10 persoane au ajuns la Urgen...
19:50
Trump a ordonat ca armata SUA să fie pregătită la o „scară istorică”. „Rusia și China știu ce putem” # Newsweek.ro
Din cauza apropierii dintre China și Rusia, președintele american Donald Trump a ordonat Departament...
19:10
Cripta Civilizației, capsula timpului care va fi deschisă peste 6.000 de ani. Ce conține? # Newsweek.ro
Cripta Civilizației, prima capsulă a timpului modernă, a fost sigilată acum 85 de ani, cu instrucțiu...
18:30
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state # Newsweek.ro
Președintele CCIR, Mihai Daraban, a avut o întâlnire de lucru cu E.S. dna Gloria del Carmen Olivares...
18:20
Atacuri xenofobe la adresa sportivelor cu dublă cetățenie de la gimnastică ritmică din partea FRGR # Newsweek.ro
Un raport al Asociației Române pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) a scos la iveală decl...
18:00
Putin și Xi Jinping vor să trăiască 150 de ani cu transplant de organe. „La 70 de ani ești un copil” # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși vorbind în priva...
18:00
Un impostor s-a jucat cu mințile și conturile mai multor femei. Au rămas fără 400000 $ # Newsweek.ro
Un cetățean nigerian, Daniel Chima, în vârstă de 40 de ani, a pledat vinovat în fața instanței din S...
17:50
Ce preocupări secrete au Putin, Xi Jinping și Kim Jong-Un. Microfoanele deschise i-au dat de gol # Newsweek.ro
Liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong Un au...
17:40
Legi mai dure pentru șoferii care produc accidente. Guvernul îi pune la treabă și pe polițiști # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, într-o emisiune realizată la Europa FM, cum intenț...
17:30
Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția asupra unor noi escrocherii care se răspândesc ...
17:20
Ce impact are menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri? Firmele trag un semnal # Newsweek.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de me...
17:10
Corlățean laudă înțelepciunea lui Năstase care s-a pozat cu Putin și Kim Jong. Asalt la șefia PSD # Newsweek.ro
Titus Corlățean candidează la șefia PSD și laudă „vechiul PSD” din care face parte Adrian Năstase. N...
